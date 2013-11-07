Неадекватные Клиенты

Часть 3. Откуда берутся и как с ними быть.
С «невнятными» Клиентами разобрались (я надеюсь!) во второй части. Остались самые трудные – неадекватные.
Если переложить определение неадекватности на человека, то получится:
Неадекватный клиент – это человек, который многократно и безрезультатно пытался получить помощь и до сего момента не успокоился.
Оставим на время «за кадром» причины его безрезультатных попыток и их количество. Человек ищет помощи, а получает отказ. Он пытается добиться «правды» - не получается. Ищет возможность обойти возникшую преграду – не может. Жалуется – безрезультатно.
У него есть два варианта: плюнуть, развернуться и уйти или продолжать доводить себя до полной неадекватности, превращаясь в параноика. Последняя стадия – это уже полностью больной человек, который «заразившись» в одном месте, переносит свои эмоции на всё вокруг: на людей и на события, на слова и на молчание, … в этом месте или в другом, …
Тяжело быть больным.
Еще тяжелее здоровым общаться с такими больными. Кто-то отворачивается и уходит, а кто-то вынужден остаться и продолжать общение. Например, оператор КЦ.
Прежде чем ругать операторов (вообще за всё подряд или за отдельные ошибки) подумайте сами: какой выдержкой должен тот обладать, регулярно общаясь с доведенными «до белого каления» гражданами. И что этот оператор имеет за всё то, что выслушивает? Кроме «высокого доверия» первым встречать Клиента.
Высокую зарплату?
Личную фотографию на доске почёта?
Правильней здесь будет оценить свой личный вклад в организацию обслуживания Клиентов. Именно ваш личный вклад!
Может быть, это именно вы сделали всё «от вас зависящее», чтобы неадекватных клиентов становилось всё больше и больше?
Надо четко осознавать и понимать, что клиент пришел к вам не для того, чтобы позлить или спровоцировать, а чтобы получить квалифицированную помощь. Люди, достучавшиеся до Специалиста, ждут помощи и действительно не знают ответа на какие-то вопросы, пусть даже ответ выдается в первой строке поиска в Яндексе.
Если вы специалист, вам периодически будут попадаться элементарные (с вашей точки зрения) вопросы, которые кроме раздражения (ведь ответ уже давался не одну сотню раз) ничего не вызывают.
Цитата из интернета:
«Уважение к клиенту — основополагающий принцип, следуя которому, можно успешно вести диалог с лицами любого уровня образованности и компетентности (даже с гопниками на улице уровня «Э, слыш, сюда иди да!»). Это уважение идет в первую очередь изнутри, даже если вы не показываете его напрямую, по косвенным признакам (интонация, обороты речи) клиент всегда будет ощущать реальное отношение к себе. Каждое обращение это диалог личностей, поэтому если вы считаете, что любой клиент это просто очередной страждущий постоялец психбольницы, который с трудом может связать пару слов и не может внятно объяснить свою проблему, то диалога не получится…»
Моё личное мнение – если вы считаете всех клиентов больными, вам не место в сервисе обслуживания Клиентов! Ни рядовым сотрудником (операционистом в зале, кассиром в кассе, оператором КЦ, консультантом и проч.), ни начальником, определяющим нормы обслуживания. НЕ МЕСТО!
Да, да! Я понимаю, что укомплектовать этот сервис только достойными не получается. Значит правильный выход в соответствующей организации процесса!
Прежде всего - грамотно выстроенная последовательность обслуживания Клиента снизу до верху. Потом полный контроль за её исполнением. Включая прослушивание разговоров (если мы говорим о КЦ), отчетность КАЖДОГО сотрудника за выполненную работу и проч.
"А за контролем надзор! А за надзором - спецконтроль! Так сказать: спецнадзор за спецконтролем" (В.И.Ульянов-Ленин, полн.собр. соч. том не помню какой)
Если вернуться к началу и что-то порекомендовать тем, кто «на передней линии» общения с Клиентами, то это будет выглядеть примерно так:
- уважение к Клиенту должно стоять на первом месте. Проблема клиента – ваша проблема!
- даже если вы неуполномочены решать ВСЕ возникающие проблемы, именно Вы знаете, как это сделать, к кому обратиться и КАК (!) нужно спросить!
- чтобы понять неадекватного Клиента достаточно его внимательно выслушать,
- умиротворённый Клиент сможет услышать всё то, чему вас научили (см. раздел работа с возражениями ЛЮБОГО курса обучения продавца),
- работа с расстроенным клиентом – это не стресс, а возможность получить хороший опыт разрешения конфликтов (!)
Кроме того – это часть вашей работы! Если вы ПРОФЕССИОНАЛ, то знаете, как её (эту работу) делать!
Комментарии 62
КОЛЛ-центр! Лучше Call-центр. Более высокий уровень - контактный центр.
Знаю что вы можете сказать в ответ, поэтому прошу: не надо мешать в одну кучу безграмотность начальников и результаты выполнения их бестолковых указаний нормальными сотрудниками.
ЗЫ но совершенно правильно подмечено - рыбка тухнет с головы!
Процитирую сильно мною уважаемую А.Самолюбову:
"операторский центр может довести до совершенства правильно выбранную бизнес-стратегию, придать ей полноту и законченность. И наоборот, если бизнес-процессы построены неверно, неэффективно, Call Center способен довести их до полного абсурда".
А если неадекватный клиент ещё к тому же и невнятный?
Ну, относительно легко...
В моей практике было (не скажу где) общение операторов КЦ с глухонемыми - по факсу!
Есть хитрости...
Речь здесь идет о клиентах. «Уважение к клиенту — основополагающий принцип, следуя которому, можно успешно вести диалог с лицами любого уровня образованности и компетентности..."
Тем не менее, возвращаясь в Ваему посту "Что творится с нашими банками?" замечу следующее.
"Чтобы было уважение к клиенту, должно быть уважение к сотруднику "сверху до низу"".
Психология.
По большому счету принцип обслуживания "неадекватных" и "невнятных" клиентов одинаков.
Хороший специалист у любого из них выявит потребности и к концу диалога из "неадекватного", клиент может превратиться в адекватного.
Нет уважения к собственному сотруднику - никогда не будет уважения к Клиенту!
Увы, вы правы в том, что процесс этот идет в обратном от желаемого направлении. Горлопаны побеждают профессионалов!
"Может быть, это именно вы сделали всё «от вас зависящее», чтобы неадекватных клиентов становилось всё больше и больше?"
... если не сможешь сам остановиться!
{QUOTE}Надо четко осознавать и понимать, что клиент пришел к вам не для того, чтобы позлить или спровоцировать, а чтобы получить квалифицированную помощь.[/QUOTE]
Если бы! Есть такие, которые звонят именно чтобы позлить или спровоцировать. Есть профессиональные сутяги.
В НР есть пример, когда клиент досконально изучил тарифы, позвонил в КЦ, уличил сотрудника в неточности.
Написал отзыв в НР, обвинил КЦ в некомпетентности, отзыв засчитали.
Есть носители сверхценных идей, которые считают себя центром вселенной и желающие, чтобы банк
работал в соответствии с их представлениями. Если их не остановить, они могут говорить часами.
Как обслуживать по настоящему психически больных людей, тру параноиков ?
Есть такие, которые могут позвонить глубокой ночью просто поговорить, позволительно ли их прервать и бросить
трубку ? На самом деле не поможет. Он просто перезвонит и скажет, что связь почему-то прервалась и продолжит излияния.
Итак, вопрос: как надлежит общаться с по настоящему больными людьми ?
Я сразу оговорился (еще во второй части), что больных и хулиганов - не рассматриваю.
Если чел поставил своей целью поднять собственный рейтинг в НР, он найдёт массу способов это сделать. Не надо на него (и ему подобных) равняться. Если оператор допустил ошибку, надо на это указать. Если ошибки повторяются - назначить дополнительное обучение. Для этого в КЦ есть соответствующие должностные лица.
... Только это уже "из другой оперы".
Написал отзыв в НР, обвинил КЦ в некомпетентности, отзыв засчитали.
Неправильно засчитали? Т.е. можно консультировать в режиме ахинеи и за это ничего не должно быть ни банку, ни горе-консультанту? Вы же НР регулярно просматриваете, тогда должны понимать, сколько убытков несут клиенты из-за того, что верят устным горе-консультантам из колл-центров и принимают решения на основе этих горе-консультаций. Если кто-то решил заняться профилактикой, это отличный поступок, а не "сверхценная идея".
Истинную причину "ахинеи" пусть ищут сами "виновники", которыми я считаю НЕоператоров.
Они же её (причину) должны и устранять. Там где это организовано ТАК - можно ожидать заметное улучшение сервиса обслуживания. На практике - во всем обвиняют "стрелочника", а реально виноватые остаются "во всём белом"...
Потребительский экстремизм во всей красе
.....
Итак, вопрос: как надлежит общаться с по настоящему больными людьми ?
Дурак учить-только портить,а вообще люди разные нужны люди разные важны,такие индивидуумы это просто кладезь вырабатывания у себя выдержки и невозмутимости,хотя конечно сложно (но можно и нужно) удержаться от выпадов при общении с такими представителями человеческой расы.
Вернусь к клиентам со сверхценными идеями. Обслуживание этих клиентов отнимает массу времени.
Они пишут жалобы в ЦБР, основанные на их представлении, "как должно быть на самом деле".
Подготока ответов на эти жалобы также отнимают массу времени у множества специалистов -
юристов, СВК и т.д. Это время могло бы быть с большей пользой потрачено на решение реальных
проблем других клиентов.
Cогласен, не надо портить дураков (их не так уж много). Нужно находить возможность прекратить их обслуживание. Даже если это зарплатник, если клиент не согласен с правилами обслуживания по конкретным
видам операций - закрыть возможность проведения этих типов операций. В отдельных случаях - рекомендовать клиенту обратиться в свою бухгалтерию с просьбой получать заработную плату в другом
банке или в кассе предприятия.
Есть такой термин "банк токсичных активов". Неплохо было бы создать Банк Токсичных Клиентов.
Я бы туда всего несколько десятков клиентов отправил и успокоился
Я бы сказал кучу времени -это ведь целый отдел по обработки претензий,с одной стороны да,не все же похвалу в свой адрес получать,с другой стороны ответственность должна быть солидарная,организация не может же бред написать в ответ,т.е фактически поток таких клиентов сродни спаму ни как не иначе.
Скажем так миссия не выполнима,а хотя так иногда хочется взять дубинку и послать таких представителей куда подальше.
Проблема еще в том,что интернет просто пестрит вредными советами,найти что то действительно важное,становиться проблематично,поскольку ответственности в большинстве за то что написано на каком то ресурсе несет некий анонимный пользователь и не более того.
Для примера я свое время интересовался таким простым (как сейчас мне кажется) вопросом,чем отличается постановление от протокола-пришлось много погуглить,прочитать и статьи и что самое главное сами законы,учитывать нужно что у меня не юридическое образование,но я же смог с помощью того же инета найти правильные ответ,подкрепленный соответствующими законами. А как быть тем у кого с чтением и логическим заключением и построением причинно-следственных связей беда????
Пожалуй это риторический вопрос- с которым (к сожалению) я сталкиваюсь каждый день.
Уверен, от некоторых, единичных клиентов, следует решительно избавляться.
Их обслуживание приносит убытки, пусть насилуют мозги где-нибудь в другом месте.
Иногда это получается.
Потому что не разделяю позицию с дубинкой.
Вот по поводу "интернет просто пестрит вредными советами" и, особенно, - как быть с теми у кого беда "с чтением и логическим заключением и построением причинно-следственных связей" - очень правильно поднимает Степан вопрос!
Надо это дело обсудить!
Может кто-нибудь сформулировать в виде отдельной заметки?
Все таки нужно понимать,что это больше фигура речи,но которая отражает реальность,поскольку в ролевой игре Клиент-КЦ ,прав всегда будет клиента,даже если не будет прав и клиент об этом знает и пользуется,поскольку это игра в одни ворота,т.е. клиент может наехать на КЦ,а КЦ на клиента Нет
Вообще в идеале нужно как то классифицировать таких вот клиентов в CRM системе,чтобы оператору было понятно о чем речь,но тут другая сторона медали-нужна идентификация,а это уже дело добровольное.
Клиент может "наехать" на КЦ. Но он при этом будет считать, что "наезжает" на банк, а разгребать этот наезд придётся Оператору. Который при наличии толковых руководителей в КЦ и банке обучен (читай - вооружен) всем необходимым
или
брошен на произвол судьбы: выплывет - научится, не сможет, плюнет и уволится - другого наймём!
Имеет ли право сотрудник КЦ переводить звонок на сотрудника, имеющего возможность, (по представлению
сотрудника КЦ) решить проблему клиента ? Я считаю, что нет. Однако, есть клиенты, обладающие
- выдающимися пробивными способностями
- безграничным обаянием.
Иногда им это удается
Так что всё определяется выстроенной вертикалью обслуживания! Можно давать рекомендации как сделать, чтобы было лучше , а вот единых "требований" ДЛЯ ВСЕХ быть не может.
Прогресс - это не самодвижущаяся машина. И технологии в прогрессе лишь средство, но ни как не движитель.
Двигатель прогресса - люди. Их потребности, стремления. Их реальные действия и достижения.
В продвинутых КЦ действительно отвечают на любые обращения граждан одни и те же сотрудники. И на звонки, и на эл.письма. ... Только вот не все КЦ продвинутые! Большинство даже банковских КЦ об этой возможности и не догадываются.
Часто приходится читать о всяких там проверках, которые устраиваются банковским КЦ. При этом круг проверяемых ограничивается в лучшем случае первыми 30. Очень редко 50 первыми банками. А остальные?
Могу вас заверить - во второй банковской сотне если кто-то и использует термин Call-центр в обслуживании своих клиентов, то это очень-очень-очень большое приближение. В лучшем случае есть отдельная группа девочек с телефонами. Там, что называется "конь не валялся".
Где уж говорить о техническом прогрессе.
Диагноз ставить не буду, но симптомы "общей болезни" там присутствуют.
Действительно - большая ошибка оператора, когда ему поступает сотый вопрос по поводу, например неправильно введенного пин-кода на карте, считать клиента умалишенным. Нужно тактично и грамотно рассказать, как следует поступить в данной ситуации
А это имеет место быть! Экономят на контроле!
В свое время, когда я только начинал свою трудовую деятельность, я движимый чистыми моральными принципами, устоями и пониманием, что людям нужна помощь, шел на работу туда, куда люди звонят всегда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.... телефон "02".
Первый год, я еще более менее понимал людей... им нужна помощь, неважно кого: милиции, психиатра, пожарников, скорой.... Но через год, досконально изучив "клиентов" этой "горячей линии" я понял-все беды людей от них самих. и даже если большими буквами писать "ОСТОРОЖНО" или "НАДО ДЕЛАТЬ ТАК" - это не спасет того же оператора колл-центра от того, чтобы не назвать клиента "про себя" очередным идиотом. Культура обслуживания людей, строится не только на тех кто обслуживает, но и на тех кого обслуживают. Думаю, что люди сами создают себе тот уровень обслуживания- который они заслуживают. И как бы не учили спецоов обслуживанию, как бы их не ограничивали, какими бы карами не пугали, так оно и будет. вывод прост- не хочешь/не умеешь иди туда где получится что то другое
"все беды людей от них самих" Точно! не было бы людей, не было бы и проблем.
Опыт работы действительно "не спасет того же оператора колл-центра от того, чтобы не назвать клиента "про себя" очередным идиотом". От этого спасает грамотно построенная методика работы со стрессами, обучение психологическим особенностям работы с Клиентами и проч.
Но не люди "сами создают себе тот уровень обслуживания- который они заслуживают". Люди заслуживают значительно большего! Это те, кто должен обеспечить им "необходимый уровень" (в том числе я и вы) не всегда могут этот уровень обеспечить!
Вы ведь не будете за свой счет нанимать дополнительных операторов, если их количество не позволяет принимать ВСЕ звонки? Если штатом предусмотрено Х человек, то для дополнительного набора требуется ой как много чего! Одного нашего желания недостаточно.
Пока согласны? Или уже есть возражения?
Людям свойственно ошибаться. Увы, мы все учимся на своих собственных ошибках. Как говорил в молодости наш народный сатирик М.Жванецкий: "Пока меня самого не переедет, пока на себе грузовик не почувствую - никому не поверю."
Значит, сколько "большими буквами не пиши "ОСТОРОЖНО" или "НАДО ДЕЛАТЬ ТАК", всегда найдутся люди, которые сделают наоборот. Потому что "не читал, не слышал, слышал, но не поверил" и проч.
Для них адекватных (но не читавших) и неадекватных (сильно или в начальной стадии) и работают всякие клиентские сервисы, основная задача которых - помочь.
Если ты, как специалист такого сервиса, осознаёшь своё место в процессе оказания этой помощи - ты и сам справишься и других научишь.
Если нет - полностью соглашусь с вашими словами: "иди туда где получится что то другое"!
По-моему ТАК!
Надолго?
И где набрать столько КЦ? Опять-таки с учетом того, что не каждый КЦ достоин показывать "как надо это делать"...
А вообще это конечно утопия
Люди разные, всем не угодить: одна дама звонила, чтобы мальчиков пригласить "к себе на ужин", дети звонили, чтобы "послать на три буквы"- при этом не понимали, что звонки пишутся, номера определяются, а родители искренне удивлялись, когда приезжали из милиции, некоторые звонили чтобы их просто забрали " в обезъянник" потому что там тепло и накормят. Ну а были такие, которым действительно нужна была помощь. У меня то историй за три года: хватит на пару книг).
Но если говорить о клиентах и Банках. То тут, к сожалению, а может и к счастью, срабатывает и должен срабатывать один принцип: Клиент всегда прав.
Есть стандартные процедуры разбора жалоб и претензий, есть клиенты адекватные и неадекватные, но они клиенты, и должны получить ту услугу за которой пришли.
Увы, нигде, пока еще не выпускают специалистов-роботочеловеков, которые смогут без запинок и заминок ответить клиенту на все его каверзные/обычные вопросы. Таким образом, банкам, да впрочем и любым компаниям остается только одно: повышать уровень каечтсва обслуживания клиентов. Чтобы довольных стало больше, а неадекватных меньше. Как говорил Евгений Чичваркин: "Не умеешь обслуживать-иди, мети улицы"
Клиент прав только в рамках ему предоставленных прав! Но никак не во всём.
А вот оператор будет не прав, если не сможет дослушать Клиента до конца.
Про процедуры "разбора жалоб и претензий" материал готовится (я надеюсь). Только вы ошибаетесь, утверждая что эти процедуры "стандартны" и они "есть". Я даже рискну утверждать, что в ваших двух предыдущих банках их не было вообще. И не пытайте меня с чего я это взял!
Мне приходилось работать с начальниками, которые считали, что если жалоба-претензия не подана на бумаге,
то с ней разбираться не нужно вовсе.
Но сейчас допустим, работаю там где есть четкий регламент работы с претензиями, причем поданными по разным каналам, вплоть до страницы Банка в Фейсбук
Это зря! Я действительно люблю спорить, но во-первых, только тогда и там где это уместно и может привести к нахождению Истины. Не признаю спора ради самого спора! Лишь бы не признать себя побеждённым.
Во-вторых, всегда и везде с уважением отношусь к мнению оппонента пока он ведёт себя в этических рамках.
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попробовал редактировать коммент от 22 ноября 12час19мин
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