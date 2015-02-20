Популярные сообщения

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Игорь Пустошило 20.02.2015 10:46 Pif
Вынес из темы валютной ипотеки, чтобы не потерялось
В 2008 году в автосалоне "Автодом" я купил легковой автомобиль. К сожалению, имеющейся суммы хватало только на авто без АБС, ЕСП и подушек безопасности. Несколько лет я ездил на нем и все было хорошо. Но этой зимой меня занесло на дороге и я попал в аварию. Если бы у меня был автомобиль с ЕСП, этого бы не случилось. Я считаю, что это несправедливо! Я хочу быть в тех же условиях, которые имеют владельцы других машин! Я считаю, что автосалон не должен был продавать мне такой автомобиль. Я считаю, что он должен был предупредить меня о рисках. Я считаю, что правительство должно издать указ, запрещающий эксплуатацию таких автомобилей, и что продавать такие автомобили незаконно!!! Я требую, чтобы риски у меня и у тех, у кого машины с АБС, были одинаковые!!! Я согласен принять только 1/3 часть рисков. Еще одну треть должен взять на себя автосалон. Еще одну треть - правительство. В Великой России такого быть не должно! Кроме того, еще по одной трети рисков должны взять на себя ГИБДД и коммунальщики, отвечающие за состояние дорог. Читать далее
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Игорь Пустошило 19.12.2013 12:43 Pif
У каких банков гарантированно отзовут лицензии до Нового года
По моему глубокому убеждению, тема "Отзыв лицензии" на форуме превратилась в какую-то, извините за выражение, клоаку. Я считаю, что существование такой темы дискредитирует портал банки.ру. Посетители сайта привыкли видеть на портале достоверную информацию обо всех сторонах банковского бизнеса, и не у каждого хватит квалификации, чтобы правильно оценить то, что можно прочитать там в последнее время. Каждую ночь регистрируются какие-то никому неизвестные посетители, прямиком направляются в эту тему и размещают очередную глупую ссылку на какой-нибудь доселе никому не известный желтый сайт, где вперемешку с голыми бабами размещена информация "непосредственно из кулуаров ЦБ". Публикуя эти "списки", порталом банки.ру вовсю пользуются спамеры для поднятия поискового рейтинга своих сайтов. Есть и другая категория "писателей-списочников" - это мелкие клерки достаточно крупных банков, отвечающие за привлечение клиентов, которые таким образом пытаются привести клиентов других банков к себе. Читать далее
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Игорь Пустошило 17.07.2013 16:04 Pif
Прощай, кэшбек?
Любопытная на Финмаркете статья попалась. В обсуждении новостей на эту тему ничего не вижу, а опубликовать, на мой взгляд, нужно. ------------------------------------------------------ Европейские банки могут лишиться важного источники доходов. В ЕС хотят ограничить комиссию, которые банки берут по операциям с банковскими картами, пишет Financial Times. Согласно черновику предложения Еврокомиссии, ограничения будут введены на операции по потребительским дебетовым и кредитным картам - именно они были источником многомиллиардных доходов для европейских банков. Чуть раньше европейские чиновники просто хотели запретить любые комиссии по дебетовым картам. Теперь решено, что за операции по обеим типам карт нельзя будет брать комиссию, превышающую 0,2%. Если предложение будет принято, банки за два года должны перейти на новые правила. В начале ограничения будут распространяться только на операции, проведенные в разных странах. Этот законопроект вызывает тревогу в банковской сфере США и Европы. Читать далее
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Игорь Пустошило 08.03.2013 20:56 Pif
Послесловие к предпраздничному шоппингу
Я не понимаю, как можно пользоваться услугами банков, в интернет-банке которых невозможно подробно посмотреть авторизованные операции. Зачем мне выписка раз в месяц? Разве с ее помощью можно понять, что жена вернется домой максимум через час, потому что в авторизациях висит строчка "08.03.13 11:55 OIL PERLOVKA PN008 YAROSLAVSKOE H"? И разве с ее помощью можно вычислить скорость перемещения твоей супруги по "Золотому Вавилону" в рублях в час? А ведь буржуи только с такими выписками и живут. Не грех бы им у нас кое-чему поучиться.
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Игорь Пустошило 26.02.2013 17:50 Pif
Банк года. Памяти Остапенко
Прежде всего - большое спасибо Филиппу. Прекрасная церемония, замечательный праздник. Очень точно угаданная ниша - где еще, как не на такой церемонии, вместе собрать всех банкиров, чтобы посмотрели друг на друга, пообщались, померились мускулами... Но я сейчас хочу сказать о другом. Уже третий год подряд на церемонии вручается приз памяти имени Сергея Остапенко. Хочу поделиться чувствами, которые я испытываю, когда это происходит. Мне не довелось лично знать Сергея Николаевича. Но я прекрасно помню тот момент, когда я впервые встретил его на форуме. Мы с женой много путешествуем, всегда "дикарями", порой по самым экзотическим маршрутам. Мне хотелось иметь долларовую карту для снятия налички в странах "третьего мира" с минимальной комиссией или вовсе без нее. В общем, хотелось иметь обменник по курсу MasterCard в своем кармане. Очень понравились условия HSBC (помните, наверное, когда-то этот банк был банком и для физиков тоже). Читать далее
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Игорь Пустошило 18.01.2013 13:07 Pif
В пещере каменной нашли источник водки
В один прекрасный день возле вашего дома переворачивается грузовик с мороженым. Бери - не хочу, все равно пропадет же, да и сам водитель грузовика разрешает! Или... Нет, не так. Грузовик - это на один раз счастье, а я о другом случае рассказываю. Пусть будет как в старой студенческой песенке. Итак... В пещере каменной нашли источник водки. Ну или какого-нибудь анжуйского, если вы эстет. Сходили вы туда раз, другой, третий... А потом вам почему-то захотелось своим счастьем с окружающими поделиться. Вы идете на форум Мороженое.ру (ну или Анжуйское.ру - неважно) и пишете там сообщение - налетай! И понеслась... Через одну минуту - два сообщения модератору! "Ну очень некрасиво такие темы светить", - пишет первый. "Ггггг", - комментирует модератор сообщение для своих коллег и немедленно идет в тему поставить плюс автору поста о пещере за интересную информацию. "После таких сообщений пещеру ждет большой наплыв специфических клиентов. Читать далее
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Игорь Пустошило 24.10.2012 18:14 Pif
Гендерное. Зачем женщине нужна банковская выписка
Для чего мужчины просматривают выписки по банковской карте? Они хотят знать обо всех транзакциях. Они хотят контролировать все операции. Мало ли, может, списания какие слева приплыли. Может, банк что-нибудь не то начислил. Да и просто чтобы вовремя долги погасить, если карта кредитная. Вчера узнал, для чего заглядывают в банковскую выписку женщины. Оказывается, нужно посмотреть, когда в прошлый раз был оплачен визит в салон красоты. А то, может, уже снова пора корректировать брови. Впечатлен.
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Игорь Пустошило 26.07.2012 11:40 Pif
Юз отуз туркиш лира окей
В одном из обсуждений на форуме зашла речь об уплате штрафов ГИБДД. Тема вызвала живой интерес, и это понятно - всем хочется, чтобы не отрываясь от стула, и чтобы без комиссии, и чтобы дошло, и чтобы погасилось. Читая такие обсуждения, я сразу вспоминаю забавную историю, которая произошла у нас с женой в Турции. Началось тогда все, естественно, в банке - разве здесь на портале могут быть другие истории? Нам нужно было обменять немного долларов на турецкие лиры. Мы зашли в банк, и при виде курсов валют на табло немедленно проснулся мой внутренний банкир. - Мы не будем менять валюту по этому грабительскому курсу! - сказал он мне. Накануне курс сильно прыгнул, но я этого еще не знал. Мы развернулись и пошли искать, где обменять деньги. Других банков рядом не наблюдалось, зато на глаза попалась ковровая лавка с криво нацарапанной на картонке надписью "CHANGE". На этот раз мой внутренний банкир (подлец!) почему-то даже и не подумал проснуться. Читать далее
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Игорь Пустошило 30.06.2012 11:44 Pif
Если бы футбольные команды были машинами
Из-за этого Евро-2012 уже три недели сплю по 4 часа. А в результате недосыпа в воспаленный мозг всякая ерунда лезет. Сегодня вот тоже пришла – читайте. Немцы – это BMW X5. То ли внедорожник, то ли бизнес-класс, то ли все сразу. Не машина – броневик. Быстрый, удобный, комфортный, мощный. Ему все равно, какая под колесами дорога, и есть ли она вообще. Ну а если есть – две тонны до сотни за 8 секунд пуляют. В багажник можно запихать узбекский Матиз, и еще место останется. Если в пробке начнет перестраиваться тебе прямо в бок – притормози, тебе же лучше будет. Есть и недостатки. Дорогой. Очень дорогой. Жрет столько, что мама не горюй. Большой и высокий, поэтому в повороте при 250 км/ч может перевернуться. Итальянцы – это, конечно, Феррари. Мощно, изящно, сексуально. Машина для миллионера – любителя, которому не нужен банальный Мерседес, потому что он стоит дешевле. Забудьте о всяких прибамбасах. Голый спортивный стиль. Даже не факт, что у вас музыка в салоне будет. Читать далее
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Игорь Пустошило 19.04.2012 19:40 Pif
Фанера над Валеттой, или как Авангард не опротестовал операцию по карте
Все отпуска мы с супругой проводим "дикарями". Прилетаем в один город, а улетаем домой, как правило, из другого города или даже страны. Берем в аренду авто, катаемся и отдыхаем. Все отели, авто и прочее бронируем через интернет, и за несколько лет ни разу никаких проблем не было. В последнем отпуске отдыхали на Сицилии и Мальте. Сначала была Сицилия. Море, отдых, Этна, провинциальные городки, история, ризотто под Nero d'Avola - умеют же итальяшки готовить))). А потом был ночной паром на Мальту - уж больно хотелось посмотреть парад гвардии, на который мы не попали в прошлый раз. В морском порту Валетты нас должен был встретить мэн из рентакара с арендованной машиной. Это происходило не раз, и никогда никаких сбоев не было - ни в цивильной Европе, ни в арабском бардаке. Мы вышли на причал. Никакого мэна с нашей фамилией, как было написано в ваучере аренды, не было. Встречали какого-то Смита, встречали японца. Нас не встречал никто. Читать далее
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Игорь Пустошило 08.04.2012 11:20 Pif
Дальше действовать будем мы (с)
Несколько месяцев назад я попросил Филиппа снять с меня обязанности модератора. Тому было несколько причин, но основной из них было то, что мне стало весьма некомфортно находиться на форуме. Когда я впервые попал на этот сайт, мне очень понравилась идея Филиппа - создать площадку для того, чтобы любой человек мог получить быструю и эффективную связь с представителями любого банка. Популярность сайта росла, банкиры уже не могли не учитывать это в своей работе. Однако у этой медали была и другая сторона. Форум и Народный рейтинг превратились в довольно увесистый молоток, и сразу нашлась масса желающих воспользоваться ими для того, чтобы отомстить банку за нерешение или неправильное, с точки зрения клиента, решение его существующих или выдуманных проблем. В этой жалобной книге стало трудно выискивать действительно полезную информацию. Все чаще и чаще наблюдались проявления неадеквата и битвы "стенка на стенку" ради "восстановления справедливости" Читать далее
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Игорь Пустошило 16.08.2011 19:41 Pif
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (с)
Преамбула. Очень большой интерес у посетителей портала вызвала статья Заработать на банке. Какая еще статья могла собрать две сотни комментариев за два дня? Только статья по такой животрепещущей теме. Она, несомненно, хороша, но все же в ней есть один существенный недостаток. Там нет четкой пошаговой инструкции для чайников с картинками, что, конечно, снижает ее практическую ценность. Я решил восполнить этот пробел. Амбула. Пошаговая инструкция для чайников с картинками. 1. Если вы - клиент Билайна, пропустите этот пункт и перейдите к следующему. Если еще не клиент - заведите себе любую сим-карту с тарифом без абонентской платы. В конце концов, наша цель - заработать на бестолковости и жадности Билайна, а не платить ему деньги за обслуживание. Я предпочитаю постоплатные тарифы. В этом случае Билайн будет чувствовать себя спокойнее, а это входит в наши планы. Дальнейшая инструкция написана в предположении, что у вас постоплатный тарифный план Билайн. Читать далее
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Игорь Пустошило 16.07.2011 12:34 Pif
Страшные-страшные сказки
В одной далекой-далекой стране жил да был Белый-Белый Заемщик. Пошел он как-то в Черный-Черный Банк и взял там кредит. Взять-то взял, а вот отдавать уже не хочется. Отдавать-то надо свои. А чего Черному-Черному Банку деньги отдавать, у него и так их много! И вот решил Белый-Белый Заемщик Черному-Черному Банку ничего не платить и затаился. Месяц таился, другой таился... На третий месяц звонит телефон. Взял Белый-белый Заемщик трубку, а оттуда крики и жуткое завывание доносится: - Алло-о-о-о!!! Мы хотим с Белым-Белым Заемщиком поговорить, пригласите его к телефону немедленно!!! Не испугался Белый-Белый Заемщик. Приложил к микрофону носовой платок и говорит изменившимся голосом: - Нет здесь никаких Заемщиков! Это не его телефон и от меня отстаньте! - и трубку бросил. Услышал это Черный-Черный Банк, заплакал и убежал. Вы спросите, какая во всем этом мораль? А нет ее. Вся история аморальна. ---------------------------------------------------------------------- Один Черный-Черный Банк рассылал своим клиентам спам по электронной почте. Читать далее
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Игорь Пустошило 03.06.2011 20:59 Pif
Пятница, вечер
Пятница, вечер. Смутны томленья души. Может, перцовки? (с) nekronomykon Только собрался идти домой, как зазвонил телефон. Коллеги из автоматизации предлагают взять своих подчиненных и идти к ним в серверную, сыграть в игру отдел на отдел. Не знаю, откуда они только эту игру выкопали. Читать далее
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Игорь Пустошило 28.05.2011 22:05 Pif
Арабский регион - банкоматы и боевые действия
В этот раз мы с женой проводили свой отпуск на Ближнем Востоке. Посетили три страны - Сирию, Иорданию и Арабские Эмираты. Когда мы покупали авиабилеты, бронировали отели и машины во всех трех странах и получали визы, никакими событиями не то что в Сирии или Иордании - даже в Тунисе еще не пахло. Ну а потом отменять что-то было уже поздно, хотя любимая теща звонила каждый день и голосом "от советского информбюро" рассказывала всякие ужасы. Нет, конечно, мы не самоубийцы, и если бы были хоть малейшие сомнения - мы бы туда не поехали. Но сомнений не было, потому что телевизор несколько последних лет мы не смотрим, а сообщения тещи привыкли делить на сто. Перед поездкой в моей голове прочно сидели три мифа, один из которых - банковский... Миф первый - курс обмена при снятии нала с "правильной" карты всегда лучше, чем курс обменника В отпусках мы обычно на полную катушку используем кредитки. В Европе с этим хорошо - их принимают и в любой придорожной кафешке, и в сувенирной лавочке. Читать далее
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Игорь Пустошило 18.05.2011 15:37 Pif
Ты помнишь, как все начиналось - продолжение
В прошлом посте я вам рассказал, как один очень крупный и уважаемый банк от наплыва бабушек-пенсионерок мучился. Если не читали, прочитайте там сначала, а то дальше непонятно будет. Только вот очередь в банке - это одна сторона медали. Была еще и другая. С первой партией бабусь было трудно. Платежка с денежкой из Пенсионного фонда пришла - стотыщмильенов на всех. И еще ведомость оттуда принесли на бумажке - кому сколько - толстенная распечатка на целой пачке листов. Принесли и откланялись. Ну а теперь давайте считать. Сколько нужно времени девочке-операционистке, чтобы зачислить пенсию одной старушке? Читать далее
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Игорь Пустошило 08.05.2011 10:39 Pif
Ты помнишь, как все начиналось
Много лет назад работал я в филиале одного очень крупного и уважаемого банка. Работы было много, денег мало, но мы жили и не тужили, весело и дружно. И вот как-то раз приключилось у нас в банке стихийное бедствие - круглый юбилей Самого главного. Несамые главные, естественно, подарок к его дню рождения захотели сделать поприятнее. Ну а какой подарок ему сделаешь? Денег у него и так много, книга уже есть... Несамые главные призадумались. Кому первому пришла в голову эта мысль - история умалчивает. Может, хозяин сам это попросил. А может, и нет. Мысль такая - даешь ко дню рождения сто тысяч пластиковых карт! До юбилея было еще полгода, но сто тысяч карт за несколько месяцев - это вам не шутка. Это сейчас платину миллионами штампуют, а в те годы такое даже Сбербанку - и то не удавалось. Несамые главные засучили своим подчиненным рукава и работа закипела. Начали с сотрудников. У каждого была пластиковая карта, на которую ему зачисляли зарплату. Читать далее
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Игорь Пустошило 08.04.2011 20:00 Pif
Оплата за пулеметы и автоматы, включая НДС
Дело было давно, когда рубль еще не был крепок, как скала, и американские деньги часто лежали в кошельках наших граждан вперемешку с российскими. В одной из касс моего банка, которая располагалась в автосервисе, можно было платить разными-разными бумажками, и американскими в том числе. Клиенту открывали счет, принимали валюту, конвертировали ее, делали безналичный платеж автосервису и счет закрывали. Благодаря такой технологии клиент конвертировал валюту по курсу ЦБ и не платил дурацкий налог с продаж за наличный расчет (был тогда такой). Человек в результате был просто счастлив, но за это ему нужно было расписаться в огромной кипе разных очень нужных бумажек. Читать далее
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