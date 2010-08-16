Аттракцион неслыханной щедрости

Инвентаризация нашего компанейского склада показала наличие на нем нераспроданных остатков номеров журнала, который мы издаем. А поскольку склад нерезиновый, то мы с удовольствием подарим их заинтересованным банкирам.
Уверен, что огорчу многих из тех, кто сюда заглянет, но мы не издаем ни "Penthouse", ни "Cosmopolitan". Ну что может издавать юридическая компания, специализирующаяся на налогах?
Конечно, "Обзор арбитражной налоговой практики". Вещь, как говорится, специфическая: для юристов, бухгалтеров и прочих налоговых специалистов.
Так вот, на сегодня у нас есть прошлогодние номера: 10 комплектов по 8 номеров, 15 - по 7 номеров и 20 - по 6 номеров. И эти прошлогодние номера мы отдадим Вам безвозмездно, то есть ДАДОМ.
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Вы можете забрать их непосредственно из нашего офиса (мы в Москве, предварительно звоните). Иногородним мы можем отправить журналы за ваш счет по почте. Желающие могут обращаться к Ольге Матюшкиной по тел. (495) 771-7517 или писать ей на o.matyushkina СОБАКА taxhelp.ru
Комментарии 5
а вообще, налоги это, конечно, очень интересно
MrKartehalter,
умоляю... не начинайте...
Все мы помним про клининговые компании в вагонах дальнего следования.