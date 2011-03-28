Системы информационного самообслуживания ВТБ24.

Во многих обращениях клиентов встречается недовольство тем, что сложно дозвониться до call центра Банка, чтобы узнать остаток по карте, задолженность по кредиту, проценты по кредиту. В call центре бывают разные ситуации, бывают спады и взлеты в показателях, но сейчас я не об этом.
У нас есть две системы самообслуживания – телефонная версия и Интернет-версия. Для того чтобы воспользоваться этими системами, необходимо иметь логин и пароль для входа в систему. Для обеих версий логин и пароль одинаковы.
Как получить пароль для систем самообслуживания?
Это можно сделать тремя способами:
1. Самостоятельно, на сайте Банка. Для этого необходимо зайти на сайт www.telebank.ru, раздел Телеинфо, ввести номер карты и кодовое слово. Система присвоит Вам логин и пароль. При первом входе в систему пароль необходимо сменить.
2. Через специалиста Центра клиентского обслуживания. Для получения данных этим способом необходимо, чтобы мобильный телефон присутствовал в базе данных Банка. Вам нужно позвонить по телефону 771-78-88 (для Москвы), 8-800-700-24-24 (звонок по России бесплатный), в предложенном меню выбрать «1» и дождаться ответа оператора. Сообщить ему, что Вы хотели бы получить логин и пароль для доступа к системе дистанционного обслуживания. Специалист Вас идентифицирует и переключит на генерацию логина и пароля. Логин Вам сообщит автомат, пароль будет прислан Вам смс-ской. Пожалуйста, смените пароль при первом входе в систему.
3. В любом дополнительном офисе Банка – у операциониста, который подключит Вас к системе и выдаст логин и пароль.
Как получить информацию в телефонной версии?
- доступный остаток по карте, пять последний операций
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 1
Для получения информации по карте введите последние четыре цифры номера карты
- информация по кредиту наличными, автокредиту
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 2
Для получения информации по кредиту введите семь цифр номера договора
- информация по депозиту
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 3
- информация по текущему счету
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 4
Надеюсь, что использование системы информационного самообслуживания будет полезным и удобным для Вас.
Комментарии 3
Скажите, а возможно подключение двух услуг сразу - и Телебанк и Телеинфо?
Телеинфо должна быть бесплатной и сообщать об операциях по карте и счетам...
Телебанк позволяет проводить операции со счетами как через инет, так и с мобильной версии...
Почему-то в офисе сказали, что или Телебанк, или Телеинфо...