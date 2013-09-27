Против "турецкого отдыха" - на катамаранах

Где - не скажу. Примерно между Волгой в среднем течении и Индигиркой.Меня на фотках тоже не ищите. Фотографии хоть и авторские, но не мои.Как вам такая Красота?Одна из моих предыдущих заметок про то, что Русь может противопоставить иноземным курортам, явно нашла поддержку у читателей.Поэтому я решился попросить эти фото у своего близкого родственника - очень увлеченного человека.Предлагаю всем заценить красоту и захватываемость процесса.Плыть по речке ХОРОШО! Но плыть-то можно по-разному.Можно так:Можно так:Бывает что приходится "плыть" так:И так тоже приходитсяНо самое интересное начинается, когда речка становится такой:В таких местах начинает вырабатываться адреналин.Напрасно кто-то думает, что вся дорога - сплошной адреналин. Пороги и перекаты встречаются не часто и требуют специальной подготовки.К серьёзным препятствиям допускаются только бывалые люди. Но и у них случаются ошибки:Если первый (самый опытный) экипаж не прошёл - остальные даже пробовать не будут.Такое правило.Переправляются или по берегу (волоком), или на тросах.Проход даже самых опытных людей всегда страхуют. ВСЕГДА внизу дежурит лодка со специально назначенными "спасателями".А я раньше думал, что эти безбашенные мчатся по речным перекатам без зазрения совести...Ни контроля за ними, ни техники безопасности.И сплошная красота вокруг:Что еще интересного может быть, когда спускаешься на катамаране?БАНЯ!Технология надеюсь понятна. Палатка своя, а печка уже кем-то выложена и опробована.После длительного плавания и разбивки лагеря полагается отдых.Каждый отдыхает как может.Чаще всего так:Но бывает, что и по другому.Отдых подразумевает и процесс питания.Что входит в рацион путешественника по российским рекам?Кстати сказать, ЭТО БОЛЬШОЕ искуство: довести сырые куриные яйца по таким рекам и не разбить. Согласны?Ну и, конечно, консервы. Как же без них?И всё это ради того, чтобы почувствовать себя частичкой природы. Русской природы!