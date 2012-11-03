«Политичность» анекдотов про Вовочку ОТМЕНЯЕТСЯ!

Оказывается нет у них связи – у Вовочки из анекдотов и президента России.Но по-порядку.Я давно пытался понять – о каком Вовочке мы рассказываем друг другу анекдоты.Ведь не бывает ничего просто так! На пустом месте! Даже прыщ так просто не вылезает – сначала почешется. А тут – всенародная популярность. С чего бы это? За какие-такие достижения?Первые мысли были о герое мультика.Помните того Вовку, что в Тридевятом царстве печь топил, тесто месил? Ему еще двое из ларца помогали да царь собирался голову отрубить, как тунеядцу? «Хочешь – пирожное, хочешь – мороженное. А он заборы красит…»Оказалось, что нет. Мультик выпущен в 1965 г., тогда мальчик Вовочка уже вовсю шагал по Советскому Союзу как всем известная личность.Началось это в 50-е годы. Многие из анекдотов, которые теперь рассказывают о Вовочке, в те времена были просто о безымянном маленьком мальчике.Потом у этого мальчика стали появляться имена. Например, в Питере еще помнят анекдоты о "матерщиннике Петьке". В других местах его называли Васькой. Культура долгое время искала постоянное имя – и, наконец, нашла. С одной стороны, в 20-50-х годах ХХ века имя Владимир было самым популярным мужским именем. С другой, оно несет на себе отблеск "высокой" традиции: оно "княжеское" - вспомните князя Владимира, и потом, это имя первого руководителя советского государства - Владимира Ульянова (Ленина).Но, конечно, со временем люди с этим свыклись, и Вовочка стал еще одним персонажем народной комедииВ отличии от других «героев» анекдотов – Чапаева, Штирлица, Ржевского, … – анекдотный Вовочка собирательный народный образ.А что Путин? Разве не годится в герои анекдотов?На первый взгляд кажется, что он - фигура для анекдотов вполне плодотворная.Но анекдотов про Путина немного, а те, которые есть, в массе своей несмешные и незапоминающиеся.Начали было тянуть ниточку из имени, но это тоже заглохло.Видимо, это все уже пройдено, поле вытоптано. Другое дело ТАНДЕМ!Прежде всего, биография Владимира Владимировича связана с компетентными органами. А мы знаем, какое место они занимают в русских анекдотах. Но в эту сторону народная мысль почему-то не идет. С другой стороны, дело в ситуации. Например, брежневская эпоха вообще была эпохой расцвета народного творчества, поэтому Брежнева склоняли на все лады. А про Сталина было немного анекдотов, и не только потому, что боялись. Просто есть эпохи, не располагающие к политическому зубоскальству. При Горбачеве была небольшая волна анекдотов, при Ельцине их стало еще меньше. А на Владимира Владимировича сил, видимо, вообще не хватило. Люди занялись бизнесом вместо того, чтобы точить лясы. Истории про Владимира Владимировича - это не анекдоты, прежде всего по жанру. Анекдот выстраивается так, что смешно становится только в конце - от неожиданного поворота. А тут можно смеяться на протяжении всей истории. Это традиционные шуточные рассказы.