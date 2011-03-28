Во что вложить деньги, отложенные на транспортный налог, на 6 месяцев?

Про любимый многими транспортный налог появилась интересная новость – можно немного сэкономить. Совсем немного.
В октябре 2008 года я получил очередное уведомление об уплате транспортного налога. Как правило, я не тянул с оплатой налоговых уведомлений, но грянул кризис и рубль стал резко обесцениваться. Это родило у меня идею немножко заработать на кризисе.
Поскольку по московскому закону о транспортном налоге я был вправе заплатить его только 1 июля 2009 года, то я купил на сумму моего будущего налога доллары США и затаился до дня расплаты. Ближе к 1 июля 2009 года я продал доллары обратно и заплатил налог. Получил около 5400 руб. дохода из-за банальной разницы курсов покупки и продажи доллара.
Вспомнил я эту историю сейчас только потому, что в этом году может произойти в чем-то похожая история. В середине прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому транспортный налог с физических лиц не может взиматься ранее 1 ноября года, следующего за отчетным.
Я посмотрел наугад с десяток региональных законов, которые действовали до указанной поправки, и обнаружил, что ранее власти требовали уплатить транспортный налог побыстрее, причем намного быстрее. Кто-то в феврале, кто-то в марте, кто-то в апреле и т.д. до июня (я не нашел более поздних сроков).
Получается, что государство, перенеся срок уплаты налога, разрешило нам «покрутить» несколько месяцев казенные деньги. Почему я говорю «казенные деньги»?
Дело в том, что Минфин уже дал свою оценку данной ситуации. По его мнению, закон, принятый в середине 2010 года, не мог касаться транспортного налога за 2010 год. Этот закон начнет применяться только к транспортному налогу, который мы будем платить за 2011 год. Напомню, что платить налог за 2011 год мы будем только в 2012 году.
Не могу резко осудить позицию Минфина – это возможное толкование, но не единственное (кстати, у кого-нибудь есть интересные аргументы против Минфина ). Но у каждого из нас теперь появился выбор: согласиться с Минфином и заплатить транспортный налог по старым правилам (некоторым надо заплатить уже на этой неделе) или отложить это мероприятие до 1 ноября 2011 года. В последнем случае вас могут ожидать споры с вашим налоговым органом. Думайте, выбирайте.
Комментарии 17
У нас налоговая для увеличения поступлений применяет весьма оригинальные схемы.
У нас после местных выборов в марте 2009 года сменился мэр и финансовые посты в мэрии достались людям из налоговой.
Теперь налоговая живет в обнимку с мэрией.
Началась совместная работа и налоговая стала скидывать в мэрию информацию о том какие работники муниципальных бюджетных учреждений не заплатили налоги. Мэрия спускала эту информацию в учреждения и требовала в кратчайшие сроки "провести работу".
Даже если бы я стал тянуть с транспортным налогом до ноября 2011 мне бы мои клиенты бюджетники всю плешь проели требуя заплатить. Им ведь отчитаться нужно по каждому неплательщику. У нас в стране гайки закручиваются по полной. Лучше заплатить
Ссылка на рассылку, где я рассказывал про это дело. Там же есть ссылка на сам судебный акт.
Мой партнер говорит, что приняты поправки в НК РФ, что сделки с недвижимостью в рамках закона 159-ФЗ (льготная приватизация муниципальной недвижимости) с 01.04.11 не облагаются НДС. Это так или нет? не могли бы подсказать
А зачем собственно обратились? Откуда такая прорва правосознания?!
Ждать - это неправильное слово. В нем скрыта какая-то обреченность. Пока уведомление (то, что вы называете квитанцией) не пришло, обязанность уплатить налог у вас отсутствует(п. 3 ст. 363 НК, п. 4 ст. 57 НК РФ). Поэтому не надо так обреченно писать "ждать". Вам же от этого ожидания только хорошо.
Но должен пердупредить, что иногда налоговая считает, что она уведомление отправила, а молчание налплата воспринимается ей как нежелание платить. В таких ситуациях они могут и в суд пойти. Но я не вижу и в этом ничего страшного - судебные извещения все-таки доходят значительно лучше, чем налоговые. Поэтому получив извещение, вы спокойно заплатите налог и исчерпаете на этом конфликт.
Это вполне возможно, коль вы 3 года "отлынивали" от своей конституционной обязанности. Но только за 3 года! Вот за 4 года уже нельзя (п. 3 ст. 363 НК РФ).
Надо ли платить за 3 года? Но об этом частично мой сегодняшний пост. За 2010 год можно и не платить до 1 ноября (за 2008 и 2009 год заплатить надо). Про то, что это может не понравится вашему инспектору, я уже предупреждал.
Зашел на сайт налоговой и узнал, что у меня задолженность по имущественному. На письмо ответили, что за 2002-2007 года. Как выяснилось, уведомления слали на "прежний" мой адрес.
Есть у меня шансы оспорить задолженность?
И обязанность по уплате вроде так и не возникла, и трехлетний срок истек.
Кто бы дал оценку Думе? С выводами. Как напишут, так читай и исполняй как хочешь. Я готов попробовать рискнуть...
Сергей, извиняюсь за нескромность, это какой же у вас налог, что удалось на курсовой заработать 5400?
пойду что-нибудь другое посчитаю