"Незаконная обналичка не наносит ущерба государству" © Тверской суд г. Москвы, 2010

В Тверском суде Москвы вынесен обвинительный вердикт бывшему заместителю председателя правления "Депо-банка" Сергею Степуре. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 миллиарда рублей, и приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает агентство "Росбалт".

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Степура признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он и остальные фигуранты попросили суд рассмотреть их дело в особом ускоренном порядке. Источник также отметил, что суд принял во внимание при вынесении приговора, что действия обвиняемых не нанесли ущерба государству.