Интервью из другого измерения

В декабре прошедшего года прочел на страницах журнала «Банковское обозрение» (№11 (166), ноябрь 2012 года) интервью с Людмилой Кулагиной, членом правления банка «Церих».
Еще тогда возникло ощущение, что живём мы с ней на разных планетах.
Приведу несколько её цитат. И добавлю свои впечатления о регулярно наблюдаемых мною аналогичных процессах.
Цитата 1:
«Наш банк ориентирован на интенсивное развитие, это и определяет его IT-стратегию.
… Стратегия — это достаточно общие правила игры. Свою IT-стратегию мы приняли два года назад. То, что она по-прежнему удовлетворяет потребности банка, означает, что мы ее правильно сформулировали.
При этом появляются направления деятельности (например, системы денежных переводов), внедряются новые решения, но стратегия остается».
Стратегия – это вектор. Основное направление развития. Все последующие решения принимаются исходя из неё.
Это у них…
«Нашу» стратегию я не видел. Но, даже если она и существует (в чем я, мягко выражаясь, сомневаюсь), основные текущие решения принимаются по принципу: сейчас сделаем абы-работала, а потом (когда-нибудь) будем делать правильно. Главное Самому показать!
Цитата 2:
«когда то или иное направление бизнеса требует качественной IT-инфраструктуры? Мое твердое убеждение — в самом начале, в момент открытия новых направлений деятельности, когда условные 10 вкладов вполне можно рассчитать на калькуляторе. В этот момент уже нужно думать, что делать, когда вкладов станет тысяча или десять тысяч».
Это у них…
У «нас» – то что уже делает один чел экстраполируется на всех последующих. Больше клиентов – больше привлеченных для этого челов.
Цитата 3:
«Главная задача IT — поиск и внедрение такого решения, которое обеспечит эффективную работу и через год, и через два, и через пять. Роль IT в успехе банка — обеспечить непрерывность этого успеха, чтобы ни пользователям не пришлось отвлекаться, например на переучивание, ни клиентам ждать и волноваться».
«Наша» «стратегия» позволяет всем поголовно делать сейчас то, что зачеркнёт сделанное вчера и никак не распространяется на перспективу. Даже когда эта перспектива очевидна и легко просматривается на ближайшем пейзаже.
Можно и дальше приводить актуальные цитаты, разделяющие наши с ними среды обитания.
Как апофеоз всего моего повествования,
цитата 4:
«… смена АБС для пользователей системы, а следовательно, и для специалистов IT — это катастрофа. Как говорится в русской поговорке — один переезд равняется двум пожарам. Мы готовились к смене АБС, но не в таком жестком режиме …
… Фактически, нам пришлось разрабатывать новый, аварийный план. В авральном порядке мы сделали конвертацию данных из системы банка «Церих» (которую знали досконально), отработали импорт клиентов, счетов и остатков, переделали шлюзы обмена информацией с внешними системами и даже успели начать обучение пользователей.
Увы, это все, что мы успели за пресловутые 3 недели».
Ничуть не сомневаюсь в искренности сказанного. 3 недели – это круто! Прямо скажем – не каждому по плечу! Верю, что у них это получилось.
Даже боюсь приблизительно оценить – чего и сколько (времени, нервов и чего еще?) потребуется для этого нам (вам, им…, всем тем, кто живёт не на их планете и вдыхает совсем другой воздух).
Комментарии 3
Знаете, я тоже иногда думаю, что живу на разных планетах со многими другими представителями IT сообщества.
Например, на каком-то из форумов выступал серьезный мужчина и с гордостью докладывал об успешном решении сложной задачи - "банковский день" у них закрывался сутки. Вот они собрались, подумали, позвали консультантов, проанализировали процессы, продумали административные процедуры и как-то сократили сроки. Потом уже подтянули новую АБС и теперь доблестно на нее переходят.
Все были в восторге. А у меня первый вопрос - как они вообще допустили такую ситуацию??? Не надо покупать козу, чтобы потом ее обратно продавать. Оценка текущей ситуации и прогноз - должны быть регулярными.
Вы же прекрасно понимаете, что дело не в "козе"...
Люди! Все делают люди.
Увы, на всех них не хватает рук. Да и не на "вершине" я работаю.