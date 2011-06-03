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Пятница, вечер

03.06.2011 20:59 30 1 973 просмотра
Пятница, вечер.
Смутны томленья души.
Может, перцовки?
(с) nekronomykon

Только собрался идти домой, как зазвонил телефон. Коллеги из автоматизации предлагают взять своих подчиненных и идти к ним в серверную, сыграть в игру отдел на отдел. Не знаю, откуда они только эту игру выкопали.

Берем домен с количеством пользователей более 100 человек и начинаем блокировать пользователей в алфавитном порядке по два пользователя за раз. Ждем 2 минуты, продолжаем блокировать следующую пару и так до тех пор, пока не позвонит заблокированный пользователь. Такой пользователь разблокируется и называет букву, с которой начинается следующий раунд. И так до тех пор, пока не дойдут до последнего пользователя. Выигрывает тот отдел, у которого больше очков.

Очки:
1) Заблокированный пользователь – 5 баллов.
2) Заблокированный пользователь позвонил в двухминутный промежуток – минус 4 балла.
3) Заблокированный пользователь позвонил после двухминутного промежутка - минус 2 балла.

Ну просто дети малые, ей богу. Кто же так играет? Прочитал им нотацию.

Во-первых - разве можно такими вещами в банке заниматься? У нас фамилия Председателя Правления на букву А начинается, так что на первой паре пользователей игра может и закончиться, причем навсегда и для всех. Во-вторых, в банке народ все-таки серьезный, и это добром явно не кончится.

Предложил коллегам правила модифицировать - играть не на пользователях, а на клиентах системы "Интернет-банк". Преимуществ масса:
- клиентов гораздо больше, это вам не какая-то жалкая сотня банковских бездельников;
- очень маловероятно, что начальство что-нибудь узнает;
- если какая-то падла все-таки капнет начальство что-то и узнает, всегда можно отговориться, сказав, что это у клиента Интернет не работал, а мы тут совершенно ни при чем.

Дело за малым. Осталось решить - сколько копеек вист. И будем начинать веерное отключение.

С пятницей вас, уважаемые! smile:inlove:

Комментарии 30

Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Ну и шуточки у вас smile:D *где тут смайлик с подбитым глазом?*
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Этот-этот smile:D Копируете ссылку на смайлик из форума/лички и оформляете тегами?
Извра... Оригинальный подход
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну да, приходится немного поковыряться
Зато результат хорош
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
В форумчанах все должно быть прекрасно: и смайлики, и аватары, и орфография, и мысли.

*глядя на тред* Строгая у вас самоцензура, однако...
fulltime  (fulltime)
#
вы бы еще счет вебмани открыли и на него с заблокированных пользователей деньги на призовой банк в добровольном порядке собирали smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Да не за что. Откройте только на паспортные данные какого-нибудь клиента, на всякий случай))))
Hipster  (Hipster)
#
Цитата
Осталось решить - сколько копеек вист. И будем начинать веерное отключение.


...Компания Lehman Brothers, 12 сентября 2008 года

smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Надеюсь вы только по пятничным вечерам в такие игры играете.
В обсуждениях банк.сферы много говорят про стабильность и тишину, а тут ваш отдел начинает такие игры.
Весело конечно но если бы узнал как клиент про такое сразу бы ушел
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну-да, ну-да, а в других банках такого, конечно же, не будет smile8)
Сергей Попов  (sonnert)
#
А наши, похоже не только в пятницу играли smile:))
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да и не только банковские играют, как я вижу. Лифтеры играют, водители автобусов...
smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Да что там лифтеры. Сам Владимир Владимирович, нет-нет, да заблокирует кого-нибудь, а некоторых и не по одному разу
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не, ну а чо, не будет же он от народа отрываться. Вся страна играет, каждый на своем рабочем месте. Он же не виноват, что мы его в Кремль работать выбрали.
fulltime  (fulltime)
#
Согласен полностью. Вот во времена Бориса Николаевича игра в шахматы была в почете. Особенно "сильные рокировочки" любил.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не, ну а чо, они же все обычные нормальные люди. Нам вот разное нравится - кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик, так и им. Кому-то шахматы с рокировками, кому-то бейсбол с битами, кому-то прятки.
Сергей Попов  (sonnert)
#
У меня вообще мысль родилась, что игра, опять же - родилась smile:) , в белокаменной за забором из красного кирпича
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да? Странно. Надо, конечно, будет спрсить у ребят, но, по-моему, они сами ее придумали, и из Кремля им никто не звонил...
Сергей Попов  (sonnert)
#
а, может, у ваших и содрали, только на всю страну растиражировали smile:)
Lumix  (Lumix)
#
милиционеры тоже блин играют, подождем когда армия соскучится.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А разве еще не?
Краем уха слышал про взрывы на складах - это не оно?
Lumix  (Lumix)
#
не, суть в том, чтобы играть " на пользователях, а на клиентах системы"
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А кто их знает, может это они подходы к супермаркетам минируют? Не могут же об этом по телевизору на всю страну сказать!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хе-хе... Отличная игра...
Кто не спрятался, я не виноват
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Может, на портале в что-то подобное сыграть? Представляешь, приходят банкиры с утра на работу, заходят на банки.ру в народный рейтинг, а там...
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А Чаинка вот предлагает юзеров банить и смотреть, когда письма гневные слать начнут.
smile:oops:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Нормальный расклад... smile:D
Предлагает Чаинка, а письма Абрамычу слать будут... smile:o smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Так давайте справедливо определим, почем вист, чтобы все неудобства окупились smile8)
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