Популярные сообщения

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rebelion76 18.04.2014 22:59 rebelion76
Пятиминутка ненависти. МТС.
Давно не брал я в руки шашек, но видимо придется. > Я, <>, являюсь абонентом оператора сотовой связи «Билайн», абонентский номер <>. > > 30 марта 2014 года я обратился в салон оператора сотовой связи «МТС» для оформления переноса вышеуказанного номера из «Билайн» в «МТС». Мною были подписаны соотв. документы (копии прилагаю) и оплачена плата за использование сохраненного абонентского номера при заключении нового договора. Также мне была выдана сим-карта с временным номером (<> , и сообщено, что через определенное время на сим-карте автоматически изменится номер на <>. > > В документах было указано, «Дата и время начала оказания услуг в сети ОАО «МТС» с использованием переносимого(ых) абонентского(их) номера(ов) с 14.04.2014 14:56» > > Однако ни 14-го, ни 15-го, ни по сей день (18.04) переноса номера не произошло. > > Я неоднократно обращался к оператору сотовой связи МТС по телефону, где мне сообщали, что заявления на перенос номера у них нет, и предлагали обратится в салон-магазин для повторной подачи заявления. Читать далее
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rebelion76 18.09.2012 21:55 rebelion76
Преступление и наказание
Ну не преступление, не преступление. Просто броский заголовок, а также нарушение закона, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Вот пищит телефон, пришла смс, рука сама тянется - вдруг что важное? Открываешь, а там Читать далее
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rebelion76 04.07.2012 13:27 rebelion76
Совет Чубакке
Все-таки некоторые инновации нашего правительства внушают осторожный оптимизм. В прошлую среду у меня с женой возникло спонтанное желание сделать заграничный паспорт для младшего ребенка. Читать далее
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rebelion76 03.07.2012 18:53 rebelion76
Пятиминутка ненависти. Почта России.
Зашел я давеча на почту отправить письмо с уведомлением о вручении, да пару пакетов из Китая получить. Учитывая скорость работы в нашем почтовом отделении, я рассчитывал в час уложиться. Читать далее
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rebelion76 11.01.2012 19:06 rebelion76
Пятиминутка ненависти. Мосэнергосбыт.
Сегодняшняя пятиминутка ненависти будет посвящена замечательной компании "Мосэнергосбыт", непрерывно занимающейся "удовлетворением потребности клиентов в электроэнергии и предоставлением комплекса услуг, связанных с энергоснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания". Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим. Читать далее
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