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Про мой уход из Альфа-банка

18.04.2012 14:13 63 11 935 просмотров
Да-да, заголовок поста соответствует действительности – я покидаю Альфа-Банк. У всего есть свое начало и свой конец. Шесть с половиной лет, проведенных на одном месте, – это много, настала пора перемен.
Прямо скажу, у меня в душе бушует целый ураган чувств, причем противоречивых. Это и гордость за все, что удалось сделать (а удалось многое), и желание взяться за новое большое дело, и некоторый страх перед этим новым и неизведанным, и печаль от расставания со ставшими уже родными сотрудниками.

Свой блог я переименую, теперь он будет называться просто «блог Александры Самолюбовой», думаю, что я по-прежнему буду его вести. Прошу прощения у тех подписчиков, которым мой блог был интересен в первую очередь в силу должности, но тут уж ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше. Чем я, собственно, и собираюсь заняться.

Комментарии 63

Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Александра, удача необходима нам всем! И, возможно, Вам удача необходима чуть меньше, чем нам, поскольку Вы являетесь специалистом высочайшего уровня, поэтому верю, что долго Вы в свободном плавании не будете!

И все же Удачи Вам!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Удачи много не бывает smile:) . А при любых изменениях в жизни она просто необходима.
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Александра, удачи Вам! Уверен, на новом месте будет не меньше интересных и амбициозных задач!
читающий  (читающий)
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Если решение взвешенное, то успехов и удачи на новом месте.
читающий  (читающий)
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Александра, мне, как обывателю, интересны мотивы, побуждающие человека, занимающего высокую должность, самостоятельно перейти на другую работу.
Поиски новых впечатлений и интересной работы скорее можно ожидать от вчерашних школьников.
На откровенность не рассчитываю smile:D
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Почему же, Читающий, Вы не рассчитываете на откровенность? Я считаю, что если не быть откровенной, то и блог затевать не стоит. Все-таки блог налагает определенные обязательства, и откровенность – одно из них.

Об уходе я задумалась давно, около года назад. Побудительные мотивы довольно обычны: мне захотелось расти дальше – и «функционально» и карьерно. К тому же я по натуре скорее строитель, чем эксплуатационщик (это не хорошо и не плохо, это две стороны созидания, просто мне ближе первая). Неизвестно, правда, сколько бы времени я еще раздумывала, прежде чем предпринять решительный шаг, но независящие от меня обстоятельства сильно ускорили ход событий. Вот, собственно, и все.
читающий  (читающий)
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Цитата
мне захотелось расти дальше

Позвольте выразить Вам своё уважение и восхищение smile:flowers:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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А мне вы нравитесь независимо от названия организации в которой работаете. Ваш блок (блоги) буду посещать всегда, под любой "вывеской"!
e-b  (e-b)
#
Желаю Вам множественных успехов на новом месте и конечно, рад за работодателей, которые приобретут такого талантливого, грамотного и преданного делу сотрудника!
В остальном полностью соглашусь с Семеном Семеновичем.
Hipster  (Hipster)
#
Александра, удачи Вам! Было интересно и познавательно общаться с Вами на нашем сайте в качестве директора по обслуживанию клиентов Альфа-Банка , ибо, в отличие от многих (речь не только про Альфа-банк), Вы действительно как-то пытались разобраться в вопросах, высказать свою точку зрения, а не просто ограничится стандартным ответом. Удачи на новом месте работы! С удовольствием буду посещать Ваш блог и дальше.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Рада, что мои старания не остались незамеченными. И спасибо, что не покините блог.
читающий  (читающий)
#
Цитата
желание взяться за новое большое дело

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3753541
Цитата
Председателем правления нового банка станет нынешний первый зампред ВТБ 24 Дмитрий Руденко, его заместителем — Георгий Горшков, который на данный момент отвечает в банке за развитие розничного бизнеса. В настоящее время под руководством Руденко активно формируется команда из числа сотрудников ВТБ 24, а также приглашаются специалисты из других банков. Топ-менеджеры нескольких кредитных организаций, занимающихся потребительским и POS-кредитованием, подтвердили тот факт, что их сотрудников приглашают на работу в новый проект ВТБ.

Не оно?
проходил_мимо  (проходил_мимо)
#
Александра, удачи Вам и спасибо, что смогли помочь мне переломить нескончаемый поток негатива от работы Альфа-Банка! Успехов в Ваших новых начинаниях!!!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Проходил_мимо, спасибо за добрые слова, рада, что смогла быть полезной.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Присоединяюсь ко всем, пожелавшим Удачи!
$omebody  ($omebody)
#
В нашей стране существует всего 2 проблемы, это воспитания и образования! Эти проблемы нужно решать в раннем возрасте человека, а в дальнейшем просто невозможно. Отсутствие специалистов, это проблема кадров разных отраслей, которые порождают другие проблемы уже в организациях (например самое неприемлемое в медицине smile:-( ).. Именно из-за проблем с кадрами, у нас не хватает специалистов в различных сферах, и даже в Банках... Я сделал вывод, что вы Александра боролись не только с проблемами клиентов "Альфа-Банка", но также Вы боролись с самой системой, а это иногда невозможно. Иногда мы (клиенты) бываем, категоричны к представителям Банка и здесь нужно понимать с кем мы ведем диалог, даже если он специалист, то он все равно зависит от системы.
Думаю, что уход Александры из Альфа-Банка, это потеря для самого Банка, как специалиста с Советской закалкой, а пришедшая молодежь....
Александра, желаю Вам удачи на новом месте!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
$OMEBODY, спасибо за добрые пожелания. Правда, специалистом с советской закалкой я как-то совсем себя не ощущаю smile:) .
Людмила Климанова  (ЛюдмилаA)
#
Уверена, что все получится гораздо лучше, чем было. Специалисты экстра-класса, к которым относится Александра, это большая радость для любого работодателя. Правда, не все работодатели это понимают smile:( Измельчали работодатели...
Александр  (Ehra)
#
Александра,
удачи Вам! Желаю Вам успехов в дальнейшей карьере!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Как самому отзывчимову блоггеру банки.ру желаю Вам не потерять нас smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Куда ж я денусь! Оказалось, что вести блог - это очень интересное занятие. Начинала-то по долгу службы, а теперь втянулась smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Александра, большое спасибо за работу! Ты много сделала для банка. Искренне желаю успеха )
Екатерина Суворова  (28_888)
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Александра, быть может, помните нашу переписку, это я открывала Ваш блог тут около года назад smile:). Не смогла пройти мимо поста по двум причинам: я сама проработала примерно столько же на Банки.ру, кое-какие сервисы тут построила с нуля, мне очень близка ваша позиция и философия "строителя". Вообще, все что вы написали, кратко, но так понятно и отражает суть, очень мне созвучно. Ну и второй повод отписать - это, конечно же, пожелать удачи! Независимо ни от чего smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Екатерина, конечно, я Вас помню. И мне очень не хватает Вашего, столь яркого, присутствия на сайте. За пожелания удачи спасибо; слова материальны и столько хороших пожеланий, надеюсь, будут услышаны smile;) ...
Гектор  (Гектор)
#
Думаю, что Альфа Банк много потерял в Вашем лице! Надеюсь, что для продолжения банковской карьеры Вы остановитесь на достойном вас банке! Помнится где-то с год назад Вы уговаривали меня вернуться и снова стать клиентом Альфа Банка. Я тогда отмолчался. Оказывается пауза нужна не только на сцене, в жизни она тоже многое проясняет! Успехов!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Цитата
Думаю, что Альфа Банк много потерял в Вашем лице

Честно говоря, думаю, что и Банк потерял, и я потеряла... Но логика событий неумолима.

Цитата
Оказывается пауза нужна не только на сцене, в жизни она тоже многое проясняет
Пауза и вправду бывает необходима. Главное, чтобы она не слишком затягивалась smile:)
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Добрый день, Александра!
Всегда с интересом читАЮ Ваш блог! Тем более, что Альфе я тоже посвятил шесть лет в своё время smile:-) И тоже противоречивы были мои чувства, когда её покидал... И покидал с подобными мотивациями... А тут сегодня такие настроения, как-будь то Вы покидаете банки.ру... Все "провожают", наставляют smile:-) Успехов Вам на новом поприще... Пишите, будем ждать новостей и готовить новые комментарии...
С уважением, Александр
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Цитата
Альфе я тоже посвятил шесть лет в своё время

Тогда, Александр, Вы меня понимаете. Что-то есть в Альфе такое, что серьезно цепляет и долго не отпускает. Как бы ни сложилась в будущем моя карьера, Альфа навсегда останется со мной.

Цитата
Пишите, будем ждать новостей

Спасибо, непременно напишу.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Александра, будем рады видеть Вас на Банки.ру всегда и в любом качестве!
Удачи на новом месте + очень надеюсь, что перед выходом удастся взять паузу, чтобы отдохнуть.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Цитата
будем рады видеть Вас на Банки.ру всегда

Спасибо, Филипп, мне очень приятно это слышать.

Цитата
надеюсь, что перед выходом удастся взять паузу, чтобы отдохнуть

Пауза мне просто необходима. Последние три года у меня выдались чрезвычайно насыщенными и в профессиональном, и в личном планах, нужно немного передохнуть и набраться сил.
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