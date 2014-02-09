Предпраздничные размышления

Чем ближе 23 февраля, тем сильнее «чешутся» руки: карандаша просят!
Сейчас уже слегка улеглись волнения и подзакрылись рты у горлопанов, каждый год накануне 23 февраля встречающих Всенародный русский праздник очередной порцией похабщины. То им дата не нравится, то те, кто её празднует...
О чём это «воинство», выступающее против праздника Армии и Флота, чаще всего судачит? Чтобы в очередной раз попытаться испортить народу очередную годовщину, используются 3 основные темы.
Первая. Дата 23 февраля 1918 года – день позора той армии, о которой идёт речь.
Вторая. Армия эта не столько защитница, сколько вертухай собственного народа.
Третья. В самой-то армии – бардак-с.
Темы основательные? Веские?
ДА-а-а-а-а! Очень! Особенно если собираешься испортить людям праздник!
А между тем, 75% российских мужчин планируют отмечать 23 февраля. И женщины не сильно отстают: 59% представительниц прекрасного пола будут праздновать День защитника Отечества.
Наибольшей популярностью, естественно, праздник пользуется среди людей среднего возраста. Но я до сих пор не встречал среди своих коллег из молодого поколения любителей «прогулять» такое корпоративное застолье. Даже если оно проводится в складчину.
Среди людей зрелого возраста с энтузиазмом к 23 февраля относятся около 75% наших сограждан. При этом и женщины (74%), и мужчины (76%) практически в равной степени уверены, что поздравлять в этот день нужно всех мужчин, а не только мужчин-военнослужащих. Да и где их можно теперь набрать СТОЛЬКО? этих самых военнослужащих... Если армия стала с гулькин …клюв.
Продолжаю. Всего треть граждан связывают Праздник с первой победой Красной Армии под Псковом и Нарвой в 1918 году. И правильно, я скажу, делают! Ведь не знание исторических вопросов главное, когда поднимаешь бокал!
Более четверти россиян заявляют, что дата условная и не связана с каким-либо историческим событием. А 21% считает, что праздник посвящен одной из побед в Великой Отечественной войне.
Среди женского контингента нынешних российских компаний уже давно бытует мнение, что день Защитника, специально назначили за 2 недели до 8 марта. Чтобы коллеги-мужчины а) аценили (не подумайте, что я не знаю, как пишется слово «оценили» - так слышится лучше). б) бдительно заценили. И в) - всегда помнили!
Под пунктом А понимается оценка качества накрытого женщинами стола, созданной ими общей атмосферы праздника и проч.
В пункте Б – близко и бдительно рассмотрели своих коллег-женщин и определились (наконец-то!) с выбором. Если кто-то еще в этом нуждается.
А там глядишь и 8 марта. Ответные речи, тосты и внимание. Коллективное и индивидуальное. И пусть только опростоволосятся!
С этим тоже приходится считаться.
Кстати! Из тех, кто собирается поздравлять мужчин 23 февраля, 37% потратят на подарки от 500 до 1500 рублей. Каждый пятый респондент (21%) купит подарки на сумму менее 500 рублей, а 18% потратят на подарки 1500 – 5000 рублей. Большая щедрость характерна лишь для 4% опрошенных, которые накупят подарков на 5000 – 10000 рублей, и 2%, чьи траты превысят 10 тысяч рублей. Почти половина респондентов (42%) оставили свои расходы на прошлогоднем уровне, 21% уменьшили траты, а 12%, напротив, увеличили их.
Это не я придумал! Честное слово! В интернете нашёл.
Ну, так что? Призывники! Еще не пора наливать?
Комментарии 27
Гораздо хуже, когда у мужчины д.р. 8 марта
А до революции не было такого праздника? Не Советской армии, но какого-то в этом роде? Или в другой день? А день Военно-морского флота был? Стыдно, конечно, с таким дедом, как у меня, не знать … Он был 1907 года рождения. Жалко я у него в своё время не спрашивала …
Тогда еще никто не догадывался, что могут быть знатные землекопы, лучники и проч.
"Волька протянул Хоттабычу газету, и тот удостоверился собственными глазами, что над десятком фотографий слесарей, агрономов, лётчиков, колхозников, ткачей, учителей и плотников большими буквами было напечатано: «Знатные люди нашей Родины».
— Никогда не поверил бы твоим словам, — произнёс тогда со вздохом Хоттабыч, — никогда не поверил бы, если бы не нашёл подтверждения им на страницах столь уважаемой мною газеты. Умоляю тебя, о Волька, объясни мне: почему здесь, в твоей прекрасной стране, всё не так, как в других государствах? ("Старик Хоттабыч" 1958 год. Автор: Лагин Лазарь)
Так Вы специально пишете с АшиПками … Я-то думала, Вы неграмотный.
Но всё же ему (подчёркивателю) Спа-си-бо! Без него я бы совсем безграмотным бы. БЫ!
"подчеркивателя" подчеркнул, "Спа", "бо" - тоже. А "БЫ" написано правильно. Вот!
Ожидаю в этот день очередных носков или пены для бритья
Это же все полезные в хозяйстве вещи
И не знаю чего ожидать!
Целая бочка для влюблённых? Я, конечно, всю не выпью, но отопью МНОГО!
Целая бочка для влюблённых? Я, конечно, всю не выпью, но отопью МНО-о-о-ГО!
а Валентинов и Валентинок хватало всем!
«всё не так, как в других государствах»