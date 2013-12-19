У каких банков гарантированно отзовут лицензии до Нового года

По моему глубокому убеждению, тема "Отзыв лицензии" на форуме превратилась в какую-то, извините за выражение, клоаку. Я считаю, что существование такой темы дискредитирует портал банки.ру. Посетители сайта привыкли видеть на портале достоверную информацию обо всех сторонах банковского бизнеса, и не у каждого хватит квалификации, чтобы правильно оценить то, что можно прочитать там в последнее время. Каждую ночь регистрируются какие-то никому неизвестные посетители, прямиком направляются в эту тему и размещают очередную глупую ссылку на какой-нибудь доселе никому не известный желтый сайт, где вперемешку с голыми бабами размещена информация "непосредственно из кулуаров ЦБ".
Публикуя эти "списки", порталом банки.ру вовсю пользуются спамеры для поднятия поискового рейтинга своих сайтов. Есть и другая категория "писателей-списочников" - это мелкие клерки достаточно крупных банков, отвечающие за привлечение клиентов, которые таким образом пытаются привести клиентов других банков к себе. Мне грустно наблюдать за этой вакханалией, но мои возможности по пресечению этого шабаша урезаны, так как тема размещена на авторском форуме господина Осадчего.
Тем, кто с интересом читает эти списки, выискивая там "свой" банк - сообщаю - включите голову. Никто, никогда и нигде не опубликует информацию об отзыве лицензии до того, как это произойдет. Причины понятны - естественно, при появлении таких слухов клиенты сразу же из такого банка вынесут все (включая мебель). Вероятность утечки, конечно, существует, но я оцениваю ее в 1% или меньше. А остальные 99% - это банальный спам или конкурентная борьба. Помните об этом. Думайте. И знайте - даже на портале банки.ру публикуется голимый бред, как это ни печально.
Комментарии 32
А как вы относитесь к "предсказаниям" Лебедева?
ЗЫ. 5 лайков при 3 просмотрах - это как?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/13848611.2/0_dbbe0_df10e071_orig.png
Насчет лайков - это "кэшики хулиганят" (с) Ксю.
Я вообще не читаю чьи-либо прогнозы по поводу отзыва лицензий
Я считаю это пустым времяпровождением
Надо отчетность и показатели анализировать, только это имеет смысл.
Ну и собирать "звоночки".
У меня есть соображения на этот счет, но я не считаю этичным их тут высказывать.
Банки.ру интересны мне в первую очередь аналитикой и точной своевременной информацией.
С другой стороны, я не вижу способа радикально это пресечь. И не уверен, что это нужно. Знакомство со слухами, на мой взгляд, тоже полезно. И лучшее, что можно сделать с непроверенными слухами, домыслами и предположениями разной степени достоверности и обоснованности - это держать их в отдельной резервации. В этом плане тема "Отзыв лицензии" на форуме выглядит подходящей площадкой.
И уж тем более не лезут на форум - не их это, не их.
Форумов, где можно потрепаться вполне достаточно в других "регионах" интернета.
и слухи удалять ( за исключением форума Осадчего, раз уж такие сложности),
безо всяких резерваций.
Я не имею вкладов с превышением, чего и вам желаю.
2. Непонятна дискриминация новичков, которые с одним сообщением. Человек может пять лет читать форум, не регистрируясь. Если вам важен стаж, сделайте так, чтобы нельзя было читать форум без регистрации. Тем более, что и старожилов баните запросто.
Я очень люблю слухи, и они мне полезны. Не все, конечно... Но нередко бывает так, что человек "в теме", но откровенно высказаться не может. И если я чувствую, что он не договаривает, а знает больше, то этот слух считаю мнением, и принимаю к сведению. В то время, как начинаются наезды: разложи нам все по полочкам, почему такой замечательный банк, с такими вкладами, говном считаешь.
Руководствуясь чутьем модератора, других способов не знаю. Если знаете - предложите свой вариант (за исключением варианта "ничего не трогать").
Пришел спамер, который пиарит свой желтый сайт со "списком". А я буду спрашивать у него источник информации? Ну так он еще раз с огромным удовольствием даст мне ссылку на свой уютный сайтик.
И тут модератор достаёт банмахер и производит два выстрела в упор.
Пусть как-то будет возможность у людей самим отделить слухи от мнений, проанализировать самим ситуацию, и либо положиться на чье-то мнение, либо сделать свои собственные выводы.
Надо же чтобы люди учились думать.
оч. хорошо, что ваши возможности урезаны.
За последние 23 года люди многое усвоили. В первую очередь, насколько можно доверять словам чиновников, когда они говорят: Не волнуйтесь. Всё будет хорошо. Совсем недавно, по-моему губернатор Калининградской области сел в лужу. Написал в своём твиттере, якобы из достоверных источников в ЦБ, ему стало известно, что у какого-то банка (не помню), отзывать лицензию не будут. А на следующий день или через день, именно у этого банка отозвали. Народ начал штурмовать отделения банка.
P.S. Не знаю, как там в Швейцариях и прочих непуганных странах, а у нас любую информацию о банках, надо давать очень осторожно. Чиновникам, вроде Калиниградского губернатора, вообще ничего не говорить на эту тему в своих Твиттерах и Фейсбуках.