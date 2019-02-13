Популярные сообщения

ТП 206 (выдается с 04.02.2019 года)
Ссылка на сайт банка https://rencredit.ru/cards/debitcard/
ветка на форуме Banki.ru http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=260275#forum-message-list
последняя редакция текста 13.02.2019г.
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ.
Карта выдается гражданам РФ. Минимальный возраст для ее оформления - 18 лет. Для оформления требуется постоянная или временная регистрация на территории РФ.
Для получения карты необходимо сразу обратиться в отделение банка с паспортом. Будет выдана моментальная неименная карта.
При оформлении карты выдается неименной пластик – тип карты MasterCard World с технологией Paypass.
В этом случае технически пропустить этап выдачи неименного пластика нельзя.
Заказать перевыпуск на именную карту можно по заявлению в офисе или по звонку в банк. Действующая карта на время перевыпуска блокируется.
Доставку перевыпущенной карты можно оформить на адрес офиса (около 10-14 дней), либо на домашний адрес (указанный при оформлении карты).
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