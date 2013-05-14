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Ваша карта заблокирована!

14.05.2013 01:11 3 3 488 просмотров
Получил вчера смс, в которой сообщалось что моя карта якобы заблокирована.
В блоге одного разведчика нашего времени уже рассказывалось о незадачливой гражданке перечислившей в пользу мошенников достаточно большое количество денежных средств, якобы для разблокировки карты.

Давайте рассмотрим несколько основных признаков фальшивости этой смс.

Во первых, в тексте смс не указывается карта какого банка заблокирована.

Во вторых, смс прислано от абонента явно принадлежащего к какому-то оператору. В то время как смс присылаемые от банков, приходят сразу с указанием имени отправителя и номер телефона на который надо перезвонить как правило либо начинается на 8-800... либо 495 (код города Москвы), либо 812 (код города Санкт-Петербурга)

В третьих, нет ссылки на сайт банка которому должна принадлежать карта.

И в четвертых, если вашу карту и заблокируют, для начала вам пришлют смс в которой будут информировать о подозрительной по мнению банка операции, и предупреждать что если это не вы совершали данную операцию, перезвонить в службу безопасности банка. Естественно номер будет начинаться на 8-800.. А потом, если служба банка расторопная, то вообще сами перезвонят, представятся, спросят действительно ли это вы проводили данные операции, попросят идентифицироваться, и после проведения процедуры идентификации разблокируют вашу карту.

У меня лично был такой случай: Снимал с карты Связного в банкомате ХоумКредита достаточно большую сумму. Где то на шестой транзакции карту заблокировали и транзакция не прошла. Пришла смс с отказом авторизации, и тут же мгновенно перезвонили из банка.
Я даже оглянуться не успел, даже не сразу понял что карту заблокировали. Но сработали оперативно.

Любопытства ради, я проверил в яндексе, откуда этот номер.
Оказалось это Курганская область, Уралсвязьинформ .
Позвонил своему оператору связи, спросил во сколько обойдется мне минута разговора с Курганской областью с абонентом Урасвязьинформ, префикс 951.
Оказалось что минута разговора стоила бы мне 26.50

Вот так вот, мало того что я мог бы просто выкинуть на ветер несколько сотен рублей, пока общался бы с каким-то мошенником, так меня бы попытались развести на данные моей карты, и на деньги которые попросили бы зачислить на счет любого абонента сотовой связи. А речь идет о деньгах немаленького порядка.

В общем, я не стал звонить по номеру телефона с которого пришла смс. В конце концов, а вдруг у меня вообще нет карт? =)

Комментарии 3

Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
смс присылаемые от банков, приходят сразу с указанием имени отправителя и номер телефона на который надо перезвонить как правило либо начинается на 8-800... либо 495 (код города Москвы), либо 812 (код города Санкт-Петербурга)


А мне бывает приходит с "Неизвестно". smile:( От Хоум Кредита, Балтики, Номоса ...
А иногда от них же как Вы пишите. У них там наверно люди разной расторопности работают.
Nik O`Tin  (singularius)
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В любом случае у вас всегда есть выбор:
1. Взять карту и на обороте посмотреть телефон банка.
2. Сохранить номер телефона поддержки банка в телефон.

Звонить только по этим номерам.
Константин Александрович  (kk01)
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Чтобы "попугать" мошенников можно позвонить из Скайпа, у них высветится местный номер. Представиться можно, к примеру сотрудником Комитетом мониторинга онлайн транзакций smile;) Задать пару вопросов официальным голосом.
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