Про мой уход из Альфа-банка

Да-да, заголовок поста соответствует действительности – я покидаю Альфа-Банк. У всего есть свое начало и свой конец. Шесть с половиной лет, проведенных на одном месте, – это много, настала пора перемен.
Прямо скажу, у меня в душе бушует целый ураган чувств, причем противоречивых. Это и гордость за все, что удалось сделать (а удалось многое), и желание взяться за новое большое дело, и некоторый страх перед этим новым и неизведанным, и печаль от расставания со ставшими уже родными сотрудниками.
Свой блог я переименую, теперь он будет называться просто «блог Александры Самолюбовой», думаю, что я по-прежнему буду его вести. Прошу прощения у тех подписчиков, которым мой блог был интересен в первую очередь в силу должности, но тут уж ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше. Чем я, собственно, и собираюсь заняться.
Комментарии 63
И все же Удачи Вам!
Поиски новых впечатлений и интересной работы скорее можно ожидать от вчерашних школьников.
На откровенность не рассчитываю
Об уходе я задумалась давно, около года назад. Побудительные мотивы довольно обычны: мне захотелось расти дальше – и «функционально» и карьерно. К тому же я по натуре скорее строитель, чем эксплуатационщик (это не хорошо и не плохо, это две стороны созидания, просто мне ближе первая). Неизвестно, правда, сколько бы времени я еще раздумывала, прежде чем предпринять решительный шаг, но независящие от меня обстоятельства сильно ускорили ход событий. Вот, собственно, и все.
Позвольте выразить Вам своё уважение и восхищение
В остальном полностью соглашусь с Семеном Семеновичем.
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3753541
Не оно?
Думаю, что уход Александры из Альфа-Банка, это потеря для самого Банка, как специалиста с Советской закалкой, а пришедшая молодежь....
Александра, желаю Вам удачи на новом месте!
удачи Вам! Желаю Вам успехов в дальнейшей карьере!
Честно говоря, думаю, что и Банк потерял, и я потеряла... Но логика событий неумолима.
Всегда с интересом читАЮ Ваш блог! Тем более, что Альфе я тоже посвятил шесть лет в своё время И тоже противоречивы были мои чувства, когда её покидал... И покидал с подобными мотивациями... А тут сегодня такие настроения, как-будь то Вы покидаете банки.ру... Все "провожают", наставляют Успехов Вам на новом поприще... Пишите, будем ждать новостей и готовить новые комментарии...
С уважением, Александр
Тогда, Александр, Вы меня понимаете. Что-то есть в Альфе такое, что серьезно цепляет и долго не отпускает. Как бы ни сложилась в будущем моя карьера, Альфа навсегда останется со мной.
Спасибо, непременно напишу.
Удачи на новом месте + очень надеюсь, что перед выходом удастся взять паузу, чтобы отдохнуть.
Спасибо, Филипп, мне очень приятно это слышать.
Пауза мне просто необходима. Последние три года у меня выдались чрезвычайно насыщенными и в профессиональном, и в личном планах, нужно немного передохнуть и набраться сил.