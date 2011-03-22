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Летайте самолетами S7. На правах благодарности

22.03.2011 11:20 27 4 517 просмотров
Случившийся в московском регионе в канун Нового 2011 года ледяной дождь помните? Я оказался среди тех, кто от него пострадал: из-за задержки вылета моего самолета я опоздал на стыковычный рейс. Чтобы не портить себе отдых, пришлось купить на месте новый билет (поменять было нельзя). По возвращении в Москву я предложил моему перевозчику оплатить мой новый билет.

На днях случилось чудо: я получил от S7 (товарный знак Авиакомпании «Сибирь») приятное письмо и с ним денежный перевод. За это, конечно, я выражаю «Сибири» искреннюю благодарность.

_________________s7

Казалось бы, при чем тут лужков налоги? А между тем месяц назад в интернете было распространено сообщение, что «Аэрофлот» в подобной ситуации поступил принципиально иначе. Не считая себя обязанным что-то выплачивать, «Аэрофлот» предложил некоторым своим пострадавшим пассажирам получить в дар ваучер на перелет в обмен на расписку об отсутствии претензий. Поскольку «Аэрофлот» не рассматривает ваучеры как компенсацию (он считает, что если кому чего и должен, то в пределах 25 руб. за каждый час задержки рейса), то ваучер есть его дар пассажирам, что предполагает подачу пассажирами налоговой декларации и уплату налога на доходы.

Поэтому еще раз спасибо «Сибири», что они не «подарили» мне деньги, а возместили убытки. Тем самым лишили меня «удовольствия» заплатить НДФЛ.

smile8)

Комментарии 27

Кирилл  (Kirill)
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Приятно иметь дело с нормальной авиакомпанией. Мне "Аэрофлот" в схожей ситуации вообще ничего не предложил. Точнее, предложил использовать пропавший по его вине билет Рига-Москва в течение года. То есть, чтобы воспользоваться этим благосклонным предложением, я должен в течение года снова слетать в Латвию, что не входит в мои планы.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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А еще надо учесть, что S7 не просто оплатил мой билет, а оплатил мне "бизнес" вместо "эконома", так как весь "эконом" был раскуплен до конца моего отпуска.
Кирилл  (Kirill)
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Сегодня случилось чудо: позвонили из "Аэрофлота" и сказали, что вернут мне деньги за билет.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Поздравляю. Хотя я бы не стал делиться этой радостью, пока не получил бы деньги реально. Чтобы не сглазить smile:)

Кстати "Сибирь" меня не томила. Деньги пришли буквально через день после того, пришло письмо-извещение о возврате денег.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, поведение S7 радует.
А мне, к счастью, удалось проскочить между Европой и Россией в этот период без ущерба. Хотя самолет Трансаэро кружил над Домодедово 30 декабря где-то полчаса - не давали посадку. Ну и опоздал часа на 1,5, кажется. В то время это было почти вовремя, с учетом обстановки.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
мне, к счастью, удалось проскочить между Европой и Россией в этот период без ущерба.


Так я теперь свою ситуацию иначе как "счастье" и не воспринимаю. Мне бесплатно проапргейдили мой билет до бизнеса.

А еще научили уму-разуму: оказывается, мой второй перевозчик и S7 являются членами одного авиасоюза. Соответственно, это накладывает на них обязанности помогать друг другу перевозить пассажиров. Так вот мне сказали, что если бы я, будучи в Домодедово (а еще лучше накануне), просто предупредил S7, что у меня стыковка с их партнерами по авиасоюза, то они обеспечили бы меня тем же самым билетом без того, чтобы я его сначала выкупал. А может быть даже задержали бы вылет ради нас - будь у нас минут 30, мы бы успели и чемоданы схватить, и до регистрации добежать. А из-за опаздания мы даже без чемоданов не успели.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Ну, тебя, Сергей со своими проблемами! Это кто там на фото? Стюардессы? Или пилоты? Если стюардессы - лечу!
А кто там в верхнем ряду второй справа? Ну, на фиг - не лечу!
Сергей Попов  (sonnert)
#
А почему пилот на унитазе? Блонди, сидящая симметрично слева штурман?
Я понял, что такое компенсация "бизнеса" по S7. Сергей, эта орава тебя сопровождала?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Сергей, эта орава тебя сопровождала?

Это мне только предстоит. Кстати, в начале месяца в первый раз летел рейсом, где командиром была женщина. Я летаю довольно часто, но не помню другого такого раза.
qaq  (qaq)
#
Хорошая у них униформа. smile:)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
И все-таки на правах рекламы.

P.S. Я правильно понимаю, что АК Сибирь отказалась вам поменять билет на стыковочный рейс (т.е. рейс S7) или его вернуть его стоимость? На каком основании?

Они были обязаны вернуть вам деньги за билет. А получилось, что вы сами купили новый билет и спустя время вам вернули его стоимость. Точнее формально стоимость первого билета на стыковочный рейс на который вы опоздали, поскольку никаких оснований оплачивать вам новый билет у АК Сибирь нет. Но раз это произошло, в сложившейся ситуации я бы повременил утверждать, что вам "возместили убытки". Вам как раз подарили деньги (за новый билет) при этом, не вернув деньги за не используемый билет. С вас декларация и НДФЛ в бюджет. Благодарите АК Сибирь. ))
А денежный перевод вы получили именно от юридического лица?

В сложившейся ситуации причин испытывать благодарность к АК Сибирь я не вижу. Другое дело публично на сайте Банки.ру выразить «Сибири» искреннюю благодарность. ))) Я бы тоже так сделал, наверное...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Я правильно понимаю, что АК Сибирь отказалась вам поменять билет на стыковочный рейс (т.е. рейс S7) или его вернуть его стоимость?

Неправильно. Все последующие выкладки, соответственно, ко мне неприменимы. В частности, можете через год с небольшим спросить у меня, пришлось ли мне сдать 3-НДФЛ за 2011 год.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Тогда как вас правильно понимать? Насчет "можете спросить", скажу, что это вы можете спросить у Сибири сдала ли она 2-НДФЛ по вашему поводу. Если только полученный перевод был не от физлица.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мне это спрашивать не к чему. А вы думаете, что "Сибирь" - мой налоговый агент?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Если оплата билета, подарок, то да. Интересно как бухгалтерия Сибири провела эту операцию.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Давайте дальше рассуждать. Есть у агента в данном случае обязанность удержать НДФЛ?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Странно вы вопрос сформулировали. А что, есть случаи когда организация признается налоговым агентом, но не несет обязанности удержать НДФЛ? Обязанность есть всегда, возможность часто отсутствует. )) В вашем случае возможность была, поскольку вы получили деньги, а не билет. И поскольку вам возместили полную стоимость билета, то Сибирь, будучи агентом, не заплатила НДФЛ, а значит просто сообщит в налоговую о выплате вам дохода. Так что спрашивать Сибирь про 2-НДФЛ очень даже к чему.)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я специально задаю странные вопросы и продвигаюсь медленно, чтобы убедить вас в том, что мне ничего РЕАЛЬНО не угрожает.

Вот вы сами сказали, что Сибирь дб удержать налог. А если они это не сделали, то они ОБЯЗАНЫ мне об этом сообщить.

Конечно, можно спекулировать на тему, что они намеренно нарушили свою обязанность. Мол, они знают, что должны, но решили не удерживать и мне не сообщать. только зачем им это?

Вариант ответа: они и налоговой ничего не скажут и фиг кто найдет потом на проверке эти денюжки. А значит и меня фиг кто побеспокоит.

Но моя версия другая. "Сибирь", как и я, рассматривает выплату мне денег как возмещение моих убытков. Я понес убытки и "Сибирь" признала в этом свою вину. Соответственно, они и возместили мне мои убытки. А с возмещения убытков НДФЛ не взимается.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Сибирь обязана сообщить Вам и налоговикам при невозможности удержать исчисленную сумму налога. А такая возможность была. ))
Но дело не в этом, я не пойму на каком основании вы рассматриваете "выплату денег как возмещение убытков". Вы понесли расходы (покупка билета) потому что опоздали на рейс не по своей вине. Вы считаете это вашим убытком потому что вам не возместили стоимость ранее купленного билета? Или по другой причине? Какое ваше право было нарушено? Кем?


Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мой убыток в том, что я был вынужден купить новый билет, чтобы добраться до пункта назначения. Если бы Сибирь выполнила свою часть перевозки меня, то я не был бы вынужден нести эти расходы. Право причинителя убытков добровольно мне их возместить не запрещено.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Так Сибирь не виновата, что вы опоздали. Она же не отменила рейс, а выполнила перевозку, пусть и без вас. Какие к ней претензии?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Подумал я немного, что же может сбивать вас с толку, и, кажется, понял. Может дело в термине "стыковочный рейс"?! Если под таковым понимать перевозку двумя транспортными средствами, оформленную единым перевозочным документом, то такого в моем случае не было. У меня было два отдельных билета от двух разных авиакомпаний. Билеты я приобрел по отдельности самостоятельно.

Сибирь свою перевозку выполнила и доставила меня к месту отправки следующего рейса, но с опозданием. В результате этого опоздания я не смог улететь на том рейсе, билет на который приобрел. На всякий случай повторяю: второй рейс выполняла другая авиакомпания.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Спасибо, теперь понял. Я то изначально предполагал, что второй рейс выполняла Сибирь. Но тогда ваши убытки (покупка нового билета) не только по вине Сибири, но и по причине не выполнения своих обязательств другой авиакомпанией.
Почему можно было купить новый билет, но "поменять было нельзя" старый?
Если бы вам поменяла билет вторая авиакомпания, то убытков в виде покупки нового билета у вас бы не было.
У вас только к Сибири были претензии? Вторая авиакомпания не причем разве?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Спасибо вам за то, что не дали этой теме ограничиться обсуждением прелестного персонала S7.

В моем случае "купить новый" и "поменять" - одно и то же. Сейчас объясню это и почему у меня не может быть к претензий ко второй компании

Вторая авиакомпания улетела по расписанию. По условиям договора перевозки билет был невозвратным. Поменять на аналогичный билет его можно было только на рейс, который отправлялся в тот день, когда заканчивался мой отпуск, поскольку на Новый год весь "эконом" был раскуплен.

У меня остался вариант - купить "бизнес". При покупке "бизнеса" они мне зачли стоимость невозвратного билета. Но мне пришлось доплатить денег за "бизнес". Можете называть это "обменом с доплатой", можете "покупкой", но суть не изменится - я понес убыток в размере разницы между стоимостями старого и нового билетов.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Ну, из этой темы можно сделать два вывода (кроме, конечно, вывода о прелестном персонале S7).
1. Не летайте отдыхать на Новый год.
2. Летайте отдыхать бизнес классом.

Спасибо, Сергей, за диалог.)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
2. Летайте отдыхать бизнес классом.

Напротив! Не летайте бизнесом, так как его вам могут подарить smile:)

Кстати, я нередко оказываюсь на отдыхе именно в дни всплеска туризма. И мне приходилось попадать в овербукинг (ситуация, когда билетов на рейс продано больше чем есть мест). Так вот в Европе попасть в овербукинг - это чудесно. Эти милые люди дают тебе на месте 500 баксов, селят в отличный отель, кормят там же и на следующее утро бесплатно отправляют домой. Так что путешествовать на Новый год - очень даже мило.
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