У вас налоговые органы IP-адреса подключенных клиент-банков запрашивают?

Узнал относительно недавно о практике истребования налоговыми органами у банков информации об IP-адресах, с которых подключаются к системе клиент-банка клиенты банка. Логика в этом есть.
Если существует привязка IP-адреса к какому-то месту или налогоплательщику, то можно обнаружить, что пресловутые помойки пользуются теми же АйПишниками, что и их покупатели. И такое совпадение будет крайне сложно объяснить.
Интересно было бы услышать от банковских юристов, айтишников и других специалистов, получаете ли вы такие запросы и как реагируете? Судя по всему Минфин поощряет такую деятельность налоргов (см. Письмо от 19 мая 2010 г. № 03-02-07/1-243).
Кстати в свете роста технической грамотности налоргов мне стало любопытно, а других технических идей по поимке налогоНЕплательщиков они не демонстрируют? ГЛОНАСС/ДжыПыЭс пока не научились использовать?
______________________________
Комментарии 27
Во-2, очень часто несколько нормальных контор делят общий офис (и интернет). Ну и начнете вы их мордовать запросами,а почему так?!
Есть примеры случаев, когда судебные приставы по IP-адресам разыскивали должников, это иногда помогало
Вчера на радио ведущий принял звонок от слушателя, который "покаялся" в использовании однодневок для достаточно крупной операции. После этого ведущий со словами "а то сейчас раздастся звонок из какой-нибудь прокуратуры" обнулил телефонный портал или станцию (не знаю, как их аппарат правильно называется).
Т.е. ситуация - в банк приходит запрос по IP-адресам. Банк понимает, что не обязан хранить IP вечно (я так понимаю, закон-во молчит на сей счет). Но начинает дружить с запрашивающим органом против клиента и информацию предоставляет. Так?
Кстати,поменять модем и сим-карту стоит рублей 600.
Кстати,поменять модем и сим-карту стоит рублей 600.
Давайте вернемся к первому сообщению и прочитаем его. Речь не идет о ЖЕЛАНИЯХ налогоплательщиков - они здесь просто зрители. Речь идет о банках, которые в данном случае выступают не как налогоплательщики и поэтому не стоит даже думать о том, что банки вынашивают план "остаться незамеченно-анонимными".