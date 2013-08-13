Банкам грозят новые проверки налоговых органов

Однако ни Налоговым кодексом, ни иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах не урегулирован порядок осуществления контроля за исполнением банками, как специфическими субъектами в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обязанностей, установленных статьями 46, 60, 76, 86 и 93.1 Кодекса. В отношении указанных обязанностей банков налоговый контроль не осуществляется.



Для целей контроля за исполнением банками обязанностей, установленных статьями 46, 60, 76, 86 и 93.1 Налогового кодекса, необходимы не только документальные проверки банков, проводимые по месту нахождения налоговых органов, но и соответствующие проверки банков, проводимые в их помещениях. При проведении таких проверок проверяемыми лицами являются банки, а не их клиенты