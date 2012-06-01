Популярные сообщения

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Сергей Коротков 01.06.2012 15:28 sempal1
Правила-афоризмы о жизни и карьере
В связи с развитием информационной среды и огромного разнообразия литературы сайтов блогов, все сложнее и сложнее понять, кто по делу говорит, а кто я зыком воздух гоняет. Буду делиться тем, что считаю твердым т.е то на что можно положиться. Правила-афоризмы о жизни и карьере Психолог и врач с 40-летним стажем, автор книг "Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть счастливым" делится своим опытом и проверенными рекомендациями в новой статье, полной мудрости, юмора и практических советов по достижению успеха. Автор: Михаил Ефимович Литвак, один из самых известных психологов России, кандидат медицинских наук, автор более 20 книг, в том числе "Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть счастливым". 1. Слушайся начальника глупого, потому что он глуп, слушайся начальника умного, потому что он умен. С умным договорись, глупого обдури. А если не можешь обдурить, то не говори, что он глуп, а подумай, не глуп ли ты сам. Читать далее
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Сергей Коротков 01.06.2012 15:07 sempal1
Афоризмы «Чанакья-сутры» или мудрость тысячелетий ведических Брахманов
Афоризмы «Чанакья-сутры» 1 Правдивость — источник счастья. 2 Богатство — источник правдивости. 3 Государство — источник богатства. 4 Победа над чувствами — основа государства. 5 Умеренность — основа контроля чувств. 6 Почитание старших — основа умеренности. 7 Почитание старших — источник мудрости. 8 Мудрость — основа процветания. 9 Процветающему сопутствует победа. 10 Победоносный обретет все богатства мира. 11 Экономическое процветание — основа благосостояния людей. 12 Если уровень благосостояния людей высок, они смогут жить и без лидера. 13 Ярость людей — самое страшное бедствие. 14 Лучше жить без хозяина, чем с надменным хозяином. 15 Подготовив себя к свершениям необходимо обзавестись советником. 16 Не имея советника, нельзя быть уверенным в успехе. 17 Одно колесо не покатит повозку. 18 Настоящий помощник будет с тобой и в богатстве, и в безденежье. 19 Уважающий себя правитель должен назначить своим советником подчиненного и уважающего правителя человека. Читать далее
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Сергей Коротков 27.11.2011 19:32 sempal1
Внушения в обиходе.
Разнообразие внушений, или "Подари мне шубу" В жизни мы все внушаем. В большей или меншьей степени. Одни осознают их другие нет. Статья будет полезна и тем и другим, одни усилят знания другие откроют новое ) Прямые внушения Внушение поведения Простое внушение Подари мне шубу Отсроченное внушение Подари мне шубу, когда получишь премию. Внушение суждений Возможность и невозможность На 8 марта можешь подарить мне шубу. Долженствование и необходимость Ты должен подарить мне шубу. Универсалия Все мужья дарят женам шубы Оценка Дарить шубы - это круто. Косвенные внушения Встроенные Контекстуальные Подари своей маме цветы. Мне кажется, что ей это будет приятно. А шубу ей подарит папа. Кавычки Мари сказала Пьеру: "Подари мне шубу". Пересекающиеся реальности Вчера вычитала, что фразу "Подари мне шубу!" лучше всего произносить в постели. Читать далее
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Сергей Коротков 23.11.2011 03:34 sempal1
Как уйти от "наезда" часть 2
Продолжение "Как уйти от наезда" Измеримость Хороший способ сбить пафос – попробовать применить к ценности какую-нибудь шкалу или измеримый критерий. Готовьте линейку! В чём тебе привычнее измерять любовь: в рублях, в штуках, в подарках в день? С какой цифры начинается «дорого»? И на сколько секунд ты уже обиделась? Как Вы различаете опоздание и задержку? Как Вы измеряете заботу: в рублях или в выходных днях? Контрпример Логика гласит: один контрпример доказывает ложность обобщения. Ищите исключение, и будет Вам счастье! Я тебя поцеловал, я тебя люблю. Разве Вам не доводилось покупать в кредит то, что Вы не могли купить сразу? Вчера моё молчание тебя не обижало. Зато вчера я пришёл вовремя. Генри Форд не заботился, но был хорошим начальником. Рекурсия А что будет, если применить упрёк к нему самому? Все эти «лень лениться», «страшно бояться», «скромно ли хвастаться скромностью»… В общем, «нечего на зеркало пенять, коль рожа крива». Читать далее
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Сергей Коротков 23.11.2011 01:16 sempal1
Как уйти от "наезда"
Как уйти от словесного наезда. Каждый в своей деятельности или жизни сталкивается со словесными наездами в той или иной степени. У всех есть свои техники ухода от них, в дополнение арсенала вашего. Примеры: Почему ты не даришь мне цветы, ты меня не любишь? Эти часы слишком дорогие, я не могу себе их позволить. Ты меня обижаешь своим молчанием. Вы опять опоздали на работу! Хороший начальник должен заботиться о подчинённых. Расширение рамки В узкой рамке часто тесно. И результат предопределён. Поэтому, когда Вам задают некоторые рамки, вы из них выходите. «Это не мы такие – это жизнь такая». Любовь не равна подаркам. Она больше, чем жизнь. Мы живём один раз. Глупо отказывать себе в попытках получить от жизни удовольствие. Я думаю о наших отношениях. Мне кажется, ты слишком часто обижаешься по пустякам. Транспорт настолько непредсказуем, что мне иногда не удаётся верно подгадать. Мы всегда ждём от старших заботу, но что мы делаем ради этого? Читать далее
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