В чем смысл банку спешить с продажей акций по цене ниже приобретения?

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 специализируется на кредитных организациях. Поэтому всегда интересно почитать об их находках.
На этот раз 9-ка раскопала историю 2006 года. «Уралсиб» купил вне биржи акции «Лукойла» и буквально через пару дней продал их практически тем же лицам, у кого купил, но с убытком для себя. Налоговики усмотрели в этом схему по занижению своей прибыли.
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Сразу скажу, что не вижу никакой беды в том, что прибыль получит не банк, а какая-то другая организация. Но при условии, что последняя не уклоняется от того, чтобы уплатить с полученной прибыли налоги, а ставка налога для такой организации равна ставке, которую применяет банк. Как показал судебный процесс, ничего такого не было (вернее, налорги ничего не нашли).
Но мне по-обывательски интересно другое: это нормальная для банков практика продавать только что купленные вне биржи обращающиеся ценные бумаги с убытком? Понятно, что могут быть разные ситуации. Но речь шла об акциях «Лукойла», стоимость которых колеблется каждый день. 2006 год (в том числе и в середине мая) был далеко не кризисный. Почему бы не подождать правильной цены?
Комментарии 46
P.S. это только я машину времени изобрел, отвечая на сообщение в блоге от 09.08.2010 11:00 в 15:02 8 августа по Москве?
Уралсиб - это лукойловский банк? Я не знал.
Судя по количеству просмотров, еще несколько человек эту тему видели, хотя я ее публикацию на понедельник запрограммировал. Как вы ее нашли? В списке ее нет, в календарике тоже. Через поиск что ли?
Ну как, сейчас уже не совсем так, а в 2006 году - вполне официально. Они только к середине 2007 года активы разделили, да и то - официально. В принципе, даже сейчас номинально "Уралсиб" владеет почти 1.6% акций "Лукойла", так что, я думаю, кое-какие связи и до сих пор остались
Самое что интересное - просто зашел в раздел "Персональные блоги" и вуаля... Я еще на всякий случай дату проверил: мало ли, командировка, может, день пропустил незаметно, бывало уже такое, особливо в новогодние праздники.
Сами усмотрели, сами пусть ищут и доказывают умысел, организатора, исполнителя и т.п
Презумпцию невиновности вроде как не отменили.
Право бесспорного взыскания недоимок со счетов тоже.
Презумпция невиновности - это не совсем наша история. Заплатить налоги надо даже, если налогоплательщик неумышленно их не заплатил. А вот наказать налогоплательщика без вины нельзя, но опять же вина как минимум в форме неосторожности присутствует почти всегда.
Но повторяю: про виновность/невинововность речь не шла. Спорили, а был ли сам факт недоимки.
Налоговая встала на позицию, что движение акций по кругу в том виде, в котором это имело место в случае Уралсиба, было направлено на создание убытка.
Конечно, доказать, чего там думал себе Уралсиб, задача неблагодарная. И я думаю, что де-факто она не ставилась. Реально налорги хотели доказать, что подобная сделка не имеет экономического смысла, в частности не имеет никакой деловой цели, кроме снижения налогового бремени банка. Кроме того, они могли бы попытаться доказать, что сделка выпадает из обычных сделок банка - является нетипичной.
Меня вот после прочтения дела тоже заинтересовало, чем могли быть обусловлены подобные сделки. Почему, например, банк не подождал более высокой цены на акции, а принял решение зафиксировать свои убытки?
Причин может быть масса! Например после покупки цена акций на ФР пошла не в том направлении и приняли решение резать убытки (стоп - лосс это называется ), срочно понадобилась ликвидность на другие цели, вышестоящий начальник неодобрил сделку, покупали акции с большим плечом, недопускающим существенной просадки. Это навскидку, а если копнуть, можно ещё 100 причин предложить
Это (да и многое другое) можно было бы легко проверить. к сожалению, в решении этому не уделено никакого внимания.
Не юмор, а технология
Уралсибу вот два дня понадобилось, чтобы признать сделку невыгодной и зарезать "лося",а программа - робот это может сделать и за 2 миллисекунды, подчиняясь своим алгоритмам, причём независимо от того, в какую сторону пошла цена. Ну и как бедолага объяснит мытарю, пошто он это сделал? Что-то лопотать про фибоначчи и пересечения скользящих средних Так приговорят его к форматированию винта за оскорбление лиц при исполнении
Ну и зачем ловить чёрную кошку в чёрной комнате? Был заказ, или как гайцу необходимо принесть энное количество протоколов?
не сравнивайте депо физика и банка 2 разные стратегии и подходы к делу....нашли мне скальперов))))
Ну это физики так думают А в банке может ещё тот бардак быть, ни стратегии толком , ни здравомыслящего подхода, а решения могут приниматься так - "Подать сюда Ляпкина-Тяпкина!" - "Чего изволите?" - "Акции Лукойла выросли на 30% а у нас их нет!" - "Д-д-да, н-н-но наши аналитики считают, что их потенциал снижения 40%..." - "Ляпкин-Тяпкин, ты ещё здесь?"
Конечно на 99.9% была банальная оптимизация налогов, но юридически недоказуемая (в правовом государстве)
А какая тут оптимизация, если они бабло потеряли? Если бы, к примеру, выяснилось, что тот, кто бабло получил, налогов с него не заплатил, то спору бы не было. Но таких фактов вскрыто не было.
Субъект Б продает субъекту А 100 акции компании Ж по цене 100 рублей(получая выручку 10 000 руб), а через 2 дня покупает их обратно по цене 99 руб (выплачивая контрагенту 9 900 руб). В результате у субъектов А и Б прибыль равна нулю( ну и налог на прибыль соответствующий)
Там вроде как понятно кто и откуда денег получит. )
Просто эта весчь стара как мир, но в конкретном случае необязательно имела место именно она. это могло быть банальное РЕПО или еще с десяток различных вариантов, но без материалов дела трудно рассуждать о реальной цели данной сделки. Можно прийти к неверным выводам
Мне внутренне нравится версия про перенос убытка на прибыльную контору (в данном случае банк). А что еще правдоподобного Вы могли бы предложить, если не оптимизацию?
Решение могу скинуть, если на мыло мне напишите (taxhelp собака taxhelp.ru).
Елки, где мои глаза были!? Там же, в решении, четко написано, что английская лавка - это оффшор.
Кстати, Уралсиб - хитрецы. Судятся не в Питере, а в Москве. Такая опция - выбор подсудности - есть у всех клиентов 9-ки. Но не все ей пользуются.
Сильно незначительная сумма для создания скользкой ситуации.
Вы держали в руках методичку налоговиков с описанием такой схемы?
Я не могу утверждать, что такой методички в принципе не существует. Но я против огульной демонизации налоргов - это обычные люди, подавляющее большинство которых мыслит шаблонно. Если у них и есть описание некоторых схем, то это еще не повод считать, что они все знают. В их работе "не заметить слона" явление рядовое, если этот слон не подпадает под их шаблоны.
Потом, изначальный мой посыл был "дайте мне приличную версию, почему банк поступил так, как это описано". Если есть приличные (то бишь неналоговые) версии, то я с большим удовольствием про это послушал бы. Я так понимаю, что у вас есть такая версия?
Может там ноты какие выпущены под обеспечение акций и им нужно тупо туда перечислить деньги для поддержания overcollateralisation, а это например оказался самый простой способ )
А есть такая версия, при которой убыток образовался ПОМИМО воли банка? Ну чтобы без умысла все было.
Приличная это версия или нет неважно.)
Сделка оформлена и проведена так, что признана судом лигитимной, какую бы цель она не преследовала.
ЗЫ. Еще пару сообщений и все слова в сообщениях будут писаться столбиком.
Могла
Нет, сути я не вижу, я вижу механизм.
Знаете сколько было интересных сделок на фондовом рынке, когда один государев финансовый институт выходил на него для поддержки этого самого рынка в 2008-м году
Совпадение конечно, но очень прикольно.
Не знаю. Расскажите?
нет
Ну мы же не знаем всех данных для решения этого уравнения Например - бенефициаров банка и его контрагентов на тот момент, не было ли отсечки реестра в эти два дня, ещё много нюансов может быть. Вспомните бородатый анекдот про Рабиновича, который продавал варёные яйца по той же цене, что покупал сырые, а на вопрос - "В чём твоя выгода?" отвечал - "Да, но навар остаётся мне!"
На сколько изменилась биржевая цена за то же время?
Цитата из решения:
...
сделки реализации ценных бумаг Банк выполнил по ценам, приближенным к минимальным значениям зарегистрированным на ММВБ на дату реализации...
За какое? За время, прошедшее с покупки?
Покупка 25.08.2006 - 2 324.50 руб.
Продажа 28.08.2006 - 2 297 руб