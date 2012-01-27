Надо же, до чего техника дошла

На новогодних праздниках я посетил Музей естественных наук. Так как последний раз в таком музее я был в четвертом классе, опыт получился волшебным и незабываемым. Кто знает, что 93% наших генов совпадают с генами шимпандзе?
На протяжении всей прогулки по музею меня не покидала мысль, как нам это удалось? Как удалось людям так быстро стать тем, кем мы есть сейчас? Простите мне мой русский, но что явилось тем пинком в зад, который позволил нашему мохнатому предку сделать такой гигантский шаг вперед?
Я с удовольствием разглядывал не только экспонаты, но и посетителей, которые не переставали играть и фотографировать своими айфонами все вокруг, суетились, смеялись. Вероятно, перед созданием айфона Стив Джобс посещал подобный музей и знал, что хватательный рефлекс это один из самых древних человеческих рефлексов. Тут же, в кафе музея, я видел малыша, который еще не умел говорить, но уже с упоением, профессионально, играл в прыгающих птичек на айпаде, а позже рисовал пальчиком кружочки и звездочки. Вот они, современные петроглифы Еще сравнительно недавно у человека отсутствовала даже возможность полноценного общения, за всю свою жизнь наш предок видел максимум 150 своих сородичей. Сейчас у людей сотни друзей в Facebook и тысячи в Твиттере.
В древние времена информация распространялась очень медленно, сейчас мы обмениваемся информацией молниеносно. Для этого создано огромное количество всевозможных приспособлений, которые помимо всего прочего, мы используем в работе.
Бог есть! Он создал человека, который создал Интернет, и как только мы раньше без этого жили… Интернет упрощает работу, упрощает общение. Сейчас даже самые «непродвинутые» наши Клиенты начинают пользоваться такими сервисами как он-лайн чат, заявки на кредит через сайт Банка.
Недавно в Контактном Центре я слышал разговор сотрудника с Клиентом (по видимому женщиной пожилой и проживающей в регионе) «Какая заявка? Эта та, которую я сейчас в ноутбуке писАла?»
Наши Клиенты, то есть Клиенты Хоум Кредит энд Финанс Банка уже имеют возможность пользоваться преимуществами продукции Apple и совершать платежи и переводы через приложение «Мобильный банк», это то же самое что и Интернет Банк, но в мобильном приложении. Очень удобно.
Следуя урокам Стива Джобса, мы в Хоум Кредит стремимся создать такой сервис, который был бы интуитивно понятен Клиентам. Мне кажется, что самый замечательный опыт, которому нас научил Apple это использование наших врожденных инстинктов в бизнесе. И это та область, которую Джобс нам только лишь слегка приоткрыл. Теперь дело за нами.
Комментарии 8
Похоже, что свое любопытство Стив Джобс отразил в продуктах Apple.
А в остальном я в восторге от iPad... хотя, iPhone 5 уже скорее всего не куплю... Windows Phone уже сейчас оказался для бизнеса более приспособлен...
Посыл о технике - не убедительный
Стульев для клиентов нет, поскольку и места практически нет. Плюнул. Ушел. Деньги разложил в два банка, расположенные прямо тут же (Траст и Пробизнесбанк). Тут были более гуманные условия для клиентов и сотрудников.
Завтра предприму еще одну попытку связать свою судьбу с Вашим банком! Надеюсь, что она будет удачней!
Почему я излагаю эти рутинные факты в ответ на Ваш пост, посвященный активному внедрению технических новинок в процесс обслуживания клиентов банка?
Потому, что я убежден, что техника помогает лишь тогда, когда весь персонал работает на уровне хорошего компьютера!
Вашему Банку могу пожелать только удачи и, возможно, я в скором времени рассмотрю его как кошелек для своих сбережений.