Наши клиенты и аффект неадекватности

Так что же такое «неадекватность»? Нелегко найти точное толкование «неадекватности», точно так же как и обратного - «адекватности».Зато есть описание Аффекта неадекватности (Видали? «Аффекта»! Профессиональный термин, блин! Это вам не хухры-мухры и не какой-то там "эффект").(А.Н.) -Бывают и действительно больные люди, и хулиганы. Всякие попадаются. Но говорить мы будем о здоровых и нормальных людях, не страдающими психическими расстройствами. И уж тем более не будем трогать тех, кто от отсутствия воспитания, от безделья и проч. пытается мешать работать.Действительно больные люди и хулиганы пусть останутся «себе на уме».Оставшихся неадекватных клиентов я бы разделил на 2 неравночисленные группы.В первую можно включить нормальных граждан, которые обращаясь за помощью (в данном обсуждаемом случае в КЦ), не могут внятно объяснить суть своей просьбы.Бывают такие? БЫВАЮТ!Я бы даже сказал, чтои что их вообще нельзя относить к неадекватным. Люди просто не знают как правильно сделать, не умеют четко сформулировать, чего хотят получить. Часто сами не понимают, что они (именно они) не знают и не умеют. С такими клиентами в основном и приходится работать.Клиент, знающий всё сам и понимающий как нужно делать, обращается за помощью крайне редко. Можете сами предположить когда и зачем, учитываю специфику вашего бизнеса. На его запросы и обращения практически всегда быстро находится правильный ответ. Быстро получив нужную информацию, эти понимающие Клиенты так же быстро говорят «спасибо» и кладут трубку, оставляя после себя только минутное позитивное воспоминание у оператора и кое-какие данные в статистике. Если эта статистика кого-то из руководства реально интересует.Работа же с невнятными клиентами (давайте их пока так называть) порой затягивается надолго.Успех общения с такими Клиентами определяется двумя, взаимосвязанными вещами:Про обученность оператора мы уже говорили недавно. Оператор должен быть обучен. Точка! Возвращаться к этому больше не будем.А выявление потребностей это обязательный элемент работы продавца. Или кто-то из читателей сомневается, что оператор КЦ продавец?Даже если ни один сотрудник КЦ не получает бонусы за продажу продуктов компании, КЦ всё равно участвует в процессе продажи! Товаров или услуг – без разницы!! Даже, если руководители (генеральные и коммерческие директора, председатели правления, начальники отделов продаж и проч.) не дают операторам этим заниматься. (Такое в практике КЦ я встречал многократно)Начиная работу с новым персоналом КЦ, особенно среднего звена, я всегда стараюсь донести до них мысль, что(банке)! Особенно если эти правила не прописаны ни какими законами или отличаются от общепринятых. Правила в разных компаниях и банках могут меняться часто. Законы – реже, но и они меняются.Наш с вами клиент не отслеживает эти (и другие) изменения.его обслужить.И не столько по закону (согласно правил), сколько потому, что именно ОН, она, они, … нас с вами, коллеги, кормит! На те деньги, что Клиент приносит к нам в Компанию (Банк) функционирует КЦ и вся компания. Из его денег мы все получаем зарплату, ездим на Канары и на Дачу.Неужто наш кормилец не заслуживает достойного внимания?