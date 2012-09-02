к 200-летию Отечественной войны 812 года

Это называется

В качестве эпилога

1. Портрет Тушина совсем не героический: "" (Л.Н.Толстой). Но в то же время в нем было «» (Л.Н.Толстой).Человек с улицы. Его никто не привел за руку, у него нет «волосатой родни». Он не из «команды», пришел по объявлению и его взяли.(!)(!)(!)(!), а он, вроде как, умеет. (С.С.Г.)2. «"(Л.Н.Толстой)На утренней летучке, обсудив с коллегами предстоящие события, принял предложенное старшим клерком предложение, которое позднее будет принято Руководством как правильное. Спасибо сказали? Нет. И не мечтает..(С.С.Г.)». (Л.Н.Толстой)3. «». (Л.Н.Толстой)». (Л.Н.Толстой)Ну, это же нормально? Когда у вас в штате сотрудник, который ничего не может сделать без вашей помощи или контроля, то вы о нём помните. Причем всегда. И когда премии раздаёте, и когда отпуска планируете, и когда подходит срок отчетности. Если вы чего забудете – вам сверху напомнят. Или те кто от работы этого «героя» зависит, или тот, кто его привел (за руку или за уши).Другое дело,. Особенно если начинает пахнуть жареным и пора собирать монатки. (С.С.Г.)4. «.» (Л.Н.Толстой). Особенно когда ты знаешь что нужно делать и тебе никто из начальства не мешает!Любопытно другое: те, за кем постоянный контроль нужен, тоже такое испытывают? Или от звонка до звонка, и «хоть трава не расти»? (С.С.Г.)5. «.» (Л.Н.Толстой)Это тоже понятно. Вызывать «на ковер» и устраивать показательную порку – это они могут. А четко и внятно донести до вас указания Верховного руководителя… Тут трудности. (С.С.Г.)6. «.» (Л.Н.Толстой)Они очень разные, Тушин и Болконский, капитан и князь, артиллерист и адъютант. В мирной жизни между ними нет ничего общего, и гордый князь, может быть, не снизошел бы до разговора с артиллерийским капитаном, да и негде было бы им встретиться. Но здесь, сведенные вместе войной, они молча делают Дело. Здесь их личные цели и мечты сошлись. Без праведного завершения Дела не будет ни мечты, ни цели. Ни личной, ни общей. (С.С.Г.)Не знаю как другие, а я в такие моменты подбираю себе кадры. И делаю выводы. (С.С.Г.)7. «. (Л.Н.Толстой).Те, кто понимает друг друга часто обходятся без слов. К сожалению и поблагодарить друг друга не могут…(С.С.Г.)8. «Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания.» (Л.Н.Толстой).Когда нужно Дело делать – никого нет. Ни приказывающих, ни ответственных. А тут набежали…(С.С.Г.)9. «"(Л.Н.Толстой).И опять всё как всегда! Перед раздачей «подарков»: кто-то сидит и смеется громче всех, а кто-то, дрожа, стоит, едва имея силы выговорить: «Не знаю… ваше сиятельство… людей не было, ваше сиятельство».. (С.С.Г.)10. Последняя встреча с Тушиным в госпитале (по роману). Он потеряет руку в одном из следующих боев. Больше мы его уже не увидим. Что в этом персонаже? Зачем он, этот капитан? (С.С.Г.)Чтобы понять - что же такое героизм и что это значит мужество!Если героем оказывается маленький, пугливый, слабый человек, только воображающий себя сильным мужчиной? Толстой прошел осаду Севастополя и знал войну. Он знал: те лгут, кто говорит, что ничего не боится. Боятся все, но не все умеют победить свой страх, а, чтобы, вздрагивая от выстрелов,. (С.С.Г.)Орденов Св. Анны 2 класса алмазами украшенной, Св. Владимира 4 степени с бантом, Золотого Креста и Золотой шпаги с надписью «За храбрость» кавалер.Возраст - 1777 года рождения.Из обер-офицерских детей, крестьян не имеет.Читать, писать, арифметику и артиллерийскую науку знает.Жена - Богомила Николаева дочь, Минской губернии Слуцкого повета помещица.Дети - Михаил, Владимир, Валериан, Александра, Елизавета.По выходе в отставку ездил лечиться от ран в Карлсбад.Умер от последствий контузии 5 февраля 1819 года