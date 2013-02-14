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Юридическая "валентинка"

14.02.2013 11:27 6 1 533 просмотра
Идет старушка по улице и видит - несколько человек бьют морду одному, решила заступиться:
- Что же вы делаете, живому человеку кулаками по лицу колотите.
- Уйди, бабка, мы спамера поймали!
- Так что же вы его руками-то? Ногами надо, ногами!

______________

Комментарии 6

И Денисов  (барбос)
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Лучше бы они скаммера поймали smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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smile:wikigo: Вот так новые анекдоты и рождаются. Разместите свой вариант в разделе анекдоты и первое место в феврале будет вашим. Ссылочку киньте, плз.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Я оказывается спутал скаммеров со скиммером (прибор кардеров). Но про кардеров этот анекдот тоже хорошо адаптируется.

Старушка заходит в банк, а там несколько человек бьют морду одному, решила заступиться:
- Что же вы делаете, живому человеку кулаками по лицу колотите.
- Уйди, бабка, мы кардера поймали!
- Так что же вы его руками-то? Ногами надо, ногами! smile:achtung:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Я ни с кем ни кого не путал, НО ...
... лицо бить никому не зразрешаю!
На веки вечные, аминь!
И Денисов  (барбос)
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Тут в банк заходит милиционер-полиционер за кредит заплатить, видит свалку тел и спрашивает, народ, кого бьем? Бабуля отвечает - бьем спаммера-скаммера-фрикера-кардера за то, что он завалил всех спамами, занимался фишингом, установил скиммер и опустил кардхолдера – присоединяйтесь. Не знаю, что за извращенец такой, отвечает полисмен, доставая «демократизатор», но что-то «кликуха» его мне не нравится, а за кардхолдера "щас" ответит.
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