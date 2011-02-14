Зачем коллекционные монеты освободили от НДС?

В тот день, когда я уехал в новогодний отпуск, депутаты приняли закон про налогообложение золотых монет. Не знаю как вы, а я вот только сейчас узнал об этом.
Итак, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ "предлагает" не облагать НДС реализацию любых (а не только НЕколлекционных) монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа. То есть формально перечень инвестиционных монет существенно расширился.
Но помимо того вопроса, который я вынес в заглавие, возникает и другой, более практический, вопрос: а банки уже откликнулись на это нововведение созданием сервиса по скупке таких монет?
Комментарии 65
А в чем здесь интерес банков, по-вашему?
Убрав НДС, рынок монет расширяется, кроме коллекционеров и редких приобретателей монет в подарок, добавятся накопители.
а смысл дополнять инвестмонеты есть
приведу пример, сегодня, Томск:
Серебро, Сбербанк, 999 проба, 33.53, плюс НДС 18% (39,56)
Серебряная монета, ВТБ, 925 проба, 900 рэ, 31,1 грамма, (28,94)
весь вопрос как вы видите горизонты вложений в драгметаллы.
Правда из двух опрошенных мною банков, опять же Сбер и ВТБ, про 395-ФЗ никто не знает.
По поводу осведомленности Банков: а с кем вы там общаетесь? И что значит "не знают": они накручивают НДС?
"не знают" --- означает, что в двух банках, Сбере и ВТБ сообщили стоимость монеты "включая НДС" и про то, что с января такой НДС не берется, не знают.
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Официальная публикация была 30 декабря 2010
Налпер по НДС - квартал.
Иных сроков закон для поправки в ст. 149 НК не установил.
Вот оно что, может поэтому банки пока и не знают.
Отчеканенные не по "зеркальной" технологии не облагались и раньше НДС. Например, качество АЦ (улучшенное).
НДС облагалась реализация монет отчеканенных качеством "пруф".
К коллекционным монетам из драгоценных металлов относились: монеты из драгоценных металлов, являющиеся валютой Российской Федерации или валютой иностранного государства (группы государств), отчеканенные по технологии, обеспечивающей получение зеркальной поверхности "пруф"; монеты из драгоценных металлов, не являющиеся валютой Российской Федерации или валютой иностранного государства (группы государств).
Приэтом юбилейные, памятные, инвестиционные и иные монеты специальных чеканов являющиеся валютой Российской Федерации, в изготовлении которых используются дорогостоящие материалы (в частности, драгоценные металлы), применяются сложные технологии чеканки и методы художественного оформления могли быть "не коллекционными" и не облагаться НДС (например монеты «Соболь» и Золотой червонец отчеканеные качеством АЦ).
Хотя их специфические свойства и позволяли им обращаться как в качестве средства платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов коллекционирования, инвестирования, тезаврации по иной стоимости, отличающейся от номинальной.
Короче ситуация с монетами была запутанной и её упростили. ))) На отмену НДС пошли чтобы стимулировать население на покупку монет.
А смысл? Стимулировать коллекционирование? Сомнительно. Основной потребитель золотых монет инвестор. Коллекционеры вряд ли резко увеличут свои покупки.
Может людЯм не хватало инвестиционых монет (тех же червонцев)? Тоже не так. Это не дефицит.
Если развивать версию с инвесторами, то, на мой взгляд, инвестору начхать, что изображено на монете, главное, иметь возможность ее легко и выгодно сбыть. Почему я и спросил, а куда он будет и сбывать? Банки как-то откликнулись на новую налоговую льготу?
А банкам фиолетово. Купля-продажа монет не их приоритетный бизнес.
Тогда зачем кредитные организации вообще занимаются куплей-продажей монет!?
Я все-таки склоняюсь к точке зрения, что цель - уровнять налоговый режим инвестиционных и коллекционных монет.
http://bankir.ru/technology/article/9349205
Я помню была дискуссия по поводу компенсации по вкладам: есть люди, которые считают, что часть суммы должна быть гарантирована на 100%, а еще часть - менее, чем на 100%, чтобы люди больше думали при выборе банка. Логика в таком подходе есть, но это опять же усложняет ситуацию.
Я не высказывал своего отношения: ни негативного, ни позитивного. Мой интерес исключительно научный.
Принципиальное отличие в том, цена коллекционных монет не сопоставима с весом драгметалла в ней, а зависит от множества факторов.
Поэтому одни и те же монеты могли быть по-разному квалифицированы в разные периоды времени и в различных условиях.
Почитайте Письмо Банка России от 03.07.2001 «Об обращении золотых и серебряных монет на территории Российской Федерации», где к инвестиционным монетам фактически отнесены несколько видов монет. Представьте ситуацию, когда такие монеты с течением времени перестанут быть только инвестиционными и будут реализовываться с учетом редкости и спроса (предложения) на них. Получается в этом случае, что право на преференцию по ст. 149 уже не будет.
Если "платежный инструмент" = "законное средство платежа", то не существует проблемы понять в каждый период времени, является ли та или иная монета законным средством платежа.
Вы про какую редакцию ст. 149 НК РФ говорите? Если про прошлую, то понятие коллекционой монеты ДЛЯ НАЛОГОВЫХ целей содержалось в самой ст. 149 НК РФ, поэтому мнение ЦБ РФ в данном вопросе никакого рояля не играло. То есть если монета изначально подпадала под ст. 149 НК, то превращение ее в раритет не меняло ее статус.
Но ведь даже коллекционная монета может служить "законным средством платежа", здесь очень тонкая грань, которую не всегда дается уловить на практике.
Да я то с Вами согласен, но согласятся ли все налоговые инспектора!
"Чтобы определить, относится ли конкретный тип монет к коллекционным, необходимо получить соответствующее заключение Центрального банка РФ" (ПИСЬМО УМНС ПО Г. МОСКВЕ от 16 сентября 2004 г. N 24-08/60107)
Ваша посылка не вяжется с выводом (если так можно назвать вторую часть вашего высказывания). Вы пишите, что коллекционная монета - это законное средство платежа. А во второй части пишите, что грань сложно уловить. Грань между чем и чем, а главное зачем?
По поводу письма. Не думаю, что там написано, что надо РЕГУЛЯРНО подтверждать статус монеты заключением ЦБ РФ. А то, что УФНС указало, что такое заключение в принципе нужно, не значит, что ЦБ РФ может определить статус монеты по своему усмотрению. ЦБ РФ в данном случае выступает экспертом, который понимает, что есть технология, обеспечивющее получение зеркальной поверхности. Этот технический аспект, важный для квалификации монет как коллекционных (с точки зрения ст. 149 НК РФ), не всегда доступен обывательскому пониманию и требует оценки эксперта.
Все правильно, каким критерием отчевает инвестиционная монета, она должна быть сделана из драг металла, являться валютой и предметом инвестирования.
Каким критериям отвечает коллекционная?
На начальном этапе, вполне вероятно, тем же, ее также можно пустить в оборот как законное средство платежа. Но в будушем с учетом редкости или допущенного брака (специалисты часто любят говорить - "мул") она может перейти в разряд коллекционных.
Возьмите пример из жизни: винтовки 18 века выпускали тысячими и тогда они служили по назначению, а сейчас находятся в коллекции, хотя это одни и те же винтовки: одного года выпуска, производителя, качества, но разной распространенностью в периоды времени.
Каким критериям отвечает коллекционная?
Стоп! У нас, возможно, разговор глухого со слепым.
Все, что я писал в этом сообщении касалось налогового-правового аспекта. Так вот НК РФ не знает, что такое инвестиционная монета. Я использовал этот термин как обознчение монет, которые подпадают под действие ст. 149 НК РФ. Вы сейчас приводите определение инвестиционной монеты, которое не соответствует определению из ст. 149 НК РФ (я говорю, прежде всего, про старую редакцию). В ст. 149 НК РФ нет ни слова о ЦЕЛЯХ ее приобретения, а говорится о технических характеристиках монеты (материал, технология производства).
Соответственно, "мое" определение не порождает никаких сложностей. Ваше - возможно. Но ваше определение не применялось для целей налогообложения.
Вводя исключение для коллекционных монет законодатель имел в виду как раз цели их обращения (коллекционные), поэтому в ст. 149 НК РФ указание на цель как раз и содержится.
Да нет в НК РФ никакого указания на цель. Ну или процитируйте место, где вы эту цель видите. А если вы думаете, что цель предполагается (но согласны, что она не сформулирована явно), то это не имеет значения для целей налогобложения. Никому не надо усложнять себе жизнь: нет в ст. 149 НК РФ такого условия как цель, так зачем же эту цель выискивать, а потом еще и пытаться установить в каждом конкретном случае!? Обсуждаемая норма чрезвычайно ясно написана - я не представляю, чтобы по ней были споры, а потому расширение действия этой нормы на любые монеты, на мой взгляд, не может объясняться желанием снять какие-либо спорные моменты.
Кроме того, указание на цель есть и в части I НК РФ - пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ говорит о том, что "не признается реализацией ... осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики)".
2. Когда законодатель хочет придать цели юридическое значение, он прямо об этом пишет. Спасибо за аргумент в мою пользу.
3. Вообще, у меня есть давно вопрос по нумизматике, ибо этот термин нигде не раскрыт. И доктринально его можно понимать по-разному. Например, тезаврация - это нумизматика или нет?
Что касается моего мнения, то оно пока сводится к следующему. Никто не знает, что такое договор ОМС с точки зрения права. А от этого зависит налогообложение.
Сейчас отдельные суды полагают, что право собственности на обезличенное золото принадлежит вкладчику. Значит, обналичивая золото, вы будете передавать право собственности на него со всеми вытекающими налоговыми последствиями: у вас образуется реализационный доход, который будучи уменьшенным на вычеты подлежит обложению НДФЛ.
Вот вам еще одна ссылка на старое обсуждение.
Я не списываю ОМС совсем со счетов, но надо понимать, что это крайне рискованный и специфический инструмент, а не как говорят в банках "золотая гарантия инвестиций". "Резиновые" банковские курсы (полное отсутствие гласной политики курсообразования), не обеспеченность страховкой, в большинстве случаев не возможность получения физ. металла (за исключением пожалуй Сбера при этом с уплатой НДС), невнятное драконовское налогообложение и это только вершина айсберга. Сомневающиеся могут посчитать сами - статистика курсов ОМС например Сбера за много лет доступна. Виртуально посчитать "доход" даже при самых благоприятных курсах вхождения и выхода (угадать которые равносильно выигрышу в лотерею)а затем оплатить налог.
Да, вроде как можно уменьшать налогооблагаемую базу на сумму покупки,но учитывая обезличенный характер покупаемого металла, это порождает вопросы и влечет проблемы. Как именно считать, если покупки-продажи делались в разное время по разной цене и какой именно металл вы продали(купили) из купленного(проданного) ранее.
При совершении нескольких сделок купли-продажи в течении года чем докажете что это именно то золото что вы купили (продали ) ранее.
Для знатоков НК есть еще простенькая задачка.
Купить на ОМС 100 г по 200 р.
Через месяц на этот же ОМС еще докупить 50 г по 400 р.
Еще через месяц все это вместе продать по 266 р 66 коп.
Как честно уплатить налоги? Какое имущество принесло доход, а какое убыток, если оно обезличенное? И есть ли доход вообще?
http://bankir.ru/publication/article/9052185
Таки не знают банкиры Томска о таком освобождении от НДС.
Посоветуйте, как получить разъяснение из налоговой, чтоб
ссылаться на него, а не на НК. В ВТБ мне ответили, что
это "не те монеты"