Надо же, до чего техника дошла

На новогодних праздниках я посетил Музей естественных наук. Так как последний раз в таком музее я был в четвертом классе, опыт получился волшебным и незабываемым. Кто знает, что 93% наших генов совпадают с генами шимпандзе?На протяжении всей прогулки по музею меня не покидала мысль, как нам это удалось? Как удалось людям так быстро стать тем, кем мы есть сейчас? Простите мне мой русский, но что явилось тем пинком в зад, который позволил нашему мохнатому предку сделать такой гигантский шаг вперед?Я с удовольствием разглядывал не только экспонаты, но и посетителей, которые не переставали играть и фотографировать своими айфонами все вокруг, суетились, смеялись. Вероятно, перед созданием айфона Стив Джобс посещал подобный музей и знал, что хватательный рефлекс это один из самых древних человеческих рефлексов. Тут же, в кафе музея, я видел малыша, который еще не умел говорить, но уже с упоением, профессионально, играл в прыгающих птичек на айпаде, а позже рисовал пальчиком кружочки и звездочки. Вот они, современные петроглифыЕще сравнительно недавно у человека отсутствовала даже возможность полноценного общения, за всю свою жизнь наш предок видел максимум 150 своих сородичей. Сейчас у людей сотни друзей в Facebook и тысячи в Твиттере.В древние времена информация распространялась очень медленно, сейчас мы обмениваемся информацией молниеносно. Для этого создано огромное количество всевозможных приспособлений, которые помимо всего прочего, мы используем в работе.Бог есть! Он создал человека, который создал Интернет, и как только мы раньше без этого жили… Интернет упрощает работу, упрощает общение. Сейчас даже самые «непродвинутые» наши Клиенты начинают пользоваться такими сервисами как он-лайн чат, заявки на кредит через сайт Банка.Недавно в Контактном Центре я слышал разговор сотрудника с Клиентом (по видимому женщиной пожилой и проживающей в регионе) «Какая заявка? Эта та, которую я сейчас в ноутбуке писАла?»Наши Клиенты, то есть Клиенты Хоум Кредит энд Финанс Банка уже имеют возможность пользоваться преимуществами продукции Apple и совершать платежи и переводы через приложение «Мобильный банк», это то же самое что и Интернет Банк, но в мобильном приложении. Очень удобно.Следуя урокам Стива Джобса, мы в Хоум Кредит стремимся создать такой сервис, который был бы интуитивно понятен Клиентам. Мне кажется, что самый замечательный опыт, которому нас научил Apple это использование наших врожденных инстинктов в бизнесе. И это та область, которую Джобс нам только лишь слегка приоткрыл. Теперь дело за нами.