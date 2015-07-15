Много общаясь с клиентами и обсуждая разные темы, затронули вот какую. Начало июля ознаменовано тем, что Госдума пошла навстречу бизнесу и приняла законопроект о запрете проверок малого и среднего бизнеса на три года. Предприниматели – особенно начинающие – вздохнули с облегчением. Кстати, три года – это как раз средняя продолжительность жизни компании. По истечении этого срока бизнес или продолжает успешное развитие, или перестает существовать. То есть именно три года дается организации на то, чтобы наладить всю систему документооборота, изучить и научиться соответствовать всем требованиям всех надзорных органов и понимать, что проверка или покажет наличие порядка, или штрафы несущественно отразятся на бюджете организации.
Однако потребителя волнует другой вопрос: останется ли бизнес доброжелателен и безопасен по отношению к клиентам, если никакие проверки ему не грозят? На этот вопрос я бы ответил вопросом: Действительно ли предприниматель хочет сделать свой бизнес успешным? Если ответ положителен, то ориентироваться предприниматель будет не на надзорные органы, а на своих клиентов. Закон не отменяет, кстати, внеплановые проверки, которые могут возникнуть в результате жалоб потребителей. И тут уже о возможности таких проверок предпринимателю расскажет его совесть.
На сегодняшний день, к примеру, внеплановые проверки становятся все чаще - связаны они, прежде всего, с жалобами клиентов. И, согласно статистике, в 70% случаев нарушения подтверждаются.
Сегодняшнего предпринимателя ждет новый этап в развитии клиентоориентированного сервиса – работа на осознанность и честность, прежде всего, перед самим собой.
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