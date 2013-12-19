У каких банков гарантированно отзовут лицензии до Нового года

По моему глубокому убеждению, тема "Отзыв лицензии" на форуме превратилась в какую-то, извините за выражение, клоаку. Я считаю, что существование такой темы дискредитирует портал банки.ру. Посетители сайта привыкли видеть на портале достоверную информацию обо всех сторонах банковского бизнеса, и не у каждого хватит квалификации, чтобы правильно оценить то, что можно прочитать там в последнее время. Каждую ночь регистрируются какие-то никому неизвестные посетители, прямиком направляются в эту тему и размещают очередную глупую ссылку на какой-нибудь доселе никому не известный желтый сайт, где вперемешку с голыми бабами размещена информация "непосредственно из кулуаров ЦБ".



Публикуя эти "списки", порталом банки.ру вовсю пользуются спамеры для поднятия поискового рейтинга своих сайтов. Есть и другая категория "писателей-списочников" - это мелкие клерки достаточно крупных банков, отвечающие за привлечение клиентов, которые таким образом пытаются привести клиентов других банков к себе. Мне грустно наблюдать за этой вакханалией, но мои возможности по пресечению этого шабаша урезаны, так как тема размещена на авторском форуме господина Осадчего.



Тем, кто с интересом читает эти списки, выискивая там "свой" банк - сообщаю - включите голову. Никто, никогда и нигде не опубликует информацию об отзыве лицензии до того, как это произойдет. Причины понятны - естественно, при появлении таких слухов клиенты сразу же из такого банка вынесут все (включая мебель). Вероятность утечки, конечно, существует, но я оцениваю ее в 1% или меньше. А остальные 99% - это банальный спам или конкурентная борьба. Помните об этом. Думайте. И знайте - даже на портале банки.ру публикуется голимый бред, как это ни печально.