Сегодня Банк России сообщил на своем официальном сайте о лишении лицензии двух банков: АО КБ "РосинтерБанк" и АКБ "ФИНПРОМБАНК". Оба входили в сотню кредитных организаций по величине активов в банковской системе России.
Сообщается, что АО КБ "РосинтерБанк" в числе прочего при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. По состоянию на 1 сентября данная организация занимала 68-е место в банковской системе России.
Второй банк, лишенный лицензии, – АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО), по оценке регулятора, несвоевременно исполнял свои обязательства перед кредиторами. Он по состоянию на ту же дату занимал 94-е место в российской банковской системе.
Указанные кредитные организации были зарегистрированы в Москве. Кроме того, лишен лицензии АО БАНК "РКБ", зарегистрированный в Ульяновской области. Он занимал 404-е место в банковской системе.
Все три кредитные организации были участниками системы страхования вкладов. Соответственно, их вкладчикам (в том числе ИП) полагается выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (ст. 5, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"). О том, как именно происходит получение указанной выплаты, можно узнать из нашей инфографики.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/908042/#ixzz4KsnflHZd
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