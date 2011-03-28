Вход
Профиль Блог Лента Активность

Системы информационного самообслуживания ВТБ24.

28.03.2011 20:53 3 9 146 просмотров
Во многих обращениях клиентов встречается недовольство тем, что сложно дозвониться до call центра Банка, чтобы узнать остаток по карте, задолженность по кредиту, проценты по кредиту. В call центре бывают разные ситуации, бывают спады и взлеты в показателях, но сейчас я не об этом.
У нас есть две системы самообслуживания – телефонная версия и Интернет-версия. Для того чтобы воспользоваться этими системами, необходимо иметь логин и пароль для входа в систему. Для обеих версий логин и пароль одинаковы.

Как получить пароль для систем самообслуживания?

Это можно сделать тремя способами:
1. Самостоятельно, на сайте Банка. Для этого необходимо зайти на сайт www.telebank.ru, раздел Телеинфо, ввести номер карты и кодовое слово. Система присвоит Вам логин и пароль. При первом входе в систему пароль необходимо сменить.
2. Через специалиста Центра клиентского обслуживания. Для получения данных этим способом необходимо, чтобы мобильный телефон присутствовал в базе данных Банка. Вам нужно позвонить по телефону 771-78-88 (для Москвы), 8-800-700-24-24 (звонок по России бесплатный), в предложенном меню выбрать «1» и дождаться ответа оператора. Сообщить ему, что Вы хотели бы получить логин и пароль для доступа к системе дистанционного обслуживания. Специалист Вас идентифицирует и переключит на генерацию логина и пароля. Логин Вам сообщит автомат, пароль будет прислан Вам смс-ской. Пожалуйста, смените пароль при первом входе в систему.
3. В любом дополнительном офисе Банка – у операциониста, который подключит Вас к системе и выдаст логин и пароль.

Как получить информацию в телефонной версии?

- доступный остаток по карте, пять последний операций
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 1
Для получения информации по карте введите последние четыре цифры номера карты
- информация по кредиту наличными, автокредиту
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 2
Для получения информации по кредиту введите семь цифр номера договора
- информация по депозиту
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 3
- информация по текущему счету
(495) 771-78-88 или 8 800 700-24-24 + 1 + логин + # + пароль + # + 4

Надеюсь, что использование системы информационного самообслуживания будет полезным и удобным для Вас.

Комментарии 3

Дмитрий Крошин  (Димка)
#
Спасибо. Запостил у себя в Блоге с сылкой на Вас. smile:)
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Действительно очень часто мы абсолютно не знаем о всех возможностях, которые дает нам банк и я считаю таких постов должно быть больше, чем мы ближе к клиенту, тем клиент ближе к нам!
Love Solove  (solove)
#
Доброго Вам дня!
Скажите, а возможно подключение двух услуг сразу - и Телебанк и Телеинфо?
Телеинфо должна быть бесплатной и сообщать об операциях по карте и счетам...
Телебанк позволяет проводить операции со счетами как через инет, так и с мобильной версии...
Почему-то в офисе сказали, что или Телебанк, или Телеинфо...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения