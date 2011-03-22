Летайте самолетами S7. На правах благодарности

Случившийся в московском регионе в канун Нового 2011 года ледяной дождь помните? Я оказался среди тех, кто от него пострадал: из-за задержки вылета моего самолета я опоздал на стыковычный рейс. Чтобы не портить себе отдых, пришлось купить на месте новый билет (поменять было нельзя). По возвращении в Москву я предложил моему перевозчику оплатить мой новый билет.
На днях случилось чудо: я получил от S7 (товарный знак Авиакомпании «Сибирь») приятное письмо и с ним денежный перевод. За это, конечно, я выражаю «Сибири» искреннюю благодарность.
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Казалось бы, при чем тут
лужков
налоги? А между тем месяц назад в интернете было распространено сообщение, что «Аэрофлот» в подобной ситуации поступил принципиально иначе. Не считая себя обязанным что-то выплачивать, «Аэрофлот» предложил некоторым своим пострадавшим пассажирам получить в дар ваучер на перелет в обмен на расписку об отсутствии претензий. Поскольку «Аэрофлот» не рассматривает ваучеры как компенсацию (он считает, что если кому чего и должен, то в пределах 25 руб. за каждый час задержки рейса), то ваучер есть его дар пассажирам, что предполагает подачу пассажирами налоговой декларации и уплату налога на доходы.
Поэтому еще раз спасибо «Сибири», что они не «подарили» мне деньги, а возместили убытки. Тем самым лишили меня «удовольствия» заплатить НДФЛ.
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Кстати "Сибирь" меня не томила. Деньги пришли буквально через день после того, пришло письмо-извещение о возврате денег.
А мне, к счастью, удалось проскочить между Европой и Россией в этот период без ущерба. Хотя самолет Трансаэро кружил над Домодедово 30 декабря где-то полчаса - не давали посадку. Ну и опоздал часа на 1,5, кажется. В то время это было почти вовремя, с учетом обстановки.
Так я теперь свою ситуацию иначе как "счастье" и не воспринимаю. Мне бесплатно проапргейдили мой билет до бизнеса.
А еще научили уму-разуму: оказывается, мой второй перевозчик и S7 являются членами одного авиасоюза. Соответственно, это накладывает на них обязанности помогать друг другу перевозить пассажиров. Так вот мне сказали, что если бы я, будучи в Домодедово (а еще лучше накануне), просто предупредил S7, что у меня стыковка с их партнерами по авиасоюза, то они обеспечили бы меня тем же самым билетом без того, чтобы я его сначала выкупал. А может быть даже задержали бы вылет ради нас - будь у нас минут 30, мы бы успели и чемоданы схватить, и до регистрации добежать. А из-за опаздания мы даже без чемоданов не успели.
А кто там в верхнем ряду второй справа? Ну, на фиг - не лечу!
Я понял, что такое компенсация "бизнеса" по S7. Сергей, эта орава тебя сопровождала?
Это мне только предстоит. Кстати, в начале месяца в первый раз летел рейсом, где командиром была женщина. Я летаю довольно часто, но не помню другого такого раза.
P.S. Я правильно понимаю, что АК Сибирь отказалась вам поменять билет на стыковочный рейс (т.е. рейс S7) или его вернуть его стоимость? На каком основании?
Они были обязаны вернуть вам деньги за билет. А получилось, что вы сами купили новый билет и спустя время вам вернули его стоимость. Точнее формально стоимость первого билета на стыковочный рейс на который вы опоздали, поскольку никаких оснований оплачивать вам новый билет у АК Сибирь нет. Но раз это произошло, в сложившейся ситуации я бы повременил утверждать, что вам "возместили убытки". Вам как раз подарили деньги (за новый билет) при этом, не вернув деньги за не используемый билет. С вас декларация и НДФЛ в бюджет. Благодарите АК Сибирь. ))
А денежный перевод вы получили именно от юридического лица?
В сложившейся ситуации причин испытывать благодарность к АК Сибирь я не вижу. Другое дело публично на сайте Банки.ру выразить «Сибири» искреннюю благодарность. ))) Я бы тоже так сделал, наверное...
Неправильно. Все последующие выкладки, соответственно, ко мне неприменимы. В частности, можете через год с небольшим спросить у меня, пришлось ли мне сдать 3-НДФЛ за 2011 год.
Вот вы сами сказали, что Сибирь дб удержать налог. А если они это не сделали, то они ОБЯЗАНЫ мне об этом сообщить.
Конечно, можно спекулировать на тему, что они намеренно нарушили свою обязанность. Мол, они знают, что должны, но решили не удерживать и мне не сообщать. только зачем им это?
Вариант ответа: они и налоговой ничего не скажут и фиг кто найдет потом на проверке эти денюжки. А значит и меня фиг кто побеспокоит.
Но моя версия другая. "Сибирь", как и я, рассматривает выплату мне денег как возмещение моих убытков. Я понес убытки и "Сибирь" признала в этом свою вину. Соответственно, они и возместили мне мои убытки. А с возмещения убытков НДФЛ не взимается.
Но дело не в этом, я не пойму на каком основании вы рассматриваете "выплату денег как возмещение убытков". Вы понесли расходы (покупка билета) потому что опоздали на рейс не по своей вине. Вы считаете это вашим убытком потому что вам не возместили стоимость ранее купленного билета? Или по другой причине? Какое ваше право было нарушено? Кем?
Сибирь свою перевозку выполнила и доставила меня к месту отправки следующего рейса, но с опозданием. В результате этого опоздания я не смог улететь на том рейсе, билет на который приобрел. На всякий случай повторяю: второй рейс выполняла другая авиакомпания.
Почему можно было купить новый билет, но "поменять было нельзя" старый?
Если бы вам поменяла билет вторая авиакомпания, то убытков в виде покупки нового билета у вас бы не было.
У вас только к Сибири были претензии? Вторая авиакомпания не причем разве?
В моем случае "купить новый" и "поменять" - одно и то же. Сейчас объясню это и почему у меня не может быть к претензий ко второй компании
Вторая авиакомпания улетела по расписанию. По условиям договора перевозки билет был невозвратным. Поменять на аналогичный билет его можно было только на рейс, который отправлялся в тот день, когда заканчивался мой отпуск, поскольку на Новый год весь "эконом" был раскуплен.
У меня остался вариант - купить "бизнес". При покупке "бизнеса" они мне зачли стоимость невозвратного билета. Но мне пришлось доплатить денег за "бизнес". Можете называть это "обменом с доплатой", можете "покупкой", но суть не изменится - я понес убыток в размере разницы между стоимостями старого и нового билетов.
1. Не летайте отдыхать на Новый год.
2. Летайте отдыхать бизнес классом.
Спасибо, Сергей, за диалог.)
Напротив! Не летайте бизнесом, так как его вам могут подарить
Кстати, я нередко оказываюсь на отдыхе именно в дни всплеска туризма. И мне приходилось попадать в овербукинг (ситуация, когда билетов на рейс продано больше чем есть мест). Так вот в Европе попасть в овербукинг - это чудесно. Эти милые люди дают тебе на месте 500 баксов, селят в отличный отель, кормят там же и на следующее утро бесплатно отправляют домой. Так что путешествовать на Новый год - очень даже мило.