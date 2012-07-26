Юз отуз туркиш лира окей

В одном из обсуждений на форуме зашла речь об уплате штрафов ГИБДД. Тема вызвала живой интерес, и это понятно - всем хочется, чтобы не отрываясь от стула, и чтобы без комиссии, и чтобы дошло, и чтобы погасилось. Читая такие обсуждения, я сразу вспоминаю забавную историю, которая произошла у нас с женой в Турции. Началось тогда все, естественно, в банке - разве здесь на портале могут быть другие истории?Нам нужно было обменять немного долларов на турецкие лиры. Мы зашли в банк, и при виде курсов валют на табло немедленно проснулся мой внутренний банкир.- Мы не будем менять валюту по этому грабительскому курсу! - сказал он мне.Накануне курс сильно прыгнул, но я этого еще не знал. Мы развернулись и пошли искать, где обменять деньги. Других банков рядом не наблюдалось, зато на глаза попалась ковровая лавка с криво нацарапанной на картонке надписью "CHANGE". На этот раз мой внутренний банкир (подлец!) почему-то даже и не подумал проснуться. Через несколько минут мы вышли из лавки с пачкой турецких лир.Наш путь лежал из Каппадокии в озерный край - Эйирдир. В отпуске мы с женой иногда препираемся, кому управлять машиной, потому что оба любим водить. В этот день вести машину была очередь жены. Дорога там, надо сказать, скучноватая - несколько часов подряд прямая ниточка идет по плоской равнине, и только на горизонте видны горы и облака. Я благополучно кемарил на пассажирском кресле и проснулся лишь от того, что машина начала достаточно интенсивно тормозить.На обочине торчал мент в желтой жилетке с полосатой палкой и показывал - съезжайте сюда, голубчики. Не понимаю, как можно было попасться на эту засаду, ведь, как потом сказала жена, она видела дорожный знак "Диккат, хыз контроль" (в Турции менты только в таких подписанных местах, как правило, и стоят). Гаишник заглянул в салон, доброжелательно улыбнулся и сказал:- Мерхаба. Радар. Пермитлисанс.Что такое пермитлисанс, было неясно, но жена, как профессиональный лингвист, тут же расшифровала этот ребус:- Permis de conduire, driving license. Похоже, он хочет права.Я выругался про себя, взял документы и пошел разбираться. Международное водительское удостоверение жены менты почему-то разглядывали с большим недоумением, зато российским правам обрадовались сразу. Я попытался было расписаться в протоколе, но гаишник отобрал у меня ручку и твердо показал пальцем в сторону нашей машины - нифига, давай сюда свою ханым. Я окликнул супругу, она подошла, поставила в нужном месте закорючку, и перед нами во весь рост встал организационный вопрос - где платить?Дорожные полицейские по-английски не понимали. Им это не надо. Они со своей работой и так неплохо справились. А нарушитель из другой задержанной машины, которого мы спросили, где платить, начал махать куда-то вперед.- Аксарай окей? - я показываю по направлению к ближайшему городу.- Окей, окей! - кивает радостно.- Эни банк? - спрашиваю я.- Йес, йес!Ну что ж, Аксарай так Аксарай. Почему бы, собственно, и не посетить сей славный город, хотя бы даже и с такой прозаической целью. В Ачиксарае мы уже были, сфотографировались там у знаменитого гриба, может, и в Аксарае что-нибудь интересное увидим. Я пару раз ткнул пальцем в навигатор, и мы поехали.Охранник в первом попавшемся "эни банке" покрутил в руках ментовский протокол и вопросительно воззрился.- Ай вонт ту пэй, - сказал я ему.Охранник пожал плечами и отдал бумажку клерку в первом же окошке. Клерк собрал остатки школьного английского и начал объяснять про хыз контроль, трафик полиси и что мы должны заплатить 130 лир. Ну да, блин, мы сами все понимаем про хыз контроль и сто тридцать лир, так примете деньги или нет? Клерк скорбно развел руками, и тогда охранник вывел нас из помещения и на улице сдал прямо в руки трем ментам, но уже не гаишным, а простым патрульным, в синих жилетках. Синенькие изучили бумажку и стали нам на таком же английском, какой мы только что слышали, объяснять про хыз контроль, трафик полиси и что мы должны заплатить юз отуз тюркиш лира. Дык елки зеленые, мы с удовольствием заплатим, только покажите - где, раз уж в банке штраф не берут?Один из синеньких быстро сбегал на перекресток и привел гаишника - с надписью "трафик полиси" на желтой жилетке. Гаишник рассмотрел злополучную квитанцию, кивнул и снова начал нам объяснять... Ну вы уже поняли. Хыз контроль, трафик полиси и надо заплатить 130 лир.- Хыз контроль окей, - простонал я. - Юз отуз тюркиш лира окей. Нереде? (это слово означает "где" по-турецки).Менты непонимающе смотрели на нас.- Банк? Пост офис? - продолжал допытываться я, уже теряя надежду.При слове "пост офис" у желтенького резко прояснилось лицо, он повторил "пост офис", кивнул и что-то быстро-быстро стал объяснять синеньким. Синенькие, сильно возрадовавшись, тут же повели нас к ближайшему заведению с надписью "Ptt" над дверью. Ур-р-р-р-раааа!!! Значит, здесь это оплачивают на почте!!! Ну что же, будем знать.На почте менты взяли нам талончик с трехзначным номером электронной очереди. Я сильно загрустил - похоже, в этом заведении нам придется провести несколько часов. Впрочем, синенькие, не дожидаясь появления этого жуткого номера на табло, ломанулись с нашим протоколом в какое-то окно. Сидящая там девушка повертела документ так и сяк и указала на соседнее окошко, в котором располагался седоватый серьезный дяденька. Дяденька послушал, что говорят синенькие, отдал протокол и ткнул пальцем куда-то себе за спину, где обнаружилась крупная улыбающаяся тетенька. Тетенька, ознакомившись с вопросом, вопросительно посмотрела на ментов и указала на девушку из первого окошка. Круг замкнулся. Мы с женой неприлично заржали. Менты, оценив юмор ситуации, заржали тоже. Тетенька хихикнула за компанию, но потом встала, вышла из-за стойки и отвела нас всех в противоположный конец зала, где наш штраф - наконец-то! - взялись оформлять. Без всякой, между прочим, очереди - стоящие туда турки спокойно расступились, когда к окошку просунулся полицай с пистолетом. Я облегченно вздохнул и сунул в окошко сто тридцать лир. Ближайший синенький сделал отрицательный жест, забрал тридцать лир и отдал их мне обратно.Я удивился. Вообще-то я люблю, чтобы все было сделано как надо. Накосячили - нужно платить. Тем более неизвестно, может, они этот штраф потом рентакару выставят, а тот с удовольствием начнет долбить мою кредитку.- Ай маст пэй юз отуз тюркиш лира! - сказал я менту.- Индирим, - ответил синенький и улыбнулся.О как! Оказывается, они поощряют немедленную уплату штрафа, и мы должны заплатить не 130, а только 97.50.Тем временем тетенька в окошке отрицательно покачала головой и вернула нам нашу сотню с диагнозом "мани проблем". Купюра, которую нам дали в лавке, оказалась старого образца, 2005 года. Черт, - подумал я и начал искать другие деньги. Из-за того, что разменял их в лавке, сумма была небольшая, и ее, похоже, не хватало. Что делать, если не хватит? Идти в какие-то обменники и потом снова возвращаться сюда (и, скорее всего, уже без полицаев) совершенно не хотелось. Я лихорадочно выгребал из карманов последние лиры, полтинники, монетки в 25 курушей и складывал их в ладонь, вытирая с лысины пот. Синенький стоял рядом и напряженно смотрел - похоже, ему уже тоже хотелось, чтобы ситуация закончилась. Лира, другая... Ровно 97-50, как в сказке! И ни копейки турецких денег больше нет! Синенький облегченно вздохнул, и через минуту штраф был оплачен.Честно говоря, я уже попрощался было с левой сотней, но, оказывается, синенький так не считал. Он ткнул в сотню пальцем, сказал:- Халледериз. Гоу, - и показал жестами следовать за ним. Халледериз - это такое специальное турецкое слово - "Щас разрулим". Когда непонятно, что делать - собирается толпа, все машут руками, что-то лопочут, куда-то звонят, и потом внезапно наступает этот самый халледериз и проблема сама собой решается. Мы вышли на улицу и через двести метров оказались в каком-то турецком банке, где полицай, забрав у меня деньги, снова в обход очереди что-то быстро объяснил сотруднице банка и получил в обмен правильную купюру. Синенькие тут же вручили ее нам с пожеланиями дальнейшего счастливого пути. Если честно, к этому моменту мы были готовы их расцеловать.С тех пор мне не дают покоя два вопроса, один философский, а другой практический.Вопрос практический - почему турок в лавке нас обманул? Почему он не мог так же, как и мы, сходить в банк и поменять деньги? Ведь с нас не взяли никакую комиссию. Или, может быть, в банке поменяли нам деньги мимо кассы, как черный нал? Лишь бы только не было плохого мнения о стране у обманутого туриста? Неужели там тратят на это деньги? Я не понимаю.И второй, философский - когда, в каком веке в нашей стране будут такие полицейские, которых хочется расцеловать. И будут ли?А напоследок - несколько фотографий. А то, может быть, вы и не знаете, что такое Каппадокия, и что могут делать руссо туристо в этом турецком краю в пятистах километрах от пляжей Антальи.01. Вулкан Эрджияс в центральной Турции. Собственно, с него все и началось. Сначала он засыпал всю округу многометровым слоем своего пепла, а потом в течение веков солнце, ветер и вода сделали свое дело, и сегодня по долинам Каппадокии с удовольствием гуляют туристы.02-03. Типичный каппадоккийский пейзаж. Долина Гёреме. На следующей фотографии в центре сквозь дымку проглядывает все тот же вулкан.04. Вулканические породы очень мягкие, и местные жители с незапамятных времен устраивали в этих скалах свои жилища. Это голубятни. Голубей разводят ради помета - им удобряют виноградники, которые там повсюду. А в результате получается прекрасное каппадокийское вино.05-08. Это Долина Любви. Надеюсь, понятно, почему она так называется - уж слишком характерные формы у тамошних скал.09. Вход в Розовую Долину нашли с некоторым трудом, после часа блужданий.10. Внизу хорошо11. Часто за день наматывали пешком по десятку километров. Посидишь, отдохнешь малость, и снова - вперед, оно того стоит!12. Для меня турецкая кухня, пожалуй, на втором месте после итальянской. Из-за этих бараньих ребрышек я готов туда ехать снова и снова. Как-то в ресторане расплатился картой, а вечером, просматривая выписку, вижу - МСС Air Carries. Вот жуки, лишили законного бонуса (у меня за покупки, кроме авиа, мили идут)Но обижаться на этих "летчиков" рука не поднимается - уж больно вкусно готовят.13-15. Не смогли отказать себе в удовольствии посмотреть на эту красоту и сверху.16. Знаменитые грибы - символ Каппадокии.17. А это гриб ачиксарайский. Он гораздо меньше, но также знаменит. Найти его было очень непросто, но Чаинка у нас известная грибособирательница. Я привез нас к месту и сказал - должно быть где-то здесь, в радиусе километра, а дальше уже нужно было просто не отставать от жены18. Туристическая деревушка Гёреме. Солнце только что ушло за горизонт.19. Вечером там тоже красиво. На переднем плане - та самая ковровая лавкаНе вздумайте там деньги менять, если вдруг туда попадете.20. А это отель, в котором мы останавливались. Как и многие другие отели, вгрызся в свою собственную персональную скалу и нарыл в ней номеров для посетителей. Не нужно пугаться слов "жить в пещере" - пещеры там вполне комфортные. В нашей были окна, джакузи, камин, вай-фай и холодильничек для бутылочек тюрасанского.21-22. А после Каппадокии мы несколько дней валялись на безлюдном четырехкилометровом пляже в Чиралях и наслаждались ласковым теплым морем.23. Вы знаете, уже хочется снова туда вернуться. Ведь Турцию мы объездили пока не всю