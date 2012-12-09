Зачем форумам модерация

Я очень давно общаюсь с людьми на форумах. Поэтому давно и отчетливо понимаю, что:1. Развитие модерации на всех форумах шло через конфликты между участниками и модераторами.2. Все правила и нормы должны быть обязательны для всех без исключения.3. Модератор выше участника, но его поступки строго регламентированы, все действия контролируемы и подотчетны.Кто такой Модератор?В буквальном переводе это - "председатель", "арбитр", "посредник", "ведущий".Есть еще русское определение детали музыкальных инструментов - модератор - "деревянная планка для приглушения звука пианино" для вычленения, приглушения, смягчения некоторых шумов, направленных на основной звук музыкального инструмента.Я бы именно это определение применил к модератору коммуникативного ресурса, которым является любой форум.При кажущемся многообразии функции модератора возможны только два уровня модерации онлайновых конференций. Об этом еще в 1991 году написал некто Р.Мэйсон.На техническом уровне модератор имеет возможность удалять и изменять любые сообщения.На образовательном - вести дискуссию, выполняя роль интеллектуального лидера.Все желающие могут легко найти в Инете толкование следующих понятий: Цели и задачи модерации, Пользовательская модерация, Технический уровень модерации,… и даже Управление ходом беседы с помощью модерации.Сегодня взяться за перо меня побудило не столько прочитанное в разделе «Управление ходом беседы с помощью модерации», сколько своё негативное отношение к прочитанному. К роли и месту модератора на любом форуме.Я не согласен ни с Р.Мэйсоном, ни с кем бы то ни было другим, кто осмелится утверждать, что участвующий в споре со мной человек имеет право вырезать (изменять) мои слова, если он модератор!А Личности «имеют право» излагать СВОЁ собственное мнение. Именно, а не наличие на нём (на форуме) пусть даже самой уникальной и полезной информации. Жаль этого не понимает большинство модераторов. Они чаще всего как раз и заняты «управлением беседы», что с моей точки зрения НЕДОПУСТИМО.Такое участие модераторов слишком часто приводит к тому, что личности теряют в коммуникативном процессе стимулы для активного участия. Значит: из-за неправильных и ошибочных действий модератора, в большинстве случаев кроется главная причина стагнации форумов.Может ли модератор принимать участие в споре?Ели хочешь поучаствовать – сними с себя полномочия модератора, объяви об этом во всеуслышание и сообщи имя того, кто будет судьёй (модератором) этой дискуссии.Процитирую себя любимого пятилетней давности:».Несолгласие читателей с мнением автора ПРИВЕТСТВУЕТСЯв виде прений и комментариев к данной заметке.