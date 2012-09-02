к 200-летию Отечественной войны 812 года

Образ капитана Тушина.
(Цитаты от Льва Николаевича и реплики от Семен Семеныча).
1. Портрет Тушина совсем не героический: "Маленький, грязный худой артиллерийский офицер без сапог, в одних чулках" (Л.Н.Толстой). Но в то же время в нем было «что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное» (Л.Н.Толстой).
Человек с улицы. Его никто не привел за руку, у него нет «волосатой родни». Он не из «команды», пришел по объявлению и его взяли. Потому что кому-то (!) ЭТО (!) нужно (!) делать (!), а он, вроде как, умеет. (С.С.Г.)
2. «Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись со своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. "Хорошо!" сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать всё открывавшееся перед ним поле сражения"(Л.Н.Толстой)
На утренней летучке, обсудив с коллегами предстоящие события, принял предложенное старшим клерком предложение, которое позднее будет принято Руководством как правильное. Спасибо сказали? Нет. И не мечтает. Отсутствие замечаний! Вот лучшее поощрение.(С.С.Г.)
«И вот уже французы думают, что здесь в центре сосредоточены основные силы союзной армии». (Л.Н.Толстой)
3. «Багратион послал туда Жеркова сказать старшему …, чтобы он отступил сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и баталион, прикрывавший его, было забыто». (Л.Н.Толстой)
«Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло, по чьему-то приказанию, в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек». (Л.Н.Толстой)
Ну, это же нормально? Когда у вас в штате сотрудник, который ничего не может сделать без вашей помощи или контроля, то вы о нём помните. Причем всегда. И когда премии раздаёте, и когда отпуска планируете, и когда подходит срок отчетности. Если вы чего забудете – вам сверху напомнят. Или те кто от работы этого «героя» зависит, или тот, кто его привел (за руку или за уши).
Другое дело, когда человек работает САМ. Про него «разрешается» забыть. Особенно если начинает пахнуть жареным и пора собирать монатки. (С.С.Г.)
4. «Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось всё веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он всё помнил, всё соображал, всё делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.» (Л.Н.Толстой)
Есть! Есть упоение в бою! Это Я вам говорю. Особенно когда ты знаешь что нужно делать и тебе никто из начальства не мешает!
Любопытно другое: те, за кем постоянный контроль нужен, тоже такое испытывают? Или от звонка до звонка, и «хоть трава не расти»? (С.С.Г.)
5. «Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь. - Отступать! Все отступать! - прокричал он издалека. Солдаты засмеялись.» (Л.Н.Толстой)
Это тоже понятно. Вызывать «на ковер» и устраивать показательную порку – это они могут. А четко и внятно донести до вас указания Верховного руководителя… Тут трудности. (С.С.Г.)
6. «Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. … Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.» (Л.Н.Толстой)
Они очень разные, Тушин и Болконский, капитан и князь, артиллерист и адъютант. В мирной жизни между ними нет ничего общего, и гордый князь, может быть, не снизошел бы до разговора с артиллерийским капитаном, да и негде было бы им встретиться. Но здесь, сведенные вместе войной, они молча делают Дело. Здесь их личные цели и мечты сошлись. Без праведного завершения Дела не будет ни мечты, ни цели. Ни личной, ни общей. (С.С.Г.)
Не знаю как другие, а я в такие моменты подбираю себе кадры. И делаю выводы. (С.С.Г.)
7. «Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были и так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину. -- Ну, до свидания, -- сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину. -- До свидания, голубчик, -- сказал Тушин, -- милая душа! прощайте, голубчик, -- сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза. (Л.Н.Толстой).
Те, кто понимает друг друга часто обходятся без слов. К сожалению и поблагодарить друг друга не могут…(С.С.Г.)
8. «Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания.» (Л.Н.Толстой).
Проверяющих и указывающих всегда полно. Особенно после окончания.
Когда нужно Дело делать – никого нет. Ни приказывающих, ни ответственных. А тут набежали…(С.С.Г.)
9. «На бедного капитана устремлено столько глаз - немудрено, что он споткнулся о древко взятого сегодня французского знамени и вызвал смех. Громче всех слышался голос Жеркова» (Л.Н.Толстой). Вступаясь за Тушина, Болконский на военном совете не убеждает Багратиона, что успехом дня "обязаны мы более всего действию этой батареи, и геройской стойкости капитана Тушина"(Л.Н.Толстой).
И опять всё как всегда! Перед раздачей «подарков»: кто-то сидит и смеется громче всех, а кто-то, дрожа, стоит, едва имея силы выговорить: «Не знаю… ваше сиятельство… людей не было, ваше сиятельство». Это называется: Наказание невиновных и награждение неучаствовавших. (С.С.Г.)
10. Последняя встреча с Тушиным в госпитале (по роману). Он потеряет руку в одном из следующих боев. Больше мы его уже не увидим. Что в этом персонаже? Зачем он, этот капитан? (С.С.Г.)
Чтобы понять - что же такое героизм и что это значит мужество!
Если героем оказывается маленький, пугливый, слабый человек, только воображающий себя сильным мужчиной? Толстой прошел осаду Севастополя и знал войну. Он знал: те лгут, кто говорит, что ничего не боится. Боятся все, но не все умеют победить свой страх, а мужество в том и заключается, чтобы, вздрагивая от выстрелов, не бежать оттуда, где опасно, но делать свое дело. (С.С.Г.)
В качестве эпилога.
Из послужного списка Судакова Якова Ивановича (прообраза капитана Тушина):
Орденов Св. Анны 2 класса алмазами украшенной, Св. Владимира 4 степени с бантом, Золотого Креста и Золотой шпаги с надписью «За храбрость» кавалер.
Возраст - 1777 года рождения.
Из обер-офицерских детей, крестьян не имеет.
Читать, писать, арифметику и артиллерийскую науку знает.
Жена - Богомила Николаева дочь, Минской губернии Слуцкого повета помещица.
Дети - Михаил, Владимир, Валериан, Александра, Елизавета.
По выходе в отставку ездил лечиться от ран в Карлсбад.
Умер от последствий контузии 5 февраля 1819 года
Комментарии 2
Я то думал кого-то интересует история в литературе...
...выходит никому не интересно...
Для меня образ капитана Тушина ПОКАЗАТЕЛЕН!
Великий русский писатель (Л.Н.Толстой) написовал образ, который состставляют основу всего! В армии, в бизнесе, ... в жизни. Но только люди "познавшие жизнь" способны их увидеть. (Их - это людей типа "капитан Тушин") Они основа жизни.
Армия держится на капитанах - правило, которое я понял О-о-о-очень давно!
Жизнь - держится на Тушиных - говорю сейчас.
Попробуйте опровергнуть!