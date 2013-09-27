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Против "турецкого отдыха" - на катамаранах

27.09.2013 14:14 56 1 285 просмотров
Где - не скажу. Примерно между Волгой в среднем течении и Индигиркой.
Меня на фотках тоже не ищите. Фотографии хоть и авторские, но не мои.


Как вам такая Красота?

Одна из моих предыдущих заметок про то, что Русь может противопоставить иноземным курортам, явно нашла поддержку у читателей.
Поэтому я решился попросить эти фото у своего близкого родственника - очень увлеченного человека.


Предлагаю всем заценить красоту и захватываемость процесса.

Плыть по речке ХОРОШО! Но плыть-то можно по-разному.
Можно так:


Можно так:


Бывает что приходится "плыть" так:


И так тоже приходится


Но самое интересное начинается, когда речка становится такой:


В таких местах начинает вырабатываться адреналин.








Напрасно кто-то думает, что вся дорога - сплошной адреналин. Пороги и перекаты встречаются не часто и требуют специальной подготовки.

К серьёзным препятствиям допускаются только бывалые люди. Но и у них случаются ошибки:


Если первый (самый опытный) экипаж не прошёл - остальные даже пробовать не будут.
Такое правило.
Переправляются или по берегу (волоком), или на тросах.



Проход даже самых опытных людей всегда страхуют. ВСЕГДА внизу дежурит лодка со специально назначенными "спасателями".


А я раньше думал, что эти безбашенные мчатся по речным перекатам без зазрения совести...
Ни контроля за ними, ни техники безопасности.

И сплошная красота вокруг:









Что еще интересного может быть, когда спускаешься на катамаране?

БАНЯ!
Технология надеюсь понятна. Палатка своя, а печка уже кем-то выложена и опробована.

После длительного плавания и разбивки лагеря полагается отдых.


Каждый отдыхает как может.


Чаще всего так:


Но бывает, что и по другому.


Отдых подразумевает и процесс питания.
Что входит в рацион путешественника по российским рекам?



Кстати сказать, ЭТО БОЛЬШОЕ искуство: довести сырые куриные яйца по таким рекам и не разбить. Согласны?



Ну и, конечно, консервы. Как же без них?


И всё это ради того, чтобы почувствовать себя частичкой природы. Русской природы!

Комментарии 56

Natalya  (bocharik)
#
Эххх.. Красотища то какая! И так захотелось сбежать скорее из офиса!!! Тем более в солнечную пятницу после затяжных дождей!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Поздно, Натальюшка! Это летнее мероприятие! Сейчас там хуже, чем у вас в офисе. smile:)
Natalya  (bocharik)
#
Знаю, Семен Семенович! Имела счастье сплавляться по Катуни (Республика Алтай) и другим рекам. Я к тому, что вновь Вы подарили читателям портала приятных эмоций и вдохновили некоторых на пикник в выходные smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёныч, а почему Вы всегда противопоставляете ваши заметки Турции? smile:D
Я в Турции не была. Мне интересно, что там такого нехорошего? smile;)
Между Волгой и Индигиркой очень классно. Кто ж спорит, что русская природа очень красива. Но в Турции, наверно, тоже что-то хорошее есть? smile:)
Здесь на тех фотках, где камни, похоже на альпийские реки. Там тоже так сплавляются. Причём в октябре. Видела во Франции. Мимо на машине проезжали. Жалко, у меня фотки нет. Было бы почти один в один.
А мне не надо из офиса бежать. Я дома работаю. Да и некуда бежать. На дачу холодно ... smile:(
Natalya  (bocharik)
#
Когда в Москве наступает осень, хочется ловить и наслаждаться каждым солнечным днем, независимо от того, тепло или холодно. Поскольку до весны здесь солнце редкий гость smile:(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Сейчас что-то не осень наступила, а сразу зима ... smile:(
Сегодня утром смотрю - 1 градус выше ноля. smile:o
А я рассчитывала ещё на даче поспать ...

Что-то я тут не так нажала или это глюк? smile:oops:
Natalya  (bocharik)
#
Еще поспите, Бабье лето обещают smile:) Хотя "Бабы" такие непредсказуемые порой smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, в этом году они какие-то неожиданные. smile:D Обычно до ноября удавалось спать. smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
цитата:"почему Вы всегда противопоставляете ваши заметки Турции?"

Даю вам честное слово - я в Турции ни разу не был! Просто сейчас в российском обиходе подразумевается, что если отдых, то на самом крайнем минимуме - Турция. И только потом следуют за этим другие страны.
То есть для меня сейчас "турция" не столько страна, сколько место время праздного препровождения за самые маленькие деньги.
Внятно разъяснил?

Я никоим образом не хочу никому сказать: ни в коем случае не ездите в Стамбул. Но когда из года в год... на одни и те же пляжи... чтобы пузом к верху и всё включено... smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Внятно. smile:)

Вот французы веселятся, как Ваши, где я видела.


«На юго-западе Франции тоже увлекаются» на Яндекс.Фотках

А я сама только на байдарках плавала. Например, по реке Томь, которая впадает в Обь. А один раз в Эстонии вообще маршрут против течения был.
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
"Турция", в противовес просто Турции, является символом дешевого но бестолкового пакетного туризма. smile:) В Турции действительно много интересного (Стамбул и Каппадокия, например), но кто это видит? А то, что Троя тоже на территории Турции, кто-то из загорающих пакетников в курсе? Вот то-то и оно...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Внимание главный вопрос - как с отхожим местом?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Забавный вопрос.

То что вы после себя оставите (в отхожем месте) - самое что ни на есть природное! Только польза от него!
Зверьё этим делом регулярно занимается. Факт! smile;)

Другое дело если вас 1000 на каждый квадратный километр. Тогда берёте лопатку, роете ямку (совсем даже не большую)... Удачно получилось - закопали. Слишком удачно - сильнее закопали.

Поняли? Практиковаться сейчас пойдёте? smile:D Или до бабьего лета потерпите?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Гринписа на вас нету!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Такой отдых не для всех подходит - не все же экстремалы!))
А с нормальными условиями у нас в стране отдыха раз-два и нету!(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Есть вариант. Для тех, кто никогда не пробовал экстрима.

Нужно "прибиться" к какой-нибудь экстремальной группе. Не важно какой. И пройти с ними весь путь в качестве туриста. (Палатку то поставить сможете?)
Применительно к катамаранщикам: плывёте вместе со всеми до первого же порога. Там высаживаетесь и со своим (лучше не только со своим) рюкзаком обходите самое экстремальное место. Там ждёте.
Уверяю - один день такого режима и захотите с остальными.

В своё время меня так вывезли первый раз на рыбалку. Первый день просидел на берегу "дежурным" по лагерю. На второй сел вместе с другими в лодку и поймал первого леща.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это тогда не отдых - а работа получается (ишаком) !)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Соображаете! Молодец.
Туризм и есть "ишачья работа": туда тащи, там покормили и обратно опять тащи! smile:o

Поэтому "чистого" туризма практически не осталось. Увлеченные люди предпочитают что-то более насыщенное, чем просто пройтись и пожрать на природе.

Те, кто никогда с ними не ходил, считают ВСЁ, что те делают - экстримом.
А сами предпочитают пикники. С выездом на машине. Многие уже "пристрастились" делать шашлыки в гаражах. Для них экстрим начинается когда приходит участковый полиционер. smile:achtung:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Самый экстремальный, вернее стремный, отдых - это шашлыки на балконе!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Насчёт экстремальности - согласен. а вот по вульгарности и безвкусице - пикник в гараже покруче будет. smile:fool:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А если свадьба в гараже?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Знатное извращение!)))
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Во-первых, каждый выбирает сложность по себе. На фото действительно сплав не для новичков.
Во-вторых, сейчас очень распространены так называемые "коммерческие сплавы" - выбрал в интернете речку и срок, внес оплату. И все. Осталось собрать рюкзак и набраться решимости. И помогут и научат и все проблемы решат. smile;)
Дерзайте, было бы желание!!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Дело не в сложности - а скорее в лени!)) Зачем с рюкзаком таскаться - когда можно на пляже в бассейне с пивом!)))
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Ну кого-кого, а водников это точно не касается. smile;) Везет то речка и катамаран. Поэтому и яишница, и гитара, и бензопила... И уж тем более это не касается коммерческих сплавов... А лень да, страшное дело...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лень можно назвать по другому - сила привычки!)
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Да-да, все лень, все сила привычки. Круговорот одинаковых дней... Спишь, а не живешь.. И умер даже не заметил.... Все снится тот же сон, как на работу ходишь и пиво вечером перед телевизором... "Вести из Непала" не читали? Жутковатый рассказ, но как раз про это.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Жизнь похожая на сон!(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Больше на карусель в морге похожий!(
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
У вас есть возможность делать свои дела не маленькой комнатушке, отделанной кафелем, и пахнущей в лучшем случае освежителем, а на широких просторах с прекрасным видом... Лучше чем в любом люксе!!! smile:D
Как всегда, весь вопрос не в проблеме, а в отношении к ней.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Хорошая идея - туалет с 5D-эффектом!))) Сделать дело как бы на Красной площади и не получить по спине!))
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
И я ведь не шучу. Когда привык к просторам и видам, кафель и фаянс уже кажутся убожеством, а не роскошью. Так-то
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Логично! Но это до поры - пока не останется незасранных уголков нашей природы!(
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Вы одного понять не можете никак: "Засранность", как вы изволили выразиться, это не какашки. Какашки -это органика и удобрения. Они растворятся через пару недель. И даже бумажка туалетная после пары дождей растворится. Засранность - это мусор и пластик.. Это пластиковая посуда и бутылки, которую оставляют те, кто жарил шашлыки, а потом выпил хорошо и уже было не до сбора мусора после себя... Вы что не понимаете, что то что вы выбросили все 33 слоя упаковки, в которые завернута наша еда, в мусорное ведро, не означает что они испарились. Все это будет храниться и гнить на свалках,выделять токсины и отравлять почву и воздух.... Это не говоря уж о градусниках и батарейках.
А вы про какашки плохо говорите. Несерьезно как-то.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И как же быть с пластиком?
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Не использовать. Сократить упаковку по возможности. Это тоже кстати все от лени. Тряпочный мешочек надо постирать, а пакетик не надо..... Бутылки пластиковые заменить стандартными стеклянными и сдачу организовать. Бумагу сдавать во вторсырье, которое и пойдет на пакеты.
Все реально.
В Танзании были в том году - везде бумажные пакеты. И бутылки стеклянные. Если выпил и сразу сдал обратно, напиток дешевле в полтора раза. smile:) И это Африка, не Европа даже..
А если вы про поход - весь мусор сжигается или увозится с собой, но при походном быте мусора много и не бывает.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Походный мусор минимален - это я согласен, тут нормальные туристы на высоте.
Но касаемо замены пластика на стекло - уже вряд ли получится!( Много стекольных заводов позакрывали!(
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Значит бедные голодные африканцы могут себе это позволить, а богатая наша Отчизна нет? По-моему, тут вопрос организации.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тут не организация нужна!) Разруха в головах!(
XIIX  (XIIX)
#
КЛАСС!!! Нравятся мне увлеченные люди!
А вот до Турции мне дело нет, но то что произошло с Египтом меня очень волнует - просто Красное море это просто нечто!!! Даже акваланга не нужно, только трубка, маска и ласты... А кайфу от зрелища красот рифа выше крышы! Представьте: плывете себе спокойненько, а вокруг Вас роятся косяки рыб и тычутся прямо в маску, внизу куда неспешно проплылы огромная мурена.........
До сих пор жалею, что не было бокса для подводной съемки... smile:(
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
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Кроме Красного моря есть еще много мест для дайвинга. Зайдите на ютуб, посмотрите видео из Индонезии!!! Да и в нашем родном Черном море есть что посмотреть, я вас уверяю. С рыбками не очень, зато есть затонувшие объекты: и древности, и кораблики, и даже самолетики... smile:o
И Денисов  (барбос)
#
smile:thumbsup: Хороша русская дикая природа!
Анна Петрова  (anvera)
#
Ох уж этот экстрим. Похоронили за последние 3 года двух молодых людей, умных талантливых и т.д. Один не выплыл на сплаве повышенной сложности в мае (когда особо бурная река и бревна по Катуни летают), второй со скалы рухнул.
Я максимум согласна на любительские сплавы по легким порогам на Алтае. А то что на фото не любительские сплавы точно и порог точно не слабый.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Согласен с вами, Анна.
Слишком часто безбашенные путают экстрим с безответственностью. Отсюда и жертвы, и покалеченные.
Всё хорошо в меру! Как говаривал г-н Неру.
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
В таких местах, Семен Семеныч, он, этот самый адреналин не вырабатываться начинает, в таких местами им уже писают в заранее приготовленные подгузники. smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Рад вас приветствовать!
Видимо в вашем лице я "получил" поддержку профессионала! Так сказать Туриста с большой буквы Т.
Всё что вы написали выше я полностью поддержал включая "подгузники" и Трою на территории Турции.
smile:?: Думаете там (на месте Трои) сейчас есть что смотреть?
Петров- Водкин  (Petrov-Vodkin)
#
Один мой знакомый, профессионально связанный с темой, туда несколько лет подряд ездил, одного раза мало оказалось. Есть и развалины, и музей...
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