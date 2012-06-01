Афоризмы «Чанакья-сутры» или мудрость тысячелетий ведических Брахманов

Афоризмы «Чанакья-сутры»



1



Правдивость — источник счастья.

2



Богатство — источник правдивости.

3



Государство — источник богатства.

4



Победа над чувствами — основа государства.

5



Умеренность — основа контроля чувств.

6



Почитание старших — основа умеренности.

7



Почитание старших — источник мудрости.

8



Мудрость — основа процветания.

9



Процветающему сопутствует победа.

10



Победоносный обретет все богатства мира.

11



Экономическое процветание — основа благосостояния людей.

12



Если уровень благосостояния людей высок, они смогут жить и без лидера.

13



Ярость людей — самое страшное бедствие.

14



Лучше жить без хозяина, чем с надменным хозяином.

15



Подготовив себя к свершениям необходимо обзавестись советником.

16



Не имея советника, нельзя быть уверенным в успехе.

17



Одно колесо не покатит повозку.

18



Настоящий помощник будет с тобой и в богатстве, и в безденежье.

19



Уважающий себя правитель должен назначить своим советником подчиненного и уважающего правителя человека.

20



Нельзя брать в советники из любви, а также того, кто дерзок и неуважителен.

21



Министром достоин стать лишь тот, кто образован и свободен от страха.

22



Все начинается с совета.

23



Успех любого начинания зависит от того, удастся ли сохранить его в секрете.

24



Раскрытый секрет — причина неудачи.

25



Поражение в борьбе с врагом — следствие невнимательности.

26



Министерский совет должен храниться в строжайшем секрете.

27



Страна процветает, если министры дают верные советы.

28



Сохранение тайны советов министров — первейшая необходимость.

29



Совет — это маяк для слепого в делах.

30



Глазами министров можно узнать о слабостях других.

31



Когда наступает время совещания, не должно быть никаких ссор.

32



Решение можно принимать, только выслушав мнение троих советников.

33



Советники (министры) — это те, кто видит в истинном свете, что необходимо сделать, а чего делать не следует.

34



То, что услышали шесть ушей, не может считаться тайной.

35



Тот, кто сохраняет привязанность в горе и лишениях — настоящий друг.

36



Завоевывая союзников, правитель становиться могущественнее.

37



Только сильный без устали стремиться к новым завоеваниям.

38



Ленивый не стремится к неизведанному.

39



Ленивый не может сберечь даже того, что ему принадлежит.

40



На грядке у ленивого ничего не вырастет.

41



Ленивый и слугам не сможет отдавать приказания.

42



Завоевывать, охранять, развивать и делиться накопленным — вот четыре составляющие государственной политики.

43



Политики — это рычаги в машине государственной политики.

44



Внутренняя и внешняя политика вытекают из государственной политики.

45



Внутренняя политика подразумевает четыре вида деятельности — умиротворение, пожертвования, распределение и наказание.

46



Внешняя политика — это те же четыре вида деятельности, но уже направленные на соседние страны.

47



Соседние государства — источник беспокойства и враждебности.

48



Правитель должен соблюдать законы политической науки.

49



Правитель смежной территории — соперник.

50



Правитель соседнего государства должен быть другом.

51



Дружба и враждебность происходят из одной и той же причины.

52



Потерпевший поражение должен искать мира.

53



Могущество — основа союза.

54



Могущественный правитель должен подчинить себе слабого.

55



Не следует ввязываться в борьбу с сильным или равным соперником.

56



Две хрупкие лодки, столкнувшиеся друг с другом, неизбежно разобьются (равные не должны враждовать).

57



Нужно следить за действиями врага.

58



Когда вокруг много врагов, противостоять следует лишь одному из них.

59



Следует обезопасить себя от гнева врага.

60



Слабый должен искать покровительства сильного.

61



Покровительство слабого приносит лишь печаль и страдания.

62



С правителем нужно обращаться как с огнем.

63



Не следует выступать против правителя.

64



Не следует носить нескромные одежды.

65



Не следует подражать богам.

66



Когда двое спорят, третий не должен занимать чьей-либо стороны.

67



Безнравственному не дано совершить великие дела.

68



Если правитель раб своих чувств, то ему не поможет и самая могущественная армия.

69



Пристрастившийся к азартным играм неспособен на великие дела.

70



Правитель, привязанный к охоте, теряет свою правдивость и богатства.

71



Желание обогащения не считается пороком.

72



Опаленный похотью правитель неспособен исполнять свои обязанности.

73



Жало слова кусает сильнее пылающего огня.

74



Осуждая преступников на чрезмерно строгие наказания, правитель становится объектом ненависти своих подданных.

75



Процветание оставляет того, кто доволен своим состоянием.

76



Врага можно победить, вооружившись военной наукой.

77



Совершенствуясь в политической науке, правитель защищает людей.

78



Скипетр связывает правителя с богатствами.



Отсутствие скипетра указывает на отсутствие министров.

79



Из страха быть наказанными люди будут избегать преступных действий.

80



Самозащита человека зависит от того, как применяются политические законы.

81



Защищая себя — защищай других.

82



Прогресс и отставание зависят от правителя.

83



Скипетр в руках предполагает мудрого правителя.

84



Слабый правитель не должен быть презираем.

85



Огонь лишен слабостей.

86



Все поступки правителя связаны со скипетром.

87



Обретение богатства связано с активностью.

88



Праведность и удовольствия зиждутся на богатстве.

89



Работа — основа богатства.

90



Небольшое усилие может решить проблему.

91



Благоразумно выбранная цель легко достижима.

92



Невозможно преуспеть в деле, не рассчитав сил.

93



Благоразумие — спутник того, кто стремится к успеху.

94



Задача разрешается лишь благодаря усилиям.

95



Удача следует за усилием.

96



Без милости Бога даже чрезмерные усилия не приносят результата.

97



Не обладая спокойствием и рассудительностью, невозможно добиться цели.

98



Прежде всего следует продумать, лишь потом браться за дело.

99



Не следует откладывать очередное дело после завершения первого.

100



Переменчивый ум неспособен добиться успеха.



Если пренебрегать результатом собственных усилий, то все идет насмарку.

101



Безупречная работа — очень редкое явление.

102



Не следует браться за легкую работу.

103



Успеха добивается тот, кто верно выбирает время.

104



Стремясь к достижению желаемого, нельзя терять ни минуты.

105



Следует начинать работу только после того, как станут понятны мотивы окружающих и последствия затеянного дела.

106



Без милости Бога даже самая легкая работа становится невыносимо трудной.

107



Мудрый человек всегда будет заботиться об интересах страны и времени.

108



Процветание сопутствует тому, кто действует с правильной расстановкой сил.

109



Для накопления состояния хороши любые методы.

110



Даже удачливого покидает процветание, если он лишен проницательности.

111



Предмет следует изучать, основываясь на том, что уже известно, и на собственной интуиции.

112



Каждый должен выполнять ту работу, на которую способен.

113



Тот, кто знает способ, может невозможное сделать возможным.

114



Не следует считать заслугой то, что сделал неразумный человек.

115



Иногда, даже червяк может принять другое обличье, если ему сопутствует удача.

116



Говорить во всеуслышание можно только о делах завершенных.

117



Даже разумный и образованный человек может потерпеть неудачу в своем начинании из-за вмешательства судьбы или других людей.

118



Даже судьбу можно задобрить, совершая искупительные поступки.

119



Препятствия, чинимые людьми, можно преодолеть с помощью собственного разума.

120



Когда возникают проблемы, глупо считать их непреодолимыми.

121



Тот, кто стремится к достижению своих целей, не должен ведать жалости.

122



Голодный теленок сам наткнется на вымя коровы.

123



Недостаточность усилий — причина неудач.

124



Те, кто слепо верят в судьбу, ничего не достигают.

125



Пассивный человек неспособен защитить тех, кто обратится к нему за помощью.

126



Тот, кто не видит последовательности событий, слеп.

127



О событиях следует делать выводы, учитывая очевидные и скрытые факты.

128



Процветание обходит стороной того, кто не пытается вникнуть в суть вещей.

129



Опасность минует того, кто умеет разбираться в людях и событиях.

130



На риск следует идти, только трезво оценив свои силы.

131



Тот вкушает нектар, кто съедает остатки пищи, предложенной прежде гостям.

132



Лишь неустанно предпринимая всевозможные усилия, можно надеяться на успех и процветание.

133



Трус боится действовать.

134



Тот, кто стремится к успеху, прежде всего узнает о предпочтениях своего хозяина.

135



Только тот, кто знает природу коровы, получит от нее молоко.

136



Добропорядочный человек не должен делиться секретом с ничтожеством.

137



Мягкотелые и нерешительные не могут снискать уважения даже у своих подчиненных.

138



Правитель, наказывающий слишком сурово, вызывает в обществе смятение.

139



Всякое наказание должно быть соразмерным проступку.

140



Слабый правитель, несмотря на образованность, никогда не будет уважаем своими подчиненными.

141



Излишнее бремя ответственности наделяет человека чрезмерной властью.

142



Тот, кто говорит о недостатках другого в собрании почтенных мужей, выставляет напоказ свой собственный недостаток.

143



Тот, кто неспособен контролировать себя, будет уничтожен собственным гневом.

144



Правдивый может добиться чего угодно.

145



Спешка делу не помощник.

146



Миновавшее бедствие быстрее всех забывают те, кто больше всех их опасается.

147



Когда упускается возможность, возникают препятствия.

148



Зависть к богатствам другого проявляет лишь эгоист.

149



Пожертвование — праведный поступок.

150



Тот, кто не делает пожертвований, обречен, также как обречены богатства подлеца.

151



Вожделение не приносит прав добродетели и богатства.

152



Выступая против добродетели и богатства, человек навлекает на себя страдания.

153



Честного и справедливого человека встретить очень трудно.

154



Добродетельный отвергнет богатство, обретенное бесчестным и позорным способом.

155



Один-единственный недостаток затеняет множество добродетелей.

156



Не стоит спешить проявлять агрессию по отношению к врагу достойному и великому.

157



Никогда не следует переходить границы добра.

158



Лев никогда не будет есть траву, даже если он голоден.

159



Доверие нужно беречь, вплоть до готовности отдать за него собственную жизнь.

160



Тот, кто находит удовольствие в клевете, будет отвергнут собственной женой и детьми.

161



Следует прислушиваться к многозначительным словам, даже, если они исходят из уст ребенка.

162



Если уверен, что люди не поверят твоим словам даже если они правдивы, не следует их произносить.

163



Множество хороших качеств могут быть принижены из-за одного единственного недостатка.

164



Недостатки есть даже у образованных людей.

165



Каждый бриллиант подвергался шлифовке.

166



Не следует доверять чрезмерной любезности.

167



Даже почтительный жест со стороны врага приносит боль.

168



Даже узкое горлышко кувшина не станет препятствием в опустошении колодца.

169



Не следует идти наперекор разумному совету.

170



Благодаря общению с праведными человек становится добродетельным, даже если прежде таковым не был.

171



Вода, смешанная с молоком, становится молоком.

172



Серебро в сплаве с золотом приобретает золотой оттенок.

173



Глупец стремится делать зло тем, кто делает добро.

174



Злоумышленники не боятся критики.

175



Энтузиасты способны победить кого угодно, даже собственных врагов.

176



Отвага — богатство правителя.

177



Ленивый не сможет обрести счастья ни в этом мире, ни в любом другом.

178



Из-за недостаточности усилий уходит удача.

179



Нужно пользоваться всем, что будет полезно делу, подобно тому, как рыбак вылавливает рыбу из воды, чтобы употребить ее в пищу.

180



Нельзя доверять тому, кто доверия не заслуживает.

181



Яд — это всегда яд.

182



Если стремишься к богатству, старайся избегать общества врагов.

183



Даже обретя богатство, продолжай избегать общества врагов.

184



Стабильные отношения зависят от богатства.

185



Друг, даже если он сын врага, должен быть под твоей защитой.

186



Пока не выяснились слабые стороны врага, не стоит портить с ним отношений.

187



Врага нужно бить по его слабым местам.

188



Нельзя раскрывать своих слабых сторон.

189



Враги бьют по твоим слабым местам.

190



Даже поверженному врагу не стоит доверять.

191



Следует удерживать своих людей от совершения дурных деяний.

192



Неуважительное отношение со стороны своих подчиненных привносит горе и печаль в сердце благородного человека.

193



Пораженный орган способен погубить весь организм.

194



Благородным поведением можно завоевать даже врага.

195



Низкие люди не могут жить без обмана.

196



Не стоит давать советов низким людям.

197



Низким людям никогда не нужно доверять.

198



Злонамеренный человек причинит боль, несмотря на хорошее с ним обращение.

199



Лесной пожар не жалеет даже сандаловое дерево.

200



Никто не должен быть обделен почтением.

201



Нельзя унижать того, кто достоин прощения.

202



Лишь глупец будет во всеуслышание рассказывать о том, что узнал от господина.

203



Любовь узнается по ее плодам.

204



Указы правителя должны приводить к процветанию его подопечных.

205



Глупец с огромным трудом отказывается от того, что ему и так не принадлежит.

206



Несмотря на богатства, человек обречен на поражение, если не обладает силой духа.

207



Лишенный силы духа не сможет наслаждаться ни материальными, ни духовными ценностями.

208



Не общайтесь с плохими людьми.

209



Даже молоко в руках алкоголика становится противным.

210



Настоящий разум проявляется лишь в трудных ситуациях.

211



Умеренное питание полезно.

212



При несварении следует воздержаться от пищи.

213



Болезнь не страшна тому, чей организм переваривает всю пищу.

214



Нельзя игнорировать болезнь, появляющуюся в стареющем теле.

215



При несварении очень трудно есть.

216



Болезнь хуже врага.

217



За пожертвованием следует богатство.

218



Очень легко обмануть жадного и хитрого.

219



Жадность затмевает разум.

220



Когда предстоит совершить нечто особенное, необходимо продумать соответствующее вознаграждение.

221



Секретные задачи следует решать в одиночку.

222



Контролируйте поведение глупцов.

223



Не спорьте с глупцами.

224



С глупым говорите на его языке.

225



Железо может разрезать только железо.

226



У глупого нет сподвижников.

227



Мир зиждется на правдивости.

228



Пороки и добродетели преследуют дух и после смерти.

229



Доброта — мать правдивости.

230



Правдивость и милосердие — основа праведности.

231



Мир может быть завоеван лишь праведностью.

232



Даже смерть защищает праведного.

233



Там, где люди поступают наперекор праведности, не будет счастья.

234



О состоянии тех, кто обречен на поражение, можно судить по их внешнему виду и поступкам.

235



Злой разум ведет к самоуничтожению.

236



Злословный клеветник не ведает секретов.

237



Не интересуйтесь секретами других.

238



Не подобает правителю быть посредником.

239



Своих людей следует уважать.

240



Нельзя оставлять мать, пусть и жестокую.

241



Следует отрубить собственную руку, если она отравлена.

242



Покровитель, будь он чужеземец, является кровным родственником.

243



Лекарство можно приготовить даже из сухой травы.

244



Ворам доверять нельзя.

245



Не стоит игнорировать легкие задачи.

246



Даже незначительная слабость становится причиной беспокойств.

247



Нужно стремиться к богатствам, как если будешь жить вечно.

248



Богатых уважают везде.

249



Мир не уважает того, кто лишен богатств, будь это сам Индра (царь среди богов).

250



Бедность хуже смерти.

251



Даже уродливый человек, обладающий богатствами, считается красивым.

252



Низкорожденный богач снискает к себе больше уважения, чем бедный дворянин.

253



Подлец не ведает стыда.

254



Разумный человек не страшится за свое будущее.

255



Контролирующие свои чувства не боятся объектов чувств.

256



Удовлетворенный не страшится смерти.

257



Хороший человек относится к успехам других, как к своим собственным.

258



Не следует желать чужих богатств.

259



Желание чужого добра — корень разрушения.

260



Нельзя красть чужого, пусть даже это скорлупа от ореха.

261



Кража чужого добра ведет к потере собственного.

262



Нет большего повода для печали, чем кража.

263



Даже овсяная каша, поданная вовремя, может спасти жизнь.

264



Мертвецу лекарства не помогут.

265



Процветание приходит в положенное время.

266



Общение с подлыми людьми подталкивает к греховным поступкам.

267



Если змею поить молоком, ее яд будет только прибывать.

268



Никакие богатства не могут сравниться с зерном.

269



Нет врага страшнее голода.

270



Тот, кто совершает неверные поступки, неизбежно будет страдать от голода.

271



Для голодного нет ничего несъедобного.

272



Пресыщение удовольствиями жизни быстро старит человека.

273



Нужно зарабатывать на жизнь, служа сострадательному господину.

274



Служащий скупому господину напоминает обмахивающего светлячка в надежде получить огонь.

275



Следует служить образованному господину.

276



Чрезмерный секс старит мужчин.

277



Недостаточный секс старит женщин.

278



Не может быть брака между людьми низкого и высокого происхождения.

279



Общение с низкими (бесхарактерными) женщинами отрицательно сказывается на продолжительности жизни, репутации и добропорядочности.

280



Нет врага хуже заносчивости и надменности.

281



Нельзя критиковать врагов в большом собрании.

282



О проблемах врага слышать всегда приятно.

283



Бедняк лишен разума.

284



Голос бедного, несмотря на правоту, не будет услышан.

285



Бедняка презирает его собственная жена.

286



Пчелы не полетят на деревья манго, лишенные цветов.

286



Знание — богатство бедняка.

287



Богатство знаний не может быть похищено ворами.

288



Образованность украшает человека.

289



Слава бессмертна.

290



Тот хорош, кто стремится помогать другим.

291



Образование успокаивает чувства.

292



Кнут знания вразумляет тех, кто вовлечен в дела недостойные.

293



Не следует учиться у недостойных людей.

294



Не стоит учиться языку недостойных людей.

295



Даже низкорожденные люди могут быть носителями хороших традиций.

296



Не нужно завидовать хорошим качествам других.

297



Хорошему стоит учиться даже у врага.

298



Нектар можно извлечь даже из яда.

299



Человека почитают в соответствии с его положением.

300



Людей почитают только исходя из положения, занимаемого ими в обществе.

301



Нужно следовать образу жизни благочестивых людей.

302



Никогда не пренебрегайте правилами этикета.

303



Бриллиант особо ценится среди людей.

304



Ничто не может сравниться с хорошей женщиной.

305



Драгоценные камни на дороге не лежат.

306



Самым страшным наказанием для человека является дурная слава.

307



Ленивому не откроются знания.

308



Охотник за женщинами не совершит благочестивых поступков и не попадет в рай. Сами женщины презирают таких мужчин.

309



Тот, кто хочет вырастить цветок, не станет поливать дерево.

310



Попытки добиться цели, не располагая необходимыми для этого средствами, похожи на перепахивание песка.

311



Не стоит смеяться над великими людьми.

312



Приметы скажут о том, что ожидает новое начинание — успех или неудача.

313



Трезвые рассуждения превосходят по значимости показания звезд.

314



Тот, кто хочет добиться быстрых результатов, не смотрит на звезды (чтобы узнать о своих шансах).

315



При близких отношениях порока не спрячешь.

316



Нечестивый всегда подозревает других.

317



Очень трудно изменить свой характер.

318



Наказание должно соответствовать преступлению.

320



Возражение должно соответствовать высказанному мнению.

321



Украшения должны соответствовать возможностям.

322



Поведение должно соответствовать воспитанию.

323



Пожертвование должно соответствовать получателю.

324



Одежда должна соответствовать возрасту.

325



Слуга должен подчиняться господину.

326



Только та, кто покорно служит своему мужу, может называться его женой.

327



Ученик должен слушаться учителя.

328



Сын должен слушаться отца.

329



Когда господин в гневе, слуга должен быть послушен.

330



Ребенок, получивший оплеуху от матери, должен плакать только перед ней.

331



Гнев милого недолог.

332



Глупец видит лишь чужие недостатки, не свои.

333



Образованности сопутствует учтивость.

334



Чрезмерная любезность и обходительность со стороны давно знакомого человека подозрительны.

335



Обычная корова лучше тысячи собак.

336



Голубь сегодня лучше, чем павлин завтра.

337



Чрезмерная опека причиняет беспокойства.

338



Лишенный гневливости покоряет всех.

339



Если человек испытывает гнев по отношению к низкому человеку, он должен гневаться на самого себя за то, что допускает возникновение подобного чувства в своем сердце.

340



Не стоит спорить с умным, глупым, друзьями, учителями и возлюбленными.

341



Всякое богатство губительно.

342



Богатому нетрудно вершить благие дела.

343



Тот, кто путешествует в карете, не знает, что такое усталость.

344



Жена — это неметаллические кандалы.

345



Каждый должен выполнять работу, которая ему по силам.

346



Плохая жена — это пытка для хорошего мужа.

347



Нужно следить за своей женой, не выпуская свои чувства из-под контроля.

348



Женщинам доверять нельзя ни при каких обстоятельствах.

349



Женщины не обладают ни хладнокровием, ни разумом.

350



Мать — это величайший учитель.

351



При любых обстоятельствах мать нуждается в заботе и опеке.

352



Мудрость сокрыта за буквами слов.

353



Скромность — украшение женщины.

354



Знание — украшение образованного.

355



Правдивость украшает всякого, кто ею обладает.

356



Образованность, сопровождаемая смирением — это самое драгоценное украшение.

357



Нужно жить в стране, где нет места раздорам и войнам.

358



Та страна хороша, где живут хорошие люди.

359



Правителя нужно бояться.

360



Нет никого значимее правителя.

361



Гнев правителя испепеляет даже на большом расстоянии.

362



Нельзя приближаться к правителю с пустыми руками.

363



Следует бояться всех членов царской семьи.

364



Следует как можно чаще наведываться в покои царской семьи.

365



Следует стремиться заводить знакомства с правящей элитой.

366



Наложница царя не может быть судима.

367



На правителя нельзя поднимать своих глаз.

368



Когда дети хороши, дом превращается в рай.

369



Дети должны стремиться к обретению знания.

370



Ради блага собственной страны можно пожертвовать селением.

371



Ради блага селения можно пожертвовать одной семьей.

372



Величайшее обретение — обретение сына.

373



Только тот, кто оберегает семью от невзгод и проблем, называется сыном.

374



Хороший сын славит семью.

375



Бездетные не будут в раю.

376



Та, кто дала рождение твоему ребенку, считается женой.

377



Во время паломничества нужно сопровождать ту жену, которая родила тебе сына.

378



Но если сын остался дома, следует воздерживаться от половой связи.

379



Не следует сажать свое семя на чужом поле.

380



Женщины предназначены для того, чтобы давать рождение детям.

381



Обладание служанкой закабаляет.

382



Тот, кого ожидает погибель, не прислушается к дельному совету.

383



Воплощенная в теле душа не сможет избежать боли и наслаждений.

384



Подобно детям, сопровождающим мать, боль и наслаждения сопутствуют душе.

385



Великий человек даже незначительную помощь расценивает как значимую.

386



Злым людям помогать не следует.

387



Боясь того, что за помощь придется отплачивать, подлые люди заранее становятся врагами.

388



Благородный человек не забудет сделать все, что в его силах, чтобы отблагодарить за самую незначительную помощь, оказанную ему.

389



Не следует презирать богов.

390



Нет света ярче сияния глаз.

391



Глаза ведут воплощенную душу.

392



Какой прок слепцу от тела?

393



Не следует мочиться в воду.

394



Не следует входить в воду обнаженным.

395



В здоровом теле здоровый ум.

396



Процветание зависит от ума.

397



Не стоит огонь забрасывать огнем (не имеет смысла гневаться на могущественного).

398



Святым следует поклоняться.

399



Не следует смотреть на чужих жен.

400



Бесплатно раздаваемая пища может избавить даже от греха детоубийства.

401



Нет такого предписанного долга, который не был бы приведен в писаниях.

402



Праведность всегда нужно хранить в своем сердце.

403



Правдивость ведет в рай.

404



Нет покаяния более великого, чем преданность правде.

405



Правдивость — дорога в рай.

406



Мир рожден из лона правдивости.

407



Благодаря правдивости, Бог посылает на землю дожди.

408



Нет страшнее греха, чем обман.

409



Учителей нельзя критиковать.

410



Не должно сносить подлость.

411



У подлецов не бывает друзей.

412



Бедняку очень трудно жить.

413



Преданность учителю, Богу и образованному мужу может украсить каждого.

414



Смирение украшает каждого.

415



Низкорожденный смиренный человек превосходит всякого другого.

416



Благоприятные условия жизни увеличивают срок жизни и улучшают репутацию.

417



Сладкие слова, сказанные некстати, не делают чести их произнесшему.

418



Не следует идти за тем, кому противостоит множество людей.

419



Не следует связывать свои надежды на удачу и успех со злонамеренными людьми.

420



Не следует общаться с низкими и подлыми людьми, даже если им сопутствует успех.

421



Нужно незамедлительно избавляться от следующих вещей: долгов, врагов и болезни.

422



Встать на верный путь — самое лучшее лекарство.

423



Не следует ненавидеть того, кто ищет помощи и поддержки.

424



Неблагодарному не избежать ада.

425



Развитие и разрушение зависят от языка.

426



Язык — вместилище яда и нектара.

427



Сладко говорящие не имеют врагов.

428



Даже богам приятно, когда их превозносят.

429



Злые слова, пусть сказанные непреднамеренно, надолго застревают в памяти.

430



Не следует произносить ничего, что могло бы потревожить правителя.

431



Слова должны звучать, словно приятное воркование голубя, радуя слух.

432



Тот, кто выполняет свой долг, обладает высшим достоинством праведника.

433



Нищий не может иметь достоинства.

434



Муж — украшение жены.

435



Даже врагу нельзя мешать жить по своему усмотрению.

436



Возделывать нужно лишь ту землю, где легко добыть воду.

437



Не следует гневить слона с помощью сахарного тростника (не следует гневить сильного, заручившись поддержкой слабого).

438



Даже самый яркий светлячок не сможет вспыхнуть огнем.

439



Большие размеры не свидетельствуют о высоком качестве.

440



Даже самое старое дерево ним нельзя использовать для изготовления стрел.

441



Каково семя, таково и дерево.

442



Ум зависит от образования.

443



Поведение зависит от воспитания.

444



Даже после многократного очищения, ним никогда не станет манго.

445



Не следует отказываться от заслуженного комфорта.

446



Действия являются причиной печали.

447



Не следует гулять по ночам.

448



Не следует спать половину ночи (спать нужно всю ночь напролет).

449



Разговоры о Боге и творении стоит заводить лишь с разумными людьми.

450



Не следует приходить в чужой дом без повода или приглашения.

451



Люди совершают предосудительные поступки, прекрасно понимая, что они поступают плохо.

452



Жизнь нужно строить в соответствии с писаниями.

453



Если священные писания недоступны, нужно руководствоваться поведением хороших людей.

454



Нет писания более великого, чем хорошее поведение.

455



Глазами агентов правитель видит все, что происходит в любом селении его страны.

456



Поведение людей обусловлено традицией.

457



Не следует отзываться плохо о том, кто несет ответственность за свои поступки.

458



Суть покаяния — контроль над чувствами.

459



Очень непросто освободиться от оков привязанности к женщине.

460



Женщина — средоточие всех пороков.

461



Женщина не может судить мужчину.

462



Женщина очень непостоянна.

463



Враги зла не привязаны к женщинам.

464



Те, кто обладают знанием трех Вед, понимают смысл жертвоприношений.

465



Райская жизнь не вечна, она подходит к концу, как только заканчивается запас благочестия.

466



Падение с райских планет — огромное разочарование.

467



Воплощенное живое существо не возжелает даже положения Индры, если ей придется оставить это тело.

468



Освобождение — лекарство от всех тревог.

469



Вражда с благородным человеком лучше союза с подлецом.

470



Дурная речь разрушает семейные устои.

471



Нет ничего приятней прикосновения собственного ребенка.

472



В споре важно не забывать о том, что является правдой.

473



Каждое утро нужно составить список дел на предстоящий день.

474



Не следует заниматься сексом в сумерки.

475



Тот, чья гибель неминуема, будет неизбежно замышлять дурное.

476



Какой прок в слоне, если требуется молоко?

477



Нет ничего приятнее подарка.

478



Не следует желать собственности, принадлежащей твоему ближнему.

479



Незаконно полученные богатства приносят наслаждения только злонамеренным людям.

480



Горький плод дерева ним приносит наслаждение лишь воронам.

481



Океан не может утолить жажды.

482



Хорошие люди не наслаждаются обществом подлецов.

483



Лебедь не любит прогуливаться в местах захоронения.

484



Мир вращается вокруг денег.

485



Все живые существа околдованы желаниями.

486



Процветание не сопутствует тому, кто попал в зависимость от своих желаний.

487



Те, кто погружены в океан чувств, неустойчивы на своем пути.

488



Смерть предпочтительней бедности.

489



Желание рассеивает стыд.

490



Не следует оставаться наедине даже со своей собственной матерью.

491



Не следует прославлять себя.

492



Не стоит предаваться мечтаниям.

493



Ослепленный процветанием не замечает надвигающейся опасности и не прислушивается к разумным советам.

494



Нет значительнее личности, чем муж для собственной жены.

495



Поступать в соответствии с пожеланиями мужа — путь к материальному и духовному счастью.

496



Пришедшему гостю нужно оказать должный прием.

497



Жертвенное предложение богам никогда не забудется.

498



Враг может походить на друга.

499



Мираж похож на водоем.

500



Вредные науки очаровывают злонамеренных людей.

501



Общество хороших людей подобно пребыванию в раю.

502



Благородный человек считает других лучше себя.

503



Содержание соответствует внешнему виду.

504



Есть только одно место, где человек может жить счастливо.

505



Не обретут спасения те, кто предали доверие.

506



Не следует ставить под сомнение волю Господа.

507



Благородный человек воспринимает печали и горести обратившегося к нему за помощью как свои собственные.

508



Подлый человек скрывает свои истинные чувства, изображая нечто иное.

509



Безумцы ничем не лучше привидений.

510



Не следует отправляться в путешествие без спутников.

511



Не следует прославлять собственного сына.

512



Подчиненные не должны скупиться на добрые слова в адрес своего господина.

513



Даже занимаясь выполнением предписанных обязанностей, господин всегда достоин прославления.

514



Приказы правителя должны выполняться немедленно.

515



Что бы ни приказал правитель, его приказ должен быть исполнен.

516



Умный человек не имеет врагов.

517



Не следует раскрывать собственных слабостей.

518



Терпеливый добивается всего, чего хочет.

519



Деньги следует сохранять на черный день.

520



Отважные стремятся выполнять свой долг.

521



То, что запланировано на завтра, сделай сегодня.

522



То, что запланировано на вечер, сделай до обеда.

523



Правильный выбор зависит от многих обстоятельств.

524



Окружающий нас мир — средоточие знаний.

525



Образованный ученый, не имеющий жизненного опыта, ничем не лучше глупца.

526



Смысл знания — в поиске истины.

527



Знание истины освещает деяния человека.

528



При рассмотрении судебных дел следует оставаться беспристрастным.

529



Душа — свидетель наших деяний.

530



Дух (душа) — свидетель всего происходящего.

531



Не следует лжесвидетельствовать.

532



Ложное свидетельство ведет в ад.

533



Свидетели тайных грехов — великие союзники живого существа.

534



Грехи человека обнаруживаются самим человеком.

535



В своем поведении человек неизбежно демонстрирует свое внутреннее содержание.

536



Даже боги не в силах скрыть от посторонних глаз свои недостатки.

537



Богатство нужно тщательно оберегать от грабителей и государственных чиновников.

538



Недоступные правители раздражают людей.

539



Доступные правители умиротворяют людей.

540



Люди воспринимают правителя в качестве своего отца.

541



Такой правитель обретает материальное счастье, а после смерти попадает в рай.

542



Ненасилие — признак праведности.

543



Хороший человек воспринимает тело другого как свое собственное.

544



Мясоедение не подобает человеку.

545



Мудрец не боится самсары.

546



Страх перед этим миром рассеивается факелом знания.

547



Все в этом мире быстротечно и мимолетно.

548



Тело, являющееся вместилищем червей и экскрементов, порождает пороки и добродетели.

549



Единственная печаль — рождение и смерть.

550



Следует попытаться избежать перерождения в цикле рождения и смерти.

551



Рай обретается покаянием.

552



Покаяние терпеливого ценно вдвойне.

553



Через покаяние человек достигает совершенства.

554



Правитель, способный контролировать свои чувства, религиозный, почитающий отшельников и пекущийся о благосостоянии своих подданных, способен оказать им достойную защиту.

555



Правитель должен править своей страной, руководствуясь истиной и принципами праведности, одерживая верх над врагом, охраняя свою территорию от внешних посягательств.

556



Правитель страны, в которой образованные люди повсеместно произносят молитвы, обретает все необходимые для правления качества и избавляется от несчастий.

557



Правителем является тот, кто защищает сирот, предлагает прибежище беженцам, помогает тем, кто в беде, защищает устрашившихся, поддерживает неуверенных в себе, является другом, родственником, покровителем, доброжелателем, учителем, отцом, матерью и братом всем живым существам.

558



Считается, что у правителя есть пять первейших обязанностей: наказание злонамеренных, поощрение добропорядочных, обогащение страны достойными методами, благосклонное отношение, основанное на беспристрастности, и защита государства.

559



Правитель должен обладать пятью самыми важными качествами: он должен быть готов в любой момент оставить свои богатства ради спасения страждущих, любить добродетели, наслаждаться в обществе своих друзей и родственников, стремиться к образованию и быть умелым воином.

560



Правитель должен перенять по одному качеству у льва и журавля, четыре у петуха, пять у вороны, шесть у собаки и три у осла.

561



У льва он должен научиться постоянной готовности к решению самых разных задач — неважно, больших или незначительных.

562



Подобно журавлю, он должен научиться контролировать чувства, правильно выбирая место и время для выполнения поставленной задачи.

563



У петуха он должен научиться четырем вещам: вставать вовремя, иметь бойцовский дух, распределять ответственность среди союзников и подчиненных и наслаждаться после битвы.

564



У вороны он должен перенять пять вещей: как заниматься сексом в тайне от других, как совершать секретные действия, как поджидать и обезвреживать врага, как сохранять невозмутимость и недоверие ко всем.

565



У собаки есть шесть достоинств, приличествующих и человеку: желание большего, умение довольствоваться малым, глубокий сон, легкое пробуждение, преданность господину и отвага.

566



У осла он должен научиться трем вещам: нести бремя, невзирая на тяжесть, стойко переносить жару и холод, а также быть довольным, какой бы долгий и утомительный ни предстоял путь.

567



Дальновидный человек, способный перенять все эти двадцать качеств сможет победить всех своих врагов и остаться непобежденным.

568



Тот правитель долго будет стоять у руля власти, кто действует подобно опытному садовнику: снова сажает в землю выкорчеванные деревья, ухаживает за цветущими, удобряет ослабевшие, обрезает слишком высокие, ослабляет слишком сильные, разделяет сросшиеся, обрабатывает колючие и защищает те, что выросли сами.

569



Правитель, который следует верному пути, подобен слуге Бога, которому не страшны напасти врагов, потому что его защищает Сам Господь.

570



Хорошее качество правителя и слуги заключается в том, чтобы уметь наполнять казну и склады соответственно.

571



Расточитель, сирота, дебошир, сраженный болезнью, неразборчивый в еде — все они обречены на короткую жизнь.

572



Лучше жить без правителя, чем подчиняться указам плохого правителя.



Лучше жить в одиночестве, чем иметь плохого друга.



Лучше совсем никого не обучать, чем иметь плохого ученика.



Лучше обойтись без жены, чем иметь плохую.

573



Разве счастливы люди, подчиняющиеся указам плохого правителя?



Разве счастливы те, чьи друзья неверны?



Разве хорошо в доме, где ждет плохая жена?



Разве сможет прославить тебя плохой ученик?

574



Правители подобны змеям: у каждого есть клобуки, они так же любят наслаждаться и скрываться от других, так же жестоки и хитры, но поддаются влиянию советников (как змеи завораживаются звуками мантры).

575



Нельзя доверять плохим друзьям, наслаждаться с плохой женой, обрести счастье при плохом правителе и жить в плохой стране.

576



Правители — опора праведности, брахманы — опора покаяния. Там, где почитают обладающих знанием, праведность остается навсегда.

577



Правитель, который оставляет своих людей, пытаясь найти других, а также оставляет свою религию, пытаясь принять другую, потерпит поражение.

578



Владения, богатства, удовольствия, благородное происхождение, чистота, образованность, долгая жизнь и здоровье — все это плоды праведной жизни.

579



Правитель должен править своей страной, оставаясь приверженцем истины и принципов праведности. Он должен отражать нападения врагов, защищая свою территорию, словно любящий муж свою супругу.

580



Тот правитель, кто без причины гневается на своих слуг, навлекает на себя яд (воздаяния) и будет укушен черной коброй.

581



Что удивительного в том, что брахман, знающий Веды, станет известным ученым? Что удивительного в том, что правитель, обученный политическим наукам, будет строг и справедлив? Что удивительного в том, что прекрасная молодая девушка станет благочестивой женщиной? Что удивительного в том, что бедняк предается греху в любое время дня или ночи?

582



Собрание великих и праведных мужей, справедливый правитель, благочестивая женщина — все это истинное богатство каждого.

583



Как земля окутана океаном, как дом оберегаем двором, так и государство защищено правителем, а женщина характером.

584



Преданность мужу — это долг женщины, лояльность — долг министров, защита людей — долг правителя, а хорошее поведение — обязанность великих душ.

585



Без причины и без повода, правитель не должен причинять боль и оскорблять своих слуг, наоборот, он должен проявлять о них всяческую заботу.

586



Чиста вода падающая на землю с неба; так же чисты целомудренная женщина, правитель, пекущийся о благосостоянии граждан, и удовлетворенный брахман.

587



Правитель должен быть прибежищем для слабых, осиротевших, юных, пожилых, аскетов, а также для тех, кто обманут и обижен.

588



Правитель — это сила слабого, плач младенца, молчание глупца и обман вора.

589



У человека есть пять матерей: жена правителя, жена учителя, жена друга, мать жены и своя собственная мать.

590



Куртизанка оставляет лишившегося богатств, подчиненные покидают ослабевшего правителя, птицы дерево — лишенное, плодов, а гости покидают дом, где кончилось угощение.

591



Правитель должен накапливать богатства достойными методами, а также должен поощрять благородных интеллектуалов.

592



Если, даже лживый аскет накапливает богатства, почему этого не должен делать правитель, чьи подданные зависят от его казны?

593



Богатства, предназначенные для удовлетворения желаний, обретаются с огромным трудом. Если они не потрачены здесь и сейчас, то когда еще представится такая возможность?

594



Это правда, что удовольствия освежают ум, богатства приносят радость, но жизнь мимолетна, как быстрый взгляд опьяневшей девицы.

595



Накопив богатства (не вечное), обрати свой ум к праведности (вечному). Богатства покинут тебя в один миг, называемый смертью.

596



Богатство — это подспорье правителя в войне, в даровании пожертвований, завоевании славы, создании счастья для себя и освобождении.

597



Тот, кто считает подлинным богатством своих друзей и родственников, должен признаваться настоящим ученым.

598



Тот, кто обладает богатством, считается добропорядочным, ученым, знатоком писаний, вдумчивым, красноречивым и привлекательным. Все эти качества зависят от благосостояния.

599



Богатство — это каста, богатство — это красота, богатство — это образование, богатство — это слава. Этих качеств не может быть у тех, что лишен богатства.

600



Богатый может заполучить красивое денежной приманкой, силу — с помощью слуг, благородство — благодаря гостям, родословную — с помощью удачного брака.

601



Все добродетели зависят от богатств, богатства даруют наслаждения. Все покоится на богатстве. Богатство украшает и улучшает нашу жизнь.

602



Богатство — неотразимая красота, богатство — это хорошая семья, богатство — это неомраченная юность, богатство — это долгая жизнь.

603



Качества обретаются с помощью богатства, а не богатства с помощью качеств, богатому служат те, кто обладает отменными качествами, а не наоборот.

604



Старый, знаменитый, образованный, квалифицированный, доблестный, сведущий в писаниях, поэтичный, благородный — все они подойдут к богатому и скажут: «Удачи тебе и долгой жизни!»

605



Бедный испытывает отвращение к своему собственному дому, а богатый испытывает привязанность даже к тем, кто покинул этот мир.

606



Откуда оно приходит? Куда оно девается? Никто не знает, откуда оно берется…

607



Богатые всегда счастливы, бедные всегда печальны. Так счастье или печаль разделены между бедными и богатыми.

608



Друзья, сыновья, жена, родственники покинут тебя, если ты стал беден. Но они не преминут вернуться, как только богатства появятся у тебя вновь. Богатство — это настоящий друг живого существа в этом мире.

609



Лебеди живут у воды. Они оставляют водоем, если вода в нем высыхает, но возвращаются вновь, как только в нем снова появляется вода. Люди не должны уподобляться лебедям.

610



Лишь бедность может погубить удачу. Бедность подобна пятну на луне.

611



Изгой и бедняк сродни друг другу, разница лишь в том, что бедняк не лишен опеки родных, а изгой отвергнут даже ими.

612



Как садовник срезает цветок, не повреждая корней, так и правитель собирает деньги, не разоряя их источник.

613



Правильно обращаясь с коровой, можно получить молоко. Для этого не нужно ее продавать. Так же должен поступать и правитель.

614



Молока не получишь, уморив корову. Так и правитель должен пожинать плоды, не уничтожая дерева.

615



Как пчела постепенно собирает мед с цветков, так и правитель должен постепенно наполнять свою казну, собирая подати с граждан.

616



Государство можно сравнить с ульем, но пчел убивать не должно. Правитель должен защищать свою землю и при этом получать доход с населения.

617



Доходы правителя растут понемногу, подобно муравейнику, улью или луне после новолуния.

618



Правитель ищет богатства, блохи ищут больное животное, подлецы ищут повода для ссоры, а хорошие люди ищут мира.

619



Правитель никогда не будет удовлетворен собранными доходами, как океан не будет переполнен водой, выпавшей в него с небес, как ученый никогда не успокоится на достигнутом, а влюбленным недостаточно одного взаимного взгляда.

620



Могущество правителя заключается в слонах и колесницах. В мирное время он отдает их в пользование брахманам, но когда приходит время воевать, он забирает их обратно.

621



Читай, сынок, читай. Не ленись! Неграмотные причиняют одни лишь беспокойства. Ученых почитают правители. Поэтому читай, сынок, каждый день.

622



Читай неустанно, сынок. Запоминай все, что выучишь. Правителю поклоняются в своей стране. А образованию поклоняются повсюду в мире.

623



Власть и образование — это совершенно разные вещи. Правителя почитают в своей стране, а ученого почитают везде.

624



Правитель, рожденный слепым, лучше лишенного знания. Слепец может видеть глазами подчиненных, но лишенный знания на это неспособен.

625



Стрела, выпущенная из лука, может убить или ранить человека. Однако мысль разумного человека может уничтожить всю страну вместе с ее правителем.

626



Правитель должен усердно изучать политическую науку, науку владения луком, науку любви, танцы, счетоводство, музыку, математику и изобразительное искусство.

627



Правитель не должен расстраиваться, когда приходят неудачи, он также не должен переживать о потерянном богатстве. Он не должен печалиться или радоваться.

628



Храброму человеку неведома печаль, если он попадает в трудную ситуацию. Разве Луна, которая попадает в пасть Дракона, не выходит затем на свет опять?

629



Правитель должен быть мудрым, дружелюбным, безупречным в отношениях с другими, держать людей на расстоянии, жертвенным, а также равно переживать боль и наслаждения.

630



Нужно всегда воздерживаться от общения с непостоянными и лживыми людьми, священниками и слугами.

631



Праведного защитит богатство, ученого практика, правителя доброта, а дом хорошая хозяйка.

632



Гулять ночью — это яд, праздность — яд для правителя, женщина, чье сердце отдано другому — яд для мужчины, не выявленная болезнь — яд для организма.

633



Правитель должен сидеть с хорошими людьми, дружить с ними, обсуждать с ними разные темы, но должен сторониться плохих людей.

634



Человек должен общаться с учеными, смиренными, праведными, искренними. Те, кто говорят правду даже в тюрьме, не должны считаться злонамеренными.

635



Один глаз — это проницательность, другой глаз — это общество хороших людей. Те, кто лишен этих глаз рано или поздно окажутся на самом дне колодца иллюзии.

636



Недалекий человек неспособный углядеть в человеке врага, друга, лентяя, посредника, старика или учителя, обречен на поражение.

637



Правитель, объезжающий свои провинции, и брахман, путешествующий по свету, достойны почитание. Но блудливая женщина обречена.

638



Не склонный к пожертвованиям правитель, дерзкие слуги, неверные друзья и бесстыдная жена — эти четыре копья смертельной болью пронзят сердце любого.

639



Правитель должен оставить удовольствия и наслаждения. Те, кто пристрастились к этим порокам, непременно попадут во вражескую ловушку.

640



Правитель, пристрастившийся в игре в кости, охоте, женщинам, пьянству, бесцельному времяпрепровождению и сну, обречен.

641



Тот, кто выступает против сложившихся устоев праведной жизни, используя логику и аргументы, обречен и в этом мире, и в последующем.

642



Правитель, предающийся развлечениям, погрязший в гордыне, хвастающий своей свитой и богатством, очень скоро станет жертвой своих врагов.

643



Довольные правители обречены, недовольные брахманы обречены, благочестивые куртизанки обречены, как и бесстыдные девушки в благородной семье.

644



Правитель обжигает наказанием, огонь жаром, солнце лучами, а брахман покаянием.

645



Грехи людей сдерживает страх быть наказанным. Очень редко можно встретить безупречно чистого человека. Мир боится наказаний, поэтому наслаждается благословениями.

646



Обезглавленная страна достойна жалости, так же как безграмотный человек, бездетная семья и голодные люди.

647



Благословенны те, кому не доведется увидеть разрушенной собственную страну, угасание семьи, сбившуюся с праведного пути женщину и сына, попавшего в беду.

648



Можно вернуть жену, богатство, друзей, детей, признание, но не собственную жизнь.

649



Сакральный ритуал без предложения пищи разрушает страну, а без пожертвований — уничтожает учителя. Подобное жертвоприношение хуже врага.

650



Если нет жены, то где твой дом? Если нет богатства, то где твое счастье? Если нет земли, то где твоя трава? Если нет деревни, то где твоя родина?

651



Не стоит даже дня находиться в месте, где не встретишь богатого, священника, правителя, реки и врача.

652



Не следует жить там, где не найдешь средств к существованию, безопасности, чувства стыда, вежливости и благотворительности.

653



Следует избегать страны, где нет работы или за нее не платят, где нет родственников и возможности приобрести знания.

654



Страны, лишенные правителей, обречены, теми же, где много правителей, правят женщины или дети.

655



Не следует находиться там, где тебя окружают почетом, как и там, где никто не уважает тебя. Не следует входить даже в небесную колесницу, если ты не находишь уважения к себе.

656



Дальновидный человек должен оставить плохую страну, плохие условия жизни, плохую жену, плохую реку, безденежье и скудную пищу.

657



Следует держаться подальше от плохой жены, плохой страны, плохого правителя, плохих друзей и плохих родственников.

658



Попав в плохую страну, невозможно рассчитывать на высокие заработки. Воспитав плохого сына, невозможно рассчитывать на то, что он поднесет воды, когда это потребуется. Невозможно рассчитывать на счастье в доме, если в нем плохая жена, как невозможно рассчитывать на славу, воспитав недостойных учеников.

659



Настоящий друг тот, кто будет рядом в болезни, несчастье, голоде, нападении врагов, у трона правителя и у погребальной плиты.

660



Следует избегать друзей, которые в лицо говорят сладкие слова, а за спиной поступают вам во вред. Такой друг подобен кувшину, наполненному ядом, на поверхности которого плавает тонкая пленка молока.

661



Союз с хорошими людьми благоприятно отразится на благосостоянии человека. Никто не шелушит зерно, отделенное от плевел.

662



Хорошие качества следует ценить даже у врага, а также терпеливо сносить плохие качества учителя. Нужно вникать в смысл сказанного им из уважения к учителю.

663



Тот, кто доверяет своему врагу, подобен пытающемуся заснуть на ветвях дерева, рискуя упасть в ту же минуту.

664



Побежденный враг не достоин доверия, даже если предлагает свою дружбу. Ворона никогда не станет залетать в пещеру, в которой еще недавно пылал пожар, потому что там осталось очень много дыма.

665



Не следует доверять плохому или даже хорошему другу. Иногда разгневанный друг может выдать все ваши секреты.

666



Тот, кто не доверяет вам, недостоин вашего доверия. Но не следует полностью раскрываться и перед тем, кто достоин доверия. Беспечность, рожденная из доверия, может разрушить все до основания.

667



Останки врага могут ожить так же, как болезнь, пожар и долги. Поэтому необходимо избавиться от них как можно быстрее.

668



Нельзя недооценивать даже слабого врага. Даже слабое пламя может поджечь лес.

669



Никогда не следует игнорировать врага, даже если он слаб. Настанет время, когда он наберется сил, подобно искре, разгоревшейся в стоге сена.

670



Нельзя недооценивать даже детей врагов. И они в свое время могут стать опасными. Лесной пожар может разгореться даже от сухих листьев, опавших с дерева.

671



То, что невозможно сделать с помощью силы, можно сделать с помощью уловки. Черную кобру победила ворона, использовав золотую цепочку.

672



Не следует быть слишком прямолинейным. Отправляйся в лес и посмотри. Прямые деревья срубают в первую очередь, а неровные остаются нетронутыми.

673



На кончике языка живет богиня процветания, но на этом же кончике живет ложь друзей и родных. Лишение свободы и смерть также находятся на кончике языка. (Сладкозвучие речей очень важно.)

674



О, язык, ты несешь в себе так много острых иголок. Почему бы тебе не говорить приятные слова? Только сладкие речи способны принести процветание. Люди любят приятные слова.

675



Все люди удовлетворены, когда слышат приятные слова. Только сладкие речи должны исходить из уст.

676



Враги должны уничтожаться правителями. Неважно, каким образом: перемирием, уступкой, спором или вторжением.

677



С врагами нужно расправляться, привлекая к этому других врагов, как колючку можно извлечь, воспользовавшись другой колючкой.

678



Враги должны быть окружены препятствиями, дочь должна быть окружена любящими родственниками, сын — книгами, а друг — доверием.

679



Враги, порядочные или вероломные, могут быть обезврежены очень просто. Нет ничего невозможного для человека, способного решить все разногласия без противостояния.

680



Объединение большого количества добропорядочных людей может противостоять любому врагу, так же как жесткая густая трава может выстоять под проливным дождем.

681



Даже небольшая группа людей может оказаться очень стойкой. Слона привязывают веревкой, сплетенной из травы.

682



Когда угроза потери состояния и опасность для жизни становятся неизбежными, правитель должен склониться перед врагом и таким образом спасти свою жизнь и богатства.

683



Иногда бывает необходимо заключить мировое соглашение с врагами и вступить в конфликт с друзьями. Мудрый идет на такие шаги ради достижения преследуемой цели.

684



Врага можно нести на собственных плечах, но когда наступит подходящее время, нужно покарать его, разгромив, словно камнем глиняный горшок.

685



Враги не должны знать о ваших слабостях, но вам об их слабостях знать необходимо. Следует скрывать свои намерения, подобно тому, как черепаха втягивает свои лапы и наблюдает за врагом.

686



Идея, зародившаяся в уме, не должна становиться широко известной. Секрет, хранимый за семью печатями, должен обнаружиться в действии.

687



Следует скрывать свои собственные слабости, а о слабостях врага нужно узнавать как можно больше. Правитель, желающий процветания своему царству, должен вести себя, словно заимодавец.

688



Правитель должен заключить перемирие на полгода или год. Этого времени ему будет достаточно, чтобы выявить силы противника и повергнуть его.

689



Оказавшись в затруднительном положении, правитель должен заключить союз со всеми возможными союзниками, как поступил Рама с медведями и обезьянами.

690



Очень трудно пересечь огромный океан. Армия обезьян не отличалась пытливым умом. Но несмотря на это Рама смог (с их помощью) построить мост через океан.

691



Только те, кто имеют очень сильное желание добиться общей цели, готовы вступить в союз. Не может быть и речи о союзе, если стороны не имеют необходимого желания. Чтобы привлечь союзников, необходимо иметь в запасе интересные для них предложения.

692



Не стоит выбирать союзников, заинтересованных лишь в деньгах и положении. Как только они обретут желаемое, союз распадется.

693



Скупца можно привлечь богатствами, гордеца — почестями, глупца — лестью, а умного — честностью.

694



Вышестоящего завоевывают почтением, подчиненного — подарками, а равного — отвагой.

695



Беспощадного правителя, необразованного учителя, гневную жену и равнодушных родственников следует оставить незамедлительно.

696



Следует пожертвовать одним человеком ради спасения семьи, семьей ради спасения деревни, деревней ради спасения страны и всей землей ради собственного спасения.

697



Сила правителя заключена в бесстрашных воинах, брахмана — в знании науки о Боге, а сила женщины в сладостной красоте и свежести.

698



Бессильна армия, лишенная командующего, так же как образование, не примененное на практике, также обречены на неудачу начинания безграмотного и жизнь незамужней женщины.

699



Обречена армия, лишенная командующего, одинокая женщина, жертвоприношение без пожертвования и подношение усопшему без помощи священника.

700



Пытаться переплыть бурную реку, сражаться с великим воином так же бесполезно, как враждовать со множеством людей.

701



Корм для скота, топливо и пищу, а также всевозможные виды оружия всегда следует хранить вдали от посторонних глаз, чтобы избежать нападения врага.

702



Во время эпидемии, вторжения врагов, голода и нападения разбойников спастись можно только бегством.

703



Воин, вернувшийся с поля боя, вызывает радость родственников, так же как зерно, принесенное в дом, переваренная пища и постаревшая жена.

704



Воины, устрашившиеся битвы, не войдут в ворота рая, так же как брахманы, устрашившиеся холода, и женщина, устрашившаяся огня.

705



Не следует вставать между беседующими брахманами, между брахманом и огнем, мужем и женой, слугой и господином, буйволом и плугом.

706



Тот, кто ищет славы, должен служить правителю, тот, кто ищет богатства, должен служить богачу, тот, кто ищет знаний, должен служить известному ученому, а тот, кто хочет потомства, должен дождаться соответствующего периода в цикле своей жены.

707



Служение правителю, любовь среди равных, дела торговцев и хорошая жена в доме, все это — добродетели.

708



Безвестный человек становится важным, если служит правителю. Тот, кто лишается такого служения, становится безвестным и всеми забытым.

709



Процветание проистекает частью из торговли, наполовину из сельского хозяйства, на четверть из служения правителю, но из сбора подаяний не проистекает ничего.

710



Сначала торговля и сельское хозяйство, затем коневодство лошадей, потом купля-продажа и лишь потом служение правителю.

711



Богов можно умилостивить преданностью, слуг — подарками, рабочих благосклонностью, а брахманов — выражением почтения.

712



Самые важные принципы министра — рвение в осуществлении приказов правителя, сладость речей и твердость в принятии решений.

713



Министр должен уметь предлагать стратегический план в отношении с врагов, предпринимать быстрые шаги в своих собственных делах, радоваться успехам друзей и вести себя смело в свершении государственных дел.

714



Пять вещей сжигают тело без огня: служение плохому правителю, невыплаченные долги, неуважение людей, разлука с любимой, отвернувшиеся из-за бедности друзья.

715



Шесть вещей сжигают тело без огня: жизнь в плохой деревне, служение плохому правителю, плохая пища, раздражительная жена, глупый сын и овдовевшая дочь.

716



Слуги окружают правителя, подобно сорнякам, окружающим дерево, так и женщина всегда будет окружена мужчинами. В этом нет сомнений.

717



Женщина способна погубить всех своей красотой, брахман — служением правителю, теленок погибнет, удалившись от матери, а деньги теряются в чрезмерной жажде наживы.

718



Следует хвалить новые одежды, новый зонт, свежие фрукты, выросшие в лесу, и все остальное, но помимо этого нужно хвалить и старого верного слугу.

719



Следует оставить жестокого господина, как и скупого, неразборчивого и неблагодарного.

720



Птицы покидают бесплодные деревья, лебеди оставляют высохшие озера, женщины оставляют мужчин с опустевшим кошельком, министры оставляют падшего правителя, пчелы покидают увядшие цветы, а звери — сгоревший лес. Кто же кем правит? Попытайтесь найти удовлетворение в самих себе.

721



Министры — украшение правителя, образование — украшение отважного мужчины, муж — украшение жены, а хороший характер украсит каждого.

722



Правителю следует искать общества разносторонне развитых людей, так как без достаточного опыта невозможно преуспеть ни в каком начинании.

723



Правители, лишенные поддержки министров, не смогут править долго, подобно деревьям, растущим на берегу реки, и женщине, лишенной опеки.

724



Что бы ни сделал слуга, хорошее или плохое, это скажется на правителе.

725



Правитель страдает от плохих советников, подобно похотливому затворнику, избалованному сыну, необразованному брахману, пьяной женщине, отношениям при недостатке любви, неосмотрительному человеку.

726



Плохой министр вредит правителю, как грабитель разрушает страну, а плохие женщины и плохие сыновья — семьи.

727



Мудрые люди страдают, если правителя окружают злонамеренные министры, так же опасны пьяный врач, безграмотный актер, не обладающий опытом брахман, трусливый воин, недружелюбный хозяин, глупый слуга, взбудораженная страна, жена, гордая своими детьми, изменяющая мужу.

728



Правители страдают от ошибок своих слуг, как образование — от отсутствия практик, женщины — от праздного образа жизни, а поле — от плохих семян.

729



Истинное счастье обретает лишь тот, кто оставляет зловредную жену, глупого сына, косноязычного советника, а также равнодушных родственников.

730



Мудрецы никогда не служат министрам, которые ведут правителя по ложному пути, брахману, который женился на женщине из касты шудр, а также аскетам, которые нарушают свои клятвы.

731



Слуги бывают отменные, никчемные и посредственные. Каждому из них нужно дать посильное задание.

732



Правители должны назначать обязанности своим подчиненным, прежде выяснив, какими способностями они обладают.

733



Слуги усердные, удовлетворенные своим положением, бдительные, преданные, невзирая на счастье или горе, очень редко встречаются в этом мире.

734



Человек проверяется четырьмя способами: по родословной, по манерам, по качеству выполненной работы и по поступкам. Подобным же образом проверяется золото: царапаньем, на излом, нагреванием и ударом.

735



Слугу можно испытать, отправив его с поручением, родственника — в трудной ситуации, друга — в тяжелые времена, а жену — в бедности.

736



Если приходится выбирать между ядовитой змеей и злонамеренным человеком, то лучше выбрать змею. Она кусает, но не всегда, а человек делает это на каждом шагу.

737



Правители держат при себе благородных людей только с одной целью: они не предадут его ни в начале, ни в середине, ни в конце его правления.

738



Во время наводнения океан выходит из берегов, но хорошие люди никогда не теряют самообладания.

739



У мудреца есть только хорошие качества, а у глупца только плохие. Поэтому один-единственный мудрец намного лучше тысячи глупцов.

740



Обладающий хорошими качествами должен быть занят под стать своей природе. Мудрец украшен множеством хороших качеств, в то время как глупец не украшен ни единым.

741



Слуги удачливого правителя обладают чувством собственного достоинства, хорошими манерами, контролируют свои чувства, честны, открыты и проницательны.

742



Приглашая на службу мудреца, правитель обретает три великих блага: славу, богатство и рай.

743



Пригласив на службу глупца, правитель обретет три огромные напасти: плохую репутацию, потерю богатства и ад после смерти.

744



Правитель должен избегать мошенников, нечестных, жестоких, безынициативных, необразованных и трусливых.

745



Тот, кто жесток, подвержен порокам, скуп, робок, или слишком открыт и расточителен, не должен назначаться на какую-либо ответственную должность.

746



Мелких людей следует избегать, как двуногих зверей. Они жалят острыми словами, словно невидимым жалом.

747



Следует прятать от окружающих глупцов все свои хорошие качества, как солнце прячет свои лучи в облаках.

748



Правитель, не избавившийся от придворного, который так же богат, образован, просвещен и отнял у него половину царства, обречен.

749



Плохого министра следует удалить из своего окружения, как следует удалить колючку из ладони и шатающийся зуб из десны.

750



Правитель должен прогнать слугу ленивого, болтливого, глупого, жестокого, порочного, упрямого, разочарованного и неучтивого.

751



Главный судья в государстве должен быть хорошего происхождения, иметь хорошие манеры и характер, быть компетентным юристом и опытным следователем.

752



Казначей должен быть заинтересован в том, чтобы увеличить доходы в казну, быть смелым, опытным в оценке драгоценных камней, честным и прилежным.

753



Министр, отвечающий за добычу металлов, должен быть компетентным, лояльным, правдивым, контролирующим свои чувства, не алчным и удовлетворенным своим материальным положением.

754



Командующий армией должен быть сведущим в военных науках, образованным, неутомимым и отважным.

755



Конюх должен разбираться в лошадях, превосходно понимать колесницей, а также быть отважным и храбрым.

756



Привратник правителя должен улавливать его намеки, быть сильным и безупречно выглядеть. Он не должен быть беззаботным и легкомысленным.

757



Министры должны обладать хорошей памятью, быть легкими на подъем, сведущими в политических науках, разбираться в искусстве и многом другом.

758



Писарь должен быть красноречивым, мудрым, искренним, контролирующим свои чувства, имеющим познания в самых разных областях.

759



Придворный лекарь должен быть знатоком Аюрведы, обладать приветливостью, благородным происхождением и отменными качествами.

760



Придворным священником может быть только тот, кто является знатоком Вед и Веданг, возносит молитвы, совершает жертвоприношения Богу и всегда готов благословлять людей.

761



Придворный учитель должен быть сведущ во всех областях знания, красноречив, хладнокровен, обладать способностью убеждать, а также быть чистым внутренне и внешне.

762



Придворный астролог должен быть образован и владеть секретами толкования астрологических карт.

763



Брахман, обладающий знанием математики, владеющий наукой художественного письма, разбирающийся в древних писаниях, а так