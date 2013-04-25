Если пишешь искренне, то блог - это дневник

Всегда с интересом знакомлюсь с чужим взглядом на то, что могу сделать (увидеть, прочитать, ...) я сам. Прочитал у Ольги Кучкиной в её «первом в жизни блоге» про отличия. Блога и ведения дневника. Хочу ответить. За себя. За свой блог-дневник. И не ей лично, а тем, кто придерживается другой позиции.



Я бы сам 10 пунктов различия писать не стал. Достаточно одного. Первого. Всё остальное или надумано, или очень-очень спорно.

Если пишешь для себя - это одно. Уверенность, что никто не прочитает, придаёт искренности. НО... только тем, кто реально осознал, что пишет для себя и это ему нужно!



Что каждый пишет для себя? Свои мысли, свои эмоции, свои оценки событий или людей.

Зачем он это пишет? Для того чтобы вести учет событиям? Нет.

Тогда зачем?



Чтобы проверить свою искренность!



Особенно на начальном этапе. Когда писание дневника вошло в привычку, себя проверять уже не надо. Пишешь, чтобы осталось. Чтобы можно было через ВРЕМЯ оценить своё тогдашнее восприятие.



Чем в этом смысле отличается блог от твоего секретного дневника? Тем, что всегда знаешь, что пишешь не для себя? Нет, нет и еще раз нет.



Если ты пишешь искренне (как для себя), то можешь воспринимать блог как дневник. Он, пожалуй, даже интересней!



Тебе могут возражать. Могут показать другую сторону того, что ты только что описал. Это же здорово!

С кем ты споришь, когда пишешь в дневник? Сам с собой?

Наверное, это интересно – спорить самому с собой. Действительно, почему бы не поспорить с умным человеком? Только смахивает на шизофрению… Сильно смахивает.



Кто-то скажет: но ведь могут и нахамить! Испоганят твои светлые мысли. Измарают, запачкают. Могут?

Могут. Увы, такова жизнь. В ней приходится встречать не только Белоснежек и гномов. Будь к этому готов. Или более внимательнее выбирай друзей (в смысле, место для блога).

Или спрячься в секрет своего собственного дневника (собственного дома, подвала). Чтобы никто не увидел тебя и не прочитал твои мысли. Как премудрый пескарь у Салтыкова-Щедрина.



Другое дело, если ты пишешь для рекламы. Чтобы народ тебя оценил… Коллеги завидовали… Если твой блог для рекламы (личной или твоей компании – без разницы), то эти мои строки тебе не понять.

Скажи себе сам: оно тебе это надо? Тебе это на работе не надоело? Или «лавры» Навального спать не дают?



Подумай хорошенько! И не обмани самого себя!