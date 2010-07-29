"Незаконная обналичка не наносит ущерба государству" © Тверской суд г. Москвы, 2010

Цитата
|В Тверском суде Москвы вынесен обвинительный вердикт бывшему заместителю председателя правления "Депо-банка" Сергею Степуре. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 миллиарда рублей, и приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает агентство "Росбалт".
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Степура признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он и остальные фигуранты попросили суд рассмотреть их дело в особом ускоренном порядке. Источник также отметил, что суд принял во внимание при вынесении приговора, что действия обвиняемых не нанесли ущерба государству.
На моем сайте коллега очень остроумно высказался на сей счет. Не могу не процитировать:
Цитата
|Если поделитесь тем, чем наносили ущерб, то будем считать, что ущерб государству не нанесён...
Комментарии 11
В заметке (читал другой источник) это описано фразой "активно сотрудничал со следствием". Но сути это, полагаю, не меняет.
@.
Суть криминальной обналички - получить кэш и не потратиться на налоги. То есть казна от криминальной обналички несет колоссальные убытки. И как при таких вводных можно обнаружить, что государству не причинен ущерб Меня в принципе только это и зацепило.
Наверное, считается, что ущерб причинил не подсудимый банкир, а неустановленные негодяи, которые возглавляли "помойки", которые и получали тот самый кэш. А это совсем другое уголовное дело.
А что касается ущерба в виде неуплаченных налогов, то это дело рук тех, кто пользуется услугами такого "банкира". Это они занижают свои налоги, оплачивая незаконные услуги. Соответственно, "банкир" за неуплату налогов нести ответственность не должен.
и понял, что нет предмета для спора. О чем спорить? О том, что 1 случай на миллион - это редко? Конечно, спорить с этим я не буду.
Давайте скажем им спасибо, что они всего лишь не платят налоги, а не стреляют в нас или не совершают еще каких-то преступлений, которые помогли бы им выполнить свои обязательства.
А вот здесь, Сергей, сарказм не очень уместен. Многим бизнесменам (малым и очень малым) только так удалось выжить, сохранить штат, и, тем самым, избавить "налогоплучателей" от необходимости через убогие программы занятости, поддеживать людей.
А про
Для меня это всего лишь слова. Любой преступник будет говорить нечто подобное и даже может быть нечто более жалостливое. Если вы говорите про абстрактного правонарушителя, то я не вижу смысла заранее искать оправдания для его преступления. Говорить о каких-то смягчающих обстоятельствах можно, только разбирая конкретную реальную ситуацию. Если вы заметили, то я начал с конкретного дела. В нем все предельно откровенно - людьми двигала жадность.
Наверное, я не понимаю вашего вопроса. Когда вы спросили в 1 раз, то я предположил, что вы из тех, кто считает, что обналичка - это всегда нечто преступное. Действительно, в газетах и обиходе это термин эксплуатируется прежде всего, как некие преступные действия. Соответственно, я написал вам свой ответ.
Теперь, когда вы задаете свой вопрос второй раз, то у меня не остается версий, что вам непонятно в термине криминальная обналичка.
Возможно, я отвечу на ваш вопрос, если скажу, что я вкладываю в термин "криминальная обналичка" тот же смысл, что и суды, мнение которых вы знаете.
Может это и так. Я не специалист по уголовному праву - я не знаю про все разнообразие случаев, которое подпадает под действие этой статьи. Что касается того случая, который описали вы, то я не думаю, что он подпадает под состав обсуждаемого преступления. У вас нет незаконной банковской деятельности.