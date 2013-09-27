Против "турецкого отдыха" - на катамаранах

Где - не скажу. Примерно между Волгой в среднем течении и Индигиркой.
Меня на фотках тоже не ищите. Фотографии хоть и авторские, но не мои.
Как вам такая Красота?
Одна из моих предыдущих заметок про то, что Русь может противопоставить иноземным курортам, явно нашла поддержку у читателей.
Поэтому я решился попросить эти фото у своего близкого родственника - очень увлеченного человека.
Предлагаю всем заценить красоту и захватываемость процесса.
Плыть по речке ХОРОШО! Но плыть-то можно по-разному.
Можно так:
Можно так:
Бывает что приходится "плыть" так:
И так тоже приходится
Но самое интересное начинается, когда речка становится такой:
В таких местах начинает вырабатываться адреналин.
Напрасно кто-то думает, что вся дорога - сплошной адреналин. Пороги и перекаты встречаются не часто и требуют специальной подготовки.
К серьёзным препятствиям допускаются только бывалые люди. Но и у них случаются ошибки:
Если первый (самый опытный) экипаж не прошёл - остальные даже пробовать не будут.
Такое правило.
Переправляются или по берегу (волоком), или на тросах.
Проход даже самых опытных людей всегда страхуют. ВСЕГДА внизу дежурит лодка со специально назначенными "спасателями".
А я раньше думал, что эти безбашенные мчатся по речным перекатам без зазрения совести...
Ни контроля за ними, ни техники безопасности.
И сплошная красота вокруг:
Что еще интересного может быть, когда спускаешься на катамаране?
БАНЯ!
Технология надеюсь понятна. Палатка своя, а печка уже кем-то выложена и опробована.
После длительного плавания и разбивки лагеря полагается отдых.
Каждый отдыхает как может.
Чаще всего так:
Но бывает, что и по другому.
Отдых подразумевает и процесс питания.
Что входит в рацион путешественника по российским рекам?
Кстати сказать, ЭТО БОЛЬШОЕ искуство: довести сырые куриные яйца по таким рекам и не разбить. Согласны?
Ну и, конечно, консервы. Как же без них?
И всё это ради того, чтобы почувствовать себя частичкой природы. Русской природы!
Комментарии 56
Я в Турции не была. Мне интересно, что там такого нехорошего?
Между Волгой и Индигиркой очень классно. Кто ж спорит, что русская природа очень красива. Но в Турции, наверно, тоже что-то хорошее есть?
Здесь на тех фотках, где камни, похоже на альпийские реки. Там тоже так сплавляются. Причём в октябре. Видела во Франции. Мимо на машине проезжали. Жалко, у меня фотки нет. Было бы почти один в один.
А мне не надо из офиса бежать. Я дома работаю. Да и некуда бежать. На дачу холодно ...
Сегодня утром смотрю - 1 градус выше ноля.
А я рассчитывала ещё на даче поспать ...
Что-то я тут не так нажала или это глюк?
Даю вам честное слово - я в Турции ни разу не был! Просто сейчас в российском обиходе подразумевается, что если отдых, то на самом крайнем минимуме - Турция. И только потом следуют за этим другие страны.
То есть для меня сейчас "турция" не столько страна, сколько место время праздного препровождения за самые маленькие деньги.
Внятно разъяснил?
Я никоим образом не хочу никому сказать: ни в коем случае не ездите в Стамбул. Но когда из года в год... на одни и те же пляжи... чтобы пузом к верху и всё включено...
Вот французы веселятся, как Ваши, где я видела.
«На юго-западе Франции тоже увлекаются» на Яндекс.Фотках
А я сама только на байдарках плавала. Например, по реке Томь, которая впадает в Обь. А один раз в Эстонии вообще маршрут против течения был.
То что вы после себя оставите (в отхожем месте) - самое что ни на есть природное! Только польза от него!
Зверьё этим делом регулярно занимается. Факт!
Другое дело если вас 1000 на каждый квадратный километр. Тогда берёте лопатку, роете ямку (совсем даже не большую)... Удачно получилось - закопали. Слишком удачно - сильнее закопали.
Поняли? Практиковаться сейчас пойдёте? Или до бабьего лета потерпите?
Писы у всех есть, а гринов не хватает...
А с нормальными условиями у нас в стране отдыха раз-два и нету!(
Нужно "прибиться" к какой-нибудь экстремальной группе. Не важно какой. И пройти с ними весь путь в качестве туриста. (Палатку то поставить сможете?)
Применительно к катамаранщикам: плывёте вместе со всеми до первого же порога. Там высаживаетесь и со своим (лучше не только со своим) рюкзаком обходите самое экстремальное место. Там ждёте.
Уверяю - один день такого режима и захотите с остальными.
В своё время меня так вывезли первый раз на рыбалку. Первый день просидел на берегу "дежурным" по лагерю. На второй сел вместе с другими в лодку и поймал первого леща.
Туризм и есть "ишачья работа": туда тащи, там покормили и обратно опять тащи!
Поэтому "чистого" туризма практически не осталось. Увлеченные люди предпочитают что-то более насыщенное, чем просто пройтись и пожрать на природе.
Те, кто никогда с ними не ходил, считают ВСЁ, что те делают - экстримом.
А сами предпочитают пикники. С выездом на машине. Многие уже "пристрастились" делать шашлыки в гаражах. Для них экстрим начинается когда приходит участковый полиционер.
Во-вторых, сейчас очень распространены так называемые "коммерческие сплавы" - выбрал в интернете речку и срок, внес оплату. И все. Осталось собрать рюкзак и набраться решимости. И помогут и научат и все проблемы решат.
Дерзайте, было бы желание!!
Как всегда, весь вопрос не в проблеме, а в отношении к ней.
А вы про какашки плохо говорите. Несерьезно как-то.
Все реально.
В Танзании были в том году - везде бумажные пакеты. И бутылки стеклянные. Если выпил и сразу сдал обратно, напиток дешевле в полтора раза. И это Африка, не Европа даже..
А если вы про поход - весь мусор сжигается или увозится с собой, но при походном быте мусора много и не бывает.
Но касаемо замены пластика на стекло - уже вряд ли получится!( Много стекольных заводов позакрывали!(
А вот до Турции мне дело нет, но то что произошло с Египтом меня очень волнует - просто Красное море это просто нечто!!! Даже акваланга не нужно, только трубка, маска и ласты... А кайфу от зрелища красот рифа выше крышы! Представьте: плывете себе спокойненько, а вокруг Вас роятся косяки рыб и тычутся прямо в маску, внизу куда неспешно проплылы огромная мурена.........
До сих пор жалею, что не было бокса для подводной съемки...
Только дайвинг дорог.
Я максимум согласна на любительские сплавы по легким порогам на Алтае. А то что на фото не любительские сплавы точно и порог точно не слабый.
Слишком часто безбашенные путают экстрим с безответственностью. Отсюда и жертвы, и покалеченные.
Всё хорошо в меру! Как говаривал г-н Неру.
Видимо в вашем лице я "получил" поддержку профессионала! Так сказать Туриста с большой буквы Т.
Всё что вы написали выше я полностью поддержал включая "подгузники" и Трою на территории Турции.
Думаете там (на месте Трои) сейчас есть что смотреть?