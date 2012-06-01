Афоризмы «Чанакья-сутры»
1
Правдивость — источник счастья.
2
Богатство — источник правдивости.
3
Государство — источник богатства.
4
Победа над чувствами — основа государства.
5
Умеренность — основа контроля чувств.
6
Почитание старших — основа умеренности.
7
Почитание старших — источник мудрости.
8
Мудрость — основа процветания.
9
Процветающему сопутствует победа.
10
Победоносный обретет все богатства мира.
11
Экономическое процветание — основа благосостояния людей.
12
Если уровень благосостояния людей высок, они смогут жить и без лидера.
13
Ярость людей — самое страшное бедствие.
14
Лучше жить без хозяина, чем с надменным хозяином.
15
Подготовив себя к свершениям необходимо обзавестись советником.
16
Не имея советника, нельзя быть уверенным в успехе.
17
Одно колесо не покатит повозку.
18
Настоящий помощник будет с тобой и в богатстве, и в безденежье.
19
Уважающий себя правитель должен назначить своим советником подчиненного и уважающего правителя человека.
20
Нельзя брать в советники из любви, а также того, кто дерзок и неуважителен.
21
Министром достоин стать лишь тот, кто образован и свободен от страха.
22
Все начинается с совета.
23
Успех любого начинания зависит от того, удастся ли сохранить его в секрете.
24
Раскрытый секрет — причина неудачи.
25
Поражение в борьбе с врагом — следствие невнимательности.
26
Министерский совет должен храниться в строжайшем секрете.
27
Страна процветает, если министры дают верные советы.
28
Сохранение тайны советов министров — первейшая необходимость.
29
Совет — это маяк для слепого в делах.
30
Глазами министров можно узнать о слабостях других.
31
Когда наступает время совещания, не должно быть никаких ссор.
32
Решение можно принимать, только выслушав мнение троих советников.
33
Советники (министры) — это те, кто видит в истинном свете, что необходимо сделать, а чего делать не следует.
34
То, что услышали шесть ушей, не может считаться тайной.
35
Тот, кто сохраняет привязанность в горе и лишениях — настоящий друг.
36
Завоевывая союзников, правитель становиться могущественнее.
37
Только сильный без устали стремиться к новым завоеваниям.
38
Ленивый не стремится к неизведанному.
39
Ленивый не может сберечь даже того, что ему принадлежит.
40
На грядке у ленивого ничего не вырастет.
41
Ленивый и слугам не сможет отдавать приказания.
42
Завоевывать, охранять, развивать и делиться накопленным — вот четыре составляющие государственной политики.
43
Политики — это рычаги в машине государственной политики.
44
Внутренняя и внешняя политика вытекают из государственной политики.
45
Внутренняя политика подразумевает четыре вида деятельности — умиротворение, пожертвования, распределение и наказание.
46
Внешняя политика — это те же четыре вида деятельности, но уже направленные на соседние страны.
47
Соседние государства — источник беспокойства и враждебности.
48
Правитель должен соблюдать законы политической науки.
49
Правитель смежной территории — соперник.
50
Правитель соседнего государства должен быть другом.
51
Дружба и враждебность происходят из одной и той же причины.
52
Потерпевший поражение должен искать мира.
53
Могущество — основа союза.
54
Могущественный правитель должен подчинить себе слабого.
55
Не следует ввязываться в борьбу с сильным или равным соперником.
56
Две хрупкие лодки, столкнувшиеся друг с другом, неизбежно разобьются (равные не должны враждовать).
57
Нужно следить за действиями врага.
58
Когда вокруг много врагов, противостоять следует лишь одному из них.
59
Следует обезопасить себя от гнева врага.
60
Слабый должен искать покровительства сильного.
61
Покровительство слабого приносит лишь печаль и страдания.
62
С правителем нужно обращаться как с огнем.
63
Не следует выступать против правителя.
64
Не следует носить нескромные одежды.
65
Не следует подражать богам.
66
Когда двое спорят, третий не должен занимать чьей-либо стороны.
67
Безнравственному не дано совершить великие дела.
68
Если правитель раб своих чувств, то ему не поможет и самая могущественная армия.
69
Пристрастившийся к азартным играм неспособен на великие дела.
70
Правитель, привязанный к охоте, теряет свою правдивость и богатства.
71
Желание обогащения не считается пороком.
72
Опаленный похотью правитель неспособен исполнять свои обязанности.
73
Жало слова кусает сильнее пылающего огня.
74
Осуждая преступников на чрезмерно строгие наказания, правитель становится объектом ненависти своих подданных.
75
Процветание оставляет того, кто доволен своим состоянием.
76
Врага можно победить, вооружившись военной наукой.
77
Совершенствуясь в политической науке, правитель защищает людей.
78
Скипетр связывает правителя с богатствами.
Отсутствие скипетра указывает на отсутствие министров.
79
Из страха быть наказанными люди будут избегать преступных действий.
80
Самозащита человека зависит от того, как применяются политические законы.
81
Защищая себя — защищай других.
82
Прогресс и отставание зависят от правителя.
83
Скипетр в руках предполагает мудрого правителя.
84
Слабый правитель не должен быть презираем.
85
Огонь лишен слабостей.
86
Все поступки правителя связаны со скипетром.
87
Обретение богатства связано с активностью.
88
Праведность и удовольствия зиждутся на богатстве.
89
Работа — основа богатства.
90
Небольшое усилие может решить проблему.
91
Благоразумно выбранная цель легко достижима.
92
Невозможно преуспеть в деле, не рассчитав сил.
93
Благоразумие — спутник того, кто стремится к успеху.
94
Задача разрешается лишь благодаря усилиям.
95
Удача следует за усилием.
96
Без милости Бога даже чрезмерные усилия не приносят результата.
97
Не обладая спокойствием и рассудительностью, невозможно добиться цели.
98
Прежде всего следует продумать, лишь потом браться за дело.
99
Не следует откладывать очередное дело после завершения первого.
100
Переменчивый ум неспособен добиться успеха.
Если пренебрегать результатом собственных усилий, то все идет насмарку.
101
Безупречная работа — очень редкое явление.
102
Не следует браться за легкую работу.
103
Успеха добивается тот, кто верно выбирает время.
104
Стремясь к достижению желаемого, нельзя терять ни минуты.
105
Следует начинать работу только после того, как станут понятны мотивы окружающих и последствия затеянного дела.
106
Без милости Бога даже самая легкая работа становится невыносимо трудной.
107
Мудрый человек всегда будет заботиться об интересах страны и времени.
108
Процветание сопутствует тому, кто действует с правильной расстановкой сил.
109
Для накопления состояния хороши любые методы.
110
Даже удачливого покидает процветание, если он лишен проницательности.
111
Предмет следует изучать, основываясь на том, что уже известно, и на собственной интуиции.
112
Каждый должен выполнять ту работу, на которую способен.
113
Тот, кто знает способ, может невозможное сделать возможным.
114
Не следует считать заслугой то, что сделал неразумный человек.
115
Иногда, даже червяк может принять другое обличье, если ему сопутствует удача.
116
Говорить во всеуслышание можно только о делах завершенных.
117
Даже разумный и образованный человек может потерпеть неудачу в своем начинании из-за вмешательства судьбы или других людей.
118
Даже судьбу можно задобрить, совершая искупительные поступки.
119
Препятствия, чинимые людьми, можно преодолеть с помощью собственного разума.
120
Когда возникают проблемы, глупо считать их непреодолимыми.
121
Тот, кто стремится к достижению своих целей, не должен ведать жалости.
122
Голодный теленок сам наткнется на вымя коровы.
123
Недостаточность усилий — причина неудач.
124
Те, кто слепо верят в судьбу, ничего не достигают.
125
Пассивный человек неспособен защитить тех, кто обратится к нему за помощью.
126
Тот, кто не видит последовательности событий, слеп.
127
О событиях следует делать выводы, учитывая очевидные и скрытые факты.
128
Процветание обходит стороной того, кто не пытается вникнуть в суть вещей.
129
Опасность минует того, кто умеет разбираться в людях и событиях.
130
На риск следует идти, только трезво оценив свои силы.
131
Тот вкушает нектар, кто съедает остатки пищи, предложенной прежде гостям.
132
Лишь неустанно предпринимая всевозможные усилия, можно надеяться на успех и процветание.
133
Трус боится действовать.
134
Тот, кто стремится к успеху, прежде всего узнает о предпочтениях своего хозяина.
135
Только тот, кто знает природу коровы, получит от нее молоко.
136
Добропорядочный человек не должен делиться секретом с ничтожеством.
137
Мягкотелые и нерешительные не могут снискать уважения даже у своих подчиненных.
138
Правитель, наказывающий слишком сурово, вызывает в обществе смятение.
139
Всякое наказание должно быть соразмерным проступку.
140
Слабый правитель, несмотря на образованность, никогда не будет уважаем своими подчиненными.
141
Излишнее бремя ответственности наделяет человека чрезмерной властью.
142
Тот, кто говорит о недостатках другого в собрании почтенных мужей, выставляет напоказ свой собственный недостаток.
143
Тот, кто неспособен контролировать себя, будет уничтожен собственным гневом.
144
Правдивый может добиться чего угодно.
145
Спешка делу не помощник.
146
Миновавшее бедствие быстрее всех забывают те, кто больше всех их опасается.
147
Когда упускается возможность, возникают препятствия.
148
Зависть к богатствам другого проявляет лишь эгоист.
149
Пожертвование — праведный поступок.
150
Тот, кто не делает пожертвований, обречен, также как обречены богатства подлеца.
151
Вожделение не приносит прав добродетели и богатства.
152
Выступая против добродетели и богатства, человек навлекает на себя страдания.
153
Честного и справедливого человека встретить очень трудно.
154
Добродетельный отвергнет богатство, обретенное бесчестным и позорным способом.
155
Один-единственный недостаток затеняет множество добродетелей.
156
Не стоит спешить проявлять агрессию по отношению к врагу достойному и великому.
157
Никогда не следует переходить границы добра.
158
Лев никогда не будет есть траву, даже если он голоден.
159
Доверие нужно беречь, вплоть до готовности отдать за него собственную жизнь.
160
Тот, кто находит удовольствие в клевете, будет отвергнут собственной женой и детьми.
161
Следует прислушиваться к многозначительным словам, даже, если они исходят из уст ребенка.
162
Если уверен, что люди не поверят твоим словам даже если они правдивы, не следует их произносить.
163
Множество хороших качеств могут быть принижены из-за одного единственного недостатка.
164
Недостатки есть даже у образованных людей.
165
Каждый бриллиант подвергался шлифовке.
166
Не следует доверять чрезмерной любезности.
167
Даже почтительный жест со стороны врага приносит боль.
168
Даже узкое горлышко кувшина не станет препятствием в опустошении колодца.
169
Не следует идти наперекор разумному совету.
170
Благодаря общению с праведными человек становится добродетельным, даже если прежде таковым не был.
171
Вода, смешанная с молоком, становится молоком.
172
Серебро в сплаве с золотом приобретает золотой оттенок.
173
Глупец стремится делать зло тем, кто делает добро.
174
Злоумышленники не боятся критики.
175
Энтузиасты способны победить кого угодно, даже собственных врагов.
176
Отвага — богатство правителя.
177
Ленивый не сможет обрести счастья ни в этом мире, ни в любом другом.
178
Из-за недостаточности усилий уходит удача.
179
Нужно пользоваться всем, что будет полезно делу, подобно тому, как рыбак вылавливает рыбу из воды, чтобы употребить ее в пищу.
180
Нельзя доверять тому, кто доверия не заслуживает.
181
Яд — это всегда яд.
182
Если стремишься к богатству, старайся избегать общества врагов.
183
Даже обретя богатство, продолжай избегать общества врагов.
184
Стабильные отношения зависят от богатства.
185
Друг, даже если он сын врага, должен быть под твоей защитой.
186
Пока не выяснились слабые стороны врага, не стоит портить с ним отношений.
187
Врага нужно бить по его слабым местам.
188
Нельзя раскрывать своих слабых сторон.
189
Враги бьют по твоим слабым местам.
190
Даже поверженному врагу не стоит доверять.
191
Следует удерживать своих людей от совершения дурных деяний.
192
Неуважительное отношение со стороны своих подчиненных привносит горе и печаль в сердце благородного человека.
193
Пораженный орган способен погубить весь организм.
194
Благородным поведением можно завоевать даже врага.
195
Низкие люди не могут жить без обмана.
196
Не стоит давать советов низким людям.
197
Низким людям никогда не нужно доверять.
198
Злонамеренный человек причинит боль, несмотря на хорошее с ним обращение.
199
Лесной пожар не жалеет даже сандаловое дерево.
200
Никто не должен быть обделен почтением.
201
Нельзя унижать того, кто достоин прощения.
202
Лишь глупец будет во всеуслышание рассказывать о том, что узнал от господина.
203
Любовь узнается по ее плодам.
204
Указы правителя должны приводить к процветанию его подопечных.
205
Глупец с огромным трудом отказывается от того, что ему и так не принадлежит.
206
Несмотря на богатства, человек обречен на поражение, если не обладает силой духа.
207
Лишенный силы духа не сможет наслаждаться ни материальными, ни духовными ценностями.
208
Не общайтесь с плохими людьми.
209
Даже молоко в руках алкоголика становится противным.
210
Настоящий разум проявляется лишь в трудных ситуациях.
211
Умеренное питание полезно.
212
При несварении следует воздержаться от пищи.
213
Болезнь не страшна тому, чей организм переваривает всю пищу.
214
Нельзя игнорировать болезнь, появляющуюся в стареющем теле.
215
При несварении очень трудно есть.
216
Болезнь хуже врага.
217
За пожертвованием следует богатство.
218
Очень легко обмануть жадного и хитрого.
219
Жадность затмевает разум.
220
Когда предстоит совершить нечто особенное, необходимо продумать соответствующее вознаграждение.
221
Секретные задачи следует решать в одиночку.
222
Контролируйте поведение глупцов.
223
Не спорьте с глупцами.
224
С глупым говорите на его языке.
225
Железо может разрезать только железо.
226
У глупого нет сподвижников.
227
Мир зиждется на правдивости.
228
Пороки и добродетели преследуют дух и после смерти.
229
Доброта — мать правдивости.
230
Правдивость и милосердие — основа праведности.
231
Мир может быть завоеван лишь праведностью.
232
Даже смерть защищает праведного.
233
Там, где люди поступают наперекор праведности, не будет счастья.
234
О состоянии тех, кто обречен на поражение, можно судить по их внешнему виду и поступкам.
235
Злой разум ведет к самоуничтожению.
236
Злословный клеветник не ведает секретов.
237
Не интересуйтесь секретами других.
238
Не подобает правителю быть посредником.
239
Своих людей следует уважать.
240
Нельзя оставлять мать, пусть и жестокую.
241
Следует отрубить собственную руку, если она отравлена.
242
Покровитель, будь он чужеземец, является кровным родственником.
243
Лекарство можно приготовить даже из сухой травы.
244
Ворам доверять нельзя.
245
Не стоит игнорировать легкие задачи.
246
Даже незначительная слабость становится причиной беспокойств.
247
Нужно стремиться к богатствам, как если будешь жить вечно.
248
Богатых уважают везде.
249
Мир не уважает того, кто лишен богатств, будь это сам Индра (царь среди богов).
250
Бедность хуже смерти.
251
Даже уродливый человек, обладающий богатствами, считается красивым.
252
Низкорожденный богач снискает к себе больше уважения, чем бедный дворянин.
253
Подлец не ведает стыда.
254
Разумный человек не страшится за свое будущее.
255
Контролирующие свои чувства не боятся объектов чувств.
256
Удовлетворенный не страшится смерти.
257
Хороший человек относится к успехам других, как к своим собственным.
258
Не следует желать чужих богатств.
259
Желание чужого добра — корень разрушения.
260
Нельзя красть чужого, пусть даже это скорлупа от ореха.
261
Кража чужого добра ведет к потере собственного.
262
Нет большего повода для печали, чем кража.
263
Даже овсяная каша, поданная вовремя, может спасти жизнь.
264
Мертвецу лекарства не помогут.
265
Процветание приходит в положенное время.
266
Общение с подлыми людьми подталкивает к греховным поступкам.
267
Если змею поить молоком, ее яд будет только прибывать.
268
Никакие богатства не могут сравниться с зерном.
269
Нет врага страшнее голода.
270
Тот, кто совершает неверные поступки, неизбежно будет страдать от голода.
271
Для голодного нет ничего несъедобного.
272
Пресыщение удовольствиями жизни быстро старит человека.
273
Нужно зарабатывать на жизнь, служа сострадательному господину.
274
Служащий скупому господину напоминает обмахивающего светлячка в надежде получить огонь.
275
Следует служить образованному господину.
276
Чрезмерный секс старит мужчин.
277
Недостаточный секс старит женщин.
278
Не может быть брака между людьми низкого и высокого происхождения.
279
Общение с низкими (бесхарактерными) женщинами отрицательно сказывается на продолжительности жизни, репутации и добропорядочности.
280
Нет врага хуже заносчивости и надменности.
281
Нельзя критиковать врагов в большом собрании.
282
О проблемах врага слышать всегда приятно.
283
Бедняк лишен разума.
284
Голос бедного, несмотря на правоту, не будет услышан.
285
Бедняка презирает его собственная жена.
286
Пчелы не полетят на деревья манго, лишенные цветов.
286
Знание — богатство бедняка.
287
Богатство знаний не может быть похищено ворами.
288
Образованность украшает человека.
289
Слава бессмертна.
290
Тот хорош, кто стремится помогать другим.
291
Образование успокаивает чувства.
292
Кнут знания вразумляет тех, кто вовлечен в дела недостойные.
293
Не следует учиться у недостойных людей.
294
Не стоит учиться языку недостойных людей.
295
Даже низкорожденные люди могут быть носителями хороших традиций.
296
Не нужно завидовать хорошим качествам других.
297
Хорошему стоит учиться даже у врага.
298
Нектар можно извлечь даже из яда.
299
Человека почитают в соответствии с его положением.
300
Людей почитают только исходя из положения, занимаемого ими в обществе.
301
Нужно следовать образу жизни благочестивых людей.
302
Никогда не пренебрегайте правилами этикета.
303
Бриллиант особо ценится среди людей.
304
Ничто не может сравниться с хорошей женщиной.
305
Драгоценные камни на дороге не лежат.
306
Самым страшным наказанием для человека является дурная слава.
307
Ленивому не откроются знания.
308
Охотник за женщинами не совершит благочестивых поступков и не попадет в рай. Сами женщины презирают таких мужчин.
309
Тот, кто хочет вырастить цветок, не станет поливать дерево.
310
Попытки добиться цели, не располагая необходимыми для этого средствами, похожи на перепахивание песка.
311
Не стоит смеяться над великими людьми.
312
Приметы скажут о том, что ожидает новое начинание — успех или неудача.
313
Трезвые рассуждения превосходят по значимости показания звезд.
314
Тот, кто хочет добиться быстрых результатов, не смотрит на звезды (чтобы узнать о своих шансах).
315
При близких отношениях порока не спрячешь.
316
Нечестивый всегда подозревает других.
317
Очень трудно изменить свой характер.
318
Наказание должно соответствовать преступлению.
320
Возражение должно соответствовать высказанному мнению.
321
Украшения должны соответствовать возможностям.
322
Поведение должно соответствовать воспитанию.
323
Пожертвование должно соответствовать получателю.
324
Одежда должна соответствовать возрасту.
325
Слуга должен подчиняться господину.
326
Только та, кто покорно служит своему мужу, может называться его женой.
327
Ученик должен слушаться учителя.
328
Сын должен слушаться отца.
329
Когда господин в гневе, слуга должен быть послушен.
330
Ребенок, получивший оплеуху от матери, должен плакать только перед ней.
331
Гнев милого недолог.
332
Глупец видит лишь чужие недостатки, не свои.
333
Образованности сопутствует учтивость.
334
Чрезмерная любезность и обходительность со стороны давно знакомого человека подозрительны.
335
Обычная корова лучше тысячи собак.
336
Голубь сегодня лучше, чем павлин завтра.
337
Чрезмерная опека причиняет беспокойства.
338
Лишенный гневливости покоряет всех.
339
Если человек испытывает гнев по отношению к низкому человеку, он должен гневаться на самого себя за то, что допускает возникновение подобного чувства в своем сердце.
340
Не стоит спорить с умным, глупым, друзьями, учителями и возлюбленными.
341
Всякое богатство губительно.
342
Богатому нетрудно вершить благие дела.
343
Тот, кто путешествует в карете, не знает, что такое усталость.
344
Жена — это неметаллические кандалы.
345
Каждый должен выполнять работу, которая ему по силам.
346
Плохая жена — это пытка для хорошего мужа.
347
Нужно следить за своей женой, не выпуская свои чувства из-под контроля.
348
Женщинам доверять нельзя ни при каких обстоятельствах.
349
Женщины не обладают ни хладнокровием, ни разумом.
350
Мать — это величайший учитель.
351
При любых обстоятельствах мать нуждается в заботе и опеке.
352
Мудрость сокрыта за буквами слов.
353
Скромность — украшение женщины.
354
Знание — украшение образованного.
355
Правдивость украшает всякого, кто ею обладает.
356
Образованность, сопровождаемая смирением — это самое драгоценное украшение.
357
Нужно жить в стране, где нет места раздорам и войнам.
358
Та страна хороша, где живут хорошие люди.
359
Правителя нужно бояться.
360
Нет никого значимее правителя.
361
Гнев правителя испепеляет даже на большом расстоянии.
362
Нельзя приближаться к правителю с пустыми руками.
363
Следует бояться всех членов царской семьи.
364
Следует как можно чаще наведываться в покои царской семьи.
365
Следует стремиться заводить знакомства с правящей элитой.
366
Наложница царя не может быть судима.
367
На правителя нельзя поднимать своих глаз.
368
Когда дети хороши, дом превращается в рай.
369
Дети должны стремиться к обретению знания.
370
Ради блага собственной страны можно пожертвовать селением.
371
Ради блага селения можно пожертвовать одной семьей.
372
Величайшее обретение — обретение сына.
373
Только тот, кто оберегает семью от невзгод и проблем, называется сыном.
374
Хороший сын славит семью.
375
Бездетные не будут в раю.
376
Та, кто дала рождение твоему ребенку, считается женой.
377
Во время паломничества нужно сопровождать ту жену, которая родила тебе сына.
378
Но если сын остался дома, следует воздерживаться от половой связи.
379
Не следует сажать свое семя на чужом поле.
380
Женщины предназначены для того, чтобы давать рождение детям.
381
Обладание служанкой закабаляет.
382
Тот, кого ожидает погибель, не прислушается к дельному совету.
383
Воплощенная в теле душа не сможет избежать боли и наслаждений.
384
Подобно детям, сопровождающим мать, боль и наслаждения сопутствуют душе.
385
Великий человек даже незначительную помощь расценивает как значимую.
386
Злым людям помогать не следует.
387
Боясь того, что за помощь придется отплачивать, подлые люди заранее становятся врагами.
388
Благородный человек не забудет сделать все, что в его силах, чтобы отблагодарить за самую незначительную помощь, оказанную ему.
389
Не следует презирать богов.
390
Нет света ярче сияния глаз.
391
Глаза ведут воплощенную душу.
392
Какой прок слепцу от тела?
393
Не следует мочиться в воду.
394
Не следует входить в воду обнаженным.
395
В здоровом теле здоровый ум.
396
Процветание зависит от ума.
397
Не стоит огонь забрасывать огнем (не имеет смысла гневаться на могущественного).
398
Святым следует поклоняться.
399
Не следует смотреть на чужих жен.
400
Бесплатно раздаваемая пища может избавить даже от греха детоубийства.
401
Нет такого предписанного долга, который не был бы приведен в писаниях.
402
Праведность всегда нужно хранить в своем сердце.
403
Правдивость ведет в рай.
404
Нет покаяния более великого, чем преданность правде.
405
Правдивость — дорога в рай.
406
Мир рожден из лона правдивости.
407
Благодаря правдивости, Бог посылает на землю дожди.
408
Нет страшнее греха, чем обман.
409
Учителей нельзя критиковать.
410
Не должно сносить подлость.
411
У подлецов не бывает друзей.
412
Бедняку очень трудно жить.
413
Преданность учителю, Богу и образованному мужу может украсить каждого.
414
Смирение украшает каждого.
415
Низкорожденный смиренный человек превосходит всякого другого.
416
Благоприятные условия жизни увеличивают срок жизни и улучшают репутацию.
417
Сладкие слова, сказанные некстати, не делают чести их произнесшему.
418
Не следует идти за тем, кому противостоит множество людей.
419
Не следует связывать свои надежды на удачу и успех со злонамеренными людьми.
420
Не следует общаться с низкими и подлыми людьми, даже если им сопутствует успех.
421
Нужно незамедлительно избавляться от следующих вещей: долгов, врагов и болезни.
422
Встать на верный путь — самое лучшее лекарство.
423
Не следует ненавидеть того, кто ищет помощи и поддержки.
424
Неблагодарному не избежать ада.
425
Развитие и разрушение зависят от языка.
426
Язык — вместилище яда и нектара.
427
Сладко говорящие не имеют врагов.
428
Даже богам приятно, когда их превозносят.
429
Злые слова, пусть сказанные непреднамеренно, надолго застревают в памяти.
430
Не следует произносить ничего, что могло бы потревожить правителя.
431
Слова должны звучать, словно приятное воркование голубя, радуя слух.
432
Тот, кто выполняет свой долг, обладает высшим достоинством праведника.
433
Нищий не может иметь достоинства.
434
Муж — украшение жены.
435
Даже врагу нельзя мешать жить по своему усмотрению.
436
Возделывать нужно лишь ту землю, где легко добыть воду.
437
Не следует гневить слона с помощью сахарного тростника (не следует гневить сильного, заручившись поддержкой слабого).
438
Даже самый яркий светлячок не сможет вспыхнуть огнем.
439
Большие размеры не свидетельствуют о высоком качестве.
440
Даже самое старое дерево ним нельзя использовать для изготовления стрел.
441
Каково семя, таково и дерево.
442
Ум зависит от образования.
443
Поведение зависит от воспитания.
444
Даже после многократного очищения, ним никогда не станет манго.
445
Не следует отказываться от заслуженного комфорта.
446
Действия являются причиной печали.
447
Не следует гулять по ночам.
448
Не следует спать половину ночи (спать нужно всю ночь напролет).
449
Разговоры о Боге и творении стоит заводить лишь с разумными людьми.
450
Не следует приходить в чужой дом без повода или приглашения.
451
Люди совершают предосудительные поступки, прекрасно понимая, что они поступают плохо.
452
Жизнь нужно строить в соответствии с писаниями.
453
Если священные писания недоступны, нужно руководствоваться поведением хороших людей.
454
Нет писания более великого, чем хорошее поведение.
455
Глазами агентов правитель видит все, что происходит в любом селении его страны.
456
Поведение людей обусловлено традицией.
457
Не следует отзываться плохо о том, кто несет ответственность за свои поступки.
458
Суть покаяния — контроль над чувствами.
459
Очень непросто освободиться от оков привязанности к женщине.
460
Женщина — средоточие всех пороков.
461
Женщина не может судить мужчину.
462
Женщина очень непостоянна.
463
Враги зла не привязаны к женщинам.
464
Те, кто обладают знанием трех Вед, понимают смысл жертвоприношений.
465
Райская жизнь не вечна, она подходит к концу, как только заканчивается запас благочестия.
466
Падение с райских планет — огромное разочарование.
467
Воплощенное живое существо не возжелает даже положения Индры, если ей придется оставить это тело.
468
Освобождение — лекарство от всех тревог.
469
Вражда с благородным человеком лучше союза с подлецом.
470
Дурная речь разрушает семейные устои.
471
Нет ничего приятней прикосновения собственного ребенка.
472
В споре важно не забывать о том, что является правдой.
473
Каждое утро нужно составить список дел на предстоящий день.
474
Не следует заниматься сексом в сумерки.
475
Тот, чья гибель неминуема, будет неизбежно замышлять дурное.
476
Какой прок в слоне, если требуется молоко?
477
Нет ничего приятнее подарка.
478
Не следует желать собственности, принадлежащей твоему ближнему.
479
Незаконно полученные богатства приносят наслаждения только злонамеренным людям.
480
Горький плод дерева ним приносит наслаждение лишь воронам.
481
Океан не может утолить жажды.
482
Хорошие люди не наслаждаются обществом подлецов.
483
Лебедь не любит прогуливаться в местах захоронения.
484
Мир вращается вокруг денег.
485
Все живые существа околдованы желаниями.
486
Процветание не сопутствует тому, кто попал в зависимость от своих желаний.
487
Те, кто погружены в океан чувств, неустойчивы на своем пути.
488
Смерть предпочтительней бедности.
489
Желание рассеивает стыд.
490
Не следует оставаться наедине даже со своей собственной матерью.
491
Не следует прославлять себя.
492
Не стоит предаваться мечтаниям.
493
Ослепленный процветанием не замечает надвигающейся опасности и не прислушивается к разумным советам.
494
Нет значительнее личности, чем муж для собственной жены.
495
Поступать в соответствии с пожеланиями мужа — путь к материальному и духовному счастью.
496
Пришедшему гостю нужно оказать должный прием.
497
Жертвенное предложение богам никогда не забудется.
498
Враг может походить на друга.
499
Мираж похож на водоем.
500
Вредные науки очаровывают злонамеренных людей.
501
Общество хороших людей подобно пребыванию в раю.
502
Благородный человек считает других лучше себя.
503
Содержание соответствует внешнему виду.
504
Есть только одно место, где человек может жить счастливо.
505
Не обретут спасения те, кто предали доверие.
506
Не следует ставить под сомнение волю Господа.
507
Благородный человек воспринимает печали и горести обратившегося к нему за помощью как свои собственные.
508
Подлый человек скрывает свои истинные чувства, изображая нечто иное.
509
Безумцы ничем не лучше привидений.
510
Не следует отправляться в путешествие без спутников.
511
Не следует прославлять собственного сына.
512
Подчиненные не должны скупиться на добрые слова в адрес своего господина.
513
Даже занимаясь выполнением предписанных обязанностей, господин всегда достоин прославления.
514
Приказы правителя должны выполняться немедленно.
515
Что бы ни приказал правитель, его приказ должен быть исполнен.
516
Умный человек не имеет врагов.
517
Не следует раскрывать собственных слабостей.
518
Терпеливый добивается всего, чего хочет.
519
Деньги следует сохранять на черный день.
520
Отважные стремятся выполнять свой долг.
521
То, что запланировано на завтра, сделай сегодня.
522
То, что запланировано на вечер, сделай до обеда.
523
Правильный выбор зависит от многих обстоятельств.
524
Окружающий нас мир — средоточие знаний.
525
Образованный ученый, не имеющий жизненного опыта, ничем не лучше глупца.
526
Смысл знания — в поиске истины.
527
Знание истины освещает деяния человека.
528
При рассмотрении судебных дел следует оставаться беспристрастным.
529
Душа — свидетель наших деяний.
530
Дух (душа) — свидетель всего происходящего.
531
Не следует лжесвидетельствовать.
532
Ложное свидетельство ведет в ад.
533
Свидетели тайных грехов — великие союзники живого существа.
534
Грехи человека обнаруживаются самим человеком.
535
В своем поведении человек неизбежно демонстрирует свое внутреннее содержание.
536
Даже боги не в силах скрыть от посторонних глаз свои недостатки.
537
Богатство нужно тщательно оберегать от грабителей и государственных чиновников.
538
Недоступные правители раздражают людей.
539
Доступные правители умиротворяют людей.
540
Люди воспринимают правителя в качестве своего отца.
541
Такой правитель обретает материальное счастье, а после смерти попадает в рай.
542
Ненасилие — признак праведности.
543
Хороший человек воспринимает тело другого как свое собственное.
544
Мясоедение не подобает человеку.
545
Мудрец не боится самсары.
546
Страх перед этим миром рассеивается факелом знания.
547
Все в этом мире быстротечно и мимолетно.
548
Тело, являющееся вместилищем червей и экскрементов, порождает пороки и добродетели.
549
Единственная печаль — рождение и смерть.
550
Следует попытаться избежать перерождения в цикле рождения и смерти.
551
Рай обретается покаянием.
552
Покаяние терпеливого ценно вдвойне.
553
Через покаяние человек достигает совершенства.
554
Правитель, способный контролировать свои чувства, религиозный, почитающий отшельников и пекущийся о благосостоянии своих подданных, способен оказать им достойную защиту.
555
Правитель должен править своей страной, руководствуясь истиной и принципами праведности, одерживая верх над врагом, охраняя свою территорию от внешних посягательств.
556
Правитель страны, в которой образованные люди повсеместно произносят молитвы, обретает все необходимые для правления качества и избавляется от несчастий.
557
Правителем является тот, кто защищает сирот, предлагает прибежище беженцам, помогает тем, кто в беде, защищает устрашившихся, поддерживает неуверенных в себе, является другом, родственником, покровителем, доброжелателем, учителем, отцом, матерью и братом всем живым существам.
558
Считается, что у правителя есть пять первейших обязанностей: наказание злонамеренных, поощрение добропорядочных, обогащение страны достойными методами, благосклонное отношение, основанное на беспристрастности, и защита государства.
559
Правитель должен обладать пятью самыми важными качествами: он должен быть готов в любой момент оставить свои богатства ради спасения страждущих, любить добродетели, наслаждаться в обществе своих друзей и родственников, стремиться к образованию и быть умелым воином.
560
Правитель должен перенять по одному качеству у льва и журавля, четыре у петуха, пять у вороны, шесть у собаки и три у осла.
561
У льва он должен научиться постоянной готовности к решению самых разных задач — неважно, больших или незначительных.
562
Подобно журавлю, он должен научиться контролировать чувства, правильно выбирая место и время для выполнения поставленной задачи.
563
У петуха он должен научиться четырем вещам: вставать вовремя, иметь бойцовский дух, распределять ответственность среди союзников и подчиненных и наслаждаться после битвы.
564
У вороны он должен перенять пять вещей: как заниматься сексом в тайне от других, как совершать секретные действия, как поджидать и обезвреживать врага, как сохранять невозмутимость и недоверие ко всем.
565
У собаки есть шесть достоинств, приличествующих и человеку: желание большего, умение довольствоваться малым, глубокий сон, легкое пробуждение, преданность господину и отвага.
566
У осла он должен научиться трем вещам: нести бремя, невзирая на тяжесть, стойко переносить жару и холод, а также быть довольным, какой бы долгий и утомительный ни предстоял путь.
567
Дальновидный человек, способный перенять все эти двадцать качеств сможет победить всех своих врагов и остаться непобежденным.
568
Тот правитель долго будет стоять у руля власти, кто действует подобно опытному садовнику: снова сажает в землю выкорчеванные деревья, ухаживает за цветущими, удобряет ослабевшие, обрезает слишком высокие, ослабляет слишком сильные, разделяет сросшиеся, обрабатывает колючие и защищает те, что выросли сами.
569
Правитель, который следует верному пути, подобен слуге Бога, которому не страшны напасти врагов, потому что его защищает Сам Господь.
570
Хорошее качество правителя и слуги заключается в том, чтобы уметь наполнять казну и склады соответственно.
571
Расточитель, сирота, дебошир, сраженный болезнью, неразборчивый в еде — все они обречены на короткую жизнь.
572
Лучше жить без правителя, чем подчиняться указам плохого правителя.
Лучше жить в одиночестве, чем иметь плохого друга.
Лучше совсем никого не обучать, чем иметь плохого ученика.
Лучше обойтись без жены, чем иметь плохую.
573
Разве счастливы люди, подчиняющиеся указам плохого правителя?
Разве счастливы те, чьи друзья неверны?
Разве хорошо в доме, где ждет плохая жена?
Разве сможет прославить тебя плохой ученик?
574
Правители подобны змеям: у каждого есть клобуки, они так же любят наслаждаться и скрываться от других, так же жестоки и хитры, но поддаются влиянию советников (как змеи завораживаются звуками мантры).
575
Нельзя доверять плохим друзьям, наслаждаться с плохой женой, обрести счастье при плохом правителе и жить в плохой стране.
576
Правители — опора праведности, брахманы — опора покаяния. Там, где почитают обладающих знанием, праведность остается навсегда.
577
Правитель, который оставляет своих людей, пытаясь найти других, а также оставляет свою религию, пытаясь принять другую, потерпит поражение.
578
Владения, богатства, удовольствия, благородное происхождение, чистота, образованность, долгая жизнь и здоровье — все это плоды праведной жизни.
579
Правитель должен править своей страной, оставаясь приверженцем истины и принципов праведности. Он должен отражать нападения врагов, защищая свою территорию, словно любящий муж свою супругу.
580
Тот правитель, кто без причины гневается на своих слуг, навлекает на себя яд (воздаяния) и будет укушен черной коброй.
581
Что удивительного в том, что брахман, знающий Веды, станет известным ученым? Что удивительного в том, что правитель, обученный политическим наукам, будет строг и справедлив? Что удивительного в том, что прекрасная молодая девушка станет благочестивой женщиной? Что удивительного в том, что бедняк предается греху в любое время дня или ночи?
582
Собрание великих и праведных мужей, справедливый правитель, благочестивая женщина — все это истинное богатство каждого.
583
Как земля окутана океаном, как дом оберегаем двором, так и государство защищено правителем, а женщина характером.
584
Преданность мужу — это долг женщины, лояльность — долг министров, защита людей — долг правителя, а хорошее поведение — обязанность великих душ.
585
Без причины и без повода, правитель не должен причинять боль и оскорблять своих слуг, наоборот, он должен проявлять о них всяческую заботу.
586
Чиста вода падающая на землю с неба; так же чисты целомудренная женщина, правитель, пекущийся о благосостоянии граждан, и удовлетворенный брахман.
587
Правитель должен быть прибежищем для слабых, осиротевших, юных, пожилых, аскетов, а также для тех, кто обманут и обижен.
588
Правитель — это сила слабого, плач младенца, молчание глупца и обман вора.
589
У человека есть пять матерей: жена правителя, жена учителя, жена друга, мать жены и своя собственная мать.
590
Куртизанка оставляет лишившегося богатств, подчиненные покидают ослабевшего правителя, птицы дерево — лишенное, плодов, а гости покидают дом, где кончилось угощение.
591
Правитель должен накапливать богатства достойными методами, а также должен поощрять благородных интеллектуалов.
592
Если, даже лживый аскет накапливает богатства, почему этого не должен делать правитель, чьи подданные зависят от его казны?
593
Богатства, предназначенные для удовлетворения желаний, обретаются с огромным трудом. Если они не потрачены здесь и сейчас, то когда еще представится такая возможность?
594
Это правда, что удовольствия освежают ум, богатства приносят радость, но жизнь мимолетна, как быстрый взгляд опьяневшей девицы.
595
Накопив богатства (не вечное), обрати свой ум к праведности (вечному). Богатства покинут тебя в один миг, называемый смертью.
596
Богатство — это подспорье правителя в войне, в даровании пожертвований, завоевании славы, создании счастья для себя и освобождении.
597
Тот, кто считает подлинным богатством своих друзей и родственников, должен признаваться настоящим ученым.
598
Тот, кто обладает богатством, считается добропорядочным, ученым, знатоком писаний, вдумчивым, красноречивым и привлекательным. Все эти качества зависят от благосостояния.
599
Богатство — это каста, богатство — это красота, богатство — это образование, богатство — это слава. Этих качеств не может быть у тех, что лишен богатства.
600
Богатый может заполучить красивое денежной приманкой, силу — с помощью слуг, благородство — благодаря гостям, родословную — с помощью удачного брака.
601
Все добродетели зависят от богатств, богатства даруют наслаждения. Все покоится на богатстве. Богатство украшает и улучшает нашу жизнь.
602
Богатство — неотразимая красота, богатство — это хорошая семья, богатство — это неомраченная юность, богатство — это долгая жизнь.
603
Качества обретаются с помощью богатства, а не богатства с помощью качеств, богатому служат те, кто обладает отменными качествами, а не наоборот.
604
Старый, знаменитый, образованный, квалифицированный, доблестный, сведущий в писаниях, поэтичный, благородный — все они подойдут к богатому и скажут: «Удачи тебе и долгой жизни!»
605
Бедный испытывает отвращение к своему собственному дому, а богатый испытывает привязанность даже к тем, кто покинул этот мир.
606
Откуда оно приходит? Куда оно девается? Никто не знает, откуда оно берется…
607
Богатые всегда счастливы, бедные всегда печальны. Так счастье или печаль разделены между бедными и богатыми.
608
Друзья, сыновья, жена, родственники покинут тебя, если ты стал беден. Но они не преминут вернуться, как только богатства появятся у тебя вновь. Богатство — это настоящий друг живого существа в этом мире.
609
Лебеди живут у воды. Они оставляют водоем, если вода в нем высыхает, но возвращаются вновь, как только в нем снова появляется вода. Люди не должны уподобляться лебедям.
610
Лишь бедность может погубить удачу. Бедность подобна пятну на луне.
611
Изгой и бедняк сродни друг другу, разница лишь в том, что бедняк не лишен опеки родных, а изгой отвергнут даже ими.
612
Как садовник срезает цветок, не повреждая корней, так и правитель собирает деньги, не разоряя их источник.
613
Правильно обращаясь с коровой, можно получить молоко. Для этого не нужно ее продавать. Так же должен поступать и правитель.
614
Молока не получишь, уморив корову. Так и правитель должен пожинать плоды, не уничтожая дерева.
615
Как пчела постепенно собирает мед с цветков, так и правитель должен постепенно наполнять свою казну, собирая подати с граждан.
616
Государство можно сравнить с ульем, но пчел убивать не должно. Правитель должен защищать свою землю и при этом получать доход с населения.
617
Доходы правителя растут понемногу, подобно муравейнику, улью или луне после новолуния.
618
Правитель ищет богатства, блохи ищут больное животное, подлецы ищут повода для ссоры, а хорошие люди ищут мира.
619
Правитель никогда не будет удовлетворен собранными доходами, как океан не будет переполнен водой, выпавшей в него с небес, как ученый никогда не успокоится на достигнутом, а влюбленным недостаточно одного взаимного взгляда.
620
Могущество правителя заключается в слонах и колесницах. В мирное время он отдает их в пользование брахманам, но когда приходит время воевать, он забирает их обратно.
621
Читай, сынок, читай. Не ленись! Неграмотные причиняют одни лишь беспокойства. Ученых почитают правители. Поэтому читай, сынок, каждый день.
622
Читай неустанно, сынок. Запоминай все, что выучишь. Правителю поклоняются в своей стране. А образованию поклоняются повсюду в мире.
623
Власть и образование — это совершенно разные вещи. Правителя почитают в своей стране, а ученого почитают везде.
624
Правитель, рожденный слепым, лучше лишенного знания. Слепец может видеть глазами подчиненных, но лишенный знания на это неспособен.
625
Стрела, выпущенная из лука, может убить или ранить человека. Однако мысль разумного человека может уничтожить всю страну вместе с ее правителем.
626
Правитель должен усердно изучать политическую науку, науку владения луком, науку любви, танцы, счетоводство, музыку, математику и изобразительное искусство.
627
Правитель не должен расстраиваться, когда приходят неудачи, он также не должен переживать о потерянном богатстве. Он не должен печалиться или радоваться.
628
Храброму человеку неведома печаль, если он попадает в трудную ситуацию. Разве Луна, которая попадает в пасть Дракона, не выходит затем на свет опять?
629
Правитель должен быть мудрым, дружелюбным, безупречным в отношениях с другими, держать людей на расстоянии, жертвенным, а также равно переживать боль и наслаждения.
630
Нужно всегда воздерживаться от общения с непостоянными и лживыми людьми, священниками и слугами.
631
Праведного защитит богатство, ученого практика, правителя доброта, а дом хорошая хозяйка.
632
Гулять ночью — это яд, праздность — яд для правителя, женщина, чье сердце отдано другому — яд для мужчины, не выявленная болезнь — яд для организма.
633
Правитель должен сидеть с хорошими людьми, дружить с ними, обсуждать с ними разные темы, но должен сторониться плохих людей.
634
Человек должен общаться с учеными, смиренными, праведными, искренними. Те, кто говорят правду даже в тюрьме, не должны считаться злонамеренными.
635
Один глаз — это проницательность, другой глаз — это общество хороших людей. Те, кто лишен этих глаз рано или поздно окажутся на самом дне колодца иллюзии.
636
Недалекий человек неспособный углядеть в человеке врага, друга, лентяя, посредника, старика или учителя, обречен на поражение.
637
Правитель, объезжающий свои провинции, и брахман, путешествующий по свету, достойны почитание. Но блудливая женщина обречена.
638
Не склонный к пожертвованиям правитель, дерзкие слуги, неверные друзья и бесстыдная жена — эти четыре копья смертельной болью пронзят сердце любого.
639
Правитель должен оставить удовольствия и наслаждения. Те, кто пристрастились к этим порокам, непременно попадут во вражескую ловушку.
640
Правитель, пристрастившийся в игре в кости, охоте, женщинам, пьянству, бесцельному времяпрепровождению и сну, обречен.
641
Тот, кто выступает против сложившихся устоев праведной жизни, используя логику и аргументы, обречен и в этом мире, и в последующем.
642
Правитель, предающийся развлечениям, погрязший в гордыне, хвастающий своей свитой и богатством, очень скоро станет жертвой своих врагов.
643
Довольные правители обречены, недовольные брахманы обречены, благочестивые куртизанки обречены, как и бесстыдные девушки в благородной семье.
644
Правитель обжигает наказанием, огонь жаром, солнце лучами, а брахман покаянием.
645
Грехи людей сдерживает страх быть наказанным. Очень редко можно встретить безупречно чистого человека. Мир боится наказаний, поэтому наслаждается благословениями.
646
Обезглавленная страна достойна жалости, так же как безграмотный человек, бездетная семья и голодные люди.
647
Благословенны те, кому не доведется увидеть разрушенной собственную страну, угасание семьи, сбившуюся с праведного пути женщину и сына, попавшего в беду.
648
Можно вернуть жену, богатство, друзей, детей, признание, но не собственную жизнь.
649
Сакральный ритуал без предложения пищи разрушает страну, а без пожертвований — уничтожает учителя. Подобное жертвоприношение хуже врага.
650
Если нет жены, то где твой дом? Если нет богатства, то где твое счастье? Если нет земли, то где твоя трава? Если нет деревни, то где твоя родина?
651
Не стоит даже дня находиться в месте, где не встретишь богатого, священника, правителя, реки и врача.
652
Не следует жить там, где не найдешь средств к существованию, безопасности, чувства стыда, вежливости и благотворительности.
653
Следует избегать страны, где нет работы или за нее не платят, где нет родственников и возможности приобрести знания.
654
Страны, лишенные правителей, обречены, теми же, где много правителей, правят женщины или дети.
655
Не следует находиться там, где тебя окружают почетом, как и там, где никто не уважает тебя. Не следует входить даже в небесную колесницу, если ты не находишь уважения к себе.
656
Дальновидный человек должен оставить плохую страну, плохие условия жизни, плохую жену, плохую реку, безденежье и скудную пищу.
657
Следует держаться подальше от плохой жены, плохой страны, плохого правителя, плохих друзей и плохих родственников.
658
Попав в плохую страну, невозможно рассчитывать на высокие заработки. Воспитав плохого сына, невозможно рассчитывать на то, что он поднесет воды, когда это потребуется. Невозможно рассчитывать на счастье в доме, если в нем плохая жена, как невозможно рассчитывать на славу, воспитав недостойных учеников.
659
Настоящий друг тот, кто будет рядом в болезни, несчастье, голоде, нападении врагов, у трона правителя и у погребальной плиты.
660
Следует избегать друзей, которые в лицо говорят сладкие слова, а за спиной поступают вам во вред. Такой друг подобен кувшину, наполненному ядом, на поверхности которого плавает тонкая пленка молока.
661
Союз с хорошими людьми благоприятно отразится на благосостоянии человека. Никто не шелушит зерно, отделенное от плевел.
662
Хорошие качества следует ценить даже у врага, а также терпеливо сносить плохие качества учителя. Нужно вникать в смысл сказанного им из уважения к учителю.
663
Тот, кто доверяет своему врагу, подобен пытающемуся заснуть на ветвях дерева, рискуя упасть в ту же минуту.
664
Побежденный враг не достоин доверия, даже если предлагает свою дружбу. Ворона никогда не станет залетать в пещеру, в которой еще недавно пылал пожар, потому что там осталось очень много дыма.
665
Не следует доверять плохому или даже хорошему другу. Иногда разгневанный друг может выдать все ваши секреты.
666
Тот, кто не доверяет вам, недостоин вашего доверия. Но не следует полностью раскрываться и перед тем, кто достоин доверия. Беспечность, рожденная из доверия, может разрушить все до основания.
667
Останки врага могут ожить так же, как болезнь, пожар и долги. Поэтому необходимо избавиться от них как можно быстрее.
668
Нельзя недооценивать даже слабого врага. Даже слабое пламя может поджечь лес.
669
Никогда не следует игнорировать врага, даже если он слаб. Настанет время, когда он наберется сил, подобно искре, разгоревшейся в стоге сена.
670
Нельзя недооценивать даже детей врагов. И они в свое время могут стать опасными. Лесной пожар может разгореться даже от сухих листьев, опавших с дерева.
671
То, что невозможно сделать с помощью силы, можно сделать с помощью уловки. Черную кобру победила ворона, использовав золотую цепочку.
672
Не следует быть слишком прямолинейным. Отправляйся в лес и посмотри. Прямые деревья срубают в первую очередь, а неровные остаются нетронутыми.
673
На кончике языка живет богиня процветания, но на этом же кончике живет ложь друзей и родных. Лишение свободы и смерть также находятся на кончике языка. (Сладкозвучие речей очень важно.)
674
О, язык, ты несешь в себе так много острых иголок. Почему бы тебе не говорить приятные слова? Только сладкие речи способны принести процветание. Люди любят приятные слова.
675
Все люди удовлетворены, когда слышат приятные слова. Только сладкие речи должны исходить из уст.
676
Враги должны уничтожаться правителями. Неважно, каким образом: перемирием, уступкой, спором или вторжением.
677
С врагами нужно расправляться, привлекая к этому других врагов, как колючку можно извлечь, воспользовавшись другой колючкой.
678
Враги должны быть окружены препятствиями, дочь должна быть окружена любящими родственниками, сын — книгами, а друг — доверием.
679
Враги, порядочные или вероломные, могут быть обезврежены очень просто. Нет ничего невозможного для человека, способного решить все разногласия без противостояния.
680
Объединение большого количества добропорядочных людей может противостоять любому врагу, так же как жесткая густая трава может выстоять под проливным дождем.
681
Даже небольшая группа людей может оказаться очень стойкой. Слона привязывают веревкой, сплетенной из травы.
682
Когда угроза потери состояния и опасность для жизни становятся неизбежными, правитель должен склониться перед врагом и таким образом спасти свою жизнь и богатства.
683
Иногда бывает необходимо заключить мировое соглашение с врагами и вступить в конфликт с друзьями. Мудрый идет на такие шаги ради достижения преследуемой цели.
684
Врага можно нести на собственных плечах, но когда наступит подходящее время, нужно покарать его, разгромив, словно камнем глиняный горшок.
685
Враги не должны знать о ваших слабостях, но вам об их слабостях знать необходимо. Следует скрывать свои намерения, подобно тому, как черепаха втягивает свои лапы и наблюдает за врагом.
686
Идея, зародившаяся в уме, не должна становиться широко известной. Секрет, хранимый за семью печатями, должен обнаружиться в действии.
687
Следует скрывать свои собственные слабости, а о слабостях врага нужно узнавать как можно больше. Правитель, желающий процветания своему царству, должен вести себя, словно заимодавец.
688
Правитель должен заключить перемирие на полгода или год. Этого времени ему будет достаточно, чтобы выявить силы противника и повергнуть его.
689
Оказавшись в затруднительном положении, правитель должен заключить союз со всеми возможными союзниками, как поступил Рама с медведями и обезьянами.
690
Очень трудно пересечь огромный океан. Армия обезьян не отличалась пытливым умом. Но несмотря на это Рама смог (с их помощью) построить мост через океан.
691
Только те, кто имеют очень сильное желание добиться общей цели, готовы вступить в союз. Не может быть и речи о союзе, если стороны не имеют необходимого желания. Чтобы привлечь союзников, необходимо иметь в запасе интересные для них предложения.
692
Не стоит выбирать союзников, заинтересованных лишь в деньгах и положении. Как только они обретут желаемое, союз распадется.
693
Скупца можно привлечь богатствами, гордеца — почестями, глупца — лестью, а умного — честностью.
694
Вышестоящего завоевывают почтением, подчиненного — подарками, а равного — отвагой.
695
Беспощадного правителя, необразованного учителя, гневную жену и равнодушных родственников следует оставить незамедлительно.
696
Следует пожертвовать одним человеком ради спасения семьи, семьей ради спасения деревни, деревней ради спасения страны и всей землей ради собственного спасения.
697
Сила правителя заключена в бесстрашных воинах, брахмана — в знании науки о Боге, а сила женщины в сладостной красоте и свежести.
698
Бессильна армия, лишенная командующего, так же как образование, не примененное на практике, также обречены на неудачу начинания безграмотного и жизнь незамужней женщины.
699
Обречена армия, лишенная командующего, одинокая женщина, жертвоприношение без пожертвования и подношение усопшему без помощи священника.
700
Пытаться переплыть бурную реку, сражаться с великим воином так же бесполезно, как враждовать со множеством людей.
701
Корм для скота, топливо и пищу, а также всевозможные виды оружия всегда следует хранить вдали от посторонних глаз, чтобы избежать нападения врага.
702
Во время эпидемии, вторжения врагов, голода и нападения разбойников спастись можно только бегством.
703
Воин, вернувшийся с поля боя, вызывает радость родственников, так же как зерно, принесенное в дом, переваренная пища и постаревшая жена.
704
Воины, устрашившиеся битвы, не войдут в ворота рая, так же как брахманы, устрашившиеся холода, и женщина, устрашившаяся огня.
705
Не следует вставать между беседующими брахманами, между брахманом и огнем, мужем и женой, слугой и господином, буйволом и плугом.
706
Тот, кто ищет славы, должен служить правителю, тот, кто ищет богатства, должен служить богачу, тот, кто ищет знаний, должен служить известному ученому, а тот, кто хочет потомства, должен дождаться соответствующего периода в цикле своей жены.
707
Служение правителю, любовь среди равных, дела торговцев и хорошая жена в доме, все это — добродетели.
708
Безвестный человек становится важным, если служит правителю. Тот, кто лишается такого служения, становится безвестным и всеми забытым.
709
Процветание проистекает частью из торговли, наполовину из сельского хозяйства, на четверть из служения правителю, но из сбора подаяний не проистекает ничего.
710
Сначала торговля и сельское хозяйство, затем коневодство лошадей, потом купля-продажа и лишь потом служение правителю.
711
Богов можно умилостивить преданностью, слуг — подарками, рабочих благосклонностью, а брахманов — выражением почтения.
712
Самые важные принципы министра — рвение в осуществлении приказов правителя, сладость речей и твердость в принятии решений.
713
Министр должен уметь предлагать стратегический план в отношении с врагов, предпринимать быстрые шаги в своих собственных делах, радоваться успехам друзей и вести себя смело в свершении государственных дел.
714
Пять вещей сжигают тело без огня: служение плохому правителю, невыплаченные долги, неуважение людей, разлука с любимой, отвернувшиеся из-за бедности друзья.
715
Шесть вещей сжигают тело без огня: жизнь в плохой деревне, служение плохому правителю, плохая пища, раздражительная жена, глупый сын и овдовевшая дочь.
716
Слуги окружают правителя, подобно сорнякам, окружающим дерево, так и женщина всегда будет окружена мужчинами. В этом нет сомнений.
717
Женщина способна погубить всех своей красотой, брахман — служением правителю, теленок погибнет, удалившись от матери, а деньги теряются в чрезмерной жажде наживы.
718
Следует хвалить новые одежды, новый зонт, свежие фрукты, выросшие в лесу, и все остальное, но помимо этого нужно хвалить и старого верного слугу.
719
Следует оставить жестокого господина, как и скупого, неразборчивого и неблагодарного.
720
Птицы покидают бесплодные деревья, лебеди оставляют высохшие озера, женщины оставляют мужчин с опустевшим кошельком, министры оставляют падшего правителя, пчелы покидают увядшие цветы, а звери — сгоревший лес. Кто же кем правит? Попытайтесь найти удовлетворение в самих себе.
721
Министры — украшение правителя, образование — украшение отважного мужчины, муж — украшение жены, а хороший характер украсит каждого.
722
Правителю следует искать общества разносторонне развитых людей, так как без достаточного опыта невозможно преуспеть ни в каком начинании.
723
Правители, лишенные поддержки министров, не смогут править долго, подобно деревьям, растущим на берегу реки, и женщине, лишенной опеки.
724
Что бы ни сделал слуга, хорошее или плохое, это скажется на правителе.
725
Правитель страдает от плохих советников, подобно похотливому затворнику, избалованному сыну, необразованному брахману, пьяной женщине, отношениям при недостатке любви, неосмотрительному человеку.
726
Плохой министр вредит правителю, как грабитель разрушает страну, а плохие женщины и плохие сыновья — семьи.
727
Мудрые люди страдают, если правителя окружают злонамеренные министры, так же опасны пьяный врач, безграмотный актер, не обладающий опытом брахман, трусливый воин, недружелюбный хозяин, глупый слуга, взбудораженная страна, жена, гордая своими детьми, изменяющая мужу.
728
Правители страдают от ошибок своих слуг, как образование — от отсутствия практик, женщины — от праздного образа жизни, а поле — от плохих семян.
729
Истинное счастье обретает лишь тот, кто оставляет зловредную жену, глупого сына, косноязычного советника, а также равнодушных родственников.
730
Мудрецы никогда не служат министрам, которые ведут правителя по ложному пути, брахману, который женился на женщине из касты шудр, а также аскетам, которые нарушают свои клятвы.
731
Слуги бывают отменные, никчемные и посредственные. Каждому из них нужно дать посильное задание.
732
Правители должны назначать обязанности своим подчиненным, прежде выяснив, какими способностями они обладают.
733
Слуги усердные, удовлетворенные своим положением, бдительные, преданные, невзирая на счастье или горе, очень редко встречаются в этом мире.
734
Человек проверяется четырьмя способами: по родословной, по манерам, по качеству выполненной работы и по поступкам. Подобным же образом проверяется золото: царапаньем, на излом, нагреванием и ударом.
735
Слугу можно испытать, отправив его с поручением, родственника — в трудной ситуации, друга — в тяжелые времена, а жену — в бедности.
736
Если приходится выбирать между ядовитой змеей и злонамеренным человеком, то лучше выбрать змею. Она кусает, но не всегда, а человек делает это на каждом шагу.
737
Правители держат при себе благородных людей только с одной целью: они не предадут его ни в начале, ни в середине, ни в конце его правления.
738
Во время наводнения океан выходит из берегов, но хорошие люди никогда не теряют самообладания.
739
У мудреца есть только хорошие качества, а у глупца только плохие. Поэтому один-единственный мудрец намного лучше тысячи глупцов.
740
Обладающий хорошими качествами должен быть занят под стать своей природе. Мудрец украшен множеством хороших качеств, в то время как глупец не украшен ни единым.
741
Слуги удачливого правителя обладают чувством собственного достоинства, хорошими манерами, контролируют свои чувства, честны, открыты и проницательны.
742
Приглашая на службу мудреца, правитель обретает три великих блага: славу, богатство и рай.
743
Пригласив на службу глупца, правитель обретет три огромные напасти: плохую репутацию, потерю богатства и ад после смерти.
744
Правитель должен избегать мошенников, нечестных, жестоких, безынициативных, необразованных и трусливых.
745
Тот, кто жесток, подвержен порокам, скуп, робок, или слишком открыт и расточителен, не должен назначаться на какую-либо ответственную должность.
746
Мелких людей следует избегать, как двуногих зверей. Они жалят острыми словами, словно невидимым жалом.
747
Следует прятать от окружающих глупцов все свои хорошие качества, как солнце прячет свои лучи в облаках.
748
Правитель, не избавившийся от придворного, который так же богат, образован, просвещен и отнял у него половину царства, обречен.
749
Плохого министра следует удалить из своего окружения, как следует удалить колючку из ладони и шатающийся зуб из десны.
750
Правитель должен прогнать слугу ленивого, болтливого, глупого, жестокого, порочного, упрямого, разочарованного и неучтивого.
751
Главный судья в государстве должен быть хорошего происхождения, иметь хорошие манеры и характер, быть компетентным юристом и опытным следователем.
752
Казначей должен быть заинтересован в том, чтобы увеличить доходы в казну, быть смелым, опытным в оценке драгоценных камней, честным и прилежным.
753
Министр, отвечающий за добычу металлов, должен быть компетентным, лояльным, правдивым, контролирующим свои чувства, не алчным и удовлетворенным своим материальным положением.
754
Командующий армией должен быть сведущим в военных науках, образованным, неутомимым и отважным.
755
Конюх должен разбираться в лошадях, превосходно понимать колесницей, а также быть отважным и храбрым.
756
Привратник правителя должен улавливать его намеки, быть сильным и безупречно выглядеть. Он не должен быть беззаботным и легкомысленным.
757
Министры должны обладать хорошей памятью, быть легкими на подъем, сведущими в политических науках, разбираться в искусстве и многом другом.
758
Писарь должен быть красноречивым, мудрым, искренним, контролирующим свои чувства, имеющим познания в самых разных областях.
759
Придворный лекарь должен быть знатоком Аюрведы, обладать приветливостью, благородным происхождением и отменными качествами.
760
Придворным священником может быть только тот, кто является знатоком Вед и Веданг, возносит молитвы, совершает жертвоприношения Богу и всегда готов благословлять людей.
761
Придворный учитель должен быть сведущ во всех областях знания, красноречив, хладнокровен, обладать способностью убеждать, а также быть чистым внутренне и внешне.
762
Придворный астролог должен быть образован и владеть секретами толкования астрологических карт.
763
Брахман, обладающий знанием математики, владеющий наукой художественного письма, разбирающийся в древних писаниях, а так
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