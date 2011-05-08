Ты помнишь, как все начиналось

Много лет назад работал я в филиале одного очень крупного и уважаемого банка. Работы было много, денег мало, но мы жили и не тужили, весело и дружно. И вот как-то раз приключилось у нас в банке стихийное бедствие - круглый юбилей Самого главного. Несамые главные, естественно, подарок к его дню рождения захотели сделать поприятнее. Ну а какой подарок ему сделаешь? Денег у него и так много, книга уже есть... Несамые главные призадумались.
Кому первому пришла в голову эта мысль - история умалчивает. Может, хозяин сам это попросил. А может, и нет. Мысль такая - даешь ко дню рождения сто тысяч пластиковых карт! До юбилея было еще полгода, но сто тысяч карт за несколько месяцев - это вам не шутка. Это сейчас платину миллионами штампуют, а в те годы такое даже Сбербанку - и то не удавалось. Несамые главные засучили своим подчиненным рукава и работа закипела.
Начали с сотрудников. У каждого была пластиковая карта, на которую ему зачисляли зарплату. И тут кому-то в голову пришло - а вдруг работник захочет не рублями свою зарплату снять, а долларами? Давайте ему срочно выдадим долларовую карточку! Количество карт работников банка тут же удвоилось. Едем дальше - а вдруг кто-то захочет взять кредит? Срочно выдать ему еще и кредитную карту! Карты тут же выдали, хотя в кредит по ним взять можно было только ноль рублей ноль копеек. Короче, идеи посыпались, как из рога изобилия. В итоге у каждого человека зарплата осталась одна, а карточек стало уже пять. Разные такие, красивые...
Все равно не хватает. Сотрудников у банка по всей стране с филиалами была куча, но сто тысяч карт все равно никак не набиралось. Пошли по фабрикам-заводам. С ними сложнее. Странного хотят - чтобы при выдаче денег из банкомата получать все полностью и не платить никаких процентов, представляте? Прелесть какая. А очень крупный и уважаемый банк тогда на что жить будет? Решили и эту проблему. Начальнику фабрики – Visa Gold забесплатно (тогда это было невероятно круто), а он уже с подчиненными своими сам разбирается. Кто недоволен - заявление на стол.
Все равно не хватает. Опять сто тысяч не набирается. И тут кому-то пришла в голову спасительная мысль. А почему, собственно, пенсионеры свою пенсию до сих пор в банкомате не получают? С Пенсионным фондом договориться было совсем легко. Они даже рады были, что все бабушки-дедушки дружно из их коридоров ушли и в банк за своими денежками отправились. А в банке такие смешные вещи начались...
Сразу выяснилось, что пенсионеры перестали умирать. Ну то есть когда человек за деньгами в Пенсионный фонд ходил - однажды бац - и не приходит. Звонят ему домой, а заплаканные родственники отвечают - все, нет его больше. Человека из списков и вычеркивали, перекрестясь, если удавалось выбить с родственников справку. Или не вычеркивали, но пенсию все равно никто не получал. А вот с пластиковыми карточками так почему-то не получалось. Все время пенсионер добросовестно в банкомате всю пенсию снимал. А когда раз в год приходил ему срок получать новую карту - за ней не являлся. Звонят ему из банка, волнуются, а родня говорит - Бог с вами, нет его уже давно, в том году еще помер. Здрасьте-приехали, а кто тогда банкомат доил? Не знаем, - отвечают, - о чем это вы о таком вообще говорите. Что такое этот ваш банкомат и где он находится и вообще мы не военнообязанные и от нас отстаньте.
Проблему решили просто. Все карточки пенсионеров начали блокировать. То есть надо тебе денежку снять - будь добр, подойди к девочке и паспорт свой покажи. Тогда она тебе на один день карту разблокирует. Ну а если снять не успел - сам виноват, опять к девушке с паспортом. Возмущались, конечно, потом привыкли. Зато умирать начали по-прежнему, а не раз в год перед выдачей пластиковой карты.
Выяснилась еще одна смешная штука. Почему-то пенсионеры не захотели приходить равномерно в течение месяца. А приходить стали аккуратно в день зачисления пенсии, сразу после того, как сериал утренний заканчивался. Бац - и две тысячи человек в банке стоят, паспортами размахивают и ругаются на очередь. Кому удавалось разблокировать карту, шли во вторую очередь - к банкомату. Ну а самые упорные и продвинутые, одолевшие набор ПИН, шли в третью очередь - в кассу. Получив от банкомата 50 рублей из своей пенсии в 57 рублей 36 копеек, не хотели они 7 рублей 36 копеек на счете оставлять, а хотели получить все полностью.
Вот так банк целыми днями в начале месяца и работал. Вернее, не работал. Серьезные клиенты уходить начали - не могли они в операционный зал зайти - все квадратные метры были бабушками-дедушками заставлены. Как эту пенсию бабушкам на карточки зачисляли – рассказываю отдельным постом, это вообще такая фантастика, что Брэдбери отдыхает.
Набралось ли в итоге сто тысяч карточек к юбилею, я так и не знаю. В другой банк работать ушел.
Комментарии 35
Ничего странного. Обратите внимание на указанную сумму пенсии, когда это было
Сейчас, видимо, существуют другие "наработки" определения здравия пенсионеров. Гос-во и старается быстрей "продавить" УЭК, а уж там будет целый "букет" определителей всех мастей, кто где и в какое время.
Интересная антиутопия. Хочу задать вопрос, который давно меня мучает: какая выгода банку в эмиссии пластиковых карт! Ну, кроме выигрыша в капиталистическом соревновании и сделать приятное начальнику ко дню рождения?
Предлагают карту с бесплатным годовым обслуживанием и, скажем, 55-дневным грейс-периодом. В идеале для квалифицированного клиента это - бесплатное пользование деньгами банка. А расходы банк имеет хотя бы на элегантный кусочек пластика. Ну и все технологии, ну и з/п персонала. Ну и реклама. Ну и плата платёжным системам. Ну и ретробонусы. Ну и многое, о чём я не знаю.
В чём выгода для банка?
Было бы убыточно - не выпускали бы. Карты сами по себе банкам очень выгодны. Грейс - конечно, не выгоден, но попробуй-ка его не дай - мигом с рынка вылетишь, конкуренты сожрут. В любом случае, карта с грейсом банку все равно приносит доход. "Как бы бесплатное" кредитование клиента перекрывается процентом за операции по карте и комиссией за обслуживание.
Или всё же те карты, о которых я выше писала, это просто бесплатный сыр? В мышеловке.
Тогда странны призывы к повышению грамотности. Тогда гражданам нужно повышать бдительность!
И бдительность, и грамотность!
Враг не пройдет!
А бдительность - Вы правы. Ее надо повышать. А то у нас много чего мелким шрифтом пишут
О чём это говорит? А о финансовой безграмотности не только народа, а и достаточно продвинутых работников сферы рекламы.
А что у нас реклама - двигатель! Руководство к действию!
Работушки коллекотрам прибавится! И никакого тебе мелкого шрифта! Крупный план известной телеведущей! А кто у нас телеведущие? Аффторитет!
Я как увидел так и кинул эту карту в нижний ящик. Лежит теперь пылится неактивированная.
Нужно постоянно анализировать и думать, на что идешь. Банкиры то прежде всего о своем заработке думают.
Вообще интересный пост - на одном дыхании прочел. Повеселило, что "книга уже есть"
жемчужинка
А банку то какое дело? Деньги не его, ПФ шлет. Как он там пенсионеров учитывает - дело ПФ. ПИН ввел - и молодец. А кто ввел и сейчас банкам все равно.
1. кто додумался из ТОПов "санкционировать" 100 000 карт выпускать?
2. у кого "ума хватило" связаться с пенсионерами?
Я всегда старался избавляться от популистских идей и от людей, которые их выдвигают. Идея "100000 карт к юбилею" неплохая сама по себе, но способы ее достижения... Выпускать по несколько карт сотрудникам - это бред какой-то. У нас что, банки начали зарабатывать просто на эмиссии карт? Я в свое время работал в банке, где практиковалось такое, пока не убрали ТОПа, который этим занимался, после чего карточные проекты стали приносить прибыль. На месте "Самого главного" я бы санкционировал бы служебное расследование и уволил бы всех причастных к проекту "100000 карт" или бы заставил удержать из ЗП все расходы, связанные с их выпуском, обработкой в процессинге и т.д.
По поводу пенсионеров: неужели не ясно до сих пор, что пластик и пенсионеры - слова "антонимы". Неужели не ясно, что пенсионеры будут снимать все до копейки в кассах банка, а не в банкоматах? Причем ВСЕ в день зачисления денег! Неужели не ясно было, что доходы от этой "авантюры" будут значительно меньше, чем неполученные доходы от других видов бизнеса, связанные, например, с очередью в кассу? Похоже, все мы когда-то должны были наступить на "грабли" под названием пенсионеры!
Подводя итог: все это конечно весело, но с точки зрения бизнеса банка - это недопустипый просчет, который должен жестко караться. В банках не место популизму!
Таки правильно сделали.
Надо было ещё солдатам тотально в воинских частях раздать - они тоже 7 рублей 80 копеек получали от Министерства Обороны. Минус комсомольские/партийные членские взносы. Там смертность не надо было бы отслеживать так скрупулёзно.
Требовать благодарности за каждое из своих благодеяний значит только торговать ими. - П. Декурсель