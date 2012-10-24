Гендерное. Зачем женщине нужна банковская выписка

Для чего мужчины просматривают выписки по банковской карте? Они хотят знать обо всех транзакциях. Они хотят контролировать все операции. Мало ли, может, списания какие слева приплыли. Может, банк что-нибудь не то начислил. Да и просто чтобы вовремя долги погасить, если карта кредитная.



Вчера узнал, для чего заглядывают в банковскую выписку женщины. Оказывается, нужно посмотреть, когда в прошлый раз был оплачен визит в салон красоты. А то, может, уже снова пора корректировать брови.



Впечатлен.