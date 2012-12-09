Зачем форумам модерация

Я очень давно общаюсь с людьми на форумах. Поэтому давно и отчетливо понимаю, что:
1. Развитие модерации на всех форумах шло через конфликты между участниками и модераторами.
2. Все правила и нормы должны быть обязательны для всех без исключения.
3. Модератор выше участника, но его поступки строго регламентированы, все действия контролируемы и подотчетны.
Кто такой Модератор? Это не цензон, осуществляющий надзор.
В буквальном переводе это - "председатель", "арбитр", "посредник", "ведущий".
Есть еще русское определение детали музыкальных инструментов - модератор - "деревянная планка для приглушения звука пианино" для вычленения, приглушения, смягчения некоторых шумов, направленных на основной звук музыкального инструмента.
Я бы именно это определение применил к модератору коммуникативного ресурса, которым является любой форум.
При кажущемся многообразии функции модератора возможны только два уровня модерации онлайновых конференций. Об этом еще в 1991 году написал некто Р.Мэйсон.
На техническом уровне модератор имеет возможность удалять и изменять любые сообщения.
На образовательном - вести дискуссию, выполняя роль интеллектуального лидера.
Все желающие могут легко найти в Инете толкование следующих понятий: Цели и задачи модерации, Пользовательская модерация, Технический уровень модерации,… и даже Управление ходом беседы с помощью модерации.
Сегодня взяться за перо меня побудило не столько прочитанное в разделе «Управление ходом беседы с помощью модерации», сколько своё негативное отношение к прочитанному. К роли и месту модератора на любом форуме.
Я не согласен ни с Р.Мэйсоном, ни с кем бы то ни было другим, кто осмелится утверждать, что участвующий в споре со мной человек имеет право вырезать (изменять) мои слова, если он модератор!
Форум интересен тем, что в нем участвуют яркие незаурядные личности.
А Личности «имеют право» излагать СВОЁ собственное мнение. Именно их мнение делает форум интересным, а не наличие на нём (на форуме) пусть даже самой уникальной и полезной информации. Жаль этого не понимает большинство модераторов. Они чаще всего как раз и заняты «управлением беседы», что с моей точки зрения НЕДОПУСТИМО.
Такое участие модераторов слишком часто приводит к тому, что личности теряют в коммуникативном процессе стимулы для активного участия. Значит: из-за неправильных и ошибочных действий модератора, в большинстве случаев кроется главная причина стагнации форумов.
Может ли модератор принимать участие в споре? Нет, не может!
Ели хочешь поучаствовать – сними с себя полномочия модератора, объяви об этом во всеуслышание и сообщи имя того, кто будет судьёй (модератором) этой дискуссии.
Процитирую себя любимого пятилетней давности:
«Перед монитором все равны, и только модератор равнее других. Форум - та ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ составляющая, которая позволяет на равных общаться всем! Только модератор стоит выше!
Раз ты не модератор, будь любезен вести себя корректно! Ты равный среди равных! Еще неизвестно, с кем ты споришь! Тебе не дано срывать эти маски! И даже не пробуй! Это моя позиция, мои убеждения.
Поэтому (кстати сказать) я не сторонник подписываться на форуме своим именем».
Несолгласие читателей с мнением автора ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
в виде прений и комментариев к данной заметке.
Комментарии 7
Вас где-то "урезали"?
PS
А так полностью согласен с изложенным мнением.
Думаю мало найдется кто станет его оспаривать
Поэтому оценить "кто согласен полностью", а кто "не согласен категорически" сказать нельзя.
А тема для этого!
Даже комментировать нечего.
Вот все и молчат
Разве фраза "Форум интересен тем, что в нем участвуют яркие незаурядные личности" настолько всем очевидна? Сомневаюсь!
Да и участие модераторов в обсуждениях различных тем до сего момента не возбронялось и ни как не ограничивалось. Не только здесь. Вообще на форумах.
Про регламентируемость, подконтрольность и подотчётность модераторов - разве все однозначно согласны?
Мне нравится мало кто нажимает.
Даже те, кто пишет, что им нравится.
Может не знают, или незаметно сделано.
Карикатура была сильной! Посвящалась первой, самой убедительной победе Единой России на думских выборах. Про Яблоко и др.партии, оставшиеся в позе "не для работы", там ни слова не говорилось.
Но "сила воздействия" оказалась столь велика, что все проигравшие (Яблоко в их числе) уверились в собственной ГЛАВНОЙ роли.
У каждого из нас, наверняка, найдутся подобные примеры из их "жизни на форумах".
Поэтому мне бы ОЧЕНЬ не хотелось переходить на конкретные названия и конкретных исполнителей.
Давайте говорить об общих Правилах и правильных МЕРАХ без привязки к чему-то конкретному.