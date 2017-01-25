Популярные сообщения

Новая волна мошенничества Это касается наших личных банковских карт. Неоднократно посетители портала оставляли отзывы о подозрительных смс, в которых пишется о блокировке банковской карты. В смс содержится номер, на который можно позвонить и получить консультацию по этому поводу. Сегодня подобное смс получил и я. Я уж подумал, что с картой Сбербанка у меня получилась такая история, но тут мошенники оказались мудрее. Я являюсь клиентом многих банков и решил узнать, а чтож за карта у меня в блоке, позвонил на 8800... Представились службой поддержки, на вопрос "поддержки чего?",-ответили "Что это поддержка держателей банковских карт платежных систем VISA и MASTERCARD. Данным товарищам я задаю вопрос: "у меня больше 10 банковских карт, какая именно заблокирована в смс не указана", а далее ответ: " вам сейчас нужно перечислить данные всех карт, чтобы мы смогли определить какая именно в блоке". БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Это развод полнейший!

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