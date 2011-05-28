Арабский регион - банкоматы и боевые действия

темное

боевом

В этот раз мы с женой проводили свой отпуск на Ближнем Востоке. Посетили три страны - Сирию, Иорданию и Арабские Эмираты. Когда мы покупали авиабилеты, бронировали отели и машины во всех трех странах и получали визы, никакими событиями не то что в Сирии или Иордании - даже в Тунисе еще не пахло. Ну а потом отменять что-то было уже поздно, хотя любимая теща звонила каждый день и голосом "от советского информбюро" рассказывала всякие ужасы. Нет, конечно, мы не самоубийцы, и если бы были хоть малейшие сомнения - мы бы туда не поехали. Но сомнений не было, потому что телевизор несколько последних лет мы не смотрим, а сообщения тещи привыкли делить на сто.Перед поездкой в моей голове прочно сидели три мифа, один из которых - банковский...В отпусках мы обычно на полную катушку используем кредитки. В Европе с этим хорошо - их принимают и в любой придорожной кафешке, и в сувенирной лавочке. Свои деньги при этом лежат на вкладе, и возникший долг по кредитке после отпуска я гашу в грейс. Ну а в экзотических странах приходится носить в кармане котлету баксов, менять ее по каким-то разным не всегда понятным курсам на местные эскудо, а в последний день перед вылетом домой судорожно думать, куда эти оставшиеся эскудо потратить - не везти же их обратно.Мне давно хотелось завести себе долларовую расчетную карту и доить банкоматы на сколько надо тугриков, не заморачиваясь с обменом. Рублевую карту даже с конвертацией по ЦБ использовать для этого не собирался принципиально, чтобы не зависеть от хотелок местных банков - ведь курс платежной системы по переводу мягких валют в доллар заложен в операцию будет всегда. В результате за вклад $100 на три месяца завел бесплатную дебетовую карточку в долларах, пополнил ее на $1000 и решил поснимать разные суммы в трех странах, где мы собирались побывать. Мне хотелось понять, насколько курс обмена платежной системы будет выгоднее курса обменников и стоит ли в будущем для снятия нала связываться с картой.Результаты лично для меня оказались удивительными. Курс, по которому выдавал валюты банкомат, во всех трех странах оказался хуже, чем курс любого первого попавшегося уличного обменника (причем это даже без учета комиссии за выдачу наличных, а с ней - все еще печальнее). Лучший курс обмена банкомата в Сирии - 47.02 местных фунтов за доллар, а обменники предлагали 47.5 или даже 48.2. В Иордании курс банкомата - 0.69, а курс обменника - 0.71 или 0.72 динара за доллар. В ОАЭ ситуация аналогична. При этом доступность банкоматов гораздо хуже, чем доступность обменников. Часто в Сирии на банкомате можно было увидеть надпись "Syrian cards only", а в Иордании порой хотели видеть только Визу. Вывод лично для себя я сделал такой - котлета баксов правит миром, а расчетную карточку для наличных - закрыл и сдал.Ерунда. По арабски я знал два слова - мерхаба и шукран ("здравстуйте" и "спасибо"). Вывески на арабском языке для нас означали не больше, чем японские иероглифы. Но нигде, ни в одной стране ни разу не возникло непреодолимых трудностей. Везде обязательно находился человек, который мог разговаривать на английском, французском или даже на русском языке. И в больших отелях, и в маленьких частных домах, и на рынке, и в кондитерском магазине. Впрочем, часто было достаточно улыбки и жестов.За время поездки жена очень быстро выучила арабские цифры (не те арабские, которыми пользуемся мы, а настоящие), и в результате могла достаточно быстро сосчитать горсть монет. Занятие это довольно увлекательное, потому что монеты одновременно ходят и новые, и старые (это как если бы у нас, к примеру, были монеты 3 рубля и 300 копеек). Иногда было удивительно, что большая тяжелая гора монет - это всего "рупь шестьдесят", а маленькая кучка - "шесть сорок". В общем, Восток - делотонкое.За две недели мы не видели НИ-ЧЕ-ГО, хотя проезжали и "прославившиеся" на весь мир города Дераа и Хомс. Впрочем, нет - один раз, за ужином в ресторане, на большой плазменной панели мы увидели кадры CNN о разгоне толпы. У местных они не вызвали никакой реакции. На дорогах (проехали 1800 км) мы видели множество вооруженных патрулей. Отношение их к нам везде было совершенно замечательное. Когда эти вооруженные люди (кое-где в форме, а кое-где и в каких-то кроссовках и оборванных халатах) видели нашу машину и понимали, что там туристы - они расплывались в улыбке, махали рукой - проезжай, и кричали вслед - "Велькам!".Отель в Дамаске нам помог найти вооруженный душман-автоматчик из Иранского культурного центра. Когда я к нему обратился (больше просто в ту секунду не к кому было) он оставил свой пост, закрыл будку и пошел с нами, улыбаясь и показывая дорогу. У меня даже было ощущение, что он хотел помочь тащить мне чемодан, но с автоматом это как то не к лицу, и он постеснялся ))) Паспорта (кроме аэропортов, естественно) пришлось показать два раза. Один раз - при пересечении границы Сирия-Иордания, второй - на въезде в свободную экономическую зону Акабы (полицай не стал их открывать) - "Веа а ю фром? - Русья, Москва. - Оу, велкам".После поездки у меня осталось совершенно четкое ощущение, что 90% всех сообщений о событиях на Ближнем Востоке - голимая американская пропаганда. Просто хочется американцам пострелять там маленько из крылатых ракет, а повода не находится. Ну и журналисты тоже свою руку приложили - не хочется о рекордных надоях в Рязани писать или об отремонтированном подъезде в Малаховке, про кровь и стрельбу им интересней.01.Вот так выглядит дорога от Дамаска до средиземноморского побережья Сирии. Все деревья наклонены в одну сторону (с другой стороны дороги - туда же). Почему - загадка. Версий у нас было несколько - ветер (но ведь не может быть, чтобы он постоянно и везде дул в одну сторону), наклон к солнцу, чтобы минимизировать облучение и другие, еще более фантастические. В результате я для себя остановился на версии, что это специальная противотанковая порода деревьев, выведенная сирийскими агрономами для борьбы с израильскими танками, а жена - что все деревья наклонены в сторону Мекки.02.Первая ночь в Сирии была в деревушке возле замка крестоносцев Крак де Шевалье, опорного пункта средневековых крестовых походов. Громадный прекрасно сохранившийся замок, чтобы облазить его весь, понадобилось несколько часов.03.А это уже Пальмира. Не Северная Пальмира (там я уже был, чтоб ее), а настоящая. В середине первой фотографии - бедуин наверблюде, с которым у нас состоялся занимательный диалог (с бедуином, не с верблюдом):- Хелло. Кэмел.- Ноу кэмел.- Гуд кэмел. Гуд прайс. Файв хандред паунд.Файв хандред сирийских паунд - это, между прочим, 10 долларов, но никакого желания кататься на верблюде у нас не было даже забесплатно. Я решил прикинуться непонимающим, чтобы пресечь диалог, и ляпнул по русски:- Не понимаю.Ага, щас. Водитель верблюда сориентировался моментально:- Кэмел харашё. Привьет. Кагдила?После этого ничего не оставалось, как подхватить жену под руку и кинуться в развалины, надеясь, что верблюд там не пройдет, а сзади доносились крики: "Э! Гуд прайс! Файв хандред паунд! Фор хандред! Три хандред паунд! СТО!!! СТО!!! СТО!!!"04.А так выглядит Пальмира ночью. Чертовски красиво. И, главное - ни туристов, ни верблюдов нет05.А это уже Дамаск. Такое ощущение, что весь город - один сплошной рынок. Каждый делает свой маленький бизнес. На первой фотографии в малиновой шапочке - продавец чая. Очень занятно наблюдать, как он наливает чай из своего агрегата, чуточку наклонившись, и струя чая с двухметровой высоты попадает точнехонько в стаканчик - ни одна капелька на проливается. Старый Дамаск понравился, там было очень приятно погулять.06.В такие балахоны одевают иностранных женщин при посещении мечети. Мужикам проще - достаточно разуться. Мы ходили в мечеть Омейядов (Умайедов? Омайедов?), туда едут паломники со всего мусульманского мира поклониться мощам Иоанна Крестителя (он у них весьма почитаем), было интересно увидеть это своими глазами. На входе всех мусульманских женщин отделяют и гонят в специальный огороженный цепью загончик, ну и моя жена туда было пошла со всеми. Служитель ее тут же вынул из толпы мусульманок, и строго показал на меня - иди, мол, ханым, к своему мужу, и следуй за ним, и никуда не отлучайся ))) В визах, кстати, для мужчин и женщин надписи тоже отличаются. У меня написано - "Игорь, сын Филиппа", а у жены - "Татьяна, жена Игоря".07.А это уже Иордания, уличный траффик в Аммане.08.На загородных трассах тоже живности хватает. То суслик проскочит, то черепаха.09.Мертвое море. С той стороны - Израиль. Туда с сирийскими штампами решили пока не соваться, хотя виза россиянам уже не нужна. Когда мы сдавали документы на визу в сирийском консульстве в Москве, работник посольства нас спросил, не были ли мы в Израиле. Мы ответили - "нет", он взял наши паспорта, очень внимательно просмотрел все страницы и отдал паспорта другому сотруднику, который сидел рядом. Тот подошел к нам и снова спросил, не были ли мы в Израиле. Мы несколько удивились и снова сказали - "нет". Он тщательнейшим образом снова пролистал от корки до корки наши паспорта и только после этого принял документы. Но это еще не все. На следующий день, при получении уже готовых паспортов, процедура полностью повторилась. Так что в общей сложности мы 4 раза сказали "нет" и еще дважды написали это в анкете )))10.King's Highway. Я хотел проехать именно этой дорогой, чтобы посмотреть каньон Вади Муджиб. Иорданцы говорят, что он является уменьшенной копией американского Grand Canyon, "только более живописной". Американского мы пока не видели, это еще впереди.11.А вот, собственно, и сам каньон. Ну что же, меняли маршрут специально ради него не зря, хотя желание посмотреть американский вовсе не пропало, а наоборот - усилилось.12.Местные полицаи - красавчики. Вежливые, дружелюбные, подтянутые, все разговаривают по английски. Завидуй, Дмитрий Анатольевич. У тебя таких эцилопов никогда не будет.13.Акаба, морской порт. Интересное место. В одной точке сходятся четыре страны - Египет, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия. Здесь мы подверглись атаке боевых лодочников со "спешиал прайсом" за прогулку на лодочке со стеклянным дном.14.Обычная лавка, торгующая мясом. В ней висит 4 портрета президента и - без счета - флагов. Портреты там везде. Рекорд, который нам удалось насчитать - 8 портретов. Очень интересно смотрелся коллективный портрет (король Абдулла, его отец Хусейн и молодой симпатичный отрок - как я понимаю, наследник). Ну ни дать не взять - святая троица.15.И кто говорит, что в мусульманской стране нельзя купить пиво? Ничего подобного, просто нужно знать, где искать. В Дамаске, к примеру, его продают в еврейском квартале. А вот в Акабе поиски пива немного затянулись. На Ближнем Востоке все лавки и магазины расположены, как правило, по цеховому признаку, и если ты зашел на улицу со светильниками, то ничего другого, кроме светильников, ты там не найдешь. Улицу с пивом найти никак не удавалось, зато, когда она была найдена, я сразу пересел в кресло пассажира, а жена в очередной раз наконец-то дорвалась до руля.16.А это уже Вади Рам, иорданская пустыня. Честно говоря, после посещения турецкой Каппадокии я думал, что те впечатления уже ничем не перебить. Но национальный парк Вади Рам ничуть не менее интересен. Мой словарный запас не позволит это описать. Впечатление такое, что это не Земля, что ты попал на другую планету.17.М-а-а-а-аленькая белая точечка в середине внизу на первой фотографии - это наш джип. А пульс после того, как по осыпающемуся песку заберешься на поющий бархан высотой в 300 метров - ударов 140, не меньше. Но вид, открывающийся оттуда, того стоит, поверьте.18.Сфотографировать этот природный мостик никак не удавалось. Стоит тебе только прицелиться и навести фотоаппарат, как с него тут же свешивается физиономия какого-нибудь туриста, который машет тебе ладошкой, жизнерадостно лыбится и кричит - "хай"! После восемнадцатого по счету "хая" мне это надоело, и я вступил в диалог:- Эксклюзив фото! Эспешиалли фор ю! Онли файв джордан динарз! Сэй чииииз, плиз!После такого коммерческого предложения туристов как майкой сдуло, и я наконец-то смог спокойно фотографировать.19.А вот Петра разочаровала. То ли слишком сильные впечатления были от посещения Вади Рам, то ли устали в этот день сильно, то ли отвыкли уже от толп туристов кругом... Я много раз представлял себе, как буду идти по этому узкому проходу к Сокровищнице, как меня вштырит...Не вштырило20.Чтобы спастись от толп людей, мы ушли окольной тропинкой на самый верх, откуда открывался вид на весь город. Жена смертельно устала, не хотела идти вперед и говорила, что дальше никакой дороги нет. Пришлось показывать ей пальцем на говно ишаков, которое явно говорило о том, что мы здесь не первые. Зато наверху можно было присесть, отдохнуть, и хоть маленько прийти в себя от несбывшихся ожиданий.- @#$$#%@%^& !!! - думал я, сидя на скале. - Как дурак, забронировал билеты за хрен знает сколько евров! Как дурак, составлял маршрут, как идиот, искал карты для навигатора! И это все для того, чтобы сейчас сидеть здесь, в этом долбаном городишке, где банка пива ноль три стоит шесть баксов! И где нельзя наступить на землю, не вляпавшись в говно ишака!21.Но на следующий день была Малая Петра. Там было уединение и не было никого - лишь немного зверюшек, некоторые - домашние, некоторые - нет. В наших душах опять воцарился покой. И это здорово, потому что не хотелось покидать Иорданию с разочарованием.Впрочем, напоследок нам очень сильно поднял настроение звонок из авиакомпании Etihad Airways, самолетами которой которой мы летали весь отпуск. Милый женский голос осведомился - а не желаем ли мы за 20 евро на нос сделать апгрейд наших билетов до бизнес класса с одним ограничением - в Москве нам не будет подан лимузин? Конечно же, мы желали.22.А это уже Абу-Даби. Очень хорошая иллюстрация, чего может добиться нефтедобывающая страна, если нефтяные деньги не разворовываются, а идут на благо граждан.23.Мечеть шейха Зайеда. Поначалу не думали туда идти, потому что по сравнению с мечетью Омейядов в Дамаске это новодел. Но, увидев ее по дороге из аэропорта к отелю, поняли, что мы туда пойдем. И не пожалели.24.Дорога в аэропорт. Пора возвращаться. Сказка, к сожалению, заканчивается.За день до того, как сдавать машину в аэропорту, я узнал на первой попавшейся заправке - можно ли на ней заправиться по банковской карте. Нужно было залить бензин до полного бака, а менять заранее для этого деньги не хотелось - было неясно, сколько их понадобится.- Да нивапрос, - сказал заправщик по английски. - Заправим сколько захотите, и карточкой расплачиваться можно.- На любой заправке? - спросил я.- Конечно, - ответил заправщик и посмотрел на меня, как на дауна - мол, из какой ты тундры приехал, парень?Перед аэропортом заехали на заправку. Пять часов утра. К машине подходит сонный заправщик. Показываю ему кредитку и говорю - "фулл". Он кивает, заправляет машину, берет карту и вставляет ее в терминал прямо в заправочной колонке, никуда не отходя. Секунда - и мой телефон уже пищит SMS-кой. Заправщик отдает карту - "гуд бай, мистер".Интересно, если бы я спросил что-нибудь по английски на своей заправке в Москве, какими бы глазами на меня посмотрел заправщик? И еще интересно - в каком веке мы будем жить так же, как они сейчас?