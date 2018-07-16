С момента широкого проникновения интернета в нашу жизнь все мы сравниваем цены и делаем покупки онлайн.Это удобно и часто очень выгодно.Ведь для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей магазины предоставляют скидки, не сравнимые с обычными розничными.А крупные интернет порталы регулярно устраивают акции, которые важно не пропустить экономному покупателю.Я много путешествую и всегда нахожу выгодные предложения на отели, авиабилеты, страховку для путешествующих, страховку для перестраховки франшизы rent car и многое другое.я регулярно выкладываю наиболее значимые акции для самостоятельных туристов:скидки для бронирования отелей и апартаментов на проверенных и зарекомендовавших себя travel сайтах.Например при бронированииСкидка предоставляется разово, только для зарегистрированных по этой ссылке новых аккаунтов на первое бронирование! До недавнего времени скидка была гораздо меньше, поэтому есть смысл зарегистрировать аккаунт заранее, чтобы не упустить это выгодное предложение. А воспользоваться этой скидкой можно в течение года! Затем скидка сгорит.В моем блоге Вы сможете найти совет как получить скидку на любое путешествие!Если же Вы не нашли нужной скидки, Вы можете написать мне личное сообщение и я постараюсь Вам помочь!