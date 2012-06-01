Афоризмы «Чанакья-сутры»

1

Правдивость — источник счастья.
2

Богатство — источник правдивости.
3

Государство — источник богатства.
4

Победа над чувствами — основа государства.
5

Умеренность — основа контроля чувств.
6

Почитание старших — основа умеренности.
7

Почитание старших — источник мудрости.
8

Мудрость — основа процветания.
9

Процветающему сопутствует победа.
10

Победоносный обретет все богатства мира.
11

Экономическое процветание — основа благосостояния людей.
12

Если уровень благосостояния людей высок, они смогут жить и без лидера.
13

Ярость людей — самое страшное бедствие.
14

Лучше жить без хозяина, чем с надменным хозяином.
15

Подготовив себя к свершениям необходимо обзавестись советником.
16

Не имея советника, нельзя быть уверенным в успехе.
17

Одно колесо не покатит повозку.
18

Настоящий помощник будет с тобой и в богатстве, и в безденежье.
19

Уважающий себя правитель должен назначить своим советником подчиненного и уважающего правителя человека.
20

Нельзя брать в советники из любви, а также того, кто дерзок и неуважителен.
21

Министром достоин стать лишь тот, кто образован и свободен от страха.
22

Все начинается с совета.
23

Успех любого начинания зависит от того, удастся ли сохранить его в секрете.
24

Раскрытый секрет — причина неудачи.
25

Поражение в борьбе с врагом — следствие невнимательности.
26

Министерский совет должен храниться в строжайшем секрете.
27

Страна процветает, если министры дают верные советы.
28

Сохранение тайны советов министров — первейшая необходимость.
29

Совет — это маяк для слепого в делах.
30

Глазами министров можно узнать о слабостях других.
31

Когда наступает время совещания, не должно быть никаких ссор.
32

Решение можно принимать, только выслушав мнение троих советников.
33

Советники (министры) — это те, кто видит в истинном свете, что необходимо сделать, а чего делать не следует.
34

То, что услышали шесть ушей, не может считаться тайной.
35

Тот, кто сохраняет привязанность в горе и лишениях — настоящий друг.
36

Завоевывая союзников, правитель становиться могущественнее.
37

Только сильный без устали стремиться к новым завоеваниям.
38

Ленивый не стремится к неизведанному.
39

Ленивый не может сберечь даже того, что ему принадлежит.
40

На грядке у ленивого ничего не вырастет.
41

Ленивый и слугам не сможет отдавать приказания.
42

Завоевывать, охранять, развивать и делиться накопленным — вот четыре составляющие государственной политики.
43

Политики — это рычаги в машине государственной политики.
44

Внутренняя и внешняя политика вытекают из государственной политики.
45

Внутренняя политика подразумевает четыре вида деятельности — умиротворение, пожертвования, распределение и наказание.
46

Внешняя политика — это те же четыре вида деятельности, но уже направленные на соседние страны.
47

Соседние государства — источник беспокойства и враждебности.
48

Правитель должен соблюдать законы политической науки.
49

Правитель смежной территории — соперник.
50

Правитель соседнего государства должен быть другом.
51

Дружба и враждебность происходят из одной и той же причины.
52

Потерпевший поражение должен искать мира.
53

Могущество — основа союза.
54

Могущественный правитель должен подчинить себе слабого.
55

Не следует ввязываться в борьбу с сильным или равным соперником.
56

Две хрупкие лодки, столкнувшиеся друг с другом, неизбежно разобьются (равные не должны враждовать).
57

Нужно следить за действиями врага.
58

Когда вокруг много врагов, противостоять следует лишь одному из них.
59

Следует обезопасить себя от гнева врага.
60

Слабый должен искать покровительства сильного.
61

Покровительство слабого приносит лишь печаль и страдания.
62

С правителем нужно обращаться как с огнем.
63

Не следует выступать против правителя.
64

Не следует носить нескромные одежды.
65

Не следует подражать богам.
66

Когда двое спорят, третий не должен занимать чьей-либо стороны.
67

Безнравственному не дано совершить великие дела.
68

Если правитель раб своих чувств, то ему не поможет и самая могущественная армия.
69

Пристрастившийся к азартным играм неспособен на великие дела.
70

Правитель, привязанный к охоте, теряет свою правдивость и богатства.
71

Желание обогащения не считается пороком.
72

Опаленный похотью правитель неспособен исполнять свои обязанности.
73

Жало слова кусает сильнее пылающего огня.
74

Осуждая преступников на чрезмерно строгие наказания, правитель становится объектом ненависти своих подданных.
75

Процветание оставляет того, кто доволен своим состоянием.
76

Врага можно победить, вооружившись военной наукой.
77

Совершенствуясь в политической науке, правитель защищает людей.
78

Скипетр связывает правителя с богатствами.

Отсутствие скипетра указывает на отсутствие министров.
79

Из страха быть наказанными люди будут избегать преступных действий.
80

Самозащита человека зависит от того, как применяются политические законы.
81

Защищая себя — защищай других.
82

Прогресс и отставание зависят от правителя.
83

Скипетр в руках предполагает мудрого правителя.
84

Слабый правитель не должен быть презираем.
85

Огонь лишен слабостей.
86

Все поступки правителя связаны со скипетром.
87

Обретение богатства связано с активностью.
88

Праведность и удовольствия зиждутся на богатстве.
89

Работа — основа богатства.
90

Небольшое усилие может решить проблему.
91

Благоразумно выбранная цель легко достижима.
92

Невозможно преуспеть в деле, не рассчитав сил.
93

Благоразумие — спутник того, кто стремится к успеху.
94

Задача разрешается лишь благодаря усилиям.
95

Удача следует за усилием.
96

Без милости Бога даже чрезмерные усилия не приносят результата.
97

Не обладая спокойствием и рассудительностью, невозможно добиться цели.
98

Прежде всего следует продумать, лишь потом браться за дело.
99

Не следует откладывать очередное дело после завершения первого.
100

Переменчивый ум неспособен добиться успеха.

Если пренебрегать результатом собственных усилий, то все идет насмарку.
101

Безупречная работа — очень редкое явление.
102

Не следует браться за легкую работу.
103

Успеха добивается тот, кто верно выбирает время.
104

Стремясь к достижению желаемого, нельзя терять ни минуты.
105

Следует начинать работу только после того, как станут понятны мотивы окружающих и последствия затеянного дела.
106

Без милости Бога даже самая легкая работа становится невыносимо трудной.
107

Мудрый человек всегда будет заботиться об интересах страны и времени.
108

Процветание сопутствует тому, кто действует с правильной расстановкой сил.
109

Для накопления состояния хороши любые методы.
110

Даже удачливого покидает процветание, если он лишен проницательности.
111

Предмет следует изучать, основываясь на том, что уже известно, и на собственной интуиции.
112

Каждый должен выполнять ту работу, на которую способен.
113

Тот, кто знает способ, может невозможное сделать возможным.
114

Не следует считать заслугой то, что сделал неразумный человек.
115

Иногда, даже червяк может принять другое обличье, если ему сопутствует удача.
116

Говорить во всеуслышание можно только о делах завершенных.
117

Даже разумный и образованный человек может потерпеть неудачу в своем начинании из-за вмешательства судьбы или других людей.
118

Даже судьбу можно задобрить, совершая искупительные поступки.
119

Препятствия, чинимые людьми, можно преодолеть с помощью собственного разума.
120

Когда возникают проблемы, глупо считать их непреодолимыми.
121

Тот, кто стремится к достижению своих целей, не должен ведать жалости.
122

Голодный теленок сам наткнется на вымя коровы.
123

Недостаточность усилий — причина неудач.
124

Те, кто слепо верят в судьбу, ничего не достигают.
125

Пассивный человек неспособен защитить тех, кто обратится к нему за помощью.
126

Тот, кто не видит последовательности событий, слеп.
127

О событиях следует делать выводы, учитывая очевидные и скрытые факты.
128

Процветание обходит стороной того, кто не пытается вникнуть в суть вещей.
129

Опасность минует того, кто умеет разбираться в людях и событиях.
130

На риск следует идти, только трезво оценив свои силы.
131

Тот вкушает нектар, кто съедает остатки пищи, предложенной прежде гостям.
132

Лишь неустанно предпринимая всевозможные усилия, можно надеяться на успех и процветание.
133

Трус боится действовать.
134

Тот, кто стремится к успеху, прежде всего узнает о предпочтениях своего хозяина.
135

Только тот, кто знает природу коровы, получит от нее молоко.
136

Добропорядочный человек не должен делиться секретом с ничтожеством.
137

Мягкотелые и нерешительные не могут снискать уважения даже у своих подчиненных.
138

Правитель, наказывающий слишком сурово, вызывает в обществе смятение.
139

Всякое наказание должно быть соразмерным проступку.
140

Слабый правитель, несмотря на образованность, никогда не будет уважаем своими подчиненными.
141

Излишнее бремя ответственности наделяет человека чрезмерной властью.
142

Тот, кто говорит о недостатках другого в собрании почтенных мужей, выставляет напоказ свой собственный недостаток.
143

Тот, кто неспособен контролировать себя, будет уничтожен собственным гневом.
144

Правдивый может добиться чего угодно.
145

Спешка делу не помощник.
146

Миновавшее бедствие быстрее всех забывают те, кто больше всех их опасается.
147

Когда упускается возможность, возникают препятствия.
148

Зависть к богатствам другого проявляет лишь эгоист.
149

Пожертвование — праведный поступок.
150

Тот, кто не делает пожертвований, обречен, также как обречены богатства подлеца.
151

Вожделение не приносит прав добродетели и богатства.
152

Выступая против добродетели и богатства, человек навлекает на себя страдания.
153

Честного и справедливого человека встретить очень трудно.
154

Добродетельный отвергнет богатство, обретенное бесчестным и позорным способом.
155

Один-единственный недостаток затеняет множество добродетелей.
156

Не стоит спешить проявлять агрессию по отношению к врагу достойному и великому.
157

Никогда не следует переходить границы добра.
158

Лев никогда не будет есть траву, даже если он голоден.
159

Доверие нужно беречь, вплоть до готовности отдать за него собственную жизнь.
160

Тот, кто находит удовольствие в клевете, будет отвергнут собственной женой и детьми.
161

Следует прислушиваться к многозначительным словам, даже, если они исходят из уст ребенка.
162

Если уверен, что люди не поверят твоим словам даже если они правдивы, не следует их произносить.
163

Множество хороших качеств могут быть принижены из-за одного единственного недостатка.
164

Недостатки есть даже у образованных людей.
165

Каждый бриллиант подвергался шлифовке.
166

Не следует доверять чрезмерной любезности.
167

Даже почтительный жест со стороны врага приносит боль.
168

Даже узкое горлышко кувшина не станет препятствием в опустошении колодца.
169

Не следует идти наперекор разумному совету.
170

Благодаря общению с праведными человек становится добродетельным, даже если прежде таковым не был.
171

Вода, смешанная с молоком, становится молоком.
172

Серебро в сплаве с золотом приобретает золотой оттенок.
173

Глупец стремится делать зло тем, кто делает добро.
174

Злоумышленники не боятся критики.
175

Энтузиасты способны победить кого угодно, даже собственных врагов.
176

Отвага — богатство правителя.
177

Ленивый не сможет обрести счастья ни в этом мире, ни в любом другом.
178

Из-за недостаточности усилий уходит удача.
179

Нужно пользоваться всем, что будет полезно делу, подобно тому, как рыбак вылавливает рыбу из воды, чтобы употребить ее в пищу.
180

Нельзя доверять тому, кто доверия не заслуживает.
181

Яд — это всегда яд.
182

Если стремишься к богатству, старайся избегать общества врагов.
183

Даже обретя богатство, продолжай избегать общества врагов.
184

Стабильные отношения зависят от богатства.
185

Друг, даже если он сын врага, должен быть под твоей защитой.
186

Пока не выяснились слабые стороны врага, не стоит портить с ним отношений.
187

Врага нужно бить по его слабым местам.
188

Нельзя раскрывать своих слабых сторон.
189

Враги бьют по твоим слабым местам.
190

Даже поверженному врагу не стоит доверять.
191

Следует удерживать своих людей от совершения дурных деяний.
192

Неуважительное отношение со стороны своих подчиненных привносит горе и печаль в сердце благородного человека.
193

Пораженный орган способен погубить весь организм.
194

Благородным поведением можно завоевать даже врага.
195

Низкие люди не могут жить без обмана.
196

Не стоит давать советов низким людям.
197

Низким людям никогда не нужно доверять.
198

Злонамеренный человек причинит боль, несмотря на хорошее с ним обращение.
199

Лесной пожар не жалеет даже сандаловое дерево.
200

Никто не должен быть обделен почтением.
201

Нельзя унижать того, кто достоин прощения.
202

Лишь глупец будет во всеуслышание рассказывать о том, что узнал от господина.
203

Любовь узнается по ее плодам.
204

Указы правителя должны приводить к процветанию его подопечных.
205

Глупец с огромным трудом отказывается от того, что ему и так не принадлежит.
206

Несмотря на богатства, человек обречен на поражение, если не обладает силой духа.
207

Лишенный силы духа не сможет наслаждаться ни материальными, ни духовными ценностями.
208

Не общайтесь с плохими людьми.
209

Даже молоко в руках алкоголика становится противным.
210

Настоящий разум проявляется лишь в трудных ситуациях.
211

Умеренное питание полезно.
212

При несварении следует воздержаться от пищи.
213

Болезнь не страшна тому, чей организм переваривает всю пищу.
214

Нельзя игнорировать болезнь, появляющуюся в стареющем теле.
215

При несварении очень трудно есть.
216

Болезнь хуже врага.
217

За пожертвованием следует богатство.
218

Очень легко обмануть жадного и хитрого.
219

Жадность затмевает разум.
220

Когда предстоит совершить нечто особенное, необходимо продумать соответствующее вознаграждение.
221

Секретные задачи следует решать в одиночку.
222

Контролируйте поведение глупцов.
223

Не спорьте с глупцами.
224

С глупым говорите на его языке.
225

Железо может разрезать только железо.
226

У глупого нет сподвижников.
227

Мир зиждется на правдивости.
228

Пороки и добродетели преследуют дух и после смерти.
229

Доброта — мать правдивости.
230

Правдивость и милосердие — основа праведности.
231

Мир может быть завоеван лишь праведностью.
232

Даже смерть защищает праведного.
233

Там, где люди поступают наперекор праведности, не будет счастья.
234

О состоянии тех, кто обречен на поражение, можно судить по их внешнему виду и поступкам.
235

Злой разум ведет к самоуничтожению.
236

Злословный клеветник не ведает секретов.
237

Не интересуйтесь секретами других.
238

Не подобает правителю быть посредником.
239

Своих людей следует уважать.
240

Нельзя оставлять мать, пусть и жестокую.
241

Следует отрубить собственную руку, если она отравлена.
242

Покровитель, будь он чужеземец, является кровным родственником.
243

Лекарство можно приготовить даже из сухой травы.
244

Ворам доверять нельзя.
245

Не стоит игнорировать легкие задачи.
246

Даже незначительная слабость становится причиной беспокойств.
247

Нужно стремиться к богатствам, как если будешь жить вечно.
248

Богатых уважают везде.
249

Мир не уважает того, кто лишен богатств, будь это сам Индра (царь среди богов).
250

Бедность хуже смерти.
251

Даже уродливый человек, обладающий богатствами, считается красивым.
252

Низкорожденный богач снискает к себе больше уважения, чем бедный дворянин.
253

Подлец не ведает стыда.
254

Разумный человек не страшится за свое будущее.
255

Контролирующие свои чувства не боятся объектов чувств.
256

Удовлетворенный не страшится смерти.
257

Хороший человек относится к успехам других, как к своим собственным.
258

Не следует желать чужих богатств.
259

Желание чужого добра — корень разрушения.
260

Нельзя красть чужого, пусть даже это скорлупа от ореха.
261

Кража чужого добра ведет к потере собственного.
262

Нет большего повода для печали, чем кража.
263

Даже овсяная каша, поданная вовремя, может спасти жизнь.
264

Мертвецу лекарства не помогут.
265

Процветание приходит в положенное время.
266

Общение с подлыми людьми подталкивает к греховным поступкам.
267

Если змею поить молоком, ее яд будет только прибывать.
268

Никакие богатства не могут сравниться с зерном.
269

Нет врага страшнее голода.
270

Тот, кто совершает неверные поступки, неизбежно будет страдать от голода.
271

Для голодного нет ничего несъедобного.
272

Пресыщение удовольствиями жизни быстро старит человека.
273

Нужно зарабатывать на жизнь, служа сострадательному господину.
274

Служащий скупому господину напоминает обмахивающего светлячка в надежде получить огонь.
275

Следует служить образованному господину.
276

Чрезмерный секс старит мужчин.
277

Недостаточный секс старит женщин.
278

Не может быть брака между людьми низкого и высокого происхождения.
279

Общение с низкими (бесхарактерными) женщинами отрицательно сказывается на продолжительности жизни, репутации и добропорядочности.
280

Нет врага хуже заносчивости и надменности.
281

Нельзя критиковать врагов в большом собрании.
282

О проблемах врага слышать всегда приятно.
283

Бедняк лишен разума.
284

Голос бедного, несмотря на правоту, не будет услышан.
285

Бедняка презирает его собственная жена.
286

Пчелы не полетят на деревья манго, лишенные цветов.
286

Знание — богатство бедняка.
287

Богатство знаний не может быть похищено ворами.
288

Образованность украшает человека.
289

Слава бессмертна.
290

Тот хорош, кто стремится помогать другим.
291

Образование успокаивает чувства.
292

Кнут знания вразумляет тех, кто вовлечен в дела недостойные.
293

Не следует учиться у недостойных людей.
294

Не стоит учиться языку недостойных людей.
295

Даже низкорожденные люди могут быть носителями хороших традиций.
296

Не нужно завидовать хорошим качествам других.
297

Хорошему стоит учиться даже у врага.
298

Нектар можно извлечь даже из яда.
299

Человека почитают в соответствии с его положением.
300

Людей почитают только исходя из положения, занимаемого ими в обществе.
301

Нужно следовать образу жизни благочестивых людей.
302

Никогда не пренебрегайте правилами этикета.
303

Бриллиант особо ценится среди людей.
304

Ничто не может сравниться с хорошей женщиной.
305

Драгоценные камни на дороге не лежат.
306

Самым страшным наказанием для человека является дурная слава.
307

Ленивому не откроются знания.
308

Охотник за женщинами не совершит благочестивых поступков и не попадет в рай. Сами женщины презирают таких мужчин.
309

Тот, кто хочет вырастить цветок, не станет поливать дерево.
310

Попытки добиться цели, не располагая необходимыми для этого средствами, похожи на перепахивание песка.
311

Не стоит смеяться над великими людьми.
312

Приметы скажут о том, что ожидает новое начинание — успех или неудача.
313

Трезвые рассуждения превосходят по значимости показания звезд.
314

Тот, кто хочет добиться быстрых результатов, не смотрит на звезды (чтобы узнать о своих шансах).
315

При близких отношениях порока не спрячешь.
316

Нечестивый всегда подозревает других.
317

Очень трудно изменить свой характер.
318

Наказание должно соответствовать преступлению.
320

Возражение должно соответствовать высказанному мнению.
321

Украшения должны соответствовать возможностям.
322

Поведение должно соответствовать воспитанию.
323

Пожертвование должно соответствовать получателю.
324

Одежда должна соответствовать возрасту.
325

Слуга должен подчиняться господину.
326

Только та, кто покорно служит своему мужу, может называться его женой.
327

Ученик должен слушаться учителя.
328

Сын должен слушаться отца.
329

Когда господин в гневе, слуга должен быть послушен.
330

Ребенок, получивший оплеуху от матери, должен плакать только перед ней.
331

Гнев милого недолог.
332

Глупец видит лишь чужие недостатки, не свои.
333

Образованности сопутствует учтивость.
334

Чрезмерная любезность и обходительность со стороны давно знакомого человека подозрительны.
335

Обычная корова лучше тысячи собак.
336

Голубь сегодня лучше, чем павлин завтра.
337

Чрезмерная опека причиняет беспокойства.
338

Лишенный гневливости покоряет всех.
339

Если человек испытывает гнев по отношению к низкому человеку, он должен гневаться на самого себя за то, что допускает возникновение подобного чувства в своем сердце.
340

Не стоит спорить с умным, глупым, друзьями, учителями и возлюбленными.
341

Всякое богатство губительно.
342

Богатому нетрудно вершить благие дела.
343

Тот, кто путешествует в карете, не знает, что такое усталость.
344

Жена — это неметаллические кандалы.
345

Каждый должен выполнять работу, которая ему по силам.
346

Плохая жена — это пытка для хорошего мужа.
347

Нужно следить за своей женой, не выпуская свои чувства из-под контроля.
348

Женщинам доверять нельзя ни при каких обстоятельствах.
349

Женщины не обладают ни хладнокровием, ни разумом.
350

Мать — это величайший учитель.
351

При любых обстоятельствах мать нуждается в заботе и опеке.
352

Мудрость сокрыта за буквами слов.
353

Скромность — украшение женщины.
354

Знание — украшение образованного.
355

Правдивость украшает всякого, кто ею обладает.
356

Образованность, сопровождаемая смирением — это самое драгоценное украшение.
357

Нужно жить в стране, где нет места раздорам и войнам.
358

Та страна хороша, где живут хорошие люди.
359

Правителя нужно бояться.
360

Нет никого значимее правителя.
361

Гнев правителя испепеляет даже на большом расстоянии.
362

Нельзя приближаться к правителю с пустыми руками.
363

Следует бояться всех членов царской семьи.
364

Следует как можно чаще наведываться в покои царской семьи.
365

Следует стремиться заводить знакомства с правящей элитой.
366

Наложница царя не может быть судима.
367

На правителя нельзя поднимать своих глаз.
368

Когда дети хороши, дом превращается в рай.
369

Дети должны стремиться к обретению знания.
370

Ради блага собственной страны можно пожертвовать селением.
371

Ради блага селения можно пожертвовать одной семьей.
372

Величайшее обретение — обретение сына.
373

Только тот, кто оберегает семью от невзгод и проблем, называется сыном.
374

Хороший сын славит семью.
375

Бездетные не будут в раю.
376

Та, кто дала рождение твоему ребенку, считается женой.
377

Во время паломничества нужно сопровождать ту жену, которая родила тебе сына.
378

Но если сын остался дома, следует воздерживаться от половой связи.
379

Не следует сажать свое семя на чужом поле.
380

Женщины предназначены для того, чтобы давать рождение детям.
381

Обладание служанкой закабаляет.
382

Тот, кого ожидает погибель, не прислушается к дельному совету.
383

Воплощенная в теле душа не сможет избежать боли и наслаждений.
384

Подобно детям, сопровождающим мать, боль и наслаждения сопутствуют душе.
385

Великий человек даже незначительную помощь расценивает как значимую.
386

Злым людям помогать не следует.
387

Боясь того, что за помощь придется отплачивать, подлые люди заранее становятся врагами.
388

Благородный человек не забудет сделать все, что в его силах, чтобы отблагодарить за самую незначительную помощь, оказанную ему.
389

Не следует презирать богов.
390

Нет света ярче сияния глаз.
391

Глаза ведут воплощенную душу.
392

Какой прок слепцу от тела?
393

Не следует мочиться в воду.
394

Не следует входить в воду обнаженным.
395

В здоровом теле здоровый ум.
396

Процветание зависит от ума.
397

Не стоит огонь забрасывать огнем (не имеет смысла гневаться на могущественного).
398

Святым следует поклоняться.
399

Не следует смотреть на чужих жен.
400

Бесплатно раздаваемая пища может избавить даже от греха детоубийства.
401

Нет такого предписанного долга, который не был бы приведен в писаниях.
402

Праведность всегда нужно хранить в своем сердце.
403

Правдивость ведет в рай.
404

Нет покаяния более великого, чем преданность правде.
405

Правдивость — дорога в рай.
406

Мир рожден из лона правдивости.
407

Благодаря правдивости, Бог посылает на землю дожди.
408

Нет страшнее греха, чем обман.
409

Учителей нельзя критиковать.
410

Не должно сносить подлость.
411

У подлецов не бывает друзей.
412

Бедняку очень трудно жить.
413

Преданность учителю, Богу и образованному мужу может украсить каждого.
414

Смирение украшает каждого.
415

Низкорожденный смиренный человек превосходит всякого другого.
416

Благоприятные условия жизни увеличивают срок жизни и улучшают репутацию.
417

Сладкие слова, сказанные некстати, не делают чести их произнесшему.
418

Не следует идти за тем, кому противостоит множество людей.
419

Не следует связывать свои надежды на удачу и успех со злонамеренными людьми.
420

Не следует общаться с низкими и подлыми людьми, даже если им сопутствует успех.
421

Нужно незамедлительно избавляться от следующих вещей: долгов, врагов и болезни.
422

Встать на верный путь — самое лучшее лекарство.
423

Не следует ненавидеть того, кто ищет помощи и поддержки.
424

Неблагодарному не избежать ада.
425

Развитие и разрушение зависят от языка.
426

Язык — вместилище яда и нектара.
427

Сладко говорящие не имеют врагов.
428

Даже богам приятно, когда их превозносят.
429

Злые слова, пусть сказанные непреднамеренно, надолго застревают в памяти.
430

Не следует произносить ничего, что могло бы потревожить правителя.
431

Слова должны звучать, словно приятное воркование голубя, радуя слух.
432

Тот, кто выполняет свой долг, обладает высшим достоинством праведника.
433

Нищий не может иметь достоинства.
434

Муж — украшение жены.
435

Даже врагу нельзя мешать жить по своему усмотрению.
436

Возделывать нужно лишь ту землю, где легко добыть воду.
437

Не следует гневить слона с помощью сахарного тростника (не следует гневить сильного, заручившись поддержкой слабого).
438

Даже самый яркий светлячок не сможет вспыхнуть огнем.
439

Большие размеры не свидетельствуют о высоком качестве.
440

Даже самое старое дерево ним нельзя использовать для изготовления стрел.
441

Каково семя, таково и дерево.
442

Ум зависит от образования.
443

Поведение зависит от воспитания.
444

Даже после многократного очищения, ним никогда не станет манго.
445

Не следует отказываться от заслуженного комфорта.
446

Действия являются причиной печали.
447

Не следует гулять по ночам.
448

Не следует спать половину ночи (спать нужно всю ночь напролет).
449

Разговоры о Боге и творении стоит заводить лишь с разумными людьми.
450

Не следует приходить в чужой дом без повода или приглашения.
451

Люди совершают предосудительные поступки, прекрасно понимая, что они поступают плохо.
452

Жизнь нужно строить в соответствии с писаниями.
453

Если священные писания недоступны, нужно руководствоваться поведением хороших людей.
454

Нет писания более великого, чем хорошее поведение.
455

Глазами агентов правитель видит все, что происходит в любом селении его страны.
456

Поведение людей обусловлено традицией.
457

Не следует отзываться плохо о том, кто несет ответственность за свои поступки.
458

Суть покаяния — контроль над чувствами.
459

Очень непросто освободиться от оков привязанности к женщине.
460

Женщина — средоточие всех пороков.
461

Женщина не может судить мужчину.
462

Женщина очень непостоянна.
463

Враги зла не привязаны к женщинам.
464

Те, кто обладают знанием трех Вед, понимают смысл жертвоприношений.
465

Райская жизнь не вечна, она подходит к концу, как только заканчивается запас благочестия.
466

Падение с райских планет — огромное разочарование.
467

Воплощенное живое существо не возжелает даже положения Индры, если ей придется оставить это тело.
468

Освобождение — лекарство от всех тревог.
469

Вражда с благородным человеком лучше союза с подлецом.
470

Дурная речь разрушает семейные устои.
471

Нет ничего приятней прикосновения собственного ребенка.
472

В споре важно не забывать о том, что является правдой.
473

Каждое утро нужно составить список дел на предстоящий день.
474

Не следует заниматься сексом в сумерки.
475

Тот, чья гибель неминуема, будет неизбежно замышлять дурное.
476

Какой прок в слоне, если требуется молоко?
477

Нет ничего приятнее подарка.
478

Не следует желать собственности, принадлежащей твоему ближнему.
479

Незаконно полученные богатства приносят наслаждения только злонамеренным людям.
480

Горький плод дерева ним приносит наслаждение лишь воронам.
481

Океан не может утолить жажды.
482

Хорошие люди не наслаждаются обществом подлецов.
483

Лебедь не любит прогуливаться в местах захоронения.
484

Мир вращается вокруг денег.
485

Все живые существа околдованы желаниями.
486

Процветание не сопутствует тому, кто попал в зависимость от своих желаний.
487

Те, кто погружены в океан чувств, неустойчивы на своем пути.
488

Смерть предпочтительней бедности.
489

Желание рассеивает стыд.
490

Не следует оставаться наедине даже со своей собственной матерью.
491

Не следует прославлять себя.
492

Не стоит предаваться мечтаниям.
493

Ослепленный процветанием не замечает надвигающейся опасности и не прислушивается к разумным советам.
494

Нет значительнее личности, чем муж для собственной жены.
495

Поступать в соответствии с пожеланиями мужа — путь к материальному и духовному счастью.
496

Пришедшему гостю нужно оказать должный прием.
497

Жертвенное предложение богам никогда не забудется.
498

Враг может походить на друга.
499

Мираж похож на водоем.
500

Вредные науки очаровывают злонамеренных людей.
501

Общество хороших людей подобно пребыванию в раю.
502

Благородный человек считает других лучше себя.
503

Содержание соответствует внешнему виду.
504

Есть только одно место, где человек может жить счастливо.
505

Не обретут спасения те, кто предали доверие.
506

Не следует ставить под сомнение волю Господа.
507

Благородный человек воспринимает печали и горести обратившегося к нему за помощью как свои собственные.
508

Подлый человек скрывает свои истинные чувства, изображая нечто иное.
509

Безумцы ничем не лучше привидений.
510

Не следует отправляться в путешествие без спутников.
511

Не следует прославлять собственного сына.
512

Подчиненные не должны скупиться на добрые слова в адрес своего господина.
513

Даже занимаясь выполнением предписанных обязанностей, господин всегда достоин прославления.
514

Приказы правителя должны выполняться немедленно.
515

Что бы ни приказал правитель, его приказ должен быть исполнен.
516

Умный человек не имеет врагов.
517

Не следует раскрывать собственных слабостей.
518

Терпеливый добивается всего, чего хочет.
519

Деньги следует сохранять на черный день.
520

Отважные стремятся выполнять свой долг.
521

То, что запланировано на завтра, сделай сегодня.
522

То, что запланировано на вечер, сделай до обеда.
523

Правильный выбор зависит от многих обстоятельств.
524

Окружающий нас мир — средоточие знаний.
525

Образованный ученый, не имеющий жизненного опыта, ничем не лучше глупца.
526

Смысл знания — в поиске истины.
527

Знание истины освещает деяния человека.
528

При рассмотрении судебных дел следует оставаться беспристрастным.
529

Душа — свидетель наших деяний.
530

Дух (душа) — свидетель всего происходящего.
531

Не следует лжесвидетельствовать.
532

Ложное свидетельство ведет в ад.
533

Свидетели тайных грехов — великие союзники живого существа.
534

Грехи человека обнаруживаются самим человеком.
535

В своем поведении человек неизбежно демонстрирует свое внутреннее содержание.
536

Даже боги не в силах скрыть от посторонних глаз свои недостатки.
537

Богатство нужно тщательно оберегать от грабителей и государственных чиновников.
538

Недоступные правители раздражают людей.
539

Доступные правители умиротворяют людей.
540

Люди воспринимают правителя в качестве своего отца.
541

Такой правитель обретает материальное счастье, а после смерти попадает в рай.
542

Ненасилие — признак праведности.
543

Хороший человек воспринимает тело другого как свое собственное.
544

Мясоедение не подобает человеку.
545

Мудрец не боится самсары.
546

Страх перед этим миром рассеивается факелом знания.
547

Все в этом мире быстротечно и мимолетно.
548

Тело, являющееся вместилищем червей и экскрементов, порождает пороки и добродетели.
549

Единственная печаль — рождение и смерть.
550

Следует попытаться избежать перерождения в цикле рождения и смерти.
551

Рай обретается покаянием.
552

Покаяние терпеливого ценно вдвойне.
553

Через покаяние человек достигает совершенства.
554

Правитель, способный контролировать свои чувства, религиозный, почитающий отшельников и пекущийся о благосостоянии своих подданных, способен оказать им достойную защиту.
555

Правитель должен править своей страной, руководствуясь истиной и принципами праведности, одерживая верх над врагом, охраняя свою территорию от внешних посягательств.
556

Правитель страны, в которой образованные люди повсеместно произносят молитвы, обретает все необходимые для правления качества и избавляется от несчастий.
557

Правителем является тот, кто защищает сирот, предлагает прибежище беженцам, помогает тем, кто в беде, защищает устрашившихся, поддерживает неуверенных в себе, является другом, родственником, покровителем, доброжелателем, учителем, отцом, матерью и братом всем живым существам.
558

Считается, что у правителя есть пять первейших обязанностей: наказание злонамеренных, поощрение добропорядочных, обогащение страны достойными методами, благосклонное отношение, основанное на беспристрастности, и защита государства.
559

Правитель должен обладать пятью самыми важными качествами: он должен быть готов в любой момент оставить свои богатства ради спасения страждущих, любить добродетели, наслаждаться в обществе своих друзей и родственников, стремиться к образованию и быть умелым воином.
560

Правитель должен перенять по одному качеству у льва и журавля, четыре у петуха, пять у вороны, шесть у собаки и три у осла.
561

У льва он должен научиться постоянной готовности к решению самых разных задач — неважно, больших или незначительных.
562

Подобно журавлю, он должен научиться контролировать чувства, правильно выбирая место и время для выполнения поставленной задачи.
563

У петуха он должен научиться четырем вещам: вставать вовремя, иметь бойцовский дух, распределять ответственность среди союзников и подчиненных и наслаждаться после битвы.
564

У вороны он должен перенять пять вещей: как заниматься сексом в тайне от других, как совершать секретные действия, как поджидать и обезвреживать врага, как сохранять невозмутимость и недоверие ко всем.
565

У собаки есть шесть достоинств, приличествующих и человеку: желание большего, умение довольствоваться малым, глубокий сон, легкое пробуждение, преданность господину и отвага.
566

У осла он должен научиться трем вещам: нести бремя, невзирая на тяжесть, стойко переносить жару и холод, а также быть довольным, какой бы долгий и утомительный ни предстоял путь.
567

Дальновидный человек, способный перенять все эти двадцать качеств сможет победить всех своих врагов и остаться непобежденным.
568

Тот правитель долго будет стоять у руля власти, кто действует подобно опытному садовнику: снова сажает в землю выкорчеванные деревья, ухаживает за цветущими, удобряет ослабевшие, обрезает слишком высокие, ослабляет слишком сильные, разделяет сросшиеся, обрабатывает колючие и защищает те, что выросли сами.
569

Правитель, который следует верному пути, подобен слуге Бога, которому не страшны напасти врагов, потому что его защищает Сам Господь.
570

Хорошее качество правителя и слуги заключается в том, чтобы уметь наполнять казну и склады соответственно.
571

Расточитель, сирота, дебошир, сраженный болезнью, неразборчивый в еде — все они обречены на короткую жизнь.
572

Лучше жить без правителя, чем подчиняться указам плохого правителя.

Лучше жить в одиночестве, чем иметь плохого друга.

Лучше совсем никого не обучать, чем иметь плохого ученика.

Лучше обойтись без жены, чем иметь плохую.
573

Разве счастливы люди, подчиняющиеся указам плохого правителя?

Разве счастливы те, чьи друзья неверны?

Разве хорошо в доме, где ждет плохая жена?

Разве сможет прославить тебя плохой ученик?
574

Правители подобны змеям: у каждого есть клобуки, они так же любят наслаждаться и скрываться от других, так же жестоки и хитры, но поддаются влиянию советников (как змеи завораживаются звуками мантры).
575

Нельзя доверять плохим друзьям, наслаждаться с плохой женой, обрести счастье при плохом правителе и жить в плохой стране.
576

Правители — опора праведности, брахманы — опора покаяния. Там, где почитают обладающих знанием, праведность остается навсегда.
577

Правитель, который оставляет своих людей, пытаясь найти других, а также оставляет свою религию, пытаясь принять другую, потерпит поражение.
578

Владения, богатства, удовольствия, благородное происхождение, чистота, образованность, долгая жизнь и здоровье — все это плоды праведной жизни.
579

Правитель должен править своей страной, оставаясь приверженцем истины и принципов праведности. Он должен отражать нападения врагов, защищая свою территорию, словно любящий муж свою супругу.
580

Тот правитель, кто без причины гневается на своих слуг, навлекает на себя яд (воздаяния) и будет укушен черной коброй.
581

Что удивительного в том, что брахман, знающий Веды, станет известным ученым? Что удивительного в том, что правитель, обученный политическим наукам, будет строг и справедлив? Что удивительного в том, что прекрасная молодая девушка станет благочестивой женщиной? Что удивительного в том, что бедняк предается греху в любое время дня или ночи?
582

Собрание великих и праведных мужей, справедливый правитель, благочестивая женщина — все это истинное богатство каждого.
583

Как земля окутана океаном, как дом оберегаем двором, так и государство защищено правителем, а женщина характером.
584

Преданность мужу — это долг женщины, лояльность — долг министров, защита людей — долг правителя, а хорошее поведение — обязанность великих душ.
585

Без причины и без повода, правитель не должен причинять боль и оскорблять своих слуг, наоборот, он должен проявлять о них всяческую заботу.
586

Чиста вода падающая на землю с неба; так же чисты целомудренная женщина, правитель, пекущийся о благосостоянии граждан, и удовлетворенный брахман.
587

Правитель должен быть прибежищем для слабых, осиротевших, юных, пожилых, аскетов, а также для тех, кто обманут и обижен.
588

Правитель — это сила слабого, плач младенца, молчание глупца и обман вора.
589

У человека есть пять матерей: жена правителя, жена учителя, жена друга, мать жены и своя собственная мать.
590

Куртизанка оставляет лишившегося богатств, подчиненные покидают ослабевшего правителя, птицы дерево — лишенное, плодов, а гости покидают дом, где кончилось угощение.
591

Правитель должен накапливать богатства достойными методами, а также должен поощрять благородных интеллектуалов.
592

Если, даже лживый аскет накапливает богатства, почему этого не должен делать правитель, чьи подданные зависят от его казны?
593

Богатства, предназначенные для удовлетворения желаний, обретаются с огромным трудом. Если они не потрачены здесь и сейчас, то когда еще представится такая возможность?
594

Это правда, что удовольствия освежают ум, богатства приносят радость, но жизнь мимолетна, как быстрый взгляд опьяневшей девицы.
595

Накопив богатства (не вечное), обрати свой ум к праведности (вечному). Богатства покинут тебя в один миг, называемый смертью.
596

Богатство — это подспорье правителя в войне, в даровании пожертвований, завоевании славы, создании счастья для себя и освобождении.
597

Тот, кто считает подлинным богатством своих друзей и родственников, должен признаваться настоящим ученым.
598

Тот, кто обладает богатством, считается добропорядочным, ученым, знатоком писаний, вдумчивым, красноречивым и привлекательным. Все эти качества зависят от благосостояния.
599

Богатство — это каста, богатство — это красота, богатство — это образование, богатство — это слава. Этих качеств не может быть у тех, что лишен богатства.
600

Богатый может заполучить красивое денежной приманкой, силу — с помощью слуг, благородство — благодаря гостям, родословную — с помощью удачного брака.
601

Все добродетели зависят от богатств, богатства даруют наслаждения. Все покоится на богатстве. Богатство украшает и улучшает нашу жизнь.
602

Богатство — неотразимая красота, богатство — это хорошая семья, богатство — это неомраченная юность, богатство — это долгая жизнь.
603

Качества обретаются с помощью богатства, а не богатства с помощью качеств, богатому служат те, кто обладает отменными качествами, а не наоборот.
604

Старый, знаменитый, образованный, квалифицированный, доблестный, сведущий в писаниях, поэтичный, благородный — все они подойдут к богатому и скажут: «Удачи тебе и долгой жизни!»
605

Бедный испытывает отвращение к своему собственному дому, а богатый испытывает привязанность даже к тем, кто покинул этот мир.
606

Откуда оно приходит? Куда оно девается? Никто не знает, откуда оно берется…
607

Богатые всегда счастливы, бедные всегда печальны. Так счастье или печаль разделены между бедными и богатыми.
608

Друзья, сыновья, жена, родственники покинут тебя, если ты стал беден. Но они не преминут вернуться, как только богатства появятся у тебя вновь. Богатство — это настоящий друг живого существа в этом мире.
609

Лебеди живут у воды. Они оставляют водоем, если вода в нем высыхает, но возвращаются вновь, как только в нем снова появляется вода. Люди не должны уподобляться лебедям.
610

Лишь бедность может погубить удачу. Бедность подобна пятну на луне.
611

Изгой и бедняк сродни друг другу, разница лишь в том, что бедняк не лишен опеки родных, а изгой отвергнут даже ими.
612

Как садовник срезает цветок, не повреждая корней, так и правитель собирает деньги, не разоряя их источник.
613

Правильно обращаясь с коровой, можно получить молоко. Для этого не нужно ее продавать. Так же должен поступать и правитель.
614

Молока не получишь, уморив корову. Так и правитель должен пожинать плоды, не уничтожая дерева.
615

Как пчела постепенно собирает мед с цветков, так и правитель должен постепенно наполнять свою казну, собирая подати с граждан.
616

Государство можно сравнить с ульем, но пчел убивать не должно. Правитель должен защищать свою землю и при этом получать доход с населения.
617

Доходы правителя растут понемногу, подобно муравейнику, улью или луне после новолуния.
618

Правитель ищет богатства, блохи ищут больное животное, подлецы ищут повода для ссоры, а хорошие люди ищут мира.
619

Правитель никогда не будет удовлетворен собранными доходами, как океан не будет переполнен водой, выпавшей в него с небес, как ученый никогда не успокоится на достигнутом, а влюбленным недостаточно одного взаимного взгляда.
620

Могущество правителя заключается в слонах и колесницах. В мирное время он отдает их в пользование брахманам, но когда приходит время воевать, он забирает их обратно.
621

Читай, сынок, читай. Не ленись! Неграмотные причиняют одни лишь беспокойства. Ученых почитают правители. Поэтому читай, сынок, каждый день.
622

Читай неустанно, сынок. Запоминай все, что выучишь. Правителю поклоняются в своей стране. А образованию поклоняются повсюду в мире.
623

Власть и образование — это совершенно разные вещи. Правителя почитают в своей стране, а ученого почитают везде.
624

Правитель, рожденный слепым, лучше лишенного знания. Слепец может видеть глазами подчиненных, но лишенный знания на это неспособен.
625

Стрела, выпущенная из лука, может убить или ранить человека. Однако мысль разумного человека может уничтожить всю страну вместе с ее правителем.
626

Правитель должен усердно изучать политическую науку, науку владения луком, науку любви, танцы, счетоводство, музыку, математику и изобразительное искусство.
627

Правитель не должен расстраиваться, когда приходят неудачи, он также не должен переживать о потерянном богатстве. Он не должен печалиться или радоваться.
628

Храброму человеку неведома печаль, если он попадает в трудную ситуацию. Разве Луна, которая попадает в пасть Дракона, не выходит затем на свет опять?
629

Правитель должен быть мудрым, дружелюбным, безупречным в отношениях с другими, держать людей на расстоянии, жертвенным, а также равно переживать боль и наслаждения.
630

Нужно всегда воздерживаться от общения с непостоянными и лживыми людьми, священниками и слугами.
631

Праведного защитит богатство, ученого практика, правителя доброта, а дом хорошая хозяйка.
632

Гулять ночью — это яд, праздность — яд для правителя, женщина, чье сердце отдано другому — яд для мужчины, не выявленная болезнь — яд для организма.
633

Правитель должен сидеть с хорошими людьми, дружить с ними, обсуждать с ними разные темы, но должен сторониться плохих людей.
634

Человек должен общаться с учеными, смиренными, праведными, искренними. Те, кто говорят правду даже в тюрьме, не должны считаться злонамеренными.
635

Один глаз — это проницательность, другой глаз — это общество хороших людей. Те, кто лишен этих глаз рано или поздно окажутся на самом дне колодца иллюзии.
636

Недалекий человек неспособный углядеть в человеке врага, друга, лентяя, посредника, старика или учителя, обречен на поражение.
637

Правитель, объезжающий свои провинции, и брахман, путешествующий по свету, достойны почитание. Но блудливая женщина обречена.
638

Не склонный к пожертвованиям правитель, дерзкие слуги, неверные друзья и бесстыдная жена — эти четыре копья смертельной болью пронзят сердце любого.
639

Правитель должен оставить удовольствия и наслаждения. Те, кто пристрастились к этим порокам, непременно попадут во вражескую ловушку.
640

Правитель, пристрастившийся в игре в кости, охоте, женщинам, пьянству, бесцельному времяпрепровождению и сну, обречен.
641

Тот, кто выступает против сложившихся устоев праведной жизни, используя логику и аргументы, обречен и в этом мире, и в последующем.
642

Правитель, предающийся развлечениям, погрязший в гордыне, хвастающий своей свитой и богатством, очень скоро станет жертвой своих врагов.
643

Довольные правители обречены, недовольные брахманы обречены, благочестивые куртизанки обречены, как и бесстыдные девушки в благородной семье.
644

Правитель обжигает наказанием, огонь жаром, солнце лучами, а брахман покаянием.
645

Грехи людей сдерживает страх быть наказанным. Очень редко можно встретить безупречно чистого человека. Мир боится наказаний, поэтому наслаждается благословениями.
646

Обезглавленная страна достойна жалости, так же как безграмотный человек, бездетная семья и голодные люди.
647

Благословенны те, кому не доведется увидеть разрушенной собственную страну, угасание семьи, сбившуюся с праведного пути женщину и сына, попавшего в беду.
648

Можно вернуть жену, богатство, друзей, детей, признание, но не собственную жизнь.
649

Сакральный ритуал без предложения пищи разрушает страну, а без пожертвований — уничтожает учителя. Подобное жертвоприношение хуже врага.
650

Если нет жены, то где твой дом? Если нет богатства, то где твое счастье? Если нет земли, то где твоя трава? Если нет деревни, то где твоя родина?
651

Не стоит даже дня находиться в месте, где не встретишь богатого, священника, правителя, реки и врача.
652

Не следует жить там, где не найдешь средств к существованию, безопасности, чувства стыда, вежливости и благотворительности.
653

Следует избегать страны, где нет работы или за нее не платят, где нет родственников и возможности приобрести знания.
654

Страны, лишенные правителей, обречены, теми же, где много правителей, правят женщины или дети.
655

Не следует находиться там, где тебя окружают почетом, как и там, где никто не уважает тебя. Не следует входить даже в небесную колесницу, если ты не находишь уважения к себе.
656

Дальновидный человек должен оставить плохую страну, плохие условия жизни, плохую жену, плохую реку, безденежье и скудную пищу.
657

Следует держаться подальше от плохой жены, плохой страны, плохого правителя, плохих друзей и плохих родственников.
658

Попав в плохую страну, невозможно рассчитывать на высокие заработки. Воспитав плохого сына, невозможно рассчитывать на то, что он поднесет воды, когда это потребуется. Невозможно рассчитывать на счастье в доме, если в нем плохая жена, как невозможно рассчитывать на славу, воспитав недостойных учеников.
659

Настоящий друг тот, кто будет рядом в болезни, несчастье, голоде, нападении врагов, у трона правителя и у погребальной плиты.
660

Следует избегать друзей, которые в лицо говорят сладкие слова, а за спиной поступают вам во вред. Такой друг подобен кувшину, наполненному ядом, на поверхности которого плавает тонкая пленка молока.
661

Союз с хорошими людьми благоприятно отразится на благосостоянии человека. Никто не шелушит зерно, отделенное от плевел.
662

Хорошие качества следует ценить даже у врага, а также терпеливо сносить плохие качества учителя. Нужно вникать в смысл сказанного им из уважения к учителю.
663

Тот, кто доверяет своему врагу, подобен пытающемуся заснуть на ветвях дерева, рискуя упасть в ту же минуту.
664

Побежденный враг не достоин доверия, даже если предлагает свою дружбу. Ворона никогда не станет залетать в пещеру, в которой еще недавно пылал пожар, потому что там осталось очень много дыма.
665

Не следует доверять плохому или даже хорошему другу. Иногда разгневанный друг может выдать все ваши секреты.
666

Тот, кто не доверяет вам, недостоин вашего доверия. Но не следует полностью раскрываться и перед тем, кто достоин доверия. Беспечность, рожденная из доверия, может разрушить все до основания.
667

Останки врага могут ожить так же, как болезнь, пожар и долги. Поэтому необходимо избавиться от них как можно быстрее.
668

Нельзя недооценивать даже слабого врага. Даже слабое пламя может поджечь лес.
669

Никогда не следует игнорировать врага, даже если он слаб. Настанет время, когда он наберется сил, подобно искре, разгоревшейся в стоге сена.
670

Нельзя недооценивать даже детей врагов. И они в свое время могут стать опасными. Лесной пожар может разгореться даже от сухих листьев, опавших с дерева.
671

То, что невозможно сделать с помощью силы, можно сделать с помощью уловки. Черную кобру победила ворона, использовав золотую цепочку.
672

Не следует быть слишком прямолинейным. Отправляйся в лес и посмотри. Прямые деревья срубают в первую очередь, а неровные остаются нетронутыми.
673

На кончике языка живет богиня процветания, но на этом же кончике живет ложь друзей и родных. Лишение свободы и смерть также находятся на кончике языка. (Сладкозвучие речей очень важно.)
674

О, язык, ты несешь в себе так много острых иголок. Почему бы тебе не говорить приятные слова? Только сладкие речи способны принести процветание. Люди любят приятные слова.
675

Все люди удовлетворены, когда слышат приятные слова. Только сладкие речи должны исходить из уст.
676

Враги должны уничтожаться правителями. Неважно, каким образом: перемирием, уступкой, спором или вторжением.
677

С врагами нужно расправляться, привлекая к этому других врагов, как колючку можно извлечь, воспользовавшись другой колючкой.
678

Враги должны быть окружены препятствиями, дочь должна быть окружена любящими родственниками, сын — книгами, а друг — доверием.
679

Враги, порядочные или вероломные, могут быть обезврежены очень просто. Нет ничего невозможного для человека, способного решить все разногласия без противостояния.
680

Объединение большого количества добропорядочных людей может противостоять любому врагу, так же как жесткая густая трава может выстоять под проливным дождем.
681

Даже небольшая группа людей может оказаться очень стойкой. Слона привязывают веревкой, сплетенной из травы.
682

Когда угроза потери состояния и опасность для жизни становятся неизбежными, правитель должен склониться перед врагом и таким образом спасти свою жизнь и богатства.
683

Иногда бывает необходимо заключить мировое соглашение с врагами и вступить в конфликт с друзьями. Мудрый идет на такие шаги ради достижения преследуемой цели.
684

Врага можно нести на собственных плечах, но когда наступит подходящее время, нужно покарать его, разгромив, словно камнем глиняный горшок.
685

Враги не должны знать о ваших слабостях, но вам об их слабостях знать необходимо. Следует скрывать свои намерения, подобно тому, как черепаха втягивает свои лапы и наблюдает за врагом.
686

Идея, зародившаяся в уме, не должна становиться широко известной. Секрет, хранимый за семью печатями, должен обнаружиться в действии.
687

Следует скрывать свои собственные слабости, а о слабостях врага нужно узнавать как можно больше. Правитель, желающий процветания своему царству, должен вести себя, словно заимодавец.
688

Правитель должен заключить перемирие на полгода или год. Этого времени ему будет достаточно, чтобы выявить силы противника и повергнуть его.
689

Оказавшись в затруднительном положении, правитель должен заключить союз со всеми возможными союзниками, как поступил Рама с медведями и обезьянами.
690

Очень трудно пересечь огромный океан. Армия обезьян не отличалась пытливым умом. Но несмотря на это Рама смог (с их помощью) построить мост через океан.
691

Только те, кто имеют очень сильное желание добиться общей цели, готовы вступить в союз. Не может быть и речи о союзе, если стороны не имеют необходимого желания. Чтобы привлечь союзников, необходимо иметь в запасе интересные для них предложения.
692

Не стоит выбирать союзников, заинтересованных лишь в деньгах и положении. Как только они обретут желаемое, союз распадется.
693

Скупца можно привлечь богатствами, гордеца — почестями, глупца — лестью, а умного — честностью.
694

Вышестоящего завоевывают почтением, подчиненного — подарками, а равного — отвагой.
695

Беспощадного правителя, необразованного учителя, гневную жену и равнодушных родственников следует оставить незамедлительно.
696

Следует пожертвовать одним человеком ради спасения семьи, семьей ради спасения деревни, деревней ради спасения страны и всей землей ради собственного спасения.
697

Сила правителя заключена в бесстрашных воинах, брахмана — в знании науки о Боге, а сила женщины в сладостной красоте и свежести.
698

Бессильна армия, лишенная командующего, так же как образование, не примененное на практике, также обречены на неудачу начинания безграмотного и жизнь незамужней женщины.
699

Обречена армия, лишенная командующего, одинокая женщина, жертвоприношение без пожертвования и подношение усопшему без помощи священника.
700

Пытаться переплыть бурную реку, сражаться с великим воином так же бесполезно, как враждовать со множеством людей.
701

Корм для скота, топливо и пищу, а также всевозможные виды оружия всегда следует хранить вдали от посторонних глаз, чтобы избежать нападения врага.
702

Во время эпидемии, вторжения врагов, голода и нападения разбойников спастись можно только бегством.
703

Воин, вернувшийся с поля боя, вызывает радость родственников, так же как зерно, принесенное в дом, переваренная пища и постаревшая жена.
704

Воины, устрашившиеся битвы, не войдут в ворота рая, так же как брахманы, устрашившиеся холода, и женщина, устрашившаяся огня.
705

Не следует вставать между беседующими брахманами, между брахманом и огнем, мужем и женой, слугой и господином, буйволом и плугом.
706

Тот, кто ищет славы, должен служить правителю, тот, кто ищет богатства, должен служить богачу, тот, кто ищет знаний, должен служить известному ученому, а тот, кто хочет потомства, должен дождаться соответствующего периода в цикле своей жены.
707

Служение правителю, любовь среди равных, дела торговцев и хорошая жена в доме, все это — добродетели.
708

Безвестный человек становится важным, если служит правителю. Тот, кто лишается такого служения, становится безвестным и всеми забытым.
709

Процветание проистекает частью из торговли, наполовину из сельского хозяйства, на четверть из служения правителю, но из сбора подаяний не проистекает ничего.
710

Сначала торговля и сельское хозяйство, затем коневодство лошадей, потом купля-продажа и лишь потом служение правителю.
711

Богов можно умилостивить преданностью, слуг — подарками, рабочих благосклонностью, а брахманов — выражением почтения.
712

Самые важные принципы министра — рвение в осуществлении приказов правителя, сладость речей и твердость в принятии решений.
713

Министр должен уметь предлагать стратегический план в отношении с врагов, предпринимать быстрые шаги в своих собственных делах, радоваться успехам друзей и вести себя смело в свершении государственных дел.
714

Пять вещей сжигают тело без огня: служение плохому правителю, невыплаченные долги, неуважение людей, разлука с любимой, отвернувшиеся из-за бедности друзья.
715

Шесть вещей сжигают тело без огня: жизнь в плохой деревне, служение плохому правителю, плохая пища, раздражительная жена, глупый сын и овдовевшая дочь.
716

Слуги окружают правителя, подобно сорнякам, окружающим дерево, так и женщина всегда будет окружена мужчинами. В этом нет сомнений.
717

Женщина способна погубить всех своей красотой, брахман — служением правителю, теленок погибнет, удалившись от матери, а деньги теряются в чрезмерной жажде наживы.
718

Следует хвалить новые одежды, новый зонт, свежие фрукты, выросшие в лесу, и все остальное, но помимо этого нужно хвалить и старого верного слугу.
719

Следует оставить жестокого господина, как и скупого, неразборчивого и неблагодарного.
720

Птицы покидают бесплодные деревья, лебеди оставляют высохшие озера, женщины оставляют мужчин с опустевшим кошельком, министры оставляют падшего правителя, пчелы покидают увядшие цветы, а звери — сгоревший лес. Кто же кем правит? Попытайтесь найти удовлетворение в самих себе.
721

Министры — украшение правителя, образование — украшение отважного мужчины, муж — украшение жены, а хороший характер украсит каждого.
722

Правителю следует искать общества разносторонне развитых людей, так как без достаточного опыта невозможно преуспеть ни в каком начинании.
723

Правители, лишенные поддержки министров, не смогут править долго, подобно деревьям, растущим на берегу реки, и женщине, лишенной опеки.
724

Что бы ни сделал слуга, хорошее или плохое, это скажется на правителе.
725

Правитель страдает от плохих советников, подобно похотливому затворнику, избалованному сыну, необразованному брахману, пьяной женщине, отношениям при недостатке любви, неосмотрительному человеку.
726

Плохой министр вредит правителю, как грабитель разрушает страну, а плохие женщины и плохие сыновья — семьи.
727

Мудрые люди страдают, если правителя окружают злонамеренные министры, так же опасны пьяный врач, безграмотный актер, не обладающий опытом брахман, трусливый воин, недружелюбный хозяин, глупый слуга, взбудораженная страна, жена, гордая своими детьми, изменяющая мужу.
728

Правители страдают от ошибок своих слуг, как образование — от отсутствия практик, женщины — от праздного образа жизни, а поле — от плохих семян.
729

Истинное счастье обретает лишь тот, кто оставляет зловредную жену, глупого сына, косноязычного советника, а также равнодушных родственников.
730

Мудрецы никогда не служат министрам, которые ведут правителя по ложному пути, брахману, который женился на женщине из касты шудр, а также аскетам, которые нарушают свои клятвы.
731

Слуги бывают отменные, никчемные и посредственные. Каждому из них нужно дать посильное задание.
732

Правители должны назначать обязанности своим подчиненным, прежде выяснив, какими способностями они обладают.
733

Слуги усердные, удовлетворенные своим положением, бдительные, преданные, невзирая на счастье или горе, очень редко встречаются в этом мире.
734

Человек проверяется четырьмя способами: по родословной, по манерам, по качеству выполненной работы и по поступкам. Подобным же образом проверяется золото: царапаньем, на излом, нагреванием и ударом.
735

Слугу можно испытать, отправив его с поручением, родственника — в трудной ситуации, друга — в тяжелые времена, а жену — в бедности.
736

Если приходится выбирать между ядовитой змеей и злонамеренным человеком, то лучше выбрать змею. Она кусает, но не всегда, а человек делает это на каждом шагу.
737

Правители держат при себе благородных людей только с одной целью: они не предадут его ни в начале, ни в середине, ни в конце его правления.
738

Во время наводнения океан выходит из берегов, но хорошие люди никогда не теряют самообладания.
739

У мудреца есть только хорошие качества, а у глупца только плохие. Поэтому один-единственный мудрец намного лучше тысячи глупцов.
740

Обладающий хорошими качествами должен быть занят под стать своей природе. Мудрец украшен множеством хороших качеств, в то время как глупец не украшен ни единым.
741

Слуги удачливого правителя обладают чувством собственного достоинства, хорошими манерами, контролируют свои чувства, честны, открыты и проницательны.
742

Приглашая на службу мудреца, правитель обретает три великих блага: славу, богатство и рай.
743

Пригласив на службу глупца, правитель обретет три огромные напасти: плохую репутацию, потерю богатства и ад после смерти.
744

Правитель должен избегать мошенников, нечестных, жестоких, безынициативных, необразованных и трусливых.
745

Тот, кто жесток, подвержен порокам, скуп, робок, или слишком открыт и расточителен, не должен назначаться на какую-либо ответственную должность.
746

Мелких людей следует избегать, как двуногих зверей. Они жалят острыми словами, словно невидимым жалом.
747

Следует прятать от окружающих глупцов все свои хорошие качества, как солнце прячет свои лучи в облаках.
748

Правитель, не избавившийся от придворного, который так же богат, образован, просвещен и отнял у него половину царства, обречен.
749

Плохого министра следует удалить из своего окружения, как следует удалить колючку из ладони и шатающийся зуб из десны.
750

Правитель должен прогнать слугу ленивого, болтливого, глупого, жестокого, порочного, упрямого, разочарованного и неучтивого.
751

Главный судья в государстве должен быть хорошего происхождения, иметь хорошие манеры и характер, быть компетентным юристом и опытным следователем.
752

Казначей должен быть заинтересован в том, чтобы увеличить доходы в казну, быть смелым, опытным в оценке драгоценных камней, честным и прилежным.
753

Министр, отвечающий за добычу металлов, должен быть компетентным, лояльным, правдивым, контролирующим свои чувства, не алчным и удовлетворенным своим материальным положением.
754

Командующий армией должен быть сведущим в военных науках, образованным, неутомимым и отважным.
755

Конюх должен разбираться в лошадях, превосходно понимать колесницей, а также быть отважным и храбрым.
756

Привратник правителя должен улавливать его намеки, быть сильным и безупречно выглядеть. Он не должен быть беззаботным и легкомысленным.
757

Министры должны обладать хорошей памятью, быть легкими на подъем, сведущими в политических науках, разбираться в искусстве и многом другом.
758

Писарь должен быть красноречивым, мудрым, искренним, контролирующим свои чувства, имеющим познания в самых разных областях.
759

Придворный лекарь должен быть знатоком Аюрведы, обладать приветливостью, благородным происхождением и отменными качествами.
760

Придворным священником может быть только тот, кто является знатоком Вед и Веданг, возносит молитвы, совершает жертвоприношения Богу и всегда готов благословлять людей.
761

Придворный учитель должен быть сведущ во всех областях знания, красноречив, хладнокровен, обладать способностью убеждать, а также быть чистым внутренне и внешне.
762

Придворный астролог должен быть образован и владеть секретами толкования астрологических карт.
763

Брахман, обладающий знанием математики, владеющий наукой художественного письма, разбирающийся в древних писаниях, а так