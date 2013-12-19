Вход
Профиль Блог Лента Активность

У каких банков гарантированно отзовут лицензии до Нового года

19.12.2013 12:43 32 10 141 просмотр
По моему глубокому убеждению, тема "Отзыв лицензии" на форуме превратилась в какую-то, извините за выражение, клоаку. Я считаю, что существование такой темы дискредитирует портал банки.ру. Посетители сайта привыкли видеть на портале достоверную информацию обо всех сторонах банковского бизнеса, и не у каждого хватит квалификации, чтобы правильно оценить то, что можно прочитать там в последнее время. Каждую ночь регистрируются какие-то никому неизвестные посетители, прямиком направляются в эту тему и размещают очередную глупую ссылку на какой-нибудь доселе никому не известный желтый сайт, где вперемешку с голыми бабами размещена информация "непосредственно из кулуаров ЦБ".

Публикуя эти "списки", порталом банки.ру вовсю пользуются спамеры для поднятия поискового рейтинга своих сайтов. Есть и другая категория "писателей-списочников" - это мелкие клерки достаточно крупных банков, отвечающие за привлечение клиентов, которые таким образом пытаются привести клиентов других банков к себе. Мне грустно наблюдать за этой вакханалией, но мои возможности по пресечению этого шабаша урезаны, так как тема размещена на авторском форуме господина Осадчего.

Тем, кто с интересом читает эти списки, выискивая там "свой" банк - сообщаю - включите голову. Никто, никогда и нигде не опубликует информацию об отзыве лицензии до того, как это произойдет. Причины понятны - естественно, при появлении таких слухов клиенты сразу же из такого банка вынесут все (включая мебель). Вероятность утечки, конечно, существует, но я оцениваю ее в 1% или меньше. А остальные 99% - это банальный спам или конкурентная борьба. Помните об этом. Думайте. И знайте - даже на портале банки.ру публикуется голимый бред, как это ни печально.

Комментарии 32

Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
Никто, никогда и нигде не опубликует информацию об отзыве лицензии до того, как это произойдет.

А как вы относитесь к "предсказаниям" Лебедева?

ЗЫ. 5 лайков при 3 просмотрах - это как?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/13848611.2/0_dbbe0_df10e071_orig.png
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Лебедев - это который из НРБ?
Насчет лайков - это "кэшики хулиганят" (с) Ксю.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Да, он. На форуме много цитировали его сбывшиеся прогнозы.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Если честно, то я не читал его прогнозов smile:oops:
Я вообще не читаю чьи-либо прогнозы по поводу отзыва лицензий smile:oops:
Я считаю это пустым времяпровождением smile8)
Надо отчетность и показатели анализировать, только это имеет смысл.
Ну и собирать "звоночки".
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тогда вопрос: А куда смотрит сам г-н Осадчий?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А почему бы вам не задать этот вопрос ему?
У меня есть соображения на этот счет, но я не считаю этичным их тут высказывать.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Задать-то можно! Вопрос получим ли ответ?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ничего страшного не вижу. Да, вбросы есть. Не будет форума Осадчего, будут размещать "сливы" в других ветках. То что по делу, оставляем, то, что рассчитано на разжигание паники, удаляем. Стандартная работа модератора. Я посмотрел сейчас скрытые посты - все по делу, молодцы.
e-b  (e-b)
#
Написали все, как есть - целенаправленное разжигание паники и пустые провокационные разговоры на тему аля "вероятность нападения Америки на Китай".
Yozin  (yozin)
#
С одной стороны меня тоже это печалит.
Банки.ру интересны мне в первую очередь аналитикой и точной своевременной информацией.

С другой стороны, я не вижу способа радикально это пресечь. И не уверен, что это нужно. Знакомство со слухами, на мой взгляд, тоже полезно. И лучшее, что можно сделать с непроверенными слухами, домыслами и предположениями разной степени достоверности и обоснованности - это держать их в отдельной резервации. В этом плане тема "Отзыв лицензии" на форуме выглядит подходящей площадкой.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Насчет "резервации" - я согласен. Безусловно, лучше, когда это все сконцентрировано в одном месте, а не расползается по форуму. Но свое отношение к такой "резервации", я считаю, нужно обозначить. Перенос в курилку мне казался подходящим способом для этого. Не напишешь ведь на теме по диагонали - "осторожно, попса!"
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
А я соглашусь с тем, что совсем уж безграмотные на банки.ру не заходят.
И уж тем более не лезут на форум - не их это, не их.
Форумов, где можно потрепаться вполне достаточно в других "регионах" интернета.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно и в блогах трепаться!)))
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Одним неработающим законом больше, одним меньше... smile;)
Bald  (Bald)
#
А я думаю, что распространителей слухов нужно банить до 09.01
и слухи удалять ( за исключением форума Осадчего, раз уж такие сложности),
безо всяких резерваций.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А примерно так и делаем. Баним на 2 недели, слухи сносим. В особо вопиющих случаях (свежезарегистрированный аккаунт с явным "вбросом") сразу рисую череп.
Андрей  (Собакевич)
#
А что за сложности, у него тотем?
Gulbakhor Yuldasheva  (inspektor33)
#
Как накроется у вас хотя бы один вклад с превышением хотя бы в 100 тыс, посмотрю, как вы будете метаться по сайтам, каким слухам верить и какие комментарии вы будете писать . Мне за две недели до начала проблем в БПФ по рассылке пришло письмо с предупреждением, что этот банк скорее всего лишат лицензии. Не поверил, и зря!!! smile:wall:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ни один вклад с превышением у меня не накроется.
Я не имею вкладов с превышением, чего и вам желаю.
iamvs  (iamvs)
#
1. Как будете отделять слухи от мнений?
2. Непонятна дискриминация новичков, которые с одним сообщением. Человек может пять лет читать форум, не регистрируясь. Если вам важен стаж, сделайте так, чтобы нельзя было читать форум без регистрации. Тем более, что и старожилов баните запросто.

Я очень люблю слухи, и они мне полезны. Не все, конечно... Но нередко бывает так, что человек "в теме", но откровенно высказаться не может. И если я чувствую, что он не договаривает, а знает больше, то этот слух считаю мнением, и принимаю к сведению. В то время, как начинаются наезды: разложи нам все по полочкам, почему такой замечательный банк, с такими вкладами, говном считаешь.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Как будете отделять слухи от мнений

Руководствуясь чутьем модератора, других способов не знаю. Если знаете - предложите свой вариант (за исключением варианта "ничего не трогать").
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Первое, что пришло в голову - требовать обоснования мнения или ссылку на источник информации smile:yep:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
smile:)
Пришел спамер, который пиарит свой желтый сайт со "списком". А я буду спрашивать у него источник информации? Ну так он еще раз с огромным удовольствием даст мне ссылку на свой уютный сайтик.
smile:)
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
smile:)
И тут модератор достаёт банмахер и производит два выстрела в упор.
smile:)
Proto  (proto)
#
Ну так это скатываться до уровня низкосортного образования, система тестов - вот вам вопрос, вот 4 ответа, выберите правильный.

Пусть как-то будет возможность у людей самим отделить слухи от мнений, проанализировать самим ситуацию, и либо положиться на чье-то мнение, либо сделать свои собственные выводы.
Надо же чтобы люди учились думать.
iamvs  (iamvs)
#
Нечего предложить. Сам полагаюсь на свою интуицию.
вася29833__12344788  (vova2000)
#
аффтару - вы жжете почти как покойный райкин.

оч. хорошо, что ваши возможности урезаны.
Константин Громадский  (Mussik)
#
Спасибо Оленька! Назавтра я запланировал несколько серьёзных мероприятий. Сегодня просто поленился! И Вы меня очень вдохновили. Удачи! Костик
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
ЦБ, как мне видится, хочет порядок навести в максимально короткие сроки, но в то же время понимает, что в нашей стране, любые резкие движения, касаемо финансов граждан, вызовут панику. Поэтому у чиновников ЦБ на любые слухи нервная реакция. Наверное по этой причине зам Набибулиной Симановский предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложных сведений о банках.
За последние 23 года люди многое усвоили. В первую очередь, насколько можно доверять словам чиновников, когда они говорят: Не волнуйтесь. Всё будет хорошо. Совсем недавно, по-моему губернатор Калининградской области сел в лужу. Написал в своём твиттере, якобы из достоверных источников в ЦБ, ему стало известно, что у какого-то банка (не помню), отзывать лицензию не будут. А на следующий день или через день, именно у этого банка отозвали. Народ начал штурмовать отделения банка.

P.S. Не знаю, как там в Швейцариях и прочих непуганных странах, а у нас любую информацию о банках, надо давать очень осторожно. Чиновникам, вроде Калиниградского губернатора, вообще ничего не говорить на эту тему в своих Твиттерах и Фейсбуках.
Инга  (ILev)
#
Вчера многие репостили вот такое сообщение - http://www.rg.ru/2013/12/25/spisok-site-anons.html "белые списки" куда можно смотреть гражданам, особенно сомневающимся и подверженным панике
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения