Юз отуз туркиш лира окей

В одном из обсуждений на форуме зашла речь об уплате штрафов ГИБДД. Тема вызвала живой интерес, и это понятно - всем хочется, чтобы не отрываясь от стула, и чтобы без комиссии, и чтобы дошло, и чтобы погасилось. Читая такие обсуждения, я сразу вспоминаю забавную историю, которая произошла у нас с женой в Турции. Началось тогда все, естественно, в банке - разве здесь на портале могут быть другие истории?
Нам нужно было обменять немного долларов на турецкие лиры. Мы зашли в банк, и при виде курсов валют на табло немедленно проснулся мой внутренний банкир.
- Мы не будем менять валюту по этому грабительскому курсу! - сказал он мне.
Накануне курс сильно прыгнул, но я этого еще не знал. Мы развернулись и пошли искать, где обменять деньги. Других банков рядом не наблюдалось, зато на глаза попалась ковровая лавка с криво нацарапанной на картонке надписью "CHANGE". На этот раз мой внутренний банкир (подлец!) почему-то даже и не подумал проснуться. Через несколько минут мы вышли из лавки с пачкой турецких лир.
Наш путь лежал из Каппадокии в озерный край - Эйирдир. В отпуске мы с женой иногда препираемся, кому управлять машиной, потому что оба любим водить. В этот день вести машину была очередь жены. Дорога там, надо сказать, скучноватая - несколько часов подряд прямая ниточка идет по плоской равнине, и только на горизонте видны горы и облака. Я благополучно кемарил на пассажирском кресле и проснулся лишь от того, что машина начала достаточно интенсивно тормозить.
На обочине торчал мент в желтой жилетке с полосатой палкой и показывал - съезжайте сюда, голубчики. Не понимаю, как можно было попасться на эту засаду, ведь, как потом сказала жена, она видела дорожный знак "Диккат, хыз контроль" (в Турции менты только в таких подписанных местах, как правило, и стоят). Гаишник заглянул в салон, доброжелательно улыбнулся и сказал:
- Мерхаба. Радар. Пермитлисанс.
Что такое пермитлисанс, было неясно, но жена, как профессиональный лингвист, тут же расшифровала этот ребус:
- Permis de conduire, driving license. Похоже, он хочет права.
Я выругался про себя, взял документы и пошел разбираться. Международное водительское удостоверение жены менты почему-то разглядывали с большим недоумением, зато российским правам обрадовались сразу. Я попытался было расписаться в протоколе, но гаишник отобрал у меня ручку и твердо показал пальцем в сторону нашей машины - нифига, давай сюда свою ханым. Я окликнул супругу, она подошла, поставила в нужном месте закорючку, и перед нами во весь рост встал организационный вопрос - где платить?
Дорожные полицейские по-английски не понимали. Им это не надо. Они со своей работой и так неплохо справились. А нарушитель из другой задержанной машины, которого мы спросили, где платить, начал махать куда-то вперед.
- Аксарай окей? - я показываю по направлению к ближайшему городу.
- Окей, окей! - кивает радостно.
- Эни банк? - спрашиваю я.
- Йес, йес!
Ну что ж, Аксарай так Аксарай. Почему бы, собственно, и не посетить сей славный город, хотя бы даже и с такой прозаической целью. В Ачиксарае мы уже были, сфотографировались там у знаменитого гриба, может, и в Аксарае что-нибудь интересное увидим. Я пару раз ткнул пальцем в навигатор, и мы поехали.
Охранник в первом попавшемся "эни банке" покрутил в руках ментовский протокол и вопросительно воззрился.
- Ай вонт ту пэй, - сказал я ему.
Охранник пожал плечами и отдал бумажку клерку в первом же окошке. Клерк собрал остатки школьного английского и начал объяснять про хыз контроль, трафик полиси и что мы должны заплатить 130 лир. Ну да, блин, мы сами все понимаем про хыз контроль и сто тридцать лир, так примете деньги или нет? Клерк скорбно развел руками, и тогда охранник вывел нас из помещения и на улице сдал прямо в руки трем ментам, но уже не гаишным, а простым патрульным, в синих жилетках. Синенькие изучили бумажку и стали нам на таком же английском, какой мы только что слышали, объяснять про хыз контроль, трафик полиси и что мы должны заплатить юз отуз тюркиш лира. Дык елки зеленые, мы с удовольствием заплатим, только покажите - где, раз уж в банке штраф не берут?
Один из синеньких быстро сбегал на перекресток и привел гаишника - с надписью "трафик полиси" на желтой жилетке. Гаишник рассмотрел злополучную квитанцию, кивнул и снова начал нам объяснять... Ну вы уже поняли. Хыз контроль, трафик полиси и надо заплатить 130 лир.
- Хыз контроль окей, - простонал я. - Юз отуз тюркиш лира окей. Нереде? (это слово означает "где" по-турецки).
Менты непонимающе смотрели на нас.
- Банк? Пост офис? - продолжал допытываться я, уже теряя надежду.
При слове "пост офис" у желтенького резко прояснилось лицо, он повторил "пост офис", кивнул и что-то быстро-быстро стал объяснять синеньким. Синенькие, сильно возрадовавшись, тут же повели нас к ближайшему заведению с надписью "Ptt" над дверью. Ур-р-р-р-раааа!!! Значит, здесь это оплачивают на почте!!! Ну что же, будем знать.
На почте менты взяли нам талончик с трехзначным номером электронной очереди. Я сильно загрустил - похоже, в этом заведении нам придется провести несколько часов. Впрочем, синенькие, не дожидаясь появления этого жуткого номера на табло, ломанулись с нашим протоколом в какое-то окно. Сидящая там девушка повертела документ так и сяк и указала на соседнее окошко, в котором располагался седоватый серьезный дяденька. Дяденька послушал, что говорят синенькие, отдал протокол и ткнул пальцем куда-то себе за спину, где обнаружилась крупная улыбающаяся тетенька. Тетенька, ознакомившись с вопросом, вопросительно посмотрела на ментов и указала на девушку из первого окошка. Круг замкнулся. Мы с женой неприлично заржали. Менты, оценив юмор ситуации, заржали тоже. Тетенька хихикнула за компанию, но потом встала, вышла из-за стойки и отвела нас всех в противоположный конец зала, где наш штраф - наконец-то! - взялись оформлять. Без всякой, между прочим, очереди - стоящие туда турки спокойно расступились, когда к окошку просунулся полицай с пистолетом. Я облегченно вздохнул и сунул в окошко сто тридцать лир. Ближайший синенький сделал отрицательный жест, забрал тридцать лир и отдал их мне обратно.
Я удивился. Вообще-то я люблю, чтобы все было сделано как надо. Накосячили - нужно платить. Тем более неизвестно, может, они этот штраф потом рентакару выставят, а тот с удовольствием начнет долбить мою кредитку.
- Ай маст пэй юз отуз тюркиш лира! - сказал я менту.
- Индирим, - ответил синенький и улыбнулся.
О как! Оказывается, они поощряют немедленную уплату штрафа, и мы должны заплатить не 130, а только 97.50.
Тем временем тетенька в окошке отрицательно покачала головой и вернула нам нашу сотню с диагнозом "мани проблем". Купюра, которую нам дали в лавке, оказалась старого образца, 2005 года. Черт, - подумал я и начал искать другие деньги. Из-за того, что разменял их в лавке, сумма была небольшая, и ее, похоже, не хватало. Что делать, если не хватит? Идти в какие-то обменники и потом снова возвращаться сюда (и, скорее всего, уже без полицаев) совершенно не хотелось. Я лихорадочно выгребал из карманов последние лиры, полтинники, монетки в 25 курушей и складывал их в ладонь, вытирая с лысины пот. Синенький стоял рядом и напряженно смотрел - похоже, ему уже тоже хотелось, чтобы ситуация закончилась. Лира, другая... Ровно 97-50, как в сказке! И ни копейки турецких денег больше нет! Синенький облегченно вздохнул, и через минуту штраф был оплачен.
Честно говоря, я уже попрощался было с левой сотней, но, оказывается, синенький так не считал. Он ткнул в сотню пальцем, сказал:
- Халледериз. Гоу, - и показал жестами следовать за ним. Халледериз - это такое специальное турецкое слово - "Щас разрулим". Когда непонятно, что делать - собирается толпа, все машут руками, что-то лопочут, куда-то звонят, и потом внезапно наступает этот самый халледериз и проблема сама собой решается. Мы вышли на улицу и через двести метров оказались в каком-то турецком банке, где полицай, забрав у меня деньги, снова в обход очереди что-то быстро объяснил сотруднице банка и получил в обмен правильную купюру. Синенькие тут же вручили ее нам с пожеланиями дальнейшего счастливого пути. Если честно, к этому моменту мы были готовы их расцеловать.
С тех пор мне не дают покоя два вопроса, один философский, а другой практический.
Вопрос практический - почему турок в лавке нас обманул? Почему он не мог так же, как и мы, сходить в банк и поменять деньги? Ведь с нас не взяли никакую комиссию. Или, может быть, в банке поменяли нам деньги мимо кассы, как черный нал? Лишь бы только не было плохого мнения о стране у обманутого туриста? Неужели там тратят на это деньги? Я не понимаю.
И второй, философский - когда, в каком веке в нашей стране будут такие полицейские, которых хочется расцеловать. И будут ли?
А напоследок - несколько фотографий. А то, может быть, вы и не знаете, что такое Каппадокия, и что могут делать руссо туристо в этом турецком краю в пятистах километрах от пляжей Антальи.
01. Вулкан Эрджияс в центральной Турции. Собственно, с него все и началось. Сначала он засыпал всю округу многометровым слоем своего пепла, а потом в течение веков солнце, ветер и вода сделали свое дело, и сегодня по долинам Каппадокии с удовольствием гуляют туристы.
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02-03. Типичный каппадоккийский пейзаж. Долина Гёреме. На следующей фотографии в центре сквозь дымку проглядывает все тот же вулкан.
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04. Вулканические породы очень мягкие, и местные жители с незапамятных времен устраивали в этих скалах свои жилища. Это голубятни. Голубей разводят ради помета - им удобряют виноградники, которые там повсюду. А в результате получается прекрасное каппадокийское вино.
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05-08. Это Долина Любви. Надеюсь, понятно, почему она так называется - уж слишком характерные формы у тамошних скал.
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09. Вход в Розовую Долину нашли с некоторым трудом, после часа блужданий.
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10. Внизу хорошо
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11. Часто за день наматывали пешком по десятку километров. Посидишь, отдохнешь малость, и снова - вперед, оно того стоит!
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12. Для меня турецкая кухня, пожалуй, на втором месте после итальянской. Из-за этих бараньих ребрышек я готов туда ехать снова и снова. Как-то в ресторане расплатился картой, а вечером, просматривая выписку, вижу - МСС Air Carries. Вот жуки, лишили законного бонуса (у меня за покупки, кроме авиа, мили идут) Но обижаться на этих "летчиков" рука не поднимается - уж больно вкусно готовят.
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13-15. Не смогли отказать себе в удовольствии посмотреть на эту красоту и сверху.
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16. Знаменитые грибы - символ Каппадокии.
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17. А это гриб ачиксарайский. Он гораздо меньше, но также знаменит. Найти его было очень непросто, но Чаинка у нас известная грибособирательница. Я привез нас к месту и сказал - должно быть где-то здесь, в радиусе километра, а дальше уже нужно было просто не отставать от жены
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18. Туристическая деревушка Гёреме. Солнце только что ушло за горизонт.
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19. Вечером там тоже красиво. На переднем плане - та самая ковровая лавка Не вздумайте там деньги менять, если вдруг туда попадете.
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20. А это отель, в котором мы останавливались. Как и многие другие отели, вгрызся в свою собственную персональную скалу и нарыл в ней номеров для посетителей. Не нужно пугаться слов "жить в пещере" - пещеры там вполне комфортные. В нашей были окна, джакузи, камин, вай-фай и холодильничек для бутылочек тюрасанского.
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21-22. А после Каппадокии мы несколько дней валялись на безлюдном четырехкилометровом пляже в Чиралях и наслаждались ласковым теплым морем.
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23. Вы знаете, уже хочется снова туда вернуться. Ведь Турцию мы объездили пока не всю
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Комментарии 44
Наши гаишники тоже облегчают жизнь, принимая деньги на месте
P.S. И почему-то наших за такое облегчение жизни расцеловать как-то не хочется
Только вот комиссия 10%, меня жаба душит
Давай идею напишем в "Друзьях" - оплата через банки.ру!
Ну т.е. я нарушаю, а Филиппыч платит.
И разумеется, бонусной картой
Выбирай!
У меня Чаинка есть!
Самовывоз с Петровки, 38.
Я недавно где-то слышал, что у нас планируют ввести нечто подобное.
Если оплата штрафа производится в течении 10дней от момента, то оплачивать нужно будет половину.
Если тянуть месяц - полную сумму выписанного. Если ждать приставов, то + их услуги. Как-то так.
В принципе, укладывается в схему борьбы с коррупцией, смысл договариваться на месте пропадает.
На удивление, я в этом году получил уведомление на уплату транспортного налога. Несмотря на то, что свою машину продал в марте 2011, всё исчислено без ошибок.
Они работают над своими ошибками
"ГИБДД и налоговая - отлично состыкованы."
Налоговая говорит, что прописана ответственность за непредоставления данных из ГАИ, что они активно пользуются, ситуация правится.
Это я пытался выяснить почему налоговая почту за недоставку не дрючит, оказывается совсем нет рычагов. А про транспортные и недвижимость --- административка, т.к. налог рассчитывается инспекцией и до уведомления нет обазанности уплачивать.
Я думаю, это вполне реально. Страна, которая живет за счет туристов, преимущественно из России, соответственно себя с ними и ведет, ибо это большая часть их бюджета. Наши тоже очень ревностно следят за ценами на нефть и газ и иногда идут на уступки в цене.
Игорь Филиппович, согласитесь, что когда, например, вор и подлец учит окружающих демократии и соблюдению законности - это довольно забавная история, смех сквозь слезы. Так вот эти самые окружающие, будь то полицейские или врачи, учителя - кто угодно, прекрасно понимают, кто перед ними и не просто чихают на эти поучения, поручения, приказы, законы, но и делают, что хотят, потому как находятся в атмосфере тотального лицемерия - если их начальники и начальники начальников вплоть до самой верхушки нарушают закон, почему им нельзя? Так вот, для того, чтобы исправить их нужно сделать так, чтобы рыба не гнила с головы, а именно найти нормальную голову, а гнилую посадить в тюрьму.
P.S. Всегда с гаишниками решаю вопрос на месте, не хочу портить водительскую историю. Но и останавливали меня, по справедливости говоря, всего два раза.
Пост отличный, спасибо. Очень приятно было почитать.
Может быть, но мне именно технология интересна. Вот не могу я себе представить, чтобы у нас в коммерческий банк пришел полицай, сунул фальшивую купюру и ее за счет бюджета без документов поменяли. Как они это организовали? Почему не разворовали по пути всё?
Они что, турки что ли?
Понятно.
Пока космические корабли бороздят просторы ВселеннойЗначит, мы честно пополняем российский бюджет (и на эти деньги в том числе и дороги строят!!!!), а вы с Филиппом, исходя из своих корыстных целей (сохранение водительской истории), подпитываете коррупцию в стране!!!!
Я думаю, это вопрос ментальности, отношения к своей стране, к гостям и туристам. Сдали старую купюру (я так понял, что она старая была), быстро поменяли на новую, наверное, у них есть инструкция когда они могут идти на такие уступки для иностранных граждан.
Хех, где ж эти дороги... Увидеть бы их
Хочется крыть, да нечем
У нас с супругой, кроме Турции, тоже много других излюбленных мест есть. Но в каппадокии нам нравится
Мы ездили в Эфес, Памуккале, Аспендос и Грин-каньон. Как сказал один заморский турист: "Ай донт ноу уорай уондер мо ин Туркей, калча ор нэйча". Сильное впечатление у меня осталось от
встречинаблюдения смерчей на море, так неожиданно в Турции сбылась моя детская мечта. Кроме Каппадокии не видели еще Кекова, стоит туда ехать? Ну и конечно, хочется посмотреть "Стамбул - город контрастов"))
В Кекова мы были на экскурсии на кораблике. Ничего так, понравилось.
А Стамбул, конечно, - оооооо!
Были дважды, поедем еще.
Что больше всего впечатлило - даже и не знаю. Все интересно, трудно что-то выделить. Айя София, Голубая мечеть, Базилика цистерна, Галатская башня, кораблик по Золотому Рогу, Истикляль, Таксим, Гранд Базар - гуляли везде. Не ходили только во дворец султана, почему-то не тянет. Может, еще сходим когда-нибудь.
В мечети фотографировать можно, хотя молящимся людям лучше не мешать и вспышками им в лицо не пыхать. В шортах, конечно, туда нельзя Если у спутницы нет платка - дадут, но мы брали свой. На фото можно видеть, как была одета жена - этого хватило. Когда мы подошли ко входу в Голубую мечеть, откуда ни возмись вырос секьюрити и аккуратно взял нас под локоток. Объяснил, что для иностранцев отдельный вход. Мы пошли через него, и я, больше дурачась, конечно, стал бурчать - вот, дескать, апартеид и сегрегация, в нормальный вход не пускают! Но внутри все снова смешиваются и ходят вместе. И у меня буквально заклинило мозг - как так, почему отдельный вход, если потом все вместе? Мне кажется, я понял ответ (хотя нигде этого не читал, так что, может, и ошибаюсь). Это никакая не сегрегация. Просто над входом суры из Корана написаны, и над входом для иностранцев - тоже. На всех языках мира, и на русском тоже - на листочках А4. Ну так вот они эти листочки не хотят на главном входе вешать, а чтобы я в мечеть вошел, не прочитав - на это они тоже пойтить не могут. Поэтому и отдельный вход.
Прекрасные фото и рассказ даже завидую и самое главное что все хорошо кончилось. А у нас бы забрали 130 лир (условно) и глазом бы не моргнули. Думаю даже и оплачивать за Вас бы не кто не стал вот он менталитет РУССИШ Полицая