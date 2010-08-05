Вы боитесь конфликтовать с налоргами?

Свежий случай из практики Арбитражного суда Московского округа. ВТБ 24, исполняя запрос налоговой инспекции об остатке по счету одного из клиентов банка, направил требуемую информацию не в виде справки по форме, рекомендованной ФНС России.
Только за то, что информация была отправлена в произвольной форме, банк и был оштрафован по ст. 135.1 Налогового кодекса РФ, несмотря на то, что указанная статья предусматривает ответственность исключительно за непредоставление информации.
_____________________________
Стоит ли говорить, что ба
Комментарии 16
Филипп, у тебя в команде кто-то авторские заголовки правит? Я пишу "НАЛОРГ", а меня исправляют на "налог". Это не опечатка - это слово такое.
Это из Толкиена, да?
Споры с участием банков я не мониторю, но приведенный пример совершенно никак не иллюстрирует утверждение, что "банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом".
Во-первых, клиенту за глаза хватит того, что предусмотрено законом. Во-вторых, есть отдельные примеры, когда ВАС принимал сторону налоговой, скажем так, несколько вольно интерпретируя закон. Ну и куда в данном случае денется банк - не откажется же от лицензии в знак протеста.
Вашу аргументацию я, к сожалению, не понял.
Это доказательство чего? Того, что банки не боятся налоргов?
Не вижу ни малейшей связи.
Бу-го-га. Маша, мне надо объяснять, почему и это ваше во-вторых никак не доказывает тезис, что банки не боятся налоргов?
Вы явно о чем-то своем думаете! Опять мимо.
"банки в силу специфики своего бизнеса являются ценным источником информации для налоговых органов, чем и пользуются налоговые органы. Но хороший банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом. Меня радуют банки, которые знают точно пределы своих обязанностей и в силу этого не боятся идти на конфликт с налоговыми органами."
Далее, вы приводите пример обжалования банком решения налоговой.
Ваше утверждение "хороший банк не будет сдавать клиентов иначе, как в случаях, предусмотренных законом" на самом деде ничего оптимистичного для клиента не содержит. Закон определяет достаточно случаев, когда банк обязан сдать клиента со всеми потрохами, то есть каких-то разнообразных вариантов развития событий "хороший банк не сдаст, а плохой сдаст" не будет.
Сдадут все банки - причем, строго по закону.
Более того, даже если налоговая превысит свои полномочия, а банк упрется рогом и не побоится "идти на конфликт с налоговыми органами" (а чего тут бояться-то?), то тут все зависит от позиции суда, а не решимости банка. То есть, не факт, что банк отстоит интересы клиента.
Если ВАС признает правоту налоговой, то все банки (хорошие и плохие) будут сдавать клиентов даже в случаях, когда закон этого прямо не предусматривает.
Примеров странного толкования законов ВАСами предостаточно.
Я надеюсь, что теперь ясно?
Если нет, то я пас.
Вот доблесть-то.
Что касается того, что банки В ПРИНЦИПЕ не боятся. Несколько странно слышать это от вас с учетом сделанного ранее признания:
А я мониторю налоговые споры. В базах крайне сравнительно мало судебной практики по банкам, большая часть из них копеечные споры по штрафам. Я сам не знаю до конца мотивов, почему это так.
Сравнительно недавно мы предлагали одному банку вернуть налоговую переплату в несколько сот миллионов рублей. Но нам сказали, что у банка есть обязательства перед партнерами (я так понял, иностранными кредиторами) не вступать в подобные конфликты. Я не могу оценить реальность этой причины, но факт остается фактом - банк не хочет судиться с налоговой.
Извините, не врубилась сразу - на самом деле страшно далека я от банков. А пишу на самом деле с думами о своем - у нас как раз на носу...
Еще раз извините.
Я, к счастью, не мониторю налоговые споры. Но это спор не совсем о налогах, поэтому очень важное решение в части общения с клиентами и налоргами.
Оно где-то опубликовано?