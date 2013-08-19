Осень Казантипа

Это еще не известно кто кого прославил.
Для людей более зрелого возраста дам коротенькую справку.
КАЗАНТИП – ежегодный международный музыкальный фестиваль, проводящийся в Крыму. Наиболее известный фестиваль электронной музыки на территории бывшего СССР. На фестивале играет клубная и электронная музыка всех направлений, на танцполах фестиваля выступает множество диджеев и музыкальных коллективов со всего мира.
История фестиваля берет свое начало в 1992 году, а первое масштабное мероприятие, которое организовал Никита Маршунок, ныне «президент республики», прошло в 1998 году под слоганом «главный проект лета». Раньше постоянным местом проведения фестиваля был город Щёлкино на побережье Азовского моря, в районе мыса Казантип, от которого фестиваль и получил свое название. Мыс Казантип также известен как место для занятия виндсёрфингом. Тогда тысячи молодых людей собирались на вечеринках, проводившихся на пляжах Азовского моря.
В 2000 году фестиваль проводился близ села Весёлого (рядом с Судаком), с 2001 года — в селе Поповка под Евпаторией.
Оценку звучащей на этом фестивале музыки я давать не собираюсь. Аналогично не буду высказываться о нравах, поведении и др.проявлениях «культуры».
Посмотрите фотки и сами поймёте каков уровень этих нравов.
Я хочу выссказаться о другом.
Знаете, как данное мероприятие называют местные? КАЗАН! То есть «котёл».
Именно, что не от названия столицы Татарстана, а от татарского названия кухонной утвари - металлического сосуда округлой формы, служащего для приготовления пищи. В переносном смысле («есть из общего котла») – источника общего потребления.
Для «всеобщего потребления» музыка фестиваля не подходит ни под каким предлогом. Строго индивидуально. Но вот как источник пищи – прямо в глаз! Я бы даже сравнил с тем котелком, что у братьев Гримм в сказках был.
Помните? «Вари, котелок!» В русских сказках есть аналог – скатерть самобранка. То есть, делать ничего не надо, если есть Казан. Пища сама появится!
Очень даже соответствует действительности. С тех пор, как Казан обосновался возле Евпатории, жители деревни Поповка «зажили по-человечески». Ну, и те, что вокруг. Тоже.
За неделю до открытия фестиваля цены на жильё подскакивают в 2 раза. Таксисты «дерут» в 2 с половиной. Естественно так же дела обстоят и с продуктами на рынке. Причем процесс происходит ежегодно с наростанием.
При этом сама деревня как была 10 лет назад ДЕРЕВНЕЙ, так ею и осталась. Будете рассматривать фото, обратите внимание на «дизайн» строений, качество дорог, заборы…
Сколько звёзд вы можете дать этим отелям?
По непроверенным данным в Поповке функционирует более 300 частных пансионатов разного уровня сервиса.
Сколько еще это может продолжаться? Сколько еще Казану «варить» пищу для местных?
Посмотрим на ежегодную продолжительность фестиваля:
• «КаZантип-2006» проводился с 5 июля по 26 августа. 51 день
• «КаZантип-2007» с 21 июля по 26 августа. 36 дней
• «КаZантип-2008» с 26-го июля по 30-е августа 35 дней
• «КаZантип 2009» — неофициальное открытие 25 июля, официальное открытие 1 августа, закрытие 21 августа. 25 дней. Хочу обратить всеобщее внимание: слоганом фестиваля «КаZантип-2009» стала фраза «Казантипващенетот».
• «КаZантип 2010» — неофициальное открытие состоялось 31 июля, официальное открытие — в ночь с 6 на 7 августа. Официальное закрытие 21 августа. 22 дня. Слоган — «Казантип совсем Ку-Ку»
• «КаZантип 2011» — открытие 6 августа, закрытие 21 августа, основная тема: «Роботы».
• «КаZантип 2012» — юбилей КаZантипа 20 лет, время проведения 31 июля — 18 августа. 19 дней.
• «КаZантип 2013» —с 31 июля по 12 августа. 13 дней!
Вот как выглядит расписание казантипского лета «разлива» 2013:
31 июля - новогодние каникулы
4 августа - официальное открытие
11 августа - закрытие
12 - 15 августа - марсианские хроники
Что по этому поводу говорят организаторы?
Из объяснительной записки Президента Республики Казантип Никиты Первого (стилистика и знаки препинания сохранены):
"ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСьКА
Решение о сокращении сроков принято мной не вчера в угаре, как предполагают некоторые, а еще осенью и вполне осознанно.
Зачем вам стоять перед выбором «открытие» или «закрытие», когда можно увидеть, почувствовать, пережить ВСЁ «Хх» от первой до последней секунды. Сохранение общей энергетики проекта - это САМОЕ ГЛАВНОЕ для меня и мне хорошо понятны все процессы по которым живет «песочница». Праздник - это кол-во людей на м2 танцпола, готовых отдать свою энергию, а диджеи/музыканты тут, чаще всего, не причем. Просто настоящий праздник не бывает даже два дня подряд, а удерживать настроение на территории в течение месяца, это вообще за гранью реальности. Не готовы, прежде всего, ВЫ. Вы лежбище ленивых тюленей, наблюдатели и очень редко (сутки-через трое) активные участники процесса. Пусть я говорю очень сухие и жесткие слова, но рассуждаю о том в чем разбираюсь лучше многих. Так что, если вы действительно хотите незабываемых впечатлений от «Хх», то вы их получите с большей вероятностью. А прав я или нет, обсудим осенью".
Казантип становится короче. Как поясняют организаторы - программа теперь намного более насыщенная, таким образом участникам не придется стоять перед выбором "открытие" или "закрытие", когда можно пережить все от начала до конца.
Не плохая «мина» при сложившейся ситуации?
Только вот всё громче и громче раздаются реплики про «осень Казантипа». Ляпис Трубецкой, закрывая своё выступление тоже говорил про осень. Может и не про ту, но осадок остался…
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Комментарии 6
Вы бы хотели здесь увидеть откровенные фото той "атмосферы славянской Ибицы"?
Или рассуждения о расцветках чувств: фиолетовый, голубой, розово-пурпурный в крапинку?
По вашему главная заслуга Казантипа - полные чемоданы презервативов?
И тут открылся фестиваль... Могу предположить, что сначала все было хорошо. Я даже помню, когда еще на Казантип можно было попасть бесплатно, если у тебя есть желтый чемодан.... Уровень музыки и звука там очень высокий, давайте не будем спорить о стилях. А все остальное. Деградация, деградация, деградация. Закат Европы, осень Казантипа... Да весь наш мир падает и деградирует, ничего удивительного, что Казантип вместе с ним.
Но закроют его только, когда он станет экономически не выгоден. Ибо это не Холмы какие-нибудь, а чистой воды коммерческое мероприятие.
И обнажение тел здесь совершенно не при чем. Вы что не читали деркрет Ленина "О натуризме"?
Ссылочку не дадите?
"За жизнь без трусов!
За Лето во всём мире!"
Московские завсегдатаи Казантипа о грядущей "осени" не думают.