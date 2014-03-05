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Дело о страховании заемщиков

05.03.2014 22:18 13 2 505 просмотров
В прошлом году многих взволновала история с мелким шрифтом в кредитном договоре, которая вышла боком самому банку. И вот новая история про мелкий шрифт, скрытые комиссии и налоги. Причем это уже судебное дело, которое к тому же рассматривается судами повторно, и участвуют в нем юристы сразу двух крупных юрфирм России. Потому как прецедент!

Банки, как мы знаем, очень страдают от невозвратов кредитов. Среди причин тому выделим две: смерть должников и утрата ими трудоспособности. "Но ведь от этого ж можно застраховаться!", - подумал банк и включил в свою проформу на выдачу кредита поле о согласии заемщика на то, чтобы банк застраховал его жизнь, здоровье и трудоспособность.

Я не знаю, каким это было выполнено шрифтом, но опрос клиентов этого банка показал, что заемщики не в курсе, что они застрахованы. Впрочем, в данном случае это пустяк. Но в совокупности с другими «пустяками» он уже повлек неблагоприятные последствия, а в перспективе все может только ухудшиться.

Неблагоприятные последствия в виде доначисленных налогов на сегодня коснулись только страховую компанию. Налоговый орган считает, что указанный договор страхования не есть страхование личное, а относится к имущественному страхованию. Аргументация весьма обширна, поэтому отсылаю вас к текстам судебных актов.

Если это так, то значит, что страховая компания занималась предпринимательской деятельностью без лицензии! Хм, до 5 лет, если рассматривать менеджеров страховой и банка как организованную группу. Теоретически, конечно.

Обращаю ваше внимание, что налоговая, в принципе, не против страхования в данном случае, но против того, чтобы оно было личным. Спрашивается, а почему банк решил структурировать свои отношения так, как он сделал: почему не застраховался так, как предлагает налоговая? У меня пока есть один ответ: только так можно создать скрытые комиссии.

Оформление страховки банк обозвал подключением услуги. И за факт подключения банк установил для заемщиков комиссию, размер которой в 8 раз выше страховой премии. В случае с имущественным страхованием банк не смог бы получить с заемщика плату за подключение.

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smile8)

Комментарии 13

Татьяна К  (vkusn)
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Вот в банке "Левобережный" г. Новосибирска работает такая система! описанная в вашей статье!
Morfius  (Morfius)
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Да возьмите любой банк, где есть страхование жизни заёмщика: если сравнить их страховку с страховкой у СК, то в банке в десятки раз больше сумма страховки.
Особенно это касается розничных банков.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
Спрашивается, а почему банк решил структурировать свои отношения так, как он сделал: почему не застраховался так, как предлагает налоговая?

Налоговая уже предлагает бизнесу схему страхования? ))) Не у всех банков модель страхования организована схожим образом. Есть две модели, если интересно http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=44&TID=148314&MID=1814354#message1814354
Цитата
У меня пока есть один ответ: только так можно создать скрытые комиссии.

Скрытые, не скрытые... все это условно. Банки обычно не скрывают комиссии (плату за страховку) поскольку клиент понимает, что если он откажется от страховки, банк может отказать в кредите. У клиента всегда есть выбор идти в банк где нет страховки, но может быть 2-НДФЛ, копия трудовой и т.п. или идти в банк который не требует ничего кроме паспорта и уплаты страховой премии. ))
P.S. Интересно другое. Банк платил НДС с комиссии за подключение к программе страхования?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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"Скрытые комиссии" вполне устоявшийся термин. Он означает ту часть платы за кредит, которую банк не включил в процентную ставку.

Про НДС не знаю. Если он рассматривал это как банковскую услугу (выдачу кредита), то, очевидно, нет.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
Про НДС не знаю. Если он рассматривал это как банковскую услугу (выдачу кредита), то, очевидно, нет

Сомневаюсь, что РС мог позволить себе так рассматривать эту комиссию. Иначе налоговики пошли бы в банк, а не в страховую компанию.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Еще придут. А "Русский стандарт" может кстати стоять на учете в Спб, в "банковской" МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Не все московские банки стоят в 50-й инспекции.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Разобрался с банковским НДС. Банк не платил НДС, ибо в силу ст. 149 НК РФ не облагается НДС "получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий (страховых взносов), уплаченных банком по договорам страхования, в том числе по договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности указанных заемщиков, по договорам страхования имущества, являющегося обеспечением обязательств заемщика (залогом), и иным видам страхования, в которых банк является страхователем".

А вот теперь, когда договор страхования будет признан недействительным, у банка пропадет право на эту льготу. Думаю налорги уже занимаются РС. Интересно, кто еще из банков практиковал ИМЕННО такую схему?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Каккая же эта компенсация? )) Физлицо платило в 8 раз больше банку, чем банк страховой. Заемщики должны именно возмещать суммы премий, уплаченных банком, т.е. возмещаемая сумма должна равняться сумме, уплаченной Банком страховой компании. Только тогда освобождаются от налогообложения НДС суммы, получаемые банком от заемщиков. Если, комиссия за прикрепление к программе страхования будет превышать размер премии, уплаченный банком страховщику по договору страхования, то применение льготы установленной пп. 3 п. 3 ст. 149 НК не представляется возможным, освобождение от НДС не будет и комиссия попадет под налог в полном объеме. Сергей, Вы уверены, что банк не платил НДС?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Вы сейчас говорите то самое, на чем они и спалились - имеется в виду 700%ная маржа. Если вы меня убеждаете, что у них не было освобождения, то напрасный труд - я просто реконструирую их возможную [ошибочную] логику. Но я не знаю доподлинно, был ли НДС; так ли они планировали защищать свою позицию. Здесь нужен инсайдер.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Понял, что это дело можно выиграть. Дело в том, что в данном деле имеет место переквалификация отношений, а это в силу ст. 45 НК РФ требует от налоговых органов взыскивать налоги в судебном порядке. В данном деле истцом выступил налогоплательщик! Ему надо отказываться от иска.

Это поможет, если налорг еще не успел взыскать деньги. Как только налплат откажется от иска, то налорг либо взыщет деньги в досудебном порядке и это будет незаконно (в суде можно будет оспорить такое списание), либо сам обратиться в суд. Последнее, скорее всего, невозможно из-за истечения сроков давности.

К сожалению, есть третий вариант: налорг уже взыскал деньги. В этом случае возврат таких денег из бюджета может быть сопряжен с трудностями. Нельзя исключать, что налорг заявит, что обжаловать такое списание можно было лишь в пределах трех месяцев. С другой стороны, пока не вижу причин, по которым суд может отказать рассмотреть имущественное требование, срок по которому 3 года.

Если вы не уловили разницу, то поясню. В первом случае страховая компания обжалует незаконные действия по вынесению решения о списании денег. Во втором случае - требует возврата из бюджета незаконно списанных денег. По Как я уже указал, сроки давности по этим двум видам требований сильно различаются. Также различается госпошлина. А с точки зрения результата - возврата денег из бюджета - различия отсутствуют.
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