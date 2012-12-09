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Зачем форумам модерация

09.12.2012 16:08 7 1 317 просмотров
Я очень давно общаюсь с людьми на форумах. Поэтому давно и отчетливо понимаю, что:
1. Развитие модерации на всех форумах шло через конфликты между участниками и модераторами.
2. Все правила и нормы должны быть обязательны для всех без исключения.
3. Модератор выше участника, но его поступки строго регламентированы, все действия контролируемы и подотчетны.

Кто такой Модератор? Это не цензон, осуществляющий надзор.
В буквальном переводе это - "председатель", "арбитр", "посредник", "ведущий".
Есть еще русское определение детали музыкальных инструментов - модератор - "деревянная планка для приглушения звука пианино" для вычленения, приглушения, смягчения некоторых шумов, направленных на основной звук музыкального инструмента.
Я бы именно это определение применил к модератору коммуникативного ресурса, которым является любой форум.

При кажущемся многообразии функции модератора возможны только два уровня модерации онлайновых конференций. Об этом еще в 1991 году написал некто Р.Мэйсон.
На техническом уровне модератор имеет возможность удалять и изменять любые сообщения.
На образовательном - вести дискуссию, выполняя роль интеллектуального лидера.

Все желающие могут легко найти в Инете толкование следующих понятий: Цели и задачи модерации, Пользовательская модерация, Технический уровень модерации,… и даже Управление ходом беседы с помощью модерации.

Сегодня взяться за перо меня побудило не столько прочитанное в разделе «Управление ходом беседы с помощью модерации», сколько своё негативное отношение к прочитанному. К роли и месту модератора на любом форуме.



Я не согласен ни с Р.Мэйсоном, ни с кем бы то ни было другим, кто осмелится утверждать, что участвующий в споре со мной человек имеет право вырезать (изменять) мои слова, если он модератор!

Форум интересен тем, что в нем участвуют яркие незаурядные личности.
А Личности «имеют право» излагать СВОЁ собственное мнение. Именно их мнение делает форум интересным, а не наличие на нём (на форуме) пусть даже самой уникальной и полезной информации. Жаль этого не понимает большинство модераторов. Они чаще всего как раз и заняты «управлением беседы», что с моей точки зрения НЕДОПУСТИМО.

Такое участие модераторов слишком часто приводит к тому, что личности теряют в коммуникативном процессе стимулы для активного участия. Значит: из-за неправильных и ошибочных действий модератора, в большинстве случаев кроется главная причина стагнации форумов.



Может ли модератор принимать участие в споре? Нет, не может!
Ели хочешь поучаствовать – сними с себя полномочия модератора, объяви об этом во всеуслышание и сообщи имя того, кто будет судьёй (модератором) этой дискуссии.

Процитирую себя любимого пятилетней давности:
«Перед монитором все равны, и только модератор равнее других. Форум - та ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ составляющая, которая позволяет на равных общаться всем! Только модератор стоит выше!
Раз ты не модератор, будь любезен вести себя корректно! Ты равный среди равных! Еще неизвестно, с кем ты споришь! Тебе не дано срывать эти маски! И даже не пробуй! Это моя позиция, мои убеждения.
Поэтому (кстати сказать) я не сторонник подписываться на форуме своим именем».

Несолгласие читателей с мнением автора ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
в виде прений и комментариев к данной заметке. smile:oops:

Комментарии 7

Alex  (BankCoda)
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К чему эта тема?
Вас где-то "урезали"? smile:)

PS
А так полностью согласен с изложенным мнением.
Думаю мало найдется кто станет его оспаривать smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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В общем-то, до сего момента, никто не собирается не только оспаривать, но и комментировать. smile:(
Поэтому оценить "кто согласен полностью", а кто "не согласен категорически" сказать нельзя.
А тема для этого!
Alex  (BankCoda)
#
Вы очень правильно все озложили.
Даже комментировать нечего.
Вот все и молчат smile:uncap:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Если молчат и при этом "мне нравится" не нажимают - значит не всё так однозначно!
smile:ок: Разве фраза "Форум интересен тем, что в нем участвуют яркие незаурядные личности" настолько всем очевидна? Сомневаюсь!
Да и участие модераторов в обсуждениях различных тем до сего момента не возбронялось и ни как не ограничивалось. Не только здесь. Вообще на форумах.
Про регламентируемость, подконтрольность smile:o и подотчётность модераторов - разве все однозначно согласны?
Alex  (BankCoda)
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Надо забыть про это.
Мне нравится мало кто нажимает.
Даже те, кто пишет, что им нравится.
Может не знают, или незаметно сделано.
И Денисов  (барбос)
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Мне понравилось, особенно это - СемСем: "Такое участие модераторов слишком часто приводит к тому, что личности теряют в коммуникативном процессе стимулы для активного участия." Думаю это "камень в огород" Банки ру - служебный рейтинг. Иногда читаешь отзыв или коммент после модерации и мысль автора поймать не можешь и думаешь, ну барбос я тупой совсем плох стал. Иногда вырезаются целые абзацы, а есть и такое, когда модератор прекращает своей волей обсуждение "на полуслове", которое длилось всего два дня и ощущаешь себя шавкой, которой дали команду: "хватит шавки, погавкали и замолчали". И видятся мне фантомы из советского прошлого - ну чем же модератор отличается от цензора? И приходят на ум другие сравнения: цензор/цензик - ограничитель свободы мысли, охранник на зоне/цирик - ограничитель физической свободы.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Меня много лет назад на месяц "лишили слова" на одном из главных форумов Яблока. Сделали это за то, что я поддержал даже не конкретного человека, а его право размещать карикатуру.

Карикатура была сильной! Посвящалась первой, самой убедительной победе Единой России на думских выборах. Про Яблоко и др.партии, оставшиеся в позе "не для работы", там ни слова не говорилось.
Но "сила воздействия" оказалась столь велика, что все проигравшие smile:yes!!!: (Яблоко в их числе) уверились в собственной ГЛАВНОЙ роли.

У каждого из нас, наверняка, найдутся подобные примеры из их "жизни на форумах".
Поэтому мне бы ОЧЕНЬ не хотелось переходить на конкретные названия и конкретных исполнителей.
Давайте говорить об общих Правилах и правильных МЕРАХ smile:thumbsup: без привязки к чему-то конкретному.
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