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Предпраздничные размышления

09.02.2014 12:12 27 1 911 просмотров
Чем ближе 23 февраля, тем сильнее «чешутся» руки: карандаша просят!

Сейчас уже слегка улеглись волнения и подзакрылись рты у горлопанов, каждый год накануне 23 февраля встречающих Всенародный русский праздник очередной порцией похабщины. То им дата не нравится, то те, кто её празднует...
О чём это «воинство», выступающее против праздника Армии и Флота, чаще всего судачит? Чтобы в очередной раз попытаться испортить народу очередную годовщину, используются 3 основные темы.
smile:fool: Первая. Дата 23 февраля 1918 года – день позора той армии, о которой идёт речь.
Вторая. Армия эта не столько защитница, сколько вертухай собственного народа.
Третья. В самой-то армии – бардак-с.

Темы основательные? Веские?
ДА-а-а-а-а! Очень! Особенно если собираешься испортить людям праздник!
А между тем, 75% российских мужчин планируют отмечать 23 февраля. И женщины не сильно отстают: 59% представительниц прекрасного пола будут праздновать День защитника Отечества.



Наибольшей популярностью, естественно, праздник пользуется среди людей среднего возраста. Но я до сих пор не встречал среди своих коллег из молодого поколения любителей «прогулять» такое корпоративное застолье. Даже если оно проводится в складчину.
Среди людей зрелого возраста с энтузиазмом к 23 февраля относятся около 75% наших сограждан. При этом и женщины (74%), и мужчины (76%) практически в равной степени уверены, что поздравлять в этот день нужно всех мужчин, а не только мужчин-военнослужащих. Да и где их можно теперь набрать СТОЛЬКО? этих самых военнослужащих... Если армия стала с гулькин …клюв.

Продолжаю. Всего треть граждан связывают Праздник с первой победой Красной Армии под Псковом и Нарвой в 1918 году. И правильно, я скажу, делают! Ведь не знание исторических вопросов главное, когда поднимаешь бокал!

Более четверти россиян заявляют, что дата условная и не связана с каким-либо историческим событием. А 21% считает, что праздник посвящен одной из побед в Великой Отечественной войне.
Среди женского контингента нынешних российских компаний уже давно бытует мнение, что день Защитника, специально назначили за 2 недели до 8 марта. Чтобы коллеги-мужчины а) аценили (не подумайте, что я не знаю, как пишется слово «оценили» - так слышится лучше). б) бдительно заценили. И в) - всегда помнили!
Под пунктом А понимается оценка качества накрытого женщинами стола, созданной ими общей атмосферы праздника и проч.



В пункте Б – близко и бдительно рассмотрели своих коллег-женщин и определились (наконец-то!) с выбором. Если кто-то еще в этом нуждается.
А там глядишь и 8 марта. Ответные речи, тосты и внимание. Коллективное и индивидуальное. И пусть только опростоволосятся!
smile:omg: С этим тоже приходится считаться.

Кстати! Из тех, кто собирается поздравлять мужчин 23 февраля, 37% потратят на подарки от 500 до 1500 рублей. Каждый пятый респондент (21%) купит подарки на сумму менее 500 рублей, а 18% потратят на подарки 1500 – 5000 рублей. Большая щедрость характерна лишь для 4% опрошенных, которые накупят подарков на 5000 – 10000 рублей, и 2%, чьи траты превысят 10 тысяч рублей. Почти половина респондентов (42%) оставили свои расходы на прошлогоднем уровне, 21% уменьшили траты, а 12%, напротив, увеличили их.
Это не я придумал! Честное слово! В интернете нашёл.

Ну, так что? Призывники! Еще не пора наливать?

Комментарии 27

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кстати, о 23 февраля - большой праздник для меня - у моей жены в этот день - день рождения!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
О взаимности можно позабыть!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Моему деду хорошо было. Он мог праздновать сначала праздник Армии и Флота 23 февраля, а потом ещё отдельно День Военно-морского флота 25 июля. smile:)

А до революции не было такого праздника? Не Советской армии, но какого-то в этом роде? Или в другой день? А день Военно-морского флота был? Стыдно, конечно, с таким дедом, как у меня, не знать … smile:oops: Он был 1907 года рождения. Жалко я у него в своё время не спрашивала …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В царской России все праздники были либо религиозными, либо царственными. Церковные практически всегда приходились на воскресенья. Светские (в которые не работали) - только день рождения Царя и наследника. Все остальные годовщины - рабочие дни.
Тогда еще никто не догадывался, что могут быть знатные землекопы, лучники и проч.

"Волька протянул Хоттабычу газету, и тот удостоверился собственными глазами, что над десятком фотографий слесарей, агрономов, лётчиков, колхозников, ткачей, учителей и плотников большими буквами было напечатано: «Знатные люди нашей Родины».
— Никогда не поверил бы твоим словам, — произнёс тогда со вздохом Хоттабыч, — никогда не поверил бы, если бы не нашёл подтверждения им на страницах столь уважаемой мною газеты. Умоляю тебя, о Волька, объясни мне: почему здесь, в твоей прекрасной стране, всё не так, как в других государствах? ("Старик Хоттабыч" 1958 год. Автор: Лагин Лазарь)
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у меня есть 1970 года Хоттабыч! smile:D

Так Вы специально пишете с АшиПками … Я-то думала, Вы неграмотный. smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
до тех пор, пока комп не начал мне красным подчёркивать, я думал что я грамотный... smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Если исправлять всё, что он подчёркивает, никакого стиля не останется … smile:(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Это ДА.
Но всё же ему (подчёркивателю) Спа-си-бо! smile:) Без него я бы совсем безграмотным бы. БЫ!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Кстати:
"подчеркивателя" подчеркнул, "Спа", "бо" - тоже. А "БЫ" написано правильно. Вот!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это преимущество блогов. Здесь выиграет тот, кто пишет интересно, но с ошибками, а нет тот, кто наоборот. smile:shuffle:
Семен Альтов  (Юза228(2))
#
Ожидаю в этот день очередных носков или пены для бритья
com1  (com1)
#
Семен Альтов; (Юза228(2)) 10.02.2014 02:21 #
Ожидаю в этот день очередных носков или пены для бритья
Это же все полезные в хозяйстве вещи smile:)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
У меня компания новая. Директор не пьёт, сотрудники зашуганные...
И не знаю чего ожидать! smile:o
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Ваш подарок всем нам? smile:) Или только ССГ?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Всем, кто любит. На 8 марта тоже вариант. smile:angel: Я видела, девушки в электричке прикладывались. У одной была в сумке бутылка, разлили в пластиковые стаканчики и употребили. Потом Пепси-колой запили. smile:drink:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Всем, кто любит"

Целая бочка для влюблённых? Я, конечно, всю не выпью, но отопью МНОГО!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Всем, кто любит"

Целая бочка для влюблённых? Я, конечно, всю не выпью, но отопью МНО-о-о-ГО!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
По прежнему не даёт корректно редактировать. Звеняйте читатели, но сам удалять не буду - пусть, те кому положено сделают. smile:yes!!!:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот в пятницу как раз День Святого Валентина smile:inlove: ! Может, это его в нашей прекрасной стране разнесли по двум датам? Чтобы два застолья устраивать, а не одно?
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Вместе с самом Днём Валентина - уже три!
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
В СССР секса не было ( smile:D )
а Валентинов и Валентинок хватало всем!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, прекрасная была страна … smile:)
«всё не так, как в других государствах»
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