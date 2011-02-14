Зачем коллекционные монеты освободили от НДС?

В тот день, когда я уехал в новогодний отпуск, депутаты приняли закон про налогообложение золотых монет. Не знаю как вы, а я вот только сейчас узнал об этом.Итак, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ "предлагает" не облагать НДС реализацию любых (а не только НЕколлекционных) монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа. То есть формально перечень инвестиционных монет существенно расширился.Но помимо того вопроса, который я вынес в заглавие, возникает и другой, более практический, вопрос: а банки уже откликнулись на это нововведение созданием сервиса по скупке таких монет?