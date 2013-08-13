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Банкам грозят новые проверки налоговых органов

13.08.2013 15:09 2 2 206 просмотров
В Госдуму внесен законопроект, в пояснительной записке к которому написано, что мало банки проверяют - надо добавить.

Цитата
Однако ни Налоговым кодексом, ни иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах не урегулирован порядок осуществления контроля за исполнением банками, как специфическими субъектами в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обязанностей, установленных статьями 46, 60, 76, 86 и 93.1 Кодекса. В отношении указанных обязанностей банков налоговый контроль не осуществляется.

Для целей контроля за исполнением банками обязанностей, установленных статьями 46, 60, 76, 86 и 93.1 Налогового кодекса, необходимы не только документальные проверки банков, проводимые по месту нахождения налоговых органов, но и соответствующие проверки банков, проводимые в их помещениях. При проведении таких проверок проверяемыми лицами являются банки, а не их клиенты


Глянул я указанные выше статьи, чтобы освежить в памяти, при чем там банки. 46 устанавливает предельный срок перечисления налогов в бюджет, 76 - про сроки приостановления операций по счетам и отмены таких приостановлений, 86 - про уведомления об открытых/закрытых счетах и еще про обязанность давать налоргам информацию о клиентах.

Неужели банки так часто нарушают указанные выше статьи НК РФ?

Ссылка для скачивания законопроекта.

smile8)

Комментарии 2

NMichel  (NMichel)
#
Цитата
мало банки проверяют - надо добавить


Да надо бы их сразу дустом.
Дим Димыч  (Дим-Димыч)
#
Банки не исполняют требования по ст 93.1 НК РФ, когда вместо предоставления копий документов, юр. дел клиентов или сведений идет прямой отказ со ссылкой о банковской тайне.
Случаи, когда банки предоставляли важную информацию ИФНС - единичны.
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