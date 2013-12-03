Верной дорогой идёте, товарищи!

Это я про ВТБ! Хотите верьте, хотите – нет.Прочитал сегодня на «Банкир.ру» в статье с тривиальным названием «О прозе жизни контакт-центров» совсем даже не тривиальные вещи.Большую часть статьи занимает информация о состоянии нынешней работы КЦ банка ВТБ и планах на будущее.Я в бизнесе КЦ не второй день и не первый год.До сего момента конкретики видел мало. Особенно по банковским КЦ. В основном бла-бла-бла. Мы хорошие. Мы пушистые. ... Но есть отдельные недостатки.А тут…Наталья Смирнова (моё почтение), директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24 , «%»Круто! Не так ли?54% сотрудников «утекает». Каждый второй!Среднее время ожидания 150 сек., две с половиной минуты. Это «средняя температура» по банку! С учётом выходных, праздников, ночей…Дальше больше.Планы:».Что значит правильно поставить главную цель!! (В смысле качественного обслуживания клиентов)Мои читатели надеюсь помнят нашу недавнюю дискуссию о доступности call-центров и обученности операторов? Я тогда на замечание одного оппонента («зачем круглосуточная доступность, если дозвонился, а оператор не знает ничего?») возразил: когда любой чел сможет быстро дозвониться, то всё остальное (и квалификация операторов в том числе) придёт. Причем очень даже быстро!Не думаю, что руководство ВТБ услышало мои слова. Только путь они избрали верный! Сначала доступность! Чтобы любой желающий могВерной дорогой идёт ВТБ! Верной! Не останавитесь только на пол-пути!На этом можно было бы и закончить.Но ведь там (в статье) еще и другие прекрасные слова есть!Процитирую. С большим-таки удовольствием!».».».