У медали две стороны..

Эту историю рассказал мне мой друг Роман, о котором я как-то уже писала ранее в своем блоге. Месяц назад он был проездом в Швеции, летел в какую-то другую страну с коллегами. Как истинные дальневосточники, редко выбирающиеся в Европу, наслушавшись советов о том, что если это Европа, то брать надо только Евро, с собой они взяли только наличные Евро. Сразу с самолета ребята отправились на прогулку, естественно валюту на Кроны не обменяли. Ну, не подумали об этом))). Естественно, Евро в Швеции оказались никому не нужны, они не смогли пообедать, купить себе что-то на них. И тут мой друг вспомнил, что у него с собой есть пластиковая карта Сбербанка, обычная зарплатная дебетовая карта. Роман решил попробовать проверить ее. Подошел к тележке с мороженным, где продавцом сидела какая-то престарелая бабуська, протянул ей карту, и каково было удивление всех, когда она преспокойно достала из-под прилавка мобильный терминал, провела по нему картой, осуществила платеж, при этом он сразу-же получил по СМС информацию о платеже. Иногда в России смс приходит намного позднее, когда совершаешь операции с картой. Все оставшееся время ребята пели хвалебную оду Сбербанку и тому, как все устроено в Швеции, что даже в обычной палатке с мороженым можно расплатиться пластиковой картой.
Но, прилетев в Москву, Роман, обратившись в отделение Сбербанка, хотел внести очередной платеж в погашение ипотечного кредита. Ипотеку он брал в Хабаровске, но не успевал вовремя приехать домой. Оказывается, филиалы Сбербанка между собой никак не взаимодействуют, и доступ к своему ссудному счету он не получил. В итоге, ему пришлось делать перевод, заплатив какую-то комиссию. Вопрос, почему? Может стоит Сбербанку об этом задуматься и как-то для удобства клиентов осуществить возможность оплаты из любой точки России?
Такая проблема, кстати, возникала и у меня. Я проживаю в Реутово (Московская область) и как-то пыталась заплатить за квартиру в Москве. У меня не получилось, мой платеж не приняли! Хотя Реутов находится в 1 км от Москвы..
Комментарии 15
Поэтому в России описанное Вами будет ой как не скоро
Кстати, если говорить о России, то я в Москве чаще, чем в регионах сталкиваюсь с тем, что не принимают карты, например, у нас в офисном здании в Москве в столовой нет терминала, а в Сургуте даже в "конторных" столовках есть