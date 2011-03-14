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У вас налоговые органы IP-адреса подключенных клиент-банков запрашивают?

14.03.2011 16:15 27 7 964 просмотра
Узнал относительно недавно о практике истребования налоговыми органами у банков информации об IP-адресах, с которых подключаются к системе клиент-банка клиенты банка. Логика в этом есть.

Если существует привязка IP-адреса к какому-то месту или налогоплательщику, то можно обнаружить, что пресловутые помойки пользуются теми же АйПишниками, что и их покупатели. И такое совпадение будет крайне сложно объяснить.

Интересно было бы услышать от банковских юристов, айтишников и других специалистов, получаете ли вы такие запросы и как реагируете? Судя по всему Минфин поощряет такую деятельность налоргов (см. Письмо от 19 мая 2010 г. № 03-02-07/1-243).

Кстати в свете роста технической грамотности налоргов мне стало любопытно, а других технических идей по поимке налогоНЕплательщиков они не демонстрируют? ГЛОНАСС/ДжыПыЭс пока не научились использовать?

smile8)
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Комментарии 27

Сергей Попов  (sonnert)
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Не запрашивали. Но задуматься стоит. Нам эти "друзья" с одинаковыми IP адресами самим не очень нужны
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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А зачем? Не вижу смысла. Во-1, жулики могут подключаться к разным клиент-банкам. скажем, покупатель сидит в банке А, а его поставщик в банке - Б. Налорг поймать их сможет, запросив айпишники у обоих банков, а каждый из банков по отдельности не в жизнь.

Во-2, очень часто несколько нормальных контор делят общий офис (и интернет). Ну и начнете вы их мордовать запросами,а почему так?!
Сергей Попов  (sonnert)
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Не начнем мордовать, а поставим на контроль. "Знай своего клиента" - не перестает быть важным, даже не смотря на требования ЦБ
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
а поставим на контроль.
Сергей, я ведь правильно понимаю, что это вы уже свои хотелки озвучиваете, пытаясь развить ситуацию и взять под козырек перед налоргами?
Сергей Попов  (sonnert)
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Нет, не совсем так. Мы не будем святее Папы Римского smile:)) К сожалению уже есть клиенты - персоны нон грата. В т.ч. и те, о которых я говорил во время обсуждения темы несанкционированного взлама Клиент-Банка. Есть "клиенты", которые по другим причинам нежелательны. Чаще всего они используют Зиц-директоров. С такими работаем... С налоговой цели разные, но тут - союзники. Так бывает
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Впервые слышу, но инициатива интересная smile:) smile:) smile:) Но вряд ли такие действия будут юридически обоснованны, ведь ФНС России не располагает функциями по оперативно-розыскной деятельности. Такими мероприятиями должны заниматься органы внутренних дел (технические возможности и полномочия позволяют smile8) ) с помощью запросов напрямую интернет-провайдерам и затем с целью взаимодействия передавать информацию ФНС России. В нашем случае получается, что ФНС занимается не своими функциями.
Есть примеры случаев, когда судебные приставы по IP-адресам разыскивали должников, это иногда помогало smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Минфин рассматривает такие запросы, как подпадающие под действие ст. 93 и 93.1 НК РФ. Ссылку на разъяснение я привел ранее.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
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У нас запрашивали, но не налоговики, а господа полицейские. Вопрос в тему - а сколько хранится в банке такая информация? Если клиент постоянно проводит операции, понятно, что мы знаем его IP-адрес, а если разово? А запрос пришел через полгода, например? И еще, кроме постоянных IP-адресов существуют динамичные (могу ошибаться в названии, но смысл такой). Как по ним информация хранится? Или банки стараются с такими клиентами не работать?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Если вопрос про "сколько хранится" означает "сколько обязаны хранить", то я думаю, что это личное дело банка. Хоть каждый день обнуляйте свои кэши и журналы.

Вчера на радио ведущий принял звонок от слушателя, который "покаялся" в использовании однодневок для достаточно крупной операции. После этого ведущий со словами "а то сейчас раздастся звонок из какой-нибудь прокуратуры" обнулил телефонный портал или станцию (не знаю, как их аппарат правильно называется).
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Тогда еще более туманным становится смысл запросов в банк...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ну так не все же НЕ ХРАНЯТ. В банке может и не догадываются, где АйПишники "лежат", а потому они там копятся и копятся.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Не сочтите занудой smile:oops:
Т.е. ситуация - в банк приходит запрос по IP-адресам. Банк понимает, что не обязан хранить IP вечно (я так понимаю, закон-во молчит на сей счет). Но начинает дружить с запрашивающим органом против клиента и информацию предоставляет. Так?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я сам спрашиваю здесь у банкиров, что они делают? Я же вне банка.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Да и еще. Я вот не знаю точно, но ведь может в некоторыхбанках клиент быть привязан к определенному АйПишнику,с которого он в праве работать!? В этом случае банк не может говорить, что у него отсутствует информация о IP.
dailyadm  (dailyadm)
#
А какой смысл запрашивать ИП из банка, если из того же банка можно получить сразу список клиентов с их полной информацией?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Если существует привязка IP-адреса к какому-то месту или налогоплательщику, то можно обнаружить, что пресловутые помойки пользуются теми же АйПишниками, что и их покупатели. И такое совпадение будет крайне сложно объяснить.

Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
ИМХО, так глубоко и тщательно копать будут, если только речь идет о резонансном теракте или деле типа "Юкоса".
Кстати,поменять модем и сим-карту стоит рублей 600.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Сереж, тему ты актуальную поднял smile:) Запрашивают инфу у банков. В общем, жулью приходится быть изворотливее
Цитата
ИМХО, так глубоко и тщательно копать будут, если только речь идет о резонансном теракте или деле типа "Юкоса".
Кстати,поменять модем и сим-карту стоит рублей 600.
Вовсе нет, запрашивают такую инфу и не по резонансным делам.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я узнал про практику запросов как про один из способов борьбы с однодневками, то есть как про инструмент повседневного применения.
Колян Колян  (*Колян*)
#
Неужели Вы наивно полагаете, что в интернете можно что-то сделать анонимно?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Кому вопрос? Перечитал все мнения и не понял, кто и какими своими словами спровоцировал вас на столь мощный вопрос.
Колян Колян  (*Колян*)
#
очевидно что к топик-стартеру. Нежелание или боязнь предоставить свой IP адрес кому-либо может быть вызвано только одним - желанием остаться незамеченно-анонимным. Ну а в том, что налоговые органы сопоставляют IP-адреса одних и других клиентов банка - ну так такая у них работа... 21й век на дворе))
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вы меня расстроили. Я то думал, что способен доступно излагать мысли. smile:wall:

Давайте вернемся к первому сообщению и прочитаем его. Речь не идет о ЖЕЛАНИЯХ налогоплательщиков - они здесь просто зрители. Речь идет о банках, которые в данном случае выступают не как налогоплательщики и поэтому не стоит даже думать о том, что банки вынашивают план "остаться незамеченно-анонимными".
Колян Колян  (*Колян*)
#
Если вернуться к первому посту, то IP адреса одних клиентов банков вовсе необязательно сравнивать с IP адресами других клиентов. IP адрес "помойки" передают в компетентные органы, которым провайдер выдает фио и всю поднаготную кому из его клиентов в данный отрезок времени выделялся этот адрес. Вот и все.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ваш способ тоже возможен, но он потребует от налоргов сотрудничества с полицией. Провайдеры не будут отвечать налоговым органам на их такие запросы. Впрочем в данном случае я не буду утверждать, что полиция гарантированно будет (захочет) помогать. Одно дело, когда они по просьбе налоргов, директоров помоек ищут, а совсем другое, когда их просят какие-то айпишники пробить.
Alexey Baranov  (ClicktoFLY)
#
Услышал об этой задумке в первый раз. Но насторожило сильно! Вроде интернет-банкинг та и организован для освобождения клиента от геосоставляющих обслуживания. Это коли бухгалтер с одного и того-же компа в офисе с реальным провайдером - то одно. А представьте жизнь IT-шника у которого руководство попросит предоставить подобную инфу для банк-клиента который используется в разных сетях, разных метах и т.д. и т.п. Ох не позавидуешь!
remst  (remst)
#
Могу ли я как клиент банка запросить у него информацию с какого ip-адреса был заход в систему клиент-банк под моим паролем? (взлом программы и кража денег с расчетного счета)
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