Популярные сообщения

В связи с развитием информационной среды и огромного разнообразия литературы сайтов блогов, все сложнее и сложнее понять, кто по делу говорит, а кто я зыком воздух гоняет.
Буду делиться тем, что считаю твердым т.е то на что можно положиться.
Правила-афоризмы о жизни и карьере
Психолог и врач с 40-летним стажем, автор книг "Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть счастливым" делится своим опытом и проверенными рекомендациями в новой статье, полной мудрости, юмора и практических советов по достижению успеха.
Автор: Михаил Ефимович Литвак, один из самых известных психологов России, кандидат медицинских наук, автор более 20 книг, в том числе "Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть счастливым".
1. Слушайся начальника глупого, потому что он глуп, слушайся начальника умного, потому что он умен. С умным договорись, глупого обдури.
А если не можешь обдурить, то не говори, что он глуп, а подумай, не глуп ли ты сам.
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