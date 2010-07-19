ОМС: поймай меня, если сможешь

Вы будете платить налог, если вы поймете, что налоговые органы никогда не узнают, что вы не заплатили налог?
По Налоговому Кодексу банк не является налоговым агентом, если он покупает у физического лица имущество (п. 2 ст. 226, подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). Поскольку обналичивание ОМС * принято рассматривать как продажу банку владельцем счета драгметалла, то бишь имущества, то значит в этом случае обязанность исчислить и уплатить НДФЛ лежит на владельце счета. Но если налогоплательщик сам не расскажет, что он получил доход, то его инспектор с вероятностью, стремящейся к 100%, об этом никогда не узнает!**
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* обезличенные металлические счета. В данном случае речь идет только об ОМС без начисления процентных доходов.
** автор настоятельно рекомендует не нарушать закон. Это может быть опасно для вашего кошелька.
Комментарии 10
Но здесь следует повторить мысль из заглавного сообщения темы: для того, чтобы освободить часть дохода от налога, нужно об этом доходе заявить.
Увы, наши налоговые ведомства далеко не всегда ждут клиентов с радостью и распростёртыми объятьями. Многие стараются избежать общения, тем более, что при заполнении декларации возникает необходимость указывать и другие доходы. А это может вылиться в сбор массы дополнительных справок, что является порой непростой задачей. Правда, нынче есть послабление - можно не указывать в декларации те доходы, с которых налог уже уплачен или доходы, налог с которых по закону не уплачивается. Полностью отчитываться о всех доходах без исключения придётся лишь государственным чиновникам и претендующим на выборные должности.
@.
А какой банкам в этом смысл? Забота о клиенте? Так клиент продаст в другом банке оставшиеся монетки. Кроме того, может он уже продал что-то в налоговом периоде, а вычет дается на все совокупные продажи, а не на каждую отдельную реализацию.
@.
покупка не более 30 монет по 18000 руб - это 540 тыс. А 3 1/3 монеты - на всякие ошибки округления.
@.
Вспомнилось: один знакомый переводчик заработал с забугровским заказчиком порядка 5000 долларов, кои и были переведены ему на валютный счет в банке. Он их решил как-то легализовать, что ли, как частное лицо, без ИП, почитал инет - толком ничего не нашел, как это делается, пришел в налоговую, отстоял очередь к своему инспектору, начал беседу, чтобы выпытать детали, как и что, только непременно правильно и по закону, чтобы потом верблюдом не остаться. На пятой минуте разговора ему эта самая инспектор доверительно так сказала:"А вот оно тебе надо, а?" Паренек оказался сообразительным, откланялся и вышел. Больше ни он сам в налоговой не появлялся, ни эта сумма в его декларации (сдавал, поскольку на вычет подавался по учебе).
Так что если банк точно не скажет... В общем, Сергей, спасибо за заметку: не то, чтобы прямо актуально, но полезно.
А это вопрос для обсуждения. По идее с чего бы это банк стал закладывать клиента? По НК обязаности сообщать в налоговую о счетах физиков у него нет, да и ОМС - это не те счета, о которых говорит Налоговый кодекс.
ФСФМ налоргам тоже ничего не сливает, да и нет проблем разбить операцию на крупнную сумму на несколько, чтобы не заставлять банк стучать на клиента в ФСФМ.
Остается только один путь. В банк приходит налоговая проверка и в ее процессе проверяющие могут увидить, что некие физики продавали банку золотишко. Эти физики чаще всего территориально не будут подпадать под юрисдикцию проверяющих (особенно в Москве, где банки стоят в инспекции, в которой физиков-налплатов в принципе нет), а значит проверящим надо передать информацию по подведомственности территориальным инспекциям. Но будут ли они делать?