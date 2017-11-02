Как получить 300 руб на карту Кукуруза:
1. Оформите карту Кукуруза в салонах Евросети
2. Установите мобильное приложение Кукуруза
3. Введите в нем промокод FR5S9BI1V в течение 7 дней с момента получения карты
4. Совершите любую покупку с помощью карты Кукуруза в течении 30 дней после оформления карты
5. До 15 числа следующего месяца получите 3000 бонусных баллов на счет карты (аналог 300 руб.)
6. Более подробно здесь: http://mykykyryza.ru/friends
7. Карту Кукуруза MasterCard Standard можно получить совершенно бесплатно в салоне Евросети, пополнив карту на сумму от 100 рублей в момент выдачи (вы сможете воспользоваться деньгами через несколько минут)
8. Баллы лучше всего тратить в Перекрестке (до 30% от суммы покупки), в салонах Евросети и в интернет-магазине Евросети
Заодно небольшой FAQ от sheriff77 или "Как правильно получить именную Кукурузу с минимум затрат и телодвижений"
1. Приходите в салон Евросети, говорите, мне нужна Кукуруза MasterCard Standard, никакие услуги на нее не подключаете, она выдается бесплатно. На подключение каких-либо платных опций отвечаете отказом. Если вам говорят что это невозможно, просто идете в другой салон.
2. Кидаете тут же в салоне на эту карту 200 руб.
3. Тут же, не выходя из салона, с телефона или с планшета, через браузер, заходите в ЛК Кукурузы по EAN номеру карты или привязанному номеру телефона, заказываете именную карту. Сейчас можно выбрать Желтый или Черный дизайн карты. Все данные адреса заполняем и проверяем, после заказа их исправить уже будет невозможно. Все еще 10 раз проверяем))) Заказываем!!! С карты списывается 200 руб. Если у вас нет планшета или телефона с интернетом, то делаем это все на компе дома.
4. На следующий день заходите ЛК Кукурузы и там же, где заказывали карту, будет написан трек номер письма с уже яко бы выпущенной и отправленной картой.
5. Внимание!!! Трек номер может не пробиваться от 2 недель до месяца!!!
6. Ждете именную Кукурузу ХЗ сколько, но не 3-5 рабочих дней точно. А примерно от двух недель до месяца по России.
7. После истечения 30 дней, если вы не получили карту или получили и ее номер вам не нравится)), то можно бесплатно заказать перевыпуск. Что-либо изменить при этом нельзя, есть только одна кнопка, перевыпуск карты.
8. После того, как получили карту, ее нужно активировать. Стандарт при этом заблокируется. Все подключенные услуги, баллы и КЛ перенесутся на новую Кукурузу автоматически (должны перенестись)
После этого, по желанию, можно подключить услугу ДВ.
И не забываем установить мобильное приложение и ввести мой промокод FR5S9BI1V чтобы получить бонус в виде 3000 баллов!!!
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