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Надо же, до чего техника дошла

27.01.2012 11:44 8 3 018 просмотров
На новогодних праздниках я посетил Музей естественных наук. Так как последний раз в таком музее я был в четвертом классе, опыт получился волшебным и незабываемым. Кто знает, что 93% наших генов совпадают с генами шимпандзе?

На протяжении всей прогулки по музею меня не покидала мысль, как нам это удалось? Как удалось людям так быстро стать тем, кем мы есть сейчас? Простите мне мой русский, но что явилось тем пинком в зад, который позволил нашему мохнатому предку сделать такой гигантский шаг вперед?
Я с удовольствием разглядывал не только экспонаты, но и посетителей, которые не переставали играть и фотографировать своими айфонами все вокруг, суетились, смеялись. Вероятно, перед созданием айфона Стив Джобс посещал подобный музей и знал, что хватательный рефлекс это один из самых древних человеческих рефлексов. Тут же, в кафе музея, я видел малыша, который еще не умел говорить, но уже с упоением, профессионально, играл в прыгающих птичек на айпаде, а позже рисовал пальчиком кружочки и звездочки. Вот они, современные петроглифы smile:) Еще сравнительно недавно у человека отсутствовала даже возможность полноценного общения, за всю свою жизнь наш предок видел максимум 150 своих сородичей. Сейчас у людей сотни друзей в Facebook и тысячи в Твиттере.
В древние времена информация распространялась очень медленно, сейчас мы обмениваемся информацией молниеносно. Для этого создано огромное количество всевозможных приспособлений, которые помимо всего прочего, мы используем в работе.
Бог есть! Он создал человека, который создал Интернет, и как только мы раньше без этого жили… Интернет упрощает работу, упрощает общение. Сейчас даже самые «непродвинутые» наши Клиенты начинают пользоваться такими сервисами как он-лайн чат, заявки на кредит через сайт Банка.
Недавно в Контактном Центре я слышал разговор сотрудника с Клиентом (по видимому женщиной пожилой и проживающей в регионе) «Какая заявка? Эта та, которую я сейчас в ноутбуке писАла?»

Наши Клиенты, то есть Клиенты Хоум Кредит энд Финанс Банка уже имеют возможность пользоваться преимуществами продукции Apple и совершать платежи и переводы через приложение «Мобильный банк», это то же самое что и Интернет Банк, но в мобильном приложении. Очень удобно.
Следуя урокам Стива Джобса, мы в Хоум Кредит стремимся создать такой сервис, который был бы интуитивно понятен Клиентам. Мне кажется, что самый замечательный опыт, которому нас научил Apple это использование наших врожденных инстинктов в бизнесе. И это та область, которую Джобс нам только лишь слегка приоткрыл. Теперь дело за нами.

Комментарии 8

Сергей К  (sergekj)
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Кроме приложения для iPhone неплохо бы предложить и Android версию.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Питер, интересно Ваше мнение, как бы изменил мир Джобс, если бы он перед изобретением айфона посетил не музей естественных наук, а музей современного искусства.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, а знаете, что Джобс занимался на курсах каллиграфии когда учился в колледже. В своем интервью он говорил, что не знал точно зачем этому обучался... Просто было любопытно...
Похоже, что свое любопытство Стив Джобс отразил в продуктах Apple.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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нет, Надия, этого я не знал. наверное Джобсу это было интересно, но мне вот интересно, почему Джобс вроде бы последовательно проводящий политику рационализации и борьбы за простоту и УДОБСТВО, наотрез отказался включать поддержку технологии Flash в свои продукты... ужасно печально и не удобно ((
А в остальном я в восторге от iPad... хотя, iPhone 5 уже скорее всего не куплю... Windows Phone уже сейчас оказался для бизнеса более приспособлен...
Виталий  (Vllo)
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smile:wikigo: шимпандзе - это грузинская фамилия
Посыл о технике - не убедительный
Гектор  (Гектор)
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Немного черной краски на идилическую картину. Я дважды пытался стать клиентом Вашего банка (интересные ставки по вкладам) и оба раза - неудачно. Офис на Автозаводской. Очередь - человек 15. Наверно, все по разным вопросам, но мне от этого не легче. Тесно. Жара. Кондиционер есть, но он явно не справляется с нагрузкой, дверь все время открывается и закрывается.
Стульев для клиентов нет, поскольку и места практически нет. Плюнул. Ушел. Деньги разложил в два банка, расположенные прямо тут же (Траст и Пробизнесбанк). Тут были более гуманные условия для клиентов и сотрудников.
Завтра предприму еще одну попытку связать свою судьбу с Вашим банком! Надеюсь, что она будет удачней!
Гектор  (Гектор)
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Сегодня все-таки удалось открыть вклад! Во-первых, теперь открытие вкладов - без очереди! Важное изменение правил обслуживания. Народа в банке было как всегда много, но меня уже это мало интересовало. Время ожидания до подхода к стойке менеджера - 12 минут. Открытие вклада заняло 40 минут (включая оформление доверенности), но претензий к сотруднику нет - много бумаг. Общая оценка обслуживания - отлично, что я и зафиксировал на специальном пульте, который расположен рядом с каждым сотрудником. Тоже полезное техническое усовершенствование!
Почему я излагаю эти рутинные факты в ответ на Ваш пост, посвященный активному внедрению технических новинок в процесс обслуживания клиентов банка?
Потому, что я убежден, что техника помогает лишь тогда, когда весь персонал работает на уровне хорошего компьютера! smile:)
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Стив Джобс это по настоящему гений...он легенда и творец. Такие люди рождаются уже точно раз в сто лет. Надеюсь сейчас уже подрастает его преемник. И тогда весь мир сможет наблюдать за инновациями, созданными им. А это уж точно будут шедевры.
Вашему Банку могу пожелать только удачи и, возможно, я в скором времени рассмотрю его как кошелек для своих сбережений. smile;)
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