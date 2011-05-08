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Ты помнишь, как все начиналось

08.05.2011 10:39 35 2 659 просмотров
Много лет назад работал я в филиале одного очень крупного и уважаемого банка. Работы было много, денег мало, но мы жили и не тужили, весело и дружно. И вот как-то раз приключилось у нас в банке стихийное бедствие - круглый юбилей Самого главного. Несамые главные, естественно, подарок к его дню рождения захотели сделать поприятнее. Ну а какой подарок ему сделаешь? Денег у него и так много, книга уже есть... Несамые главные призадумались.

Кому первому пришла в голову эта мысль - история умалчивает. Может, хозяин сам это попросил. А может, и нет. Мысль такая - даешь ко дню рождения сто тысяч пластиковых карт! До юбилея было еще полгода, но сто тысяч карт за несколько месяцев - это вам не шутка. Это сейчас платину миллионами штампуют, а в те годы такое даже Сбербанку - и то не удавалось. Несамые главные засучили своим подчиненным рукава и работа закипела.

Начали с сотрудников. У каждого была пластиковая карта, на которую ему зачисляли зарплату. И тут кому-то в голову пришло - а вдруг работник захочет не рублями свою зарплату снять, а долларами? Давайте ему срочно выдадим долларовую карточку! Количество карт работников банка тут же удвоилось. Едем дальше - а вдруг кто-то захочет взять кредит? Срочно выдать ему еще и кредитную карту! Карты тут же выдали, хотя в кредит по ним взять можно было только ноль рублей ноль копеек. Короче, идеи посыпались, как из рога изобилия. В итоге у каждого человека зарплата осталась одна, а карточек стало уже пять. Разные такие, красивые...

Все равно не хватает. Сотрудников у банка по всей стране с филиалами была куча, но сто тысяч карт все равно никак не набиралось. Пошли по фабрикам-заводам. С ними сложнее. Странного хотят - чтобы при выдаче денег из банкомата получать все полностью и не платить никаких процентов, представляте? Прелесть какая. А очень крупный и уважаемый банк тогда на что жить будет? Решили и эту проблему. Начальнику фабрики – Visa Gold забесплатно (тогда это было невероятно круто), а он уже с подчиненными своими сам разбирается. Кто недоволен - заявление на стол.

Все равно не хватает. Опять сто тысяч не набирается. И тут кому-то пришла в голову спасительная мысль. А почему, собственно, пенсионеры свою пенсию до сих пор в банкомате не получают? С Пенсионным фондом договориться было совсем легко. Они даже рады были, что все бабушки-дедушки дружно из их коридоров ушли и в банк за своими денежками отправились. А в банке такие смешные вещи начались...

Сразу выяснилось, что пенсионеры перестали умирать. Ну то есть когда человек за деньгами в Пенсионный фонд ходил - однажды бац - и не приходит. Звонят ему домой, а заплаканные родственники отвечают - все, нет его больше. Человека из списков и вычеркивали, перекрестясь, если удавалось выбить с родственников справку. Или не вычеркивали, но пенсию все равно никто не получал. А вот с пластиковыми карточками так почему-то не получалось. Все время пенсионер добросовестно в банкомате всю пенсию снимал. А когда раз в год приходил ему срок получать новую карту - за ней не являлся. Звонят ему из банка, волнуются, а родня говорит - Бог с вами, нет его уже давно, в том году еще помер. Здрасьте-приехали, а кто тогда банкомат доил? Не знаем, - отвечают, - о чем это вы о таком вообще говорите. Что такое этот ваш банкомат и где он находится и вообще мы не военнообязанные и от нас отстаньте.

Проблему решили просто. Все карточки пенсионеров начали блокировать. То есть надо тебе денежку снять - будь добр, подойди к девочке и паспорт свой покажи. Тогда она тебе на один день карту разблокирует. Ну а если снять не успел - сам виноват, опять к девушке с паспортом. Возмущались, конечно, потом привыкли. Зато умирать начали по-прежнему, а не раз в год перед выдачей пластиковой карты.

Выяснилась еще одна смешная штука. Почему-то пенсионеры не захотели приходить равномерно в течение месяца. А приходить стали аккуратно в день зачисления пенсии, сразу после того, как сериал утренний заканчивался. Бац - и две тысячи человек в банке стоят, паспортами размахивают и ругаются на очередь. Кому удавалось разблокировать карту, шли во вторую очередь - к банкомату. Ну а самые упорные и продвинутые, одолевшие набор ПИН, шли в третью очередь - в кассу. Получив от банкомата 50 рублей из своей пенсии в 57 рублей 36 копеек, не хотели они 7 рублей 36 копеек на счете оставлять, а хотели получить все полностью.

Вот так банк целыми днями в начале месяца и работал. Вернее, не работал. Серьезные клиенты уходить начали - не могли они в операционный зал зайти - все квадратные метры были бабушками-дедушками заставлены. Как эту пенсию бабушкам на карточки зачисляли – рассказываю отдельным постом, это вообще такая фантастика, что Брэдбери отдыхает.

Набралось ли в итоге сто тысяч карточек к юбилею, я так и не знаю. В другой банк работать ушел.

Комментарии 35

Сергей Ш  (beliyYAR)
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странно про то, что карта у пенсионера по умолчанию заблокирована smile:o а как с ней в магазин ходить? хотя, подозреваю, что процент пенсионеров, которые используют карту для расчетов, а не для тупой дойки банкомата, может только чуть-чуть больше нуля... наверное, уже давно такого нет, т.к. моя теща, получая на карточку пенсию не ломится в тот же день к банкомату, а рассчитывается картой в магазине и наличку снимает в любое удобное время, т.е. карта не может быть заблокирована.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Ну тогда-то это только начиналось. Лучшим подарком начальнику (не самому главному smile:D ) была банка кофе с чеком, на котором стоял код авторизации smile:) Операции покупки по карте тогда единичные были и блокировали на полчаса всю работу магазина. Пенсионеры вообще тут же снимали все с карты под ноль.
К  (shlomo_chavez)
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Цитата
странно про то

Ничего странного. Обратите внимание на указанную сумму пенсии, когда это было smile:!:
Сейчас, видимо, существуют другие "наработки" определения здравия пенсионеров. Гос-во и старается быстрей "продавить" УЭК, а уж там будет целый "букет" smile:shuffle: определителей всех мастей, кто где и в какое время.
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
неужели в то время у пенсионеров были карточки smile:?: я-то полагал, что пенсию тогда выдавали либо на почте либо по сберкнижке, без других вариантов. эти два варианта и сейчас самые распространенные.
Першинг  (Першинг)
#
(с) Послушайте! Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно! (с)
Интересная антиутопия. Хочу задать вопрос, который давно меня мучает: какая выгода банку в эмиссии пластиковых карт! Ну, кроме выигрыша в капиталистическом соревновании и сделать приятное начальнику ко дню рождения?
Предлагают карту с бесплатным годовым обслуживанием и, скажем, 55-дневным грейс-периодом. В идеале для квалифицированного клиента это - бесплатное пользование деньгами банка. А расходы банк имеет хотя бы на элегантный кусочек пластика. Ну и все технологии, ну и з/п персонала. Ну и реклама. Ну и плата платёжным системам. Ну и ретробонусы. Ну и многое, о чём я не знаю.
В чём выгода для банка?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Карточка пенсионера - расчетная, грейс тут ни при чем. Соответственно, никаких банковских денег не тратится, кроме, как вы правильно сказали, расходов на кусочек пластика (еще на обслуживание счета). Выгода - увеличение остатков на счетах (не у всех получается вовремя выдоить карту под ноль) и процент от Пенсионного фонда.
Першинг  (Першинг)
#
Да Бог с ними, пенсионерами. Меня интересует, зачем вообще это нужно банкам. Именно пластик с грейсом. Ведь убыточно же. Зачем увеличивать количество карточных клиентов? Ну кроме дня рождения шефа. А реклама и привлечение шло и идёт достаточно агрессивно. А "обучение" финансовой грамотности идёт исключительно по факту просрочек и исключительно "добрыми" коллекторами и соответствующими подразделениями банков. smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Ведь убыточно же

Было бы убыточно - не выпускали бы. Карты сами по себе банкам очень выгодны. Грейс - конечно, не выгоден, но попробуй-ка его не дай - мигом с рынка вылетишь, конкуренты сожрут. В любом случае, карта с грейсом банку все равно приносит доход. "Как бы бесплатное" кредитование клиента перекрывается процентом за операции по карте и комиссией за обслуживание.
Першинг  (Першинг)
#
А если обслуживание бесплатное? А процент за операции от кого? От платёжных систем? Ведь для клиента в грейс процент не идёт!
Или всё же те карты, о которых я выше писала, это просто бесплатный сыр? В мышеловке. smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Тамара рано или поздно из этого грейса да вывалишся. Тогда проценты насчитают а весь период. У меня пару раз так уже выходило, что деньги вовремя в полном объеме гасить не успевал. Проценты правда смешные были, но если в обороте сотни тысяч карт, то с миру по нитке а денюжек то набегает. Так что банк не внакладе
Першинг  (Першинг)
#
То есть, всё-таки мышеловка? smile:cry:
Тогда странны призывы к повышению грамотности. Тогда гражданам нужно повышать бдительность! smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Лучше повышать и то, и другое!
И бдительность, и грамотность!
Враг не пройдет!
smile:D
Першинг  (Першинг)
#
А ещё лучше - зарплату! smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Если банк четко обозначил порядок пользования грейс периодом, то почему это мышеловка? Я заранее знал что попаду на проценты и знал на какие. Если бы мне было это невыгодно нашел бы где перезанять. но сумма была смешная и поэтому предпочел их просто заплатить
А бдительность - Вы правы. Ее надо повышать. А то у нас много чего мелким шрифтом пишут
Першинг  (Першинг)
#
Так-то оно так, да вот в рекламе ТКС значится: барышня вытаскивает карту из почтового ящика, идёт в банкомёт, сует её не той стороной, и гордо держит в руке веер тысячных купюр. smile:D
О чём это говорит? А о финансовой безграмотности не только народа, а и достаточно продвинутых работников сферы рекламы. smile:wall:
А что у нас реклама - двигатель! Руководство к действию! smile:D
Работушки коллекотрам прибавится! smile8) И никакого тебе мелкого шрифта! Крупный план известной телеведущей! А кто у нас телеведущие? Аффторитет! smile:shuffle:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Дак на то и голова на плечах, чтобы внимательно ознакомиться с тарифным планом и увидеть, что если ты проделаешь тоже самое то влетишь аж на 40% годовых. Причем без всякого грейса с первого же дня.
Я как увидел так и кинул эту карту в нижний ящик. Лежит теперь пылится неактивированная.
Нужно постоянно анализировать и думать, на что идешь. Банкиры то прежде всего о своем заработке думают.
qaq  (qaq)
#
А какой смысл был в блокировке карточек?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну как же, что бы разблокировать - нужно показать паспорт и физиономию. Значит, человек жив. Смысл в том, чтобы родственники после сметри деньги не снимали.
Денис  (munkustrap)
#
А сейчас до сих пор так блокируют?

Вообще интересный пост - на одном дыхании прочел. Повеселило, что "книга уже есть" smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Как сейчас - не знаю, давно не работаю там уже, да и знакомые все перебрались кто куда.
читающий  (читающий)
#
Цитата
Повеселило, что "книга уже есть"

жемчужинка smile:)
Кирилл  (Kirill)
#
Хороший слог, порадовался. Просто Зощенко smile:).
Алексей Паков  (Митрандил)
#
"Все время пенсионер добросовестно в банкомате всю пенсию снимал"
А банку то какое дело? Деньги не его, ПФ шлет. Как он там пенсионеров учитывает - дело ПФ. ПИН ввел - и молодец. А кто ввел и сейчас банкам все равно.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Банку все равно, а ПФ - не все равно. Инициатива таких блокировок от ПФ исходила. Если бы банк на это не пошел - ПФ перестал бы переводить деньги и банк не получил бы, к примеру, 3% от всех пенсионных денег.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Меня в этой истории интересует две вещи:
1. кто додумался из ТОПов "санкционировать" 100 000 карт выпускать?
2. у кого "ума хватило" связаться с пенсионерами?
Я всегда старался избавляться от популистских идей и от людей, которые их выдвигают. Идея "100000 карт к юбилею" неплохая сама по себе, но способы ее достижения... Выпускать по несколько карт сотрудникам - это бред какой-то. У нас что, банки начали зарабатывать просто на эмиссии карт? Я в свое время работал в банке, где практиковалось такое, пока не убрали ТОПа, который этим занимался, после чего карточные проекты стали приносить прибыль. На месте "Самого главного" я бы санкционировал бы служебное расследование и уволил бы всех причастных к проекту "100000 карт" или бы заставил удержать из ЗП все расходы, связанные с их выпуском, обработкой в процессинге и т.д.
По поводу пенсионеров: неужели не ясно до сих пор, что пластик и пенсионеры - слова "антонимы". Неужели не ясно, что пенсионеры будут снимать все до копейки в кассах банка, а не в банкоматах? Причем ВСЕ в день зачисления денег! Неужели не ясно было, что доходы от этой "авантюры" будут значительно меньше, чем неполученные доходы от других видов бизнеса, связанные, например, с очередью в кассу? Похоже, все мы когда-то должны были наступить на "грабли" под названием пенсионеры!
Подводя итог: все это конечно весело, но с точки зрения бизнеса банка - это недопустипый просчет, который должен жестко караться. В банках не место популизму!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
В общем-то, я согласен с вами процентов эдак на 97% smile:) Но мне интересно, как бы изменилось ваше мнение (и изменилось ли), если бы вы узнали, что банк от Пенсионного фонда за окучивание пенсионеров получает, к примеру, 3% от всех пенсионных денег?
smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
На месте "Самого главного" я бы санкционировал бы служебное расследование и уволил бы всех причастных к проекту "100000 карт"

smile:D smile:D smile:D
Цитата
Набралось ли в итоге сто тысяч карточек к юбилею, я так и не знаю. В другой банк работать ушел.

Дмитрий Е.  (diev.ya.ru)
#
Какой приятный слог! smile:shuffle:

Надо было ещё солдатам тотально в воинских частях раздать - они тоже 7 рублей 80 копеек получали от Министерства Обороны. Минус комсомольские/партийные членские взносы. Там смертность не надо было бы отслеживать так скрупулёзно.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
О! Идея - супер! И к банкомату водить строем, по графику!
Эдуард  (gibbs)
#
и сдавать долю командиру части и прочим smile:)
Татьяна Макарец  (Noregressus)
#
Это что! Знаю Банк, где вопрос увеличения количества пластиковых карт решается путем оформления Зарплатных проектов для организации, даже если в ней работает... один человек! И тот - директор по найму....(Речь идет не об ИП!) Недавно в таком работала. smile:oops: А вы - пенсионный фонд, воинские части.... Еще бы поликлиники подключили. И предложили оформить отдельную карту персоналу под названием "for bribes".
Требовать благодарности за каждое из своих благодеяний значит только торговать ими. - П. Декурсель
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