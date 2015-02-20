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Вынес из темы валютной ипотеки, чтобы не потерялось

20.02.2015 10:46 14 2 022 просмотра
В 2008 году в автосалоне "Автодом" я купил легковой автомобиль. К сожалению, имеющейся суммы хватало только на авто без АБС, ЕСП и подушек безопасности. Несколько лет я ездил на нем и все было хорошо. Но этой зимой меня занесло на дороге и я попал в аварию. Если бы у меня был автомобиль с ЕСП, этого бы не случилось. Я считаю, что это несправедливо! Я хочу быть в тех же условиях, которые имеют владельцы других машин!

Я считаю, что автосалон не должен был продавать мне такой автомобиль. Я считаю, что он должен был предупредить меня о рисках. Я считаю, что правительство должно издать указ, запрещающий эксплуатацию таких автомобилей, и что продавать такие автомобили незаконно!!! Я требую, чтобы риски у меня и у тех, у кого машины с АБС, были одинаковые!!!

Я согласен принять только 1/3 часть рисков.
Еще одну треть должен взять на себя автосалон.
Еще одну треть - правительство. В Великой России такого быть не должно!
Кроме того, еще по одной трети рисков должны взять на себя ГИБДД и коммунальщики, отвечающие за состояние дорог.

У правительства находятся деньги на стадионы и финскую АЭС? В таком случае я требую, чтобы оно нашло деньги и установило всем АБС и ЕСП бесплатно! Я требую, чтобы владельцы машин с АБС и ЕСП скинулись мне на ремонт!!! И те, у кого вообще машины нет, тоже пусть скинутся!!! Меня устроит и другой вариант - пусть автосалон продаст мне автомобиль с АБС и ЕСП по цене 2008 года!!! Если мои требования прямо щас не удовлетворят, я сожгу обломки моего авто у здания ГИБДД России!!!

А умники, которые мне тут заявляют про метро и общественный транспорт, пусть лучше помолчат! Какое еще метро??? Мне нужно ездить на машине, у меня дети!!!

Своих не бросаем! Верю!

Комментарии 14

tchainka  (tchainka)
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Т.е., как я понимаю, твое начальство разрешает по пятницам курить траву на рабочем месте.
tchainka  (tchainka)
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Т.е. траву ты курил дома. Так и запишем. Подрывал экономику семьи посредством приобретения наркотических веществ растительного происхождения и нарушал режим посредством курения указанных выше веществ после команды "отбой" smile8)
tchainka  (tchainka)
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Круто. Надо тоже пойти почитать форум.
Alex  (BankCoda)
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Свой риск автосалон тебе вернули когда ты по дешёвке покупал машину.
Правительство свой риск тебе вернуло когда ты не застраховал ее по КАСКО.
Осталься только твой риск. Разбирайся с ним сам. smile:achtung:
Константин  (kot487)
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Полная хрень. Ибо это не крик души, а рефлексии бывшего валютного заемщика, "вовремя" перескочившего в рубли, а теперь опасающегося, что он прогадал. В смысле, что можно было у государства чего-то поболе выманить, а не напрягаться самому...
Это правда.
По сути имеет место конфликт интересов. И редактор, вовлеченый в этот конфликт, должен по-честному попросить об "отставке", т.е. о том, чтобы эту тему не курировать. smile:uncap:
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
Ибо это не крик души, а рефлексии бывшего валютного заемщика

И не крик души, и не рефлексии smile:)
Предлагаю принять как данность существование людей, не имеющих целью выманить что-нибудь у государства. Я допускаю, что многим трудно представить себе такую позицию, но попробовать-то можно.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Юрист вы, может, и неплохой, но психоаналитик никудышный. Как можно опасаться, что не получил что-то от государства, когда это государство пока что никому ничего не предложило? Обсуждать нечего, сравнивать не с чем.
smile:)
Я три года уже просыпаюсь счастливый и засыпаю счастливый. Я когда на график курса на бирже смотрю, у меня на душе одно чувство - как же хорошо, что вовремя отполз! Даже если государство и сделает сейчас валютчикам курс 31-40, по которому я рефинансировался сам, без всякой помощи, даже если курс будет и лучше - я три года уже без этого камня, это вы на каких весах взвесите?
smile:)
Только вот вероятность такой помощи, которая будет лучше тех условий, которые я сделал себе сам, я в 0.01% оцениваю.
иван иванов  (720)
#
Для полной аналогии не хватает только того, что за рулем сидел не покупатель, а чиновник, Эльвира, а дорогу закидало снегом, упавшим благодаря некой экологической катастрофе(в результате которой начал активно валить снег) на госзаводе.
Хотя это не отменят того, что чел должен был при покупке понимать, что "Эльвира" водит плохо, а экологические катастрофы в России неизбежны.
Victor Kolosov  (VictorKOL)
#
Я один увидел здесь здравый сарказм? smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Ну, скажем так, здесь его только двое не увидели smile:)
fres3  (fres3)
#
Здравствуйте.уважаемый Игорь!
Здравствуйте, уважаемые Друзья!
Игорь, как у Вас тут интересно, это я не зря сюда забежал smile:)
Виктор Г.  (GViktor)
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А ведь выступил народ с подобным предложением на РОИ, только не набрала она достаточное количество голосов к сожалению. Обязательное включение в базовую комплектацию автомобилей, продаваемых в России системы курсовой устойчивости (ESP) Инициатива № 29Ф4116 https://www.roi.ru/4116 хоть "За" подано 255 голосов + 1 мой голос (если бы не закрыли её)
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