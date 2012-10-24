Гендерное. Зачем женщине нужна банковская выписка

Для чего мужчины просматривают выписки по банковской карте? Они хотят знать обо всех транзакциях. Они хотят контролировать все операции. Мало ли, может, списания какие слева приплыли. Может, банк что-нибудь не то начислил. Да и просто чтобы вовремя долги погасить, если карта кредитная.
Вчера узнал, для чего заглядывают в банковскую выписку женщины. Оказывается, нужно посмотреть, когда в прошлый раз был оплачен визит в салон красоты. А то, может, уже снова пора корректировать брови.
Впечатлен.
Комментарии 61
Для всего остального есть Мастеркард...мужа
Волнуюсь
Да, вот уже пять минут смотрю в выписку - и никак не найду, когда я была в последний раз в салоне ))))
Значит, уже пора
Однако, если быть предельно честной, то наша семейная финансовая схема работает с точностью до наоборот - это я отслеживаю все телодвижения по карточкам. Муж приносит мамонтов, а каким образом они приготовлены его совсем не интересует
А мамонтов мы вместе добываем. Он яму роет, я маскирую, ну и так далее.
А бывает нельзя? Да вы, сударь, домашний тиран
Ну, конечно, бывает. К сожалению, денег на_всё_что_хочется не напасешься, так что тут не тирания, а предостережение от ненужных спонтанных расходов, но такое бывает очень редко, т.к. она не импульсивна и не шопоголик, а крупные траты мы обсуждаем и планируем заранее
p.s. Только сейчас открыл для себя, что
Дык
Выписку использую для ответа на один из двух основных вопросов бытия: откуда пыль берется и куда деньги деваются?
Стрижки в моем бюджете вообще не предусмотрены, ни за нал, ни за безнал. Шоппинг в принципе и отделы женской одежды в особенности ненавижу лютой ненавистью. Я же говорю, сильные у меня сомнения, сильные...
Я не сказал "с туристическим", я сказал "с кошерным"
Кошерный - это тот, за который любимый Ава не режут бонус
Ну вдруг какая-нибудь парикмахерская, сменившая вывеску на "Бьюти вояж", до кучи еще и мсс поменяла
*риторически* Какого лешего мне свалился на почту ваш ответ, но не пост tchainka ниже?
К шопингу отношение сложное и неоднозначное. Я очень точно знаю, что мне нужно - это, с одной стороны, сильно облегчает задачу, а с другой - напрягает финансово, поскольку, как систематически выясняется, простые незатейливые вещи стоят на порядок дороже сложных и хитровывернутых. Но сам процесс нравится
Что-то я тоже уже в сомнениях... С одной стороны инструктор по вождению, который еще лет восемь назад мне сказал "Девушка, у Вас столько женских гормонов, что Вам за руль точно садиться не надо", с другой стороны - все денежные дела, выписки, страховки просматриваю и оплачиваю с такой тщательностью!
Да и салоны как-то не особо...
Но кредитку прикрыла к чертям и очень этому рада- вот тут опять женский гормон: зайдя в отдел женской одежды или т.п. - ну сил нету противостоять соблазну! Ну никаких! Отсюда спонтанные покупки... И еще раз... И еще раз... И так пока лимит не исчерпан.
А без кредитки все так правильно, просчитано. И покупается самое необходимое!
Мужественный поступок
Везет вам У нас это моя забота
Такие вещи нельзя пускать на самотек!
P.S. И никакого отношения к домашней тирании мой коммент не имеет!
Вот что интересно: именно эстетическое чувство и сподвигает меня на траты, а не на экономию!
Возьмем даже недавний пример (мужчины, этот абзац вы можете пропустить): дисциплинированно пошла в ТЦ за брюками и полуботинками и тут - ба! - вот она юбка моей мечты (ну не люблю я прямые-офисные до колен или чуть выше, и в офисе хочется какого-то разнообразия - годе чуть ниже колен, например, а их днем с огнем, что называется...) А так как на шоппинг выбираешься не часто - так надо брать! К такой юбке, естественно, сапоги надо высокие, а не полуботинки... Ой, ладно.... КК уже нет, а з/п карта с детскими за два месяца помимо налички, к сожалению была.
И вот она пробежка к банкомату после окончания шоппинга, наверное, тоже с чисто женским вопросом: "Надо обязательно посмотреть, что сколько там стоило то! А чего осталось то так мало?!?"
Так Вы же недавно писали, что зарплатой жены даже и не интересуетесь - а чего ею интересоваться то? Вся уже небось на кредитки и уходит.
Пример жизненный
Но ведь вы же понимаете, что такого рода расходы лишь служат цели дальнейшей экономии. Покупая юбку своей мечты, вы избавляете свой бюджет от бремени тех покупок, которые сделали бы импульсивно в состоянии неудовлетворенности. А так вы довольны, у вас есть концепция - все в порядке
Примерно из тех же соображений открыла кредитку: по магазинам я шарюсь ближе к полуночи, и не раз бывало, что необходимая сумма налом имеется, но пополнить карту в это время негде, а на следующий день распродажа уже тю-тю
А зачем к банкомату бежать???? А чеки??? А СМС о списании???
Пора ли что то подкорректировать узнаём из банковской выписки.
Иногда и в зеркало бывает полезным заглянуть.
И скажите мне еще , что я не логичен.