Популярные сообщения

Из-за этого Евро-2012 уже три недели сплю по 4 часа. А в результате недосыпа в воспаленный мозг всякая ерунда лезет. Сегодня вот тоже пришла – читайте.
Немцы – это BMW X5. То ли внедорожник, то ли бизнес-класс, то ли все сразу. Не машина – броневик. Быстрый, удобный, комфортный, мощный. Ему все равно, какая под колесами дорога, и есть ли она вообще. Ну а если есть – две тонны до сотни за 8 секунд пуляют. В багажник можно запихать узбекский Матиз, и еще место останется. Если в пробке начнет перестраиваться тебе прямо в бок – притормози, тебе же лучше будет. Есть и недостатки. Дорогой. Очень дорогой. Жрет столько, что мама не горюй. Большой и высокий, поэтому в повороте при 250 км/ч может перевернуться.
Итальянцы – это, конечно, Феррари. Мощно, изящно, сексуально. Машина для миллионера – любителя, которому не нужен банальный Мерседес, потому что он стоит дешевле. Забудьте о всяких прибамбасах. Голый спортивный стиль. Даже не факт, что у вас музыка в салоне будет.
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