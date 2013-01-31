Получение держателями золотых карт «плюшек» образует налогооблагаемый доход?

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В принципе не в Ситибанке дело (хотя к нему я испытываю "нежные" чувства), а в том, что это дело напрямую касается тематики портала Банки.Ру и других банков с их клиентами. А таких дел, я могу это с уверенностью утверждать, много не бывает.
Так вот, у Ситибанка, как и у многих других (если не всех) банков, наряду с обычными банковскими картами есть премиальные карты. В разных банках они могут иметь разное название. Для простоты назовем их золотыми картами и даже "золотом".
В случае с Ситибанком держатель "золота" получает от банка такую приятную мелочь как бесплатный проход в бизнес-залы довольно большого числа аэропортов. Банк сам оплачивает аэропорту эту услугу.
Но если кто-то оплачивает физическому лицу его покупки, то согласно ст. 211 Налогового кодекса у такого лица возникает налогооблагаемый доход:
Цитата
|2. К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:
1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;
Не придерешься? Вот налоговая инспекция и выиграла на этом основании судебный спор с Ситибанком. Банк обвинили в том, что он не удержал из доходов своих клиентов НДФЛ и не перечислил его в казну.
Высший Арбитражный Суд на днях решил, что такой прецедент нам не нужен и взял дело в пересмотр. Мой прогноз, что пересмотр завершится победой банка.
А если же я окажусь неправ, то стоит заметить, что, во-первых, тот же Ситибанк еще на такси бесплатно возит, а, во-вторых, другие банки поди не хуже своих "голдмемберов" ублажают. Кстати, поделитесь, у кого какие "плюшки" от банка есть?
Комментарии 38
- Василий Иванович, а спамеры при коммунизме будут?
- Нет, Петька, вымрут все к тому времени.
- Василий Иванович, а правда, что при коммунизме уже не будет людей,
которые вместо ответа на вопрос на форуме отвечают "поиск рулит"?
- Нет, Петька, эти и нас, и коммунизм переживут!
которые вместо ответа на вопрос
кстати, поделитесь, у кого какие "плюшки" от банка естьна форуме отвечают на форуме "тем плюшечных" как гуталина"поиск рулит"?
Есть бескомиссионное снятие наличных в чужих банкоматах, есть бесплатный межбанк, начисление на остаток 10% годовых по дебетовке
Ну и грейс-периоды, куда же без них
Существует карта с бесплатным подвозом бензина, эвакуатором и такси в случае эвакуации (все 1 раз в год, на расстоянии не более 100км от перечисленных в списке городов), но у меня такой нет и 900р в год за такую карту с cashback отдавать не хочу
Ну, разумеется, нет. НО банк исходит из средних значений параметров потребителей и потребления услуги. Т.е. какой-то конкретный потребитель банку может быть убыточен, масса потребителей в целом выгодна. Лично я предпочитаю быть таким потребителем, получающим от банка больше чем отдающим ему
Ну чего и вам желаю
Да и коллегия пишет, что по сути клиент меняет 12 133 руб в месяц на услугу, стоящую в "Пулково-2" 1 040 рублей. Где тут доход? На такой обмен идут только "понтовые" клиенты.
Дело не в том, что клиент получает меньше, чем отдает. Суд говорит, что нет безвозмездности: каждая из сторон что-то отдает.
На практике же, если вдруг все клиенты не будут вылазить из вип-залов, то банк лавочку быстро прикроет. Или оставит только для тех, кто держит 5 лимонов на текущем счете.
А цифры, 12133 и 1040, так это же коллегия их и приводит, для наглядности, чтобы понятно было всем, что о безвозмездности при общении с банками речи быть не может.
Ситуация из практики. Летел с семьей экономом из Шереметьево. Заходим в бизнес-зал Джаз и протягиваем карточки Лояльных клиентов Ситиголд (для прохода через бизнес-залы используются не банковские карты, а некие специальные, с которых на ресепшене снимают оттиск). Девушка достает аппарат для прокатывания, долго крутит его в руках и говорит "А вам нужна квитанция?" "Нет, конечно, нам бы отдохнуть только." "Тогда проходите, располагайтесь, угощайтесь."
Т.е. наш проход не был никак зафиксирован. Так же и с детьми - они тоже нигде не фиксируются. Так может и дохода у клиента нет? Может банк платит некую абонентку бизнес-залам и пойду я туда, или не пойду не имеет значения?
насчет возмездности и безвозмездности: понятно, что карточки - портфельный бизнес, и за тех, кто укладывается в грейс, получает при этом квазикэшбэк (или не квази, а самый обычный), еще и получая кредит, кто-то платит. Понятно, что часть этого оплачивается самим банком за счет интерчейнджа, и здесь проблем нет, часть, типа бесплатной страховки в том же Сити, может считаться идущей за счет annual fee, но еще часть оплачивается тем, что процентные доходы банка от тех клиентов, которые все-таки платят проценты, завышены - надо же обслуживать весь портфель.
Таким образом, банк свое-то получит, но часть плюшек клиент получит за счет других людей. Юристы именно это называют "возмездностью"?
Конечно, практически обложить эти доходы налогом крайне трудно, так как часть доходов получается в неденежной форме и без точной оценки стоимости - представьте себе радость банка при необходимости получить стоимость прохода в бизнес-залы каких-нибудь африканских или латиноамериканских аэропортов, еще и очень увеличится нагрузка на налоговые органы.
Если банки дают "плюшки" бесплатно, то Роспотребнадзор счастлив за клиентов банка. Но если иначе, то Роспотребнадзор готов увидеть здесь навязывание банковских услуг. Мол оказываете клиенту услугу в аэропорту, но при этом заставляете его заключать с ним договоры банковского счета (или еще какие).
Не знаю, насколько я корректно изложил, но звучит правдоподобно, то бишь в стиле главы Роспотребнадзора.
"Оговорка по Фрейду"! В смысле вам показалось в соответствии с мыслями
Фрейд писал не только про либидо, но и про оговорки и описки людей, почему они возникают, о подавленных воспоминаниях и к чему они приводят (заикания, оговорки, нелюбовь к цветам, блюдам и т.п.)