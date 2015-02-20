Вынес из темы валютной ипотеки, чтобы не потерялось

В 2008 году в автосалоне "Автодом" я купил легковой автомобиль. К сожалению, имеющейся суммы хватало только на авто без АБС, ЕСП и подушек безопасности. Несколько лет я ездил на нем и все было хорошо. Но этой зимой меня занесло на дороге и я попал в аварию. Если бы у меня был автомобиль с ЕСП, этого бы не случилось. Я считаю, что это несправедливо! Я хочу быть в тех же условиях, которые имеют владельцы других машин!



Я считаю, что автосалон не должен был продавать мне такой автомобиль. Я считаю, что он должен был предупредить меня о рисках. Я считаю, что правительство должно издать указ, запрещающий эксплуатацию таких автомобилей, и что продавать такие автомобили незаконно!!! Я требую, чтобы риски у меня и у тех, у кого машины с АБС, были одинаковые!!!



Я согласен принять только 1/3 часть рисков.

Еще одну треть должен взять на себя автосалон.

Еще одну треть - правительство. В Великой России такого быть не должно!

Кроме того, еще по одной трети рисков должны взять на себя ГИБДД и коммунальщики, отвечающие за состояние дорог.



У правительства находятся деньги на стадионы и финскую АЭС? В таком случае я требую, чтобы оно нашло деньги и установило всем АБС и ЕСП бесплатно! Я требую, чтобы владельцы машин с АБС и ЕСП скинулись мне на ремонт!!! И те, у кого вообще машины нет, тоже пусть скинутся!!! Меня устроит и другой вариант - пусть автосалон продаст мне автомобиль с АБС и ЕСП по цене 2008 года!!! Если мои требования прямо щас не удовлетворят, я сожгу обломки моего авто у здания ГИБДД России!!!



А умники, которые мне тут заявляют про метро и общественный транспорт, пусть лучше помолчат! Какое еще метро??? Мне нужно ездить на машине, у меня дети!!!



Своих не бросаем! Верю!