Послесловие к предыдущей заметке

Первый вывод

Второй вывод

По настоянию моего «персонального критика» попробую подвести итоги обсуждения заметки «Самая большая ложь ХХI века».Не смотря на то, что «первоисточник» злополучной фразы не найден, у меня сложилось твёрдое убеждение (надеюсь, участники возникшей по этому поводу дискуссии со мной согласятся), что пришла она «ОТТУДА». У «них» это тоже есть! И недовольных много. И шутят они на эту тему. И злятся.Так же как и мы.Многие наши бизнесмены и бизнесвумены получали своё основное образование в западных бизнес колледжах. Видимо, им там привили потребность использовать «Ваш звонок очень важен для нас», независимо от достигнутого уровня сервиса клиентского обслуживания.Сам сервис, как и его показатели, остался «за кадром» прошедшего обсуждения. И слава богу!Об этом можно поговорить в следующий раз. Тем более, что кроме этого вопроса, мне показались вполне актуальными еще пара-тройка. Например, о степени неадекватности клиентов. Или о том, как учить оператора КЦ и что требовать от его работы. Чем измерять его «достижения» и «промахи».Никто из принявших участие в обсуждении не высказался за то, что «» является обязательной!Я не думаю, что ОНИ (те кто заставляет профессионалов делать по-другому) не читают заметки на Банки.ру.Как вы считаете?в поддержку Самой большой лжи ХХI векаНу, или хотя бы значительной дозой оптимизма? … на мою седую голову.