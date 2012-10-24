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Гендерное. Зачем женщине нужна банковская выписка

24.10.2012 18:14 61 3 961 просмотр
Для чего мужчины просматривают выписки по банковской карте? Они хотят знать обо всех транзакциях. Они хотят контролировать все операции. Мало ли, может, списания какие слева приплыли. Может, банк что-нибудь не то начислил. Да и просто чтобы вовремя долги погасить, если карта кредитная.

Вчера узнал, для чего заглядывают в банковскую выписку женщины. Оказывается, нужно посмотреть, когда в прошлый раз был оплачен визит в салон красоты. А то, может, уже снова пора корректировать брови.

Впечатлен.

Комментарии 61

tchainka  (tchainka)
#
Вот и я думаю. Не в салон же звонить, в самом деле smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну... В принципе, конечно, да smile:) Я же смотрю по выписке статистики карты Метро, когда мы с друзьями пили пиво smile:D Так что это только транзакция девочковая, а подход один smile:)
Hipster  (Hipster)
#
Цитата
Оказывается, нужно посмотреть, когда в прошлый раз был оплачен визит в салон красоты.

Для всего остального есть Мастеркард...мужа smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не-а. Чаинка после взятия автокредита обзавелась собственным независимым от меня кредитным счетом и лимит по своему ворлду уже успешно повысила.
Волнуюсь smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Правильно-правильно, волнуйся. Семейная жизнь должна давать достаточно поводов для эмоций smile:)
Sha_Nel  (Sha_Nel)
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Не хочу вас разочаровывать, Игорь, smile:( но девушки смотрят в выписку ровно с такими же намерениями, что и сильный пол - они тоже хотят контролировать ВСЕ операции, но так, чтобы это не бросалось в глаза:)))
Да, вот уже пять минут смотрю в выписку - и никак не найду, когда я была в последний раз в салоне smile:))))) smile:shuffle:
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
Да, вот уже пять минут смотрю в выписку - и никак не найду, когда я была в последний раз в салоне

Значит, уже пора smile;)
Sha_Nel  (Sha_Nel)
#
Так и я о чем:) Только пойму - нет ли у супруга левых приходов по выписке:))) И нет ли у меня новых потребностей:))))))

Однако, если быть предельно честной, то наша семейная финансовая схема работает с точностью до наоборот - это я отслеживаю все телодвижения по карточкам. Муж приносит мамонтов, а каким образом они приготовлены его совсем не интересует smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Я ничего не отслеживаю - зачем двойной контроль, если муж и так все сделает smile:D
А мамонтов мы вместе добываем. Он яму роет, я маскирую, ну и так далее.
Сергей Ш  (beliyYAR)
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У меня жена даже не знает, что такое выписка. Есть карточка - на ней деньги. Точка. Если надо какую-то крупную покупку совершить - звонит мне с вопросом можно ли и хватит ли денег smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
можно ли

А бывает нельзя? Да вы, сударь, домашний тиран smile:D
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
Цитата
А бывает нельзя?

Ну, конечно, бывает. К сожалению, денег на_всё_что_хочется не напасешься, так что тут не тирания, а предостережение от ненужных спонтанных расходов, но такое бывает очень редко, т.к. она не импульсивна и не шопоголик, а крупные траты мы обсуждаем и планируем заранее smile;)
p.s. Только сейчас открыл для себя, что
Цитата
Чаинка
= tchainka smile:oops:
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
Только сейчас открыл для себя

Дык smile8)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Сильно засомневалась в собственной гендерной принадлежности smile:crazy: Пиво в выписке еще встречается, а вот салонов красоты - ни единого.

Выписку использую для ответа на один из двух основных вопросов бытия: откуда пыль берется и куда деньги деваются? smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Пиво в выписке еще встречается, а вот салонов красоты - ни единого
А у жены салонов в выписке тоже раньше не было. Это я ей мозг проел за то, что она стрижется за нал без всяких бонусов. А теперь она стрижется по Ворлду с кошерным МСС и я счастлив.
smile:D
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Долго гадала, где вы нашли салон красоты с туристическим МСС для ворлда smile:D
Стрижки в моем бюджете вообще не предусмотрены, ни за нал, ни за безнал. Шоппинг в принципе и отделы женской одежды в особенности ненавижу лютой ненавистью. Я же говорю, сильные у меня сомнения, сильные...
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
с туристическим МСС

Я не сказал "с туристическим", я сказал "с кошерным" smile:D
Кошерный - это тот, за который любимый Ава не режут бонус smile:D
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
Я не сказал "с туристическим", я сказал "с кошерным"

Ну вдруг какая-нибудь парикмахерская, сменившая вывеску на "Бьюти вояж", до кучи еще и мсс поменяла smile:D

*риторически* Какого лешего мне свалился на почту ваш ответ, но не пост tchainka ниже?
tchainka  (tchainka)
#
Филиппыч у нас подполковник и ратует за уставную длину стрижки. Поэтому она, да, предусмотрена раз в месяц обязательно. А хорошая стрижка девочки под мальчика - штука сложная smile:)
К шопингу отношение сложное и неоднозначное. Я очень точно знаю, что мне нужно - это, с одной стороны, сильно облегчает задачу, а с другой - напрягает финансово, поскольку, как систематически выясняется, простые незатейливые вещи стоят на порядок дороже сложных и хитровывернутых. Но сам процесс нравится smile:D
Елена Сиревич  (Японка)
#
Цитата
Сильно засомневалась в собственной гендерной принадлежности

Что-то я тоже уже в сомнениях... С одной стороны инструктор по вождению, который еще лет восемь назад мне сказал "Девушка, у Вас столько женских гормонов, что Вам за руль точно садиться не надо", с другой стороны - все денежные дела, выписки, страховки просматриваю и оплачиваю с такой тщательностью!
Да и салоны как-то не особо...
Но кредитку прикрыла к чертям и очень этому рада- вот тут опять женский гормон: зайдя в отдел женской одежды или т.п. - ну сил нету противостоять соблазну! Ну никаких! Отсюда спонтанные покупки... И еще раз... И еще раз... И так пока лимит не исчерпан.
А без кредитки все так правильно, просчитано. И покупается самое необходимое!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
кредитку прикрыла к чертям и очень этому рада

Мужественный поступок smile:)
tchainka  (tchainka)
#
У меня силы противостоять соблазну есть, но их источник - не дисциплина, а эстетическое чувство. Заходишь в отдел женской одежды, тыщу предметов потрогаешь, сто примеришь, десяти продавцам вынесешь мозг - и ничего не купишь. Потому что ни одного предмета, который был бы достоин быть украшенным мной, НЕТ. Увы.
satyr  (satyr)
#
Не стоит забывать про многогранность прекрасного пола. Сегодня они заглядывают в выписки, чтобы вспомнить дату посещения салона красоты, а завтра как на духу (и в общем-то без ощущения крутости содеянного) по памяти напишут бюджет прошедшего двухнедельного отпуска на двух человек. Каждая внепланово выпитая банка колы будет учтена по курсу Рубль РФ - Въетнамский Донг на момент покупки. Я уж не говорю, что счета ресторанов будут с точностью до копейки.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
напишут бюджет прошедшего двухнедельного отпуска

Везет вам smile:) У нас это моя забота smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Хочешь, чтобы я взяла это в свои надежные нежные руки? smile:shuffle:
satyr  (satyr)
#
Думаю, у вас общий бюджет, а потому такие точные подсчеты не требуются. Суровый учет расходов нужен, когда идет хаотичная оплата из двух кошельков общих развлечений и нужно считать, кто в результате кому должен.
tchainka  (tchainka)
#
Ага, общий. Я в определенный период жизни практиковала частично-раздельный - т.е. скидываться на жизненно необходимое фиксированной суммой, а остальное в меру желания - но как-то эта схема кривовато работает.
Константин  (kot487)
#
Страшные вещи какие-то прочитал здесь. Пребываю в задумчивости, т.к. жена двумя кредитками недавно обзавелась...
Игорь Пустошило  (Pif)
#
kot487,
Такие вещи нельзя пускать на самотек! smile:|
P.S. И никакого отношения к домашней тирании мой коммент не имеет! smile:)
Елена Сиревич  (Японка)
#
Цитата
У меня силы противостоять соблазну есть, но их источник - не дисциплина, а эстетическое чувство.

Вот что интересно: именно эстетическое чувство и сподвигает меня на траты, а не на экономию!

Возьмем даже недавний пример (мужчины, этот абзац вы можете пропустить): дисциплинированно пошла в ТЦ за брюками и полуботинками и тут - ба! - вот она юбка моей мечты (ну не люблю я прямые-офисные до колен или чуть выше, и в офисе хочется какого-то разнообразия - годе чуть ниже колен, например, а их днем с огнем, что называется...) А так как на шоппинг выбираешься не часто - так надо брать! К такой юбке, естественно, сапоги надо высокие, а не полуботинки... Ой, ладно.... КК уже нет, а з/п карта с детскими за два месяца помимо налички, к сожалению была.

И вот она пробежка к банкомату после окончания шоппинга, наверное, тоже с чисто женским вопросом: "Надо обязательно посмотреть, что сколько там стоило то! А чего осталось то так мало?!?"

Цитата
Страшные вещи какие-то прочитал здесь. Пребываю в задумчивости, т.к. жена двумя кредитками недавно обзавелась...

Так Вы же недавно писали, что зарплатой жены даже и не интересуетесь - а чего ею интересоваться то? Вся уже небось на кредитки и уходит.
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
Возьмем даже недавний пример

Пример жизненный smile:)
Но ведь вы же понимаете, что такого рода расходы лишь служат цели дальнейшей экономии. Покупая юбку своей мечты, вы избавляете свой бюджет от бремени тех покупок, которые сделали бы импульсивно в состоянии неудовлетворенности. А так вы довольны, у вас есть концепция - все в порядке smile:)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
дисциплинированно пошла в ТЦ за брюками и полуботинками и тут - ба! - вот она юбка моей мечты

Примерно из тех же соображений открыла кредитку: по магазинам я шарюсь ближе к полуночи, и не раз бывало, что необходимая сумма налом имеется, но пополнить карту в это время негде, а на следующий день распродажа уже тю-тю smile:(
Mrs Phoenix  (Mrs Phoenix)
#
Цитата
И вот она пробежка к банкомату после окончания шоппинга, наверное, тоже с чисто женским вопросом: "Надо обязательно посмотреть, что сколько там стоило то! А чего осталось то так мало?!?"

А зачем к банкомату бежать???? А чеки??? А СМС о списании???
qaq  (qaq)
#
Жесть.
Пора ли что то подкорректировать узнаём из банковской выписки.
Иногда и в зеркало бывает полезным заглянуть. smile:D
И скажите мне еще , что я не логичен.
tchainka  (tchainka)
#
Уверена, что, глядя на меня, вы бы нипочем не определили, пора мне в салон или нет. Мое зрение ничуть не лучше вашего, а неоправданно частые посещения таких заведений отражаются на бюджете. И еще скажите мне, что я нелогична smile:)
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