Пятница, вечер.

Смутны томленья души.
Может, перцовки?
(с) nekronomykon
Только собрался идти домой, как зазвонил телефон. Коллеги из автоматизации предлагают взять своих подчиненных и идти к ним в серверную, сыграть в игру отдел на отдел. Не знаю, откуда они только эту игру выкопали.
Берем домен с количеством пользователей более 100 человек и начинаем блокировать пользователей в алфавитном порядке по два пользователя за раз. Ждем 2 минуты, продолжаем блокировать следующую пару и так до тех пор, пока не позвонит заблокированный пользователь. Такой пользователь разблокируется и называет букву, с которой начинается следующий раунд. И так до тех пор, пока не дойдут до последнего пользователя. Выигрывает тот отдел, у которого больше очков.
Очки:
1) Заблокированный пользователь – 5 баллов.
2) Заблокированный пользователь позвонил в двухминутный промежуток – минус 4 балла.
3) Заблокированный пользователь позвонил после двухминутного промежутка - минус 2 балла.
Ну просто дети малые, ей богу. Кто же так играет? Прочитал им нотацию.
Во-первых - разве можно такими вещами в банке заниматься? У нас фамилия Председателя Правления на букву А начинается, так что на первой паре пользователей игра может и закончиться, причем навсегда и для всех. Во-вторых, в банке народ все-таки серьезный, и это добром явно не кончится.
Предложил коллегам правила модифицировать - играть не на пользователях, а на клиентах системы "Интернет-банк". Преимуществ масса:
- клиентов гораздо больше, это вам не какая-то жалкая сотня банковских бездельников;
- очень маловероятно, что начальство что-нибудь узнает;
- если
Дело за малым. Осталось решить - сколько копеек вист. И будем начинать веерное отключение.
С пятницей вас, уважаемые!
Комментарии 30
Этот, что ли?
Извра... Оригинальный подход
Зато результат хорош
*глядя на тред* Строгая у вас самоцензура, однако...
...Компания Lehman Brothers, 12 сентября 2008 года
В обсуждениях банк.сферы много говорят про стабильность и тишину, а тут ваш отдел начинает такие игры.
Весело конечно но если бы узнал как клиент про такое сразу бы ушел
Краем уха слышал про взрывы на складах - это не оно?
Кто не спрятался, я не виноват
Предлагает Чаинка, а письма Абрамычу слать будут...