Популярные сообщения

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Ренкредит 13.02.2019 11:32 Ренкредит
Дебетовая карта Ренессанс Кредит
ТП 206 (выдается с 04.02.2019 года) Ссылка на сайт банка https://rencredit.ru/cards/debitcard/ ветка на форуме Banki.ru http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=260275#forum-message-list последняя редакция текста 13.02.2019г. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ. Карта выдается гражданам РФ. Минимальный возраст для ее оформления - 18 лет. Для оформления требуется постоянная или временная регистрация на территории РФ. Для получения карты необходимо сразу обратиться в отделение банка с паспортом. Будет выдана моментальная неименная карта. При оформлении карты выдается неименной пластик – тип карты MasterCard World с технологией Paypass. В этом случае технически пропустить этап выдачи неименного пластика нельзя. Заказать перевыпуск на именную карту можно по заявлению в офисе или по звонку в банк. Действующая карта на время перевыпуска блокируется. Доставку перевыпущенной карты можно оформить на адрес офиса (около 10-14 дней), либо на домашний адрес (указанный при оформлении карты). Читать далее
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