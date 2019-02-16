Оформлю заказ в Мвидео со скидкой до 33%. Бесплатно. До 18.02.2019 включительно.
Есть возможность скидки:
- На 500руб при чеке от 1490р;
- На 1000 руб. при чеке от 2 990 руб.;
- На 2 000 руб. при чеке от 5 990 руб.;
- На 3 000 руб. при чеке от 8 990 руб.;
В чеке может быть несколько товаров, главное - общая сумма.
Заказ на ваше имя в выбранном вами магазине, оплата при получении.
Использование бонусных рублей и купонов невозможно.
Исключения:
• Товары из стоп-листа; • Брендов: iRobot, Apple, Bork, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, Thomas, НТВ+;
• Категории товаров «Первая цена»;
• Группы «Комплектующие для компьютера»;
• Телевизионных и акустических кабелей;
• Сетевого оборудования (модемы, адаптеры, роутеры, сетевые карты, коммутаторы, маршрутизаторы, приёмники, ретрансляторы, точки доступа);
• Накопителей информации (карты памяти, флеш-диски, внешние жёсткие диски, внутренние HDD, кейсы для USB);
• Видеоигр для: Nintendo 3DS / Nintendo Switch / PS3 / PS4 / Xbox 360 / Xbox One;
• Аксессуаров для игровых приставок Nintendo Switch / PS4 / Xbox One;
• Игровых рулей;
• Игровых приставок Nintendo / PS4 / Xbox One;
• Подарочных карт гибкого номинала;
• Акционных комплектов техники;
• Услуг страхования, доставки, установки и настройки техники;
• Цифровых кодов;
• Платежей через систему «Рапида»;
• Контрактов интернет- и сотовых операторов;
• Товаров, приобретаемых в кредит по любой кредитной программе.
Пишите в личку с указанием:
- Точно ссылку на товар
- Адрес магазина
- Фио и телефон покупателя.
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