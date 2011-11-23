Продолжение "Как уйти от наезда"
Измеримость
Хороший способ сбить пафос – попробовать применить к ценности какую-нибудь шкалу или измеримый критерий. Готовьте линейку!
В чём тебе привычнее измерять любовь: в рублях, в штуках, в подарках в день?
С какой цифры начинается «дорого»?
И на сколько секунд ты уже обиделась?
Как Вы различаете опоздание и задержку?
Как Вы измеряете заботу: в рублях или в выходных днях?
Контрпример
Логика гласит: один контрпример доказывает ложность обобщения. Ищите исключение, и будет Вам счастье!
Я тебя поцеловал, я тебя люблю.
Разве Вам не доводилось покупать в кредит то, что Вы не могли купить сразу?
Вчера моё молчание тебя не обижало.
Зато вчера я пришёл вовремя.
Генри Форд не заботился, но был хорошим начальником.
Рекурсия
А что будет, если применить упрёк к нему самому? Все эти «лень лениться», «страшно бояться», «скромно ли хвастаться скромностью»… В общем, «нечего на зеркало пенять, коль рожа крива».
Мне кажется, что говоря такие вещи, ты меня не любишь.
Нежелание себя побаловать дорого обходится.
Меня больше обижает, когда на меня обижаются по пустякам.
Не поздно ли говорить об опоздании? Его уже не исправить.
Разве это слова подчинённого?
Зеркало
А если вам поменяться местами, утверждение сохранит силу? Редко. Обычно люди дают себе больше прав. Но ловятся на ценность справедливости.
То есть то, что ты не даришь мне подарки каждую неделю, означает, что ты меня не любишь?
Если бы Вы продавали хорошую вещь, Вы бы запросили за неё меньше закупочной цены?
Т.е. когда ты молчишь, ты хочешь меня обидеть?
С Вами такого не случалось?
Могу я попросить Вас о встречной заботе?
Перевод стрелок
Наглость чистой воды. Мы заявляем: это обсуждать мы не будем – мы будем обсуждать другое. Доказывает это лишь наш тон. Но этого обычно достаточно.
Вопрос не в том, люблю ли я тебя, а в том, что ты для этого сделала.
Т.е. Вам нужно подсказать, как накопить нужную сумму?
Давай лучше обсудим, как я отношусь к твоим обидам.
Я как раз хотел попросить Вас подписать один акт!
Сейчас Вам нужно думать о том, как усидеть на своём рабочем месте.
Переопределение
Назови трусость осторожностью, жадность бережливостью, а истеричность искренностью. Или напротив смелость глупостью, щедрость расточительством, а спокойствие равнодушием.
Я собирал деньги на совместную поездку на Канары…
Отсутствие в наличии нужной суммы не повод наступать на горло свои желаниям.
Моя искренняя реакция тебя обижает?
Да, я пришёл позже, чем Вы ожидали.
Но он не должен превращать взрослых людей в своих детей.
Дополнение
Сразу утверждать противоположное не всегда удобно. Но можно так согласиться, что смысл перевернётся. Как? Внося свои дополнения и уточнения.
Да, я не люблю, когда с меня требуют жертвоприношений.
Конечно же, Вы не можете их купить, не оформляя оплату в рассрочку.
Молчание может обидеть, только если не доверять молчащему.
Согласен, опоздания недопустимы, если они срывают важную сделку.
Да, если подчинённые отвечают ему взаимностью.
Автор Анвар Бакиров.
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