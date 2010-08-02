Инвестиционные монеты выпали из-под налогообложения?

Некоторое время назад в моем блоге меня спросили, согласен ли я, что по операциям с инвестиционными монетами никаких налогов платить не надо. Разговор шел про налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Мне этот вопрос понравился вдвойне, поскольку он находится на пересечении двух моих увлечений: налогового права и нумизматики.
Я очень люблю искать ситуации, в которых можно налоги законно не платить, ну или платить поменьше. Что до нумизматики, то еще с середины 80-х я коллекционирую монеты иностранных государств. Правда, не из драгметаллов, а самые обыкновенные «ходячие» монеты. В силу последнего (а также отсутствия интереса к инвестированию) я до недавнего времени не знал, что точно скрывается за термином «инвестиционная монета». Теперь знаю.
_____________________
Что до НДФЛ, то тут вроде все просто. Реализация инвестиционных монет образует доход от реализации имущества. Статья 220 НК позволяет налогоплательщику для целей налогообложения уменьшить полученный доход на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением дохода. Иными словами на стоимость покупки этих монет. Таким образом налогооблагаемый доход будет равен положительной разнице между продажной и покупной ценой. Если разница будет неположительной, то платить налог не придется.
Избежать налога с разницы можно, если реализованные монеты были в вашей собственности не менее трех лет. Если же срок владения не превысил трех лет, то у вас есть возможность вместо доказывания своих расходов просто уменьшить доходы на 250 000 руб. Это может быть выгодно, если сумма расходов по всему проданному вами за год "ДОтрехлетнему" имуществу, которые вы можете доказать, ниже 250 000 руб. (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Таким образом, нельзя говорить, что по операциям с инвестиционными монетами НДФЛ никогда не возникает – бывает по-разному.
А теперь вопрос на гибкость ума. А правомерно ли признавать доход от реализации инвестиционных монет доходом от реализации имущества, если вспомнить, что статья 39 Налогового кодекса не признает операции, связанные с обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики), реализацией товаров? Инвестиционные монеты – это же законное средство платежа.
Комментарии 8
А что такое "нумизматическая цель"? Я порылся в справочных системах, но не нашел определения этого термина. Мне привычно под нумизматикой понимать коллекционирование монет.
Если бы мы говорили про памятные монеты, то они как раз и предназначены прежде всего для коллекционирования. Но для инвестиционных монет такая цель не является первой. Кроме того, и сам ЦБ РФ пишет о том, что инвестиционные монеты могут обращаться в качестве предметов инвестирования и тезаврации. Тезаврация - это разве нумизматика?
Обсуждаемая норма подкидывает еще один ребус. Если я покупаю монету, то я могу говорить о своей цели ее приобретения. Но нам нужно определить цель продажи. А как я могу доказать, что я продал монету не для нумизматических целей? И про чьи цели идет речь: мои или покупателя?
Допустим приходите в банк и меняете георгия на пять десятирублёвых обычных монет. Юридически вы произвели размен законного платёжного средства на другие по номиналу. Другое дело, если если обмен произведён не по номиналу. Тут возникает вопрос - либо Вы продаёте георгия с нумизматическими целями, либо приобретаете обычные десятирублёвки с нумизматическими целями
Но что лежит в основе вашего ответа, кроме некого здравого смысла? Почему налогоплательщик должен понимать именно в таком (невыгодном ему) смысле термин "нумизматическая цель", если учесть, что законодатель этот термин не разъяснил (поправьте, если я заблуждаюсь), а энциклопедико-бытовое значение термина говорит нам (мне уж точно), что тезаврация - это не нумизматика?
Сергей,согласен, что не любая нумизматика - тезаврация, так как под тезаврацией понимаем накопление с целью сохранения платёжеспособности действующих платёжных средств или золота в той или иной форме, а нумизмат может собирать и недействующие монеты из неблагородных металлов, а то и вовсе какие-нибудь раковины или перья, выступающих на затерянных островах в качестве платёжного средства. Да и цель у нумизмата - удовлетворение потребностей, не являющихся меркантильными.
Но как не крути, инвестиционные монеты - действующие платёжные средства, и доказать, что манипулируете ими только с нумизматическими целями, можно только в судебном порядке
Кстати, организовать такой процесс проблематично. Я некоторое время назад писал про юридико-технические ограничения налоргов в поимке налогоНеплательщиков. С монетами как раз тот случай.
Обязанности у покупателя заложить физика-продавца, что тот получил доход, не имеется. Соответственно, если тупо не заплатить НДФЛ, то ждать, когда же налорги прибегут со своими исками, можно вечность.
Конечно, можно судебный процесс спровоцировать: например, уплатить налог, а потом подать заявление не его возврат как излишне уплаченного. Вам откажут и вы пойдете в суд. Но это уже для тонких ценителей
налоговых извращенийналогового права.