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У медали две стороны..

17.02.2011 11:27 15 1 743 просмотра
Эту историю рассказал мне мой друг Роман, о котором я как-то уже писала ранее в своем блоге. Месяц назад он был проездом в Швеции, летел в какую-то другую страну с коллегами. Как истинные дальневосточники, редко выбирающиеся в Европу, наслушавшись советов о том, что если это Европа, то брать надо только Евро, с собой они взяли только наличные Евро. Сразу с самолета ребята отправились на прогулку, естественно валюту на Кроны не обменяли. Ну, не подумали об этом))). Естественно, Евро в Швеции оказались никому не нужны, они не смогли пообедать, купить себе что-то на них. И тут мой друг вспомнил, что у него с собой есть пластиковая карта Сбербанка, обычная зарплатная дебетовая карта. Роман решил попробовать проверить ее. Подошел к тележке с мороженным, где продавцом сидела какая-то престарелая бабуська, протянул ей карту, и каково было удивление всех, когда она преспокойно достала из-под прилавка мобильный терминал, провела по нему картой, осуществила платеж, при этом он сразу-же получил по СМС информацию о платеже. Иногда в России смс приходит намного позднее, когда совершаешь операции с картой. Все оставшееся время ребята пели хвалебную оду Сбербанку и тому, как все устроено в Швеции, что даже в обычной палатке с мороженым можно расплатиться пластиковой картой.
Но, прилетев в Москву, Роман, обратившись в отделение Сбербанка, хотел внести очередной платеж в погашение ипотечного кредита. Ипотеку он брал в Хабаровске, но не успевал вовремя приехать домой. Оказывается, филиалы Сбербанка между собой никак не взаимодействуют, и доступ к своему ссудному счету он не получил. В итоге, ему пришлось делать перевод, заплатив какую-то комиссию. Вопрос, почему? Может стоит Сбербанку об этом задуматься и как-то для удобства клиентов осуществить возможность оплаты из любой точки России?
Такая проблема, кстати, возникала и у меня. Я проживаю в Реутово (Московская область) и как-то пыталась заплатить за квартиру в Москве. У меня не получилось, мой платеж не приняли! Хотя Реутов находится в 1 км от Москвы..

Комментарии 15

Сергей Савельев  (kev)
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А что же Вас удивляет? Если, например, дикарю в африке дать ноутбук, он тоже попробует кнопки нажимать и руками его гладить, но вот в интернет вряд ли зайдёт... smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Меня удивляет то, что у нас в России палатки с мороженым пластиковые карты не принимает, в отличие от Европы.
AYO  (AYO)
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Елена, для того, чтобы палатка обзавелась терминалом, ее владельцу необходимо будет зарегистриваться как юр лицу, открыть счета в Банке, заключить договор на эквайринг, ежедневно делать инкассацию smile:)
Поэтому в России описанное Вами будет ой как не скоро smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Так мы и выступаем в роли дикаря, к сожалению. Что там палатки, если даже разные отделения одного банка (самого большого, кстати) между собой взаиморасчёты не проводят...
Сергей Ш  (beliyYAR)
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несвязанность собственных филиалов - это болезнь многих крупных банков, у которых есть куча филиалов по России. лично это мною замечено в отношении Сбера, Газпромбанка, Транскредитбанка. с Проссвязью только пока такой проблемы не было - у них система "сквозная" - в любом городе я "свой" клиент. а то, что можно в любой точке рассчитаться картой, так это же не банка заслуга smile:| , а платежной системы. будучи в командировке в Хьюстоне,ни разу не видел ни одной торгово-сервисной точки, где нельзя было бы рассчитаться картой (за исключением автобусов): столовые, рестораны,крупные и мелкие магазины... там вообще наличных самый минимум нужен - я за 1,5мес потратил 60долл наличных и все на автобус smile:)
Кстати, если говорить о России, то я в Москве чаще, чем в регионах сталкиваюсь с тем, что не принимают карты, например, у нас в офисном здании в Москве в столовой нет терминала, а в Сургуте даже в "конторных" столовках есть smile;)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Меня удивляет,то что Вас удивляет! smile:) Какие ларьки с мороженым,о чем Вы говорите!?
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Вот именно!ТИПА метим,ТИПА в Евросоюз! smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
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Райфф то же уже сколько лет как купил Импэкс, а отделения типа А и Б до сих пор. В 2007 году говорили, что в течение года сольются в один флакон.
fulltime  (fulltime)
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Я тут в Белоруссию катался,так вот там, конечно, за мороженное картой рассчитаться нельзя в ларьке, но в любом более-менее приличном месте легко, причем это касается не только Минска, но и Бобруйска, например (город с население в районе 200 тыщ). Гостиница без завтрака, а картой плати какой хочешь smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
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Описанные проблемы понятны, но почему по дороге не было обменников?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Не знаю, если честно, может потом уже не видели смыла менять, раз карта сработала, и улетать надо было вечером. Могу только догадываться) smile:)
Юлия  (JuliaKor)
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В Макдональдсе теперь можно картой рассплатиться, прогресс идет, но медленно... smile:D
Perevodchik  (Perevodchik)
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Помнится, года два назад я писал в Народном рейтинге отзыв о работе Сбербанка (в профиле есть). С тех пор ситуация не изменилась.
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