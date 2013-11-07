Неадекватные Клиенты

С «невнятными» Клиентами разобрались (я надеюсь!) во второй части. Остались самые трудные – неадекватные.Если переложить определение неадекватности на человека, то получится:Оставим на время «за кадром» причины его безрезультатных попыток и их количество. Человек ищет помощи, а получает отказ. Он пытается добиться «правды» - не получается. Ищет возможность обойти возникшую преграду – не может. Жалуется – безрезультатно.У него есть два варианта: плюнуть, развернуться и уйти или продолжать доводить себя до полной неадекватности, превращаясь в параноика. Последняя стадия – это уже полностью больной человек, который «заразившись» в одном месте, переносит свои эмоции на всё вокруг: на людей и на события, на слова и на молчание, … в этом месте или в другом, …Тяжело быть больным.Еще тяжелее здоровым общаться с такими больными. Кто-то отворачивается и уходит, а кто-то вынужден остаться и продолжать общение. Например, оператор КЦ.Прежде чем ругать операторов (вообще за всё подряд или за отдельные ошибки) подумайте сами: какой выдержкой должен тот обладать, регулярно общаясь с доведенными «до белого каления» гражданами. И что этот оператор имеет за всё то, что выслушивает? Кроме «высокого доверия» первым встречать Клиента.Высокую зарплату?Личную фотографию на доске почёта?Правильней здесь будет оценить свой личный вклад в организацию обслуживания Клиентов.Может быть, это именно вы сделали всё «от вас зависящее», чтобы неадекватных клиентов становилось всё больше и больше?Надо четко осознавать и понимать, что клиент пришел к вам не для того, чтобы позлить или спровоцировать, а чтобы получить квалифицированную помощь. Люди, достучавшиеся до Специалиста, ждут помощи и действительно не знают ответа на какие-то вопросы, пусть даже ответ выдается в первой строке поиска в Яндексе.Если вы специалист, вам периодически будут попадаться элементарные (с вашей точки зрения) вопросы, которые кроме раздражения (ведь ответ уже давался не одну сотню раз) ничего не вызывают.Цитата из интернета:…»Моё личное мнение – если вы считаете всех клиентов больными,! Ни рядовым сотрудником (операционистом в зале, кассиром в кассе, оператором КЦ, консультантом и проч.), ни начальником, определяющим нормы обслуживания.Да, да! Я понимаю, что укомплектовать этот сервис только достойными не получается. Значит правильный выход в соответствующей организации процесса!Прежде всего - грамотно выстроенная последовательность обслуживания Клиента снизу до верху. Потом полный контроль за её исполнением. Включая прослушивание разговоров (если мы говорим о КЦ), отчетность КАЖДОГО сотрудника за выполненную работу и проч." (В.И.Ульянов-Ленин, полн.собр. соч. том не помню какой)Если вернуться к началу и что-то порекомендовать тем, кто «на передней линии» общения с Клиентами, то это будет выглядеть примерно так:- уважение к Клиенту должно стоять на первом месте. Проблема клиента – ваша проблема!- даже если вы неуполномочены решать ВСЕ возникающие проблемы, именно Вы знаете, как это сделать, к кому обратиться и КАК (!) нужно спросить!- чтобы понять неадекватного Клиента достаточно его внимательно выслушать,- умиротворённый Клиент сможет услышать всё то, чему вас научили (см. раздел работа с возражениями ЛЮБОГО курса обучения продавца),- работа с расстроенным клиентом – это не стресс, а возможность получить хороший опыт разрешения конфликтов (!)Кроме того –