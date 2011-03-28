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Во что вложить деньги, отложенные на транспортный налог, на 6 месяцев?

28.03.2011 10:06 17 5 571 просмотр
Про любимый многими транспортный налог появилась интересная новость – можно немного сэкономить. Совсем немного.

В октябре 2008 года я получил очередное уведомление об уплате транспортного налога. Как правило, я не тянул с оплатой налоговых уведомлений, но грянул кризис и рубль стал резко обесцениваться. Это родило у меня идею smile:idea: немножко заработать на кризисе.

Поскольку по московскому закону о транспортном налоге я был вправе заплатить его только 1 июля 2009 года, то я купил на сумму моего будущего налога доллары США и затаился до дня расплаты. Ближе к 1 июля 2009 года я продал доллары обратно и заплатил налог. Получил около 5400 руб. дохода из-за банальной разницы курсов покупки и продажи доллара. smile:ura:

Вспомнил я эту историю сейчас только потому, что в этом году может произойти в чем-то похожая история. В середине прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому транспортный налог с физических лиц не может взиматься ранее 1 ноября года, следующего за отчетным.

Я посмотрел наугад с десяток региональных законов, которые действовали до указанной поправки, и обнаружил, что ранее власти требовали уплатить транспортный налог побыстрее, причем намного быстрее. Кто-то в феврале, кто-то в марте, кто-то в апреле и т.д. до июня (я не нашел более поздних сроков).

Получается, что государство, перенеся срок уплаты налога, разрешило нам «покрутить» несколько месяцев казенные деньги. Почему я говорю «казенные деньги»?

Дело в том, что Минфин уже дал свою оценку данной ситуации. По его мнению, закон, принятый в середине 2010 года, не мог касаться транспортного налога за 2010 год. Этот закон начнет применяться только к транспортному налогу, который мы будем платить за 2011 год. Напомню, что платить налог за 2011 год мы будем только в 2012 году.

Не могу резко осудить позицию Минфина – это возможное толкование, но не единственное (кстати, у кого-нибудь есть интересные аргументы против Минфина smile:?: ). Но у каждого из нас теперь появился выбор: согласиться с Минфином и заплатить транспортный налог по старым правилам (некоторым надо заплатить уже на этой неделе) или отложить это мероприятие до 1 ноября 2011 года. В последнем случае вас могут ожидать споры с вашим налоговым органом. Думайте, выбирайте.

smile8)

Комментарии 17

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сергей Вы знаете во-первых уже заплатил и поздняк метаться, во-вторых....
У нас налоговая для увеличения поступлений применяет весьма оригинальные схемы.
У нас после местных выборов в марте 2009 года сменился мэр и финансовые посты в мэрии достались людям из налоговой.
Теперь налоговая живет в обнимку с мэрией.
Началась совместная работа и налоговая стала скидывать в мэрию информацию о том какие работники муниципальных бюджетных учреждений не заплатили налоги. Мэрия спускала эту информацию в учреждения и требовала в кратчайшие сроки "провести работу".
Даже если бы я стал тянуть с транспортным налогом до ноября 2011 мне бы мои клиенты бюджетники всю плешь проели требуя заплатить. Им ведь отчитаться нужно по каждому неплательщику. У нас в стране гайки закручиваются по полной. Лучше заплатить
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
стоп smile:!: А вы юрик или физик? Это идея применима лишь ко вторым.

Цитата
В середине прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому транспортный налог с физических лиц не может взиматься ранее 1 ноября года, следующего за отчетным.

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Бизнес свой веду как ИП, но одно из учреждений работает со мной через договор подряда с физ.лицом и подает на меня сведения по НДФЛ. А машинка моя личная. Поэтому естественно "физик". Вот мне плешь и проедают... по указке сверху
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я помню 3 года назад нашел очень веселое дело на тему, должны ли предприниматели платить транспортный налог. Вы удивитесь, но суды сказали, что НЕТ (совсем нет). smile:o

Ссылка на рассылку, где я рассказывал про это дело. Там же есть ссылка на сам судебный акт.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Кстати Сергей может и не в тему, но вдруг знаете...

Мой партнер говорит, что приняты поправки в НК РФ, что сделки с недвижимостью в рамках закона 159-ФЗ (льготная приватизация муниципальной недвижимости) с 01.04.11 не облагаются НДС. Это так или нет? не могли бы подсказать
Юлия Амириди  (amiridi)
#
Сергей, посоветуйте, как поступить. Квитанция на транспортный надог не приходила 3 года. В марте я обратилась в налоговую инспекцию с вопросом - а где, собственно? В ответ мне сказали, что данные на меня пришли в налоговую буквально несколько дней назад. И, более того, расчеты будут производиться в апреле. Так что все свои квитанции я должна ждавть до апреля. А что в них будет за 3 года?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
В марте я обратилась в налоговую инспекцию с вопросом - а где, собственно?

А зачем собственно обратились? Откуда такая прорва правосознания?! smile:D

Цитата
Так что все свои квитанции я должна ждавть до апреля.

Ждать - это неправильное слово. В нем скрыта какая-то обреченность. Пока уведомление (то, что вы называете квитанцией) не пришло, обязанность уплатить налог у вас отсутствует(п. 3 ст. 363 НК, п. 4 ст. 57 НК РФ). Поэтому не надо так обреченно писать "ждать". Вам же от этого ожидания только хорошо.

Но должен пердупредить, что иногда налоговая считает, что она уведомление отправила, а молчание налплата воспринимается ей как нежелание платить. В таких ситуациях они могут и в суд пойти. Но я не вижу и в этом ничего страшного - судебные извещения все-таки доходят значительно лучше, чем налоговые. Поэтому получив извещение, вы спокойно заплатите налог и исчерпаете на этом конфликт.

Цитата
А что в них будет за 3 года?

Это вполне возможно, коль вы 3 года "отлынивали" от своей конституционной обязанности. Но только за 3 года! Вот за 4 года уже нельзя (п. 3 ст. 363 НК РФ).

Надо ли платить за 3 года? Но об этом частично мой сегодняшний пост. За 2010 год можно и не платить до 1 ноября (за 2008 и 2009 год заплатить надо). Про то, что это может не понравится вашему инспектору, я уже предупреждал.
Юлия Амириди  (amiridi)
#
Спасибо, Сергей, полегчало. Вообще меня давно угнетало отсутствие уведомлений, но все руки не доходили smile:shuffle:
Сергей  (tomich)
#
Сергей, попрошу и я совета, не по транспортному налогу --- по имущественному.
Зашел на сайт налоговой и узнал, что у меня задолженность по имущественному. На письмо ответили, что за 2002-2007 года. Как выяснилось, уведомления слали на "прежний" мой адрес.

Есть у меня шансы оспорить задолженность?
И обязанность по уплате вроде так и не возникла, и трехлетний срок истек.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Дело в том, что Минфин уже дал свою оценку данной ситуации

Кто бы дал оценку Думе? С выводами. Как напишут, так читай и исполняй как хочешь. Я готов попробовать рискнуть...
Сергей, извиняюсь за нескромность, это какой же у вас налог, что удалось на курсовой заработать 5400? smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
В то время у меня было 280 л.с. Я в Москве. Несложно посчитать. smile:cry:
Сергей Попов  (sonnert)
#
я же про налог спросил, а не про л.с. smile:oops:
пойду что-нибудь другое посчитаю
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вот же народ ленивый. 100 рублей стоила "моя" лошадка в 2008 году. В 2009 выросла в полтора раза.
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Пару недель назад в разговоре с приятелем узнал, что есть особо предприимчивые граждане, которые ставят свои авто на учет по временной регистрации в соседних регионах с МО (например, в Тверской области) с целью экономии на транспортном налоге и ОСАГО (в Вашем случае получается прилично smile:) ). Как по Вашему, возможно ли на законодательном уровне решить данную проблему (обстоятельства получения временной регистрации по месту пребывания не рассматриваем smile:D)?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я об этом давно знаю, но лично мне этот вариант не подходит, поскольку он беспокойный, а я этого не люблю. Я в прошлом году менял машину и специально взял такую, чтобы лошадок было до 250. В Москве это волшебное число разделяет налоговые ставки в 100 и в 150 руб. То есть минимум в 1,5 раза экономия. В моем случае экономия вышла примерно в 2 раза.
Света Иванова  (IPV2223)
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Извинити, но я всё таки так и не поняла что стало с транспортным налогом, точно. Объясните пожалуста. Просто уведомления не приходили ещё. Т.е. за этот год мы будем платить в 2012г., а за 2012г. в 2013г. т.д. если ничего не изменится или нет и до какого времени????? А сколько ставка составляет. smile:wall: smile:wall: smile:wall: smile:wall: smile:wall: smile:wall: smile:o smile:o smile:o smile:shuffle: smile:shuffle: smile:shuffle:
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