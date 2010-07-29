Вход
Профиль Блог Лента Активность

"Незаконная обналичка не наносит ущерба государству" © Тверской суд г. Москвы, 2010

29.07.2010 15:46 11 3 128 просмотров
Росбалт сообщает:

Цитата
В Тверском суде Москвы вынесен обвинительный вердикт бывшему заместителю председателя правления "Депо-банка" Сергею Степуре. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 миллиарда рублей, и приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает агентство "Росбалт".
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Степура признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он и остальные фигуранты попросили суд рассмотреть их дело в особом ускоренном порядке. Источник также отметил, что суд принял во внимание при вынесении приговора, что действия обвиняемых не нанесли ущерба государству.


На моем сайте коллега очень остроумно высказался на сей счет. Не могу не процитировать:

Цитата
Если поделитесь тем, чем наносили ущерб, то будем считать, что ущерб государству не нанесён...


smile8)

Комментарии 11

@mike  (@mike)
#
Цитата
Если поделитесь тем, чем наносили ущерб, то будем считать, что ущерб государству не нанесён...

В заметке (читал другой источник) это описано фразой "активно сотрудничал со следствием". Но сути это, полагаю, не меняет.

@.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Наверное, наш юридический юмор не очень понятный. smile:(

Суть криминальной обналички - получить кэш и не потратиться на налоги. То есть казна от криминальной обналички несет колоссальные убытки. И как при таких вводных можно обнаружить, что государству не причинен ущерб smile:!: smile:?: Меня в принципе только это и зацепило.

Наверное, считается, что ущерб причинил не подсудимый банкир, а неустановленные негодяи, которые возглавляли "помойки", которые и получали тот самый кэш. А это совсем другое уголовное дело.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Сергей, юмор понятен, но уж очень он чёрный smile:)... А как вам самому термин "криминальная обналичка". Это что?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Но это я (а не суд) так обозначил преступное явление, чтобы отделить его от обычной операции по снятию денег с банковского счета. Было бы неправильно любое обналичивание считать незаконным.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я пораспрашивал знакомых "уголовников" (в смысле юристов, специализирующихся на уголовном праве). И вот что выяснилось. Согласно их учению негодяй, который при помощи помоек обналичивает поступившие на их счет деньги, занимается незаконной банковской деятельностью. Поскольку эта деятельность незаконна, то налогами она не облагается, но весь доход от такой деятельности подлежит взысканию в казну. Это объясняет, почему организатор обналички не причиняет ущерба казне.

А что касается ущерба в виде неуплаченных налогов, то это дело рук тех, кто пользуется услугами такого "банкира". Это они занижают свои налоги, оплачивая незаконные услуги. Соответственно, "банкир" за неуплату налогов нести ответственность не должен.
Гектор  (Гектор)
#
Будете может быть удивлены, но часто эти конторы никакой обналичкой и не занимаются. Их используют для расшивки сложных ситуаций с финансовыми документами. Например, нерадивые чиновники объявляют в декабре тендер на закупку чего-либо или проведение работ. И сроки такие, что сделать что-либо или закупить - невозможно. Тогда наши "смелые" и "смышленные" предприниматели идут в такую помойку и делают от нее приходные документы, отправляют туда деньги. Помойка перечисляет деньги поставщику и когда приходит настоящий товар, оборудование ставится в организацию-заказчик. В такой схеме может как быть неуплата налогов, так и не быть (последнее, правда, случается редко). Но корни нарушений - в бюрократических неувязках. По существу предприниматель поставлен в ситуацию невозможности честно выполнить свои обязательства.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Хотел сначала что-то написать, а потом прочитал ваше

Цитата
последнее, правда, случается редко


и понял, что нет предмета для спора. О чем спорить? О том, что 1 случай на миллион - это редко? Конечно, спорить с этим я не буду.

Цитата
По существу предприниматель поставлен в ситуацию невозможности честно выполнить свои обязательства.

Давайте скажем им спасибо, что они всего лишь не платят налоги, а не стреляют в нас или не совершают еще каких-то преступлений, которые помогли бы им выполнить свои обязательства.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Давайте скажем им спасибо, что они всего лишь не платят налоги, а не стреляют в нас или не совершают еще каких-то преступлений, которые помогли бы им выполнить свои обязательства.

А вот здесь, Сергей, сарказм не очень уместен. Многим бизнесменам (малым и очень малым) только так удалось выжить, сохранить штат, и, тем самым, избавить "налогоплучателей" от необходимости через убогие программы занятости, поддеживать людей.
А про
То есть казна от криминальной обналички несет колоссальные убытки[QUOTE] я хотел всего лишь услышать Ваше мнение, а не суда. Мнение судов я знаю. Ваше отношение, как автора тоже понятно, а вот понятие термина "криминальная обналичка" в Вашей версии я так и не увидел.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
А вот здесь, Сергей, сарказм не очень уместен. Многим бизнесменам (малым и очень малым) только так удалось выжить, сохранить штат, и, тем самым, избавить "налогоплучателей" от необходимости через убогие программы занятости, поддеживать людей.

Для меня это всего лишь слова. Любой преступник будет говорить нечто подобное и даже может быть нечто более жалостливое. Если вы говорите про абстрактного правонарушителя, то я не вижу смысла заранее искать оправдания для его преступления. Говорить о каких-то смягчающих обстоятельствах можно, только разбирая конкретную реальную ситуацию. Если вы заметили, то я начал с конкретного дела. В нем все предельно откровенно - людьми двигала жадность.

Цитата
Ваше отношение, как автора тоже понятно, а вот понятие термина "криминальная обналичка" в Вашей версии я так и не увидел.

Наверное, я не понимаю вашего вопроса. Когда вы спросили в 1 раз, то я предположил, что вы из тех, кто считает, что обналичка - это всегда нечто преступное. Действительно, в газетах и обиходе это термин эксплуатируется прежде всего, как некие преступные действия. Соответственно, я написал вам свой ответ.

Теперь, когда вы задаете свой вопрос второй раз, то у меня не остается версий, что вам непонятно в термине криминальная обналичка. smile:(

Возможно, я отвечу на ваш вопрос, если скажу, что я вкладываю в термин "криминальная обналичка" тот же смысл, что и суды, мнение которых вы знаете.
Гектор  (Гектор)
#
Спасибо говорить не обязательно, но не поняв корней проблем - невозможно с этими проблемами бороться. Если не создать правильных условий для ведения бизнеса, то Вы получите поголовное неисполнение законов. Как, впрочем, в нашей стране и происходит. А дальше - широкое поле возможностей: одни нарушения не замечаю, за другие караю. Более благодатной почвы для коррупции просто не существует!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я не вполне вас понимаю. Вот существует в УК РФ статья "Незаконная банковская деятельность". Вы полагаете, что эта статья охватывает помимо проступков, которые должны преследоваться максимально жестко (то бишь в уголовном порядке), также и случаи, наказание за которые не должно быть столь суровым?

Может это и так. Я не специалист по уголовному праву - я не знаю про все разнообразие случаев, которое подпадает под действие этой статьи. Что касается того случая, который описали вы, то я не думаю, что он подпадает под состав обсуждаемого преступления. У вас нет незаконной банковской деятельности.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения