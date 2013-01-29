Интервью из другого измерения

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В декабре прошедшего года прочел на страницах журнала «» (№11 (166), ноябрь 2012 года) интервью с Людмилой Кулагиной, членом правления банка «Церих».Еще тогда возникло ощущение, чтоПриведу несколько её цитат. И добавлю свои впечатления о регулярно наблюдаемых мною аналогичных процессах.».Стратегия – это вектор. Основное направление развития. Все последующие решения принимаются исходя из неё.«Нашу» стратегию я не видел. Но, даже если она и существует (в чем я, мягко выражаясь, сомневаюсь), основные текущие решения принимаются по принципу: сейчас сделаем абы-работала, а потом (когда-нибудь) будем делать правильно. Главное Самому показать!».У «нас» – то что уже делает один чел экстраполируется на всех последующих. Больше клиентов – больше привлеченных для этого челов.».«Наша» «стратегия» позволяет всем поголовно делать сейчас то, что зачеркнёт сделанное вчера и никак не распространяется на перспективу. Даже когда эта перспектива очевидна и легко просматривается на ближайшем пейзаже.Можно и дальше приводить актуальные цитаты, разделяющие наши с ними среды обитания.Как апофеоз всего моего повествования,«…».Даже боюсь приблизительно оценить – чего и сколько (времени, нервов и чего еще?) потребуется для этого нам (вам, им…, всем тем, кто живёт не на их планете и вдыхает совсем другой воздух).