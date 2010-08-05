Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вы боитесь конфликтовать с налоргами?

05.08.2010 10:20 16 2 563 просмотра
Банки в силу специфики своего бизнеса являются ценным источником информации для налоговых органов, чем и пользуются налоговые органы. Но хороший банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом. Меня радуют банки, которые знают точно пределы своих обязанностей и в силу этого не боятся идти на конфликт с налоговыми органами.

Свежий случай из практики Арбитражного суда Московского округа. ВТБ 24, исполняя запрос налоговой инспекции об остатке по счету одного из клиентов банка, направил требуемую информацию не в виде справки по форме, рекомендованной ФНС России.

Только за то, что информация была отправлена в произвольной форме, банк и был оштрафован по ст. 135.1 Налогового кодекса РФ, несмотря на то, что указанная статья предусматривает ответственность исключительно за непредоставление информации.
_____________________________
Стоит ли говорить, что баблонк победил зло? Реквизиты победного судебного решения – вынесено 12.07.2010 г., дело № А41-6649/10.

smile8)

Комментарии 16

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
На 10 тыр. И хотя я писал недавно в блоге, что защищать интерес надо не любой ценой, но в данном случае речь шла о защите принципа и создание прецедента в общении со своей инспекцией. А принципы - штука дорогая.

Филипп, у тебя в команде кто-то авторские заголовки правит? Я пишу "НАЛОРГ", а меня исправляют на "налог". Это не опечатка - это слово такое.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Это один наш коллега забеспокоился и решил помочь. Приношу извинения, нужно было, конечно, для начала уточнить мнение автора. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
с налоргами

Это из Толкиена, да? smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Это из жизни. /Здесь должен был стоять курящий задумчивый смайлик/
Марина (mashen)  (mashen)
#
Консультант плюс, база "Судебная практика" - с налоговыми органами у нас судятся все, кому не лень, долго, нудно, и часто успешно. Практика разнообразнейшая, часто противоречивая, но богатая - это точно. Налоговиков у нас даже индивидуальные предприниматели не боятся, до ВАС доходят, а банкам сам бог велел.
Споры с участием банков я не мониторю, но приведенный пример совершенно никак не иллюстрирует утверждение, что "банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом".
Во-первых, клиенту за глаза хватит того, что предусмотрено законом. Во-вторых, есть отдельные примеры, когда ВАС принимал сторону налоговой, скажем так, несколько вольно интерпретируя закон. Ну и куда в данном случае денется банк - не откажется же от лицензии в знак протеста.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Давайте не путать кислое с пресным. Речь не идет о том, что в масштабах страны мало судебных споров с налоговыми органами. Отнюдь. По статистике налоговые споры долгие годы являются лидерами. Речь идет о том, что банку проще исполнить запрос налорга, чем потом полгода таскаться по судам, доказывая, что он не верблюд, однако он решил все-таки побороться. Еще раз: он мог бы избежать всей этой борьбы, тупо дав инфу на клиента.

Вашу аргументацию я, к сожалению, не понял.
Цитата
Во-первых, клиенту за глаза хватит того, что предусмотрено законом.

Это доказательство чего? Того, что банки не боятся налоргов? smile:o
Не вижу ни малейшей связи.

Цитата
Во-вторых, есть отдельные примеры, когда ВАС принимал сторону налоговой, скажем так, несколько вольно интерпретируя закон.

Бу-го-га. Маша, мне надо объяснять, почему и это ваше во-вторых никак не доказывает тезис, что банки не боятся налоргов?

Цитата
Ну и куда в данном случае денется банк - не откажется же от лицензии в знак протеста.

Вы явно о чем-то своем думаете! smile:D Опять мимо.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Циатат из вашего поста:
"банки в силу специфики своего бизнеса являются ценным источником информации для налоговых органов, чем и пользуются налоговые органы. Но хороший банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом. Меня радуют банки, которые знают точно пределы своих обязанностей и в силу этого не боятся идти на конфликт с налоговыми органами."
Далее, вы приводите пример обжалования банком решения налоговой.

Ваше утверждение "хороший банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом" на самом деде ничего оптимистичного для клиента не содержит. Закон определяет достаточно случаев, когда банк обязан сдать клиента со всеми потрохами, то есть каких-то разнообразных вариантов развития событий "хороший банк не сдаст, а плохой сдаст" не будет.
Сдадут все банки - причем, строго по закону.

Более того, даже если налоговая превысит свои полномочия, а банк упрется рогом и не побоится "идти на конфликт с налоговыми органами" (а чего тут бояться-то?), то тут все зависит от позиции суда, а не решимости банка. То есть, не факт, что банк отстоит интересы клиента.
Если ВАС признает правоту налоговой, то все банки (хорошие и плохие) будут сдавать клиентов даже в случаях, когда закон этого прямо не предусматривает.
Примеров странного толкования законов ВАСами предостаточно.

Я надеюсь, что теперь ясно?

Если нет, то я пас.

Марина (mashen)  (mashen)
#
Если суть вашего поста в том, что банки не боятся налоговых органов, то, ИМХО, он совершенно неактуален. Что тут особенного, что банки обжалуют решения налоговых органов? Да НИКТО не боится налоговые органы, все с ними судятся, а многие - весьма успешно.
Вот доблесть-то.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вы все-таки читайте, прежде чем отвечать. smile:D Судиться за (ради) себя и за (ради) другого дядю - две большие разницы.

Что касается того, что банки В ПРИНЦИПЕ не боятся. Несколько странно слышать это от вас с учетом сделанного ранее признания:
Цитата
Споры с участием банков я не мониторю,


А я мониторю налоговые споры. В базах крайне сравнительно мало судебной практики по банкам, большая часть из них копеечные споры по штрафам. Я сам не знаю до конца мотивов, почему это так.

Сравнительно недавно мы предлагали одному банку вернуть налоговую переплату в несколько сот миллионов рублей. Но нам сказали, что у банка есть обязательства перед партнерами (я так понял, иностранными кредиторами) не вступать в подобные конфликты. Я не могу оценить реальность этой причины, но факт остается фактом - банк не хочет судиться с налоговой.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Теперь поняла. Это совсем другое дело. У нас тоже есть свои неприкасаемые органы,. Да у всех есть.
Извините, не врубилась сразу - на самом деле страшно далека я от банков. А пишу на самом деле с думами о своем - у нас как раз на носу...
Еще раз извините.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Реквизиты победного судебного решения – вынесено 12.07.2010 г., дело № А41-6649/10
Я, к счастью, не мониторю налоговые споры. Но это спор не совсем о налогах, поэтому очень важное решение в части общения с клиентами и налоргами.
Оно где-то опубликовано?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Оно должно быть в базах справочно-правовых систем. Если не найдете, то можете написать мне на мыло - вышлю текст.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения