Предпраздничные размышления

Чем ближе 23 февраля, тем сильнее «чешутся» руки: карандаша просят!Сейчас уже слегка улеглись волнения и подзакрылись рты у горлопанов, каждый год накануне 23 февраля встречающих Всенародный русский праздник очередной порцией похабщины. То им дата не нравится, то те, кто её празднует...О чём это «воинство», выступающее против праздника Армии и Флота, чаще всего судачит? Чтобы в очередной раз попытаться испортить народу очередную годовщину, используются 3 основные темы.Первая. Дата 23 февраля 1918 года – день позора той армии, о которой идёт речь.Вторая. Армия эта не столько защитница, сколько вертухай собственного народа.Третья. В самой-то армии – бардак-с.Темы основательные? Веские?ДА-а-а-а-а! Очень!А между тем, 75% российских мужчин планируют отмечать 23 февраля. И женщины не сильно отстают: 59% представительниц прекрасного пола будут праздновать День защитника Отечества.Наибольшей популярностью, естественно, праздник пользуется среди людей среднего возраста. Но я до сих пор не встречал среди своих коллег из молодого поколения любителей «прогулять» такое корпоративное застолье. Даже если оно проводится в складчину.Среди людей зрелого возраста с энтузиазмом к 23 февраля относятся около 75% наших сограждан. При этом и женщины (74%), и мужчины (76%) практически в равной степени уверены, что поздравлять в этот день нужно всех мужчин, а не только мужчин-военнослужащих. Да и где их можно теперь набрать СТОЛЬКО? этих самых военнослужащих... Если армия стала с гулькин …клюв.Продолжаю. Всего треть граждан связывают Праздник с первой победой Красной Армии под Псковом и Нарвой в 1918 году., я скажу,Ведь не знание исторических вопросов главное, когда поднимаешь бокал!Более четверти россиян заявляют, что дата условная и не связана с каким-либо историческим событием. А 21% считает, что праздник посвящен одной из побед в Великой Отечественной войне.Среди женского контингента нынешних российских компаний уже давно бытует мнение, что день Защитника, специально назначили за 2 недели до 8 марта. Чтобы коллеги-мужчины а) аценили (). б) бдительно заценили. И в) - всегда помнили!Под пунктом А понимается оценка качества накрытого женщинами стола, созданной ими общей атмосферы праздника и проч.В пункте Б – близко и бдительно рассмотрели своих коллег-женщин и определились (наконец-то!) с выбором. Если кто-то еще в этом нуждается.А там глядишь и 8 марта. Ответные речи, тосты и внимание. Коллективное и индивидуальное. ИС этим тоже приходится считаться.Кстати! Из тех, кто собирается поздравлять мужчин 23 февраля, 37% потратят на подарки от 500 до 1500 рублей. Каждый пятый респондент (21%) купит подарки на сумму менее 500 рублей, а 18% потратят на подарки 1500 – 5000 рублей. Большая щедрость характерна лишь для 4% опрошенных, которые накупят подарков на 5000 – 10000 рублей, и 2%, чьи траты превысят 10 тысяч рублей. Почти половина респондентов (42%) оставили свои расходы на прошлогоднем уровне, 21% уменьшили траты, а 12%, напротив, увеличили их.Это не я придумал! Честное слово! В интернете нашёл.Ну, так что? Призывники! Еще не пора наливать?